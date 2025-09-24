Bolojan anunță procentul de tăiere a subvențiilor pentru partide: „Sunt convins că nu ar fi o catastrofă”
Digi24.ro, 24 septembrie 2025 17:50
Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că subvențiile pentru partide ar trebui să fie tăiate cu 10%, pentru că toată lumea trebuie să partice la acest efort național de reducere a cheltuielilor statutului, inclusiv formațiunile politice. „Sunt convins că nu ar fi o catastrofă”, a adăugat premierul.
Acum 5 minute
18:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 24 septembrie
Acum 10 minute
18:20
Radu Marinescu, despre extrădarea lui Potra: Nu avem tratat cu EAU, dar suntem optimiști că mecanismul de cooperare va funcționa # Digi24.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a spus miercuri la Digi24 că nu poate estima dacă, și nici când Horațiu Potra ar putea fi adus în România. El a precizat că între România și Emiratele Arabe Unite nu există un tratat sau o convenție cu privire la extrădare, astfel că „procedura ține în exclusivitate de autoritățile din Emiratele Arabe Unite”. Ministrul a afirmat că autoritățile de la București sunt în legătură cu cele din EAU și că acestea fac „absolut tot ceea ce depinde de ele pentru că această procedură să se desfășoare cât mai repede”.
Acum 30 minute
18:10
Avertismentul lui Zelenski la ONU: „Oprirea lui Putin acum costă mai puțin decât o catastrofă globală” # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut un discurs ferm în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, la New York, revenind asupra invaziei ruse și cerând comunității internaționale să acționeze imediat pentru a opri agresiunea Moscovei.
18:00
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei. Răspunsul internaţional este insuficient # Digi24.ro
Europa nu-şi poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei, a spus miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul pe care l-a susţinut la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.
Acum o oră
17:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că proiectul de rectificare bugetară va fi pus în transparență decizională vineri, iar cel mai târziu marţea viitoare va fi adoptat într-o ședință de guvern. El spune că rectificarea este „tensionată” din cauza nivelului mare de investiții PNRR care sunt deja contractate.
17:50
17:40
Ce despăgubire primește un american care a stat aproape 40 de ani la închisoare pentru o crimă pe care n-a comis-o # Digi24.ro
Un american primește 25 de milioane de dolari drept despăgubire, după ce a stat 38 de ani în spatele gratiilor pentru o crimă pe care n-a comis-o. Apărătorii lui Maurice Hastings au spus că este cea mai mare despăgubire pentru condamnare pe nedrept din istoria statului California.
Acum 2 ore
17:20
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate excepțiile și redus ajutorul de șomaj # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus într-o conferință de presă că nu e momentul pentru creșterea vârstei standard de pensionare în România, ci e nevoie de eliminarea excepțiilor din toate domeniile, în condițiile în care doar jumătate din românii cu vârste între 55 și 64 de ani lucrează. El a mai spus că trebuie redusă perioada în care oamenii primesc ajutor de șomaj, pentru a-i îndemna să se angajeze.
17:20
Catedrala „Sfinții Petru și Pavel” este prima biserică ridicată în Constanța după revenirea Dobrogei la România, în 1878.
17:20
Ilie Bolojan spune că Guvernul nu va majora alte taxe pentru companii: „Ne axăm pe scăderea cheltuielilor” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că guvernul nu intenționează să majoreze alte taxe pentru companii. „Trebuie să ne axăm pe scăderea cheltuielilor, pe reformele pe care vrem să le facem”, a spus acesta. În același timp, șeful Executivului a exclus o posibilă recesiune anul viitor.
17:10
Companiile din HoReCa se plâng că restaurantele și hotelurile au rămas fără jumătate din clienți. Solicitarea lor către Guvern # Digi24.ro
Cele mai mari organizaţii din industria ospitalităţii au transmis Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului o scrisoare deschisă prin care le cer menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare. Patronatele spun că România riscă să piardă orice competitivitate ca destinaţie turistică în raport cu ţările vecine, iar traficul în restaurante şi hoteluri s-a redus deja cu 50%, după majorarea TVA.
