Bolojan anunță procentul de tăiere a subvențiilor pentru partide: „Sunt convins că nu ar fi o catastrofă”

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a spus miercuri la Digi24 că nu poate estima dacă, și nici când Horațiu Potra ar putea fi adus în România. El a precizat că între România și Emiratele Arabe Unite nu există un tratat sau o convenție cu privire la extrădare, astfel că „procedura ține în exclusivitate de autoritățile din Emiratele Arabe Unite”. Ministrul a afirmat că autoritățile de la București sunt în legătură cu cele din EAU și că acestea fac „absolut tot ceea ce depinde de ele pentru că această procedură să se desfășoare cât mai repede”.