17:00
Ilie Bolojan: „Nu mă gândesc la demisie acum. Dacă voi decide să demisionez, vă voi anunța eu” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că deși au existat numeroase discuții legate de o posibilă demisie, preocuparea sa principală rămâne implementarea măsurilor necesare pentru perioada următoare și menținerea stabilității politice.
17:00
Bolojan, despre reforma administrativă: Cu tăieri de 10%, am constata că sunt primării și CJ-uri care nu trebuie să facă nicio reducere # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, în cazul unor tăieri de cheltuieli de 10% în administrația locală, „am constata că sunt primării și Consilii Județene care și-au administrat mai bine banii și nu trebuie să facă nicio reducere”, în timp ce alte autorități depășesc limita. El insistă că reforma e incompletă fără aceste tăieri, prin care vot fi corectate inechitățile.
17:00
Preşedintele american Donald Trump a susţinut marţi că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, o schimbare radicală de opinie salutată de susţinătorii europeni ai Ucrainei, dar unii analişti citaţi miercuri de Reuters semnalează că, prin mesajul său, liderul de la Casa Albă ar putea urmări de fapt să dezangajeze SUA din acest conflict şi să-l lase pe seama europenilor, mai ales în ce priveşte contribuţiile financiare, arata reuters într-o analiză.
16:50
Cel puțin doi deținuți au fost împușcați miercuri dimineață într-un centru al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA din Dallas, potrivit a doi oficiali ai forțelor de ordine care au cunoștință despre incident.
16:50
Bolojan, despre prelungirea plafonării la alimente: „Deciziile nu trebuie luate populist. Am fost portretizat un om inflexibil” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va adopta în ședința de joi prelungirea cu încă șase luni a plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. Șeful Executivului a subliniat totuși că deciziile nu trebuie luate pe baze populiste, după ce subiectul a stârnit nemulțumiri în Coaliția de guvernare iar social-democrații au insistat ca măsura să fie prelungită.
Acum 4 ore
16:10
Ambasadorul Moldovei la Moscova, Lilian Dariu, a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei în legătură cu refuzul Chişinăului de a acredita observatori din Federaţia Rusă la alegerile parlamentare din republică, transmite MAE rus într-un comunicat.
16:00
„Trump este rasist, sexist, misogin și islamofob”. Reacția primarului Londrei Sadiq Khan după ce președintele SUA l-a numit „groaznic” # Digi24.ro
Primarul Londrei, Sadiq Khan, a reacționat dur la adresa lui Donald Trump, pe care l-a acuzat că este „rasist, sexist, misogin și islamofob”, după ce președintele SUA l-a numit „groaznic” într-un discurs la ONU și a afirmat că orașul este condus spre „legea sharia”.
16:00
„O realizare inginerească fără precedent”: turla unei biserici din Londra, suspendată la peste 13 metri deasupra unui șantier # Digi24.ro
Turla unei biserici medievale a fost suspendată la peste 13 metri deasupra solului, ca parte a unui proiect de construcție în Londra, relatează Sky News.
15:50
Grecia plănuieşte ca săptămâna aceasta să îl extrădeze în Republica Moldova pe fostul politician şi oligarh Vladimir Plahotniuc pentru ca acesta să înfrunte în justiţie acuzaţiile legate de furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării, a declarat miercuri o sursă juridică, cu câteva zile înaintea alegerilor legislative sensibile din R. Moldova, informează Reuters.
15:40
Fii salvator. Prim ajutor în intoxicația cu substanțe caustice
15:40
În localitatea Shandriholove, regiunea Donețk, invadatorii ruși au împușcat o familie de civili și au luat un copil ostatic. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Facebook de către Corpul 3 Armată.
15:10
Premierul de la Chișinău a dezvăluit cele patru metode prin care Putin vrea să preia puterea în R. Moldova: „Un asediu asupra ţării” # Digi24.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat, miercuri, imixtiunile Rusiei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, el precizând că este “un asediu asupra ţării” şi explicând metodele folosite de ruşi. Recean s-a adresat şi mai multor “concurenţi electorali” din Republica Moldova - Igor Dodon, Ion Ceban, Mark Tkaciuk şi Irina Vlah, îndemnându-i să condamne şi să se disocieze de „gruparea criminală, de cumpărarea voturilor, de influenţa malignă a Kremlinului”.
15:10
Bărbatul acuzat că a violat o tânără angajată a unui hotel din Alba Iulia, pretinzând că e client, a fost arestat. El este recidivist # Digi24.ro
Bărbatul de 40 de ani acuzat că a violat o tânără de 21 de ani, din Alba Iulia, angajată a unui hotel din oraş, sub pretextul că este client al unităţii şi sub ameninţarea unui briceag, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit procurorilor, bărbatul este recidivist şi fusese eliberat din închisoare cu peste o lună în urmă. El are la activ mai multe condamnări atât în România, cât şi în străinătate, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni.
15:10
Dispute în PSD. Surse: Fratele lui Paul Stănescu a fost înlocuit de la ADR Oltenia de către un apropiat al Liei Olguța Vasilescu # Digi24.ro
Alexandru Stănescu, fratele secretarului general al PSD, Paul Stănescu, va fi înlocuit de la conducerea Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest „Oltenia” de un apropiat al primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, potrivit surselor Digi24. Decizia se pare că este la dorința liderului PSD din Dolj, care face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Mutarea politică vine ca urmare a competiției interne din PSD, unde Lia Olguța Vasilescu îl susține pe Sorin Grindeanu.
15:10
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat după atacul cibernetic care a perturbat sistemele automate de check-in pe aeroportul britanic Heathrow şi pe alte câteva aeroporturi europene, afectând zeci de zboruri şi mii de pasageri, relatează miercuri dpa.
15:10
Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai, potrivit unor surse citate de Digi 24.
15:00
Orașul din Italia care introduce taxă turistică pentru câini: cât vor plăti pe zi stăpânii # Digi24.ro
Un oraș din Italia introduce taxă turistică pentru câini. Începând cu 2026, turiștii vor plăti pentru fiecare patruped care îi însoțește o taxă de ședere în valoare de 1,50 euro pe zi, relatează Metropolitano.
14:50
Studenţii din marile centre universitare ies luni în stradă. Ce-i nemulțumește și care e programul protestelor # Digi24.ro
Studenţii din cele mai mari centre universitare din ţară se alătură protestelor organizate în Bucureşti, la începutul săptămânii viitoare, au anunţat reprezentanţii Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), care au precizat că sunt nemulţumiţi de hotărârile luate de guvernanţi, care afectează sistemul de educaţie.
14:40
Au început lucrările de asfaltare pe marile bulevarde din București. Stelian Bujduveanu: „Se vor desfăşura în timpul nopții” # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, miercuri, că au început lucrările pentru refacerea carosabilului pe marile bulevarde din București.
14:40
Un bărbat de 41 de ani a fost arestat după ce a agresat sexual o fetiță de 10 ani, pe o stradă din București # Digi24.ro
Un bărbat de 41 de ani a fost arestat preventiv în București, după ce ar fi agresat sexual o fetiță de 10 ani pe o stradă din Sectorul 2. Incidentul s-a produs la începutul lunii septembrie, iar suspectul a fost identificat în urma unei anchete a Poliției Capitalei.
Acum 6 ore
14:20
O nouă tentativă de sabotaj aviatic a Rusiei. A fost bruiat un avion militar ce transporta un ministru al Apărării din NATO # Digi24.ro
O nouă tentativă de sabotaj venită din partea Rusiei a vizat un avion militar spaniol. Aeronava, care îl transporta pe ministrul Apărării din Spania, a întâmpinat probleme în timp ce survola enclava Kaliningrad.
14:20
Vicepremierul Tánczos Barna este invitatul lui Cosmin Prelipceanu, în această seară de la ora 21:00, la Digi24.
14:20
Un copil de 14 ani și-a înjunghiat profesorul chiar în timpul orei de la o școală gimnazială din Alsacia # Digi24.ro
Un profesor de muzică a fost înjunghiat în faţă de un elev în timpul orelor de curs la o şcoală gimnazială din Alsacia, în nord-estul Franţei, iar autorităţile au arestat un suspect în vârstă de 14 ani, a relatat miercuri presa franceză, preluată de Reuters.
14:20
Medicul din Bihor acuzat de malpraxis de o pacientă a fost demis din funcția de șef de secție și este cercetat disciplinar # Digi24.ro
Chirurgul acuzat de malpraxis de o pacientă, în urma unei operații la sâni, a fost destituit din funcția de șef de secție și este acum cercetat disciplinar. O femeie de 55 de ani spune că a rămas mutilată după o intervenție estetică ce a fost făcută la Spitalul Municipal din Beiuș.
14:10
Inundații devastatoare în Italia: mașini luate de viituri, drumuri surpate și elevi evacuați cu bărci gonflabile. O turistă dispărută # Digi24.ro
Ploile torențiale au transformat Italia într-un adevărat câmp de intervenții, după ce zeci de localități au fost inundate de la nord la sud. Sute de oameni au fost evacuați din casele lor, mai multe școli și locuințe au fost afectate de ape, iar drumuri întregi s-au surpat. În Piemont, o turistă germană este căutată cu drone și elicoptere, după ce a dispărut într-un pârâu umflat de viituri.
14:00
Grindeanu, întâlnire cu miniștrii PSD. Guvernul caută bani pentru rectificarea bugetară: ministerele ar fi cerut 80 de miliarde # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a chemat în ședință pe miniștrii formațiunii, de la ora 14:00, pentru a discuta despre rectificarea bugetară și banii de care au nevoie. Subiectul a fost deschis și în ședința Coaliției de guvernare, iar potrivit unor surse politice necesarul ar fi de 80 de miliarde de lei, fonduri suplimentare, în timp ce Executivul nu dispune nici măcar de jumătate din sumă.
14:00
Vlad Voiculescu, preşedintele USR Bucureşti, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Ce face PSD se numeşte „terorism politic” # Digi24.ro
Vlad Voiculescu, preşedintele USR Bucureşti, declară miercuri că alegerile trebuie să se facă atunci când spune legea, nu când vrea cineva (PSD). Potrivit lui Voiculescu, legea spune că ele trebuie organizate în 90 de zile de când poziţia a devenit vacantă şi atrage atenţia că au trecut 129 de zile de când PSD le blochează dreptul oamenilor din Bucureşti de a-şi alege primarul. Liderul USR acuză PSD de „terorism politic”, potrivit News.ro.
13:50
Noi date despre elevul audiat pentru mesajele de amenințare. FBI ceruse în trecut extrădarea lui în SUA pentru terorism și pornografie # Digi24.ro
Noi date în cazul elevului de 17 ani, audiat miercuri pentru mesajele de amenințare trimise către școli, grădinițe, spitale și secții de poliție. În trecut, FBI a cerut extrădarea adolescentului după ce un judecător din statul New York a emis mandat de arestare pentru terorism și pornografie infantilă. România a refuzat însă extrădarea.
13:40
Zeci de infractori condamnați în Anglia, expulzați în România cu bani pe card. Ministrul britanic Mahmood: „Nu dă bine” # Digi24.ro
Un zbor de expulzare din Marea Britanie a adus în România mai mulți infractori condamnați. La bord, persoanele deportate au primit carduri încărcate cu până la 2.000 de lire sterline, detaliu despre care ministrul britanic de interne, Shabana Mahmood, a mărturisit că „nu dă bine”. Oficialul a avertizat totodată asupra retoricii tot mai agresive a extremei drepte și a promis intensificarea expulzărilor, potrivit Agerpres.
13:30
Flotila Gretei Thunberg care naviga spre Gaza a fost atacată cu drone: „Practic, o declarație de război” # Digi24.ro
Mai multe nave ale Global Sumud Flotilla (GSF) care transportau ajutoare umanitare către Gaza au fost atacate cu drone israeliene în apele internaționale din sudul Cretei.
13:30
Turnesolul extremismului și dosarul Georgescu: prima lecție de justiție pedagogică pentru Europa și securitatea națională # Digi24.ro
Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă de răsturnare a ordinii constituționale este, probabil, cel mai grav dosar politic și penal din România post-mineriade. Vorbim de o rețea de 22 de persoane, conexiuni cu structuri paramilitare și un plan de destabilizare violentă, în care apare și numele lui Horațiu Potra, lider de mercenari dispuși să recurgă la violență extremă pentru a arunca România în haos, în prezent fugit și asociat cu Rusia.
13:30
Vladimir Putin crește TVA-ul în Rusia pentru a-și putea susține mașinăria de război. La cât ajunge taxa pe valoarea adăugată # Digi24.ro
Ministerul de finanţe de la Moscova a comunicat miercuri că propune majorarea de anul viitor a taxei pe valoarea adăugată de la 20% la 22%, pentru a acoperi cheltuielile militare în al patrulea an al războiului dus de Rusa împotriva Ucrainei, transmite Reuters.
13:20
Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, chiar dacă Donald Trump va cere acest lucru. „Aceasta nu e o opțiune” # Digi24.ro
Ungaria nu va înceta să cumpere petrol rusesc, chiar dacă aliatul său, preşedintele american Donald Trump, îi va cere să facă acest lucru, a declarat marţi seară ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, care a invocat constrângerile geografice ale unei ţări fără ieşire la mare, transmite Bloomberg.
13:10
„Inginerie europeană”. Cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură, arhitectură și tehnologie din Regatul Unit # Digi24.ro
Toamna aceasta, National Geographic aduce în prim plan poveștile spectaculoase ale marilor proiecte de inginerie europeană, într-un documentar ce dezvăluie inovația din spatele fiecărei construcții. Noua serie dezvăluie, de-a lungul a șase episoade, unele dintre cele mai remarcabile proiecte de inginerie și arhitectură din Europa. Episoadele vor fi difuzate în fiecare marți, la ora 21:00.
13:00
Maria Zaharova amenință Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare de la Chișinău: „Să ne așteptăm la necazuri” # Digi24.ro
Rusia continuă campania de dezinformare și manipulare înaintea alegerilor din Republica Moldova. De această dată, Maria Zaharova a ieșit la rampă reanimând vechea amenințare privind „românizarea”.
13:00
Sorin Grindeanu îi ia apărarea premierului: „Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu este de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier şi a adăugat că această coaliţie trebuie să reziste până la alegerile din 2028. Grindeanu a mai afirmat că nu este de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice, că dacă nu se întâmplă ceva vine sfârşitul lumii sau picăm în junk.
13:00
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor le era foarte clar, se pronunțau # Digi24.ro
Fostul judecător CCR și ministru al Justiției Tudorel Toader consideră în continuare că judecătorii Curții Constituționale vor respinge contestațiile față de reforma pensionării magistraților. Acesta a declarat, miercuri, la Digi24, că deși CCR a amânat decizia pentru data de 8 octombrie, opțiunile rămân deschise, amânările fiind un fapt frecvent întâlnit. „Dacă judecătorilor le era foarte clar că-i admitere sau respingere, o dădeau”, mai spune Tudorel Toader.
12:50
CCR a respins sesizarea Opoziției privind reforma ANRE, ASF și ANCOM: Guvernul a justificat urgenţa şi necesitatea adoptării legii # Digi24.ro
CCR a respins cu unanimitate de voturi, miercuri, sesizarea Opoziţiei pe legea de eficientizare a activităţii unor autorităţi administrative autonome, parte din pachetul doi de măsuri fiscale de reducere a deficitului, pe care Executivul şi-a asumat răspunderea în Parlament, se arată înntr-un comunicat oficial al Curţii. CCR arată că Guvernul a reglementat eficientizarea activităţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi a justificat atât urgenţa, cât şi necesitatea adoptării legii.
Acum 8 ore
12:30
Românii ar putea plăti mai puțin pentru apă în aeroport. Proiect: cel mult 3 lei pentru o sticlă de 500 ml # Digi24.ro
Mai mulți parlamentari USR au depus un proiect de lege, la Senat, care stabilește un preț de cel mult 3 lei pentru apa îmbuteliată în recipiente de 500 ml în aeroporturi, benzinării sau gări.
