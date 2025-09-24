ANAF și ANRE își dau mâna: Protocolul care dă peste cap piața gri a energiei
PSNews.ro, 24 septembrie 2025 17:50
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vor colabora, în cadrul unui protocol anunțat acum, pentru întărirea monitorizării piețelor de energie și creșterea disciplinei economice. Cele două instituții au încheiat un Protocol de colaborare care stabilește cadrul de cooperare bilaterală și schimb de informații privind operatorii economici
Acum 5 minute
18:30
VIDEO „Pink meanie”: Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA # PSNews.ro
Plajele din Texas (SUA) au fost invadate de o creatură marină rară, cu tentacule uriașe, care încearcă să extermine meduzele obișnuite, de-a lungul coastei Golfului. Este vorba de „Pink meanie", o altă meduză care nu era cunoscură ca specie până în 2011, potrivit Daily Mail. Într-un videoclip realizat de Institutul de Cercetare Harte din Texas, directorul
18:30
Bolojan, despre reforma administrativă: Cu tăieri de 10%, sunt primării și CJ-uri ce nu trebuie să facă nicio reducere # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, în cazul unor tăieri de cheltuieli de 10% în administrația locală, „am constata că sunt primării și Consilii Județene care și-au administrat mai bine banii și nu trebuie să facă nicio reducere", în timp ce alte autorități depășesc limita. El insistă că reforma e incompletă fără aceste tăieri,
Acum 10 minute
18:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că l-a întrebat pe ministrul fondurilor europene, Dragoş Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor ministerului său, dacă aceştia sunt liberi sau sunt plătiţi în ziua respectivă pentru că, să fie un minister întreg în faţa guvernului şi să fie şi plătit o zi întreagă, nu i se pare în
Acum 30 minute
18:10
Atac armat în Dallas: Un lunetist a ucis un om și a rănit mai multe persoane, apoi și-a luat viața. DJ Vance intervine # PSNews.ro
Un lunetist a ucis cel puțin un migrant și a rănit până la patru persoane, într-un atac armat la o unitate a Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) din Dallas, apoi s-a sinucis, potrivit poliției. Masacrul a avut loc la unitatea din orașul texan, miercuri dimineață, puțin după ora locală 7, potrivit Daily Mail Online. Două
18:10
Americanii au livrat de urgență României un echipament sofisticat pentru supravegherea Mării Negre # PSNews.ro
Statele Unite au livrat României mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Mării Negre. Echipamentul a fost achitat de Departamentul de Stat al SUA, potrivit ambasadei americane de la București. "Armata României a primit noi sisteme radar mobile, care vor îmbunătăți capacitatea de supraveghere și urmărire a activității din Marea Neagră. Echipamentele avansate au
18:00
Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări, miercuri, că Guvernul nu va mai crește taxe pentru companii, în perioada următoare, și că se va concentra pe reforme și pe reducerea cheltuielilor. „Nu intenționăm să creștem taxe pentru companii. Voi susține că etapa consolidării veniturilor s-a încheiat. Trebuie să ne concentrăm în perioada următoare pe scăderea cheltuielilor
Acum o oră
17:50
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vor colabora, în cadrul unui protocol anunțat acum, pentru întărirea monitorizării piețelor de energie și creșterea disciplinei economice. Cele două instituții au încheiat un Protocol de colaborare care stabilește cadrul de cooperare bilaterală și schimb de informații privind operatorii economici
17:40
Fostul vicepreședinte al CJ Timiș, liberalul Alexandru Proteasa, anchetat de DNA după o investigație de presă # PSNews.ro
Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, liberalul Alexandru Proteasa a fost pus sub acuzare de DNA Timișoara pentru abuz în serviciu, alături de alți angajați ai instituției și reprezentanții mai multor firme. Antena 3 CNN a dezvăluit în noiembrie 2023, la "Exces de putere" faptul că firma care construia pentru consiliul județean centrul de legume fructe de
17:40
Premierul Ilie Bolojan spune că în primele luni ale anului viitor ar trebui să înceapă reducerea inflației. Bolojan a spus, miercuri, în conferință de presă, că economia românească este interconectată cu o economie europeană. „Cea mai mare parte din exporturile românești sunt legate de ceea ce se întâmplă în țările europene", spune Bolojan. Astfel, el
Acum 2 ore
17:30
VIDEO Primarul Sectorului 2, detalii în exclusivitate despre incendiu – peste 120 de pompieri au fost implicați # PSNews.ro
Un incendiu violent a izbucnit marți seară, în jurul orei 20:00, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei. Flăcările puternice și fumul dens au determinat emiterea mai multor mesaje Ro-Alert pentru locuitorii din zonă. VIDEO Primarul Sectorului 2, detalii în exclusivitate despre incendiul din Pantelimon – peste 120 de pompieri, implicați Invitat în emisiunea
17:30
Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Recepția lotului 2 ar putea începe în perioada 13 – 17 octombrie # PSNews.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intenționează să convoace în perioada 13 – 17 octombrie comisia de recepție pe lotul 2 Mizil – Pietroasele (28,35 km) din Autostrada A7 Ploiești – Buzău, au spus pentru ECONOMICA.NET surse oficiale. Amintim că, deși este realizat în proporție de 99% de câteva luni, acest lot nu
17:30
Condiment contaminat cu pesticide, retras de la vânzare din mai multe supermarketuri din România # PSNews.ro
Compania Kamis Condimente SRL și mai multe supermarketuri și hipermarketuri efectuează rechemarea produsului „Kamis cuișoare" în urma unei alerte privind detectatarea unor niveluri neconforme dintr-un pesticid. „Motivul retragerii: au fost detectate niveluri neconforme ale unui compus chimic folosit în scopuri fitosanitare numit – clorpirifos. Persoanele care au achizitionat acest produs sunt rugate sa nu il consume, ci sa
17:20
Reforma care zguduie primăriile. Bolojan nu renunță: „Reducerea cheltuielilor este vitală” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut astăzi o conferință de presă în care a făcut referiri și la reforma administrației publice locale, anunțând că următorul pas în acest proces îl reprezintă diminuarea cheltuielilor structurale din sistem. „Așa cum știți, acest pachet pe administrație nu a intrat în ultima asumare de răspundere și, cu toate că e
17:20
Sindicatul TAROM cere demisia lui Daniel Idolu, președintele CA trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu # PSNews.ro
Sindicatul Unit TAROM (SUT) cere demisia președintelui Consiliului de Administrație, Daniel Iulian Idolu, acuzat de încălcarea Contractului Colectiv de Muncă și implicat într-un dosar DNA pentru abuz în serviciu. Mierucir, 24 septembrie, printr-un cominicat către Agerpres, Sindicatul Unit TAROM (SUT) a transmis public o solicitare fermă privind demisia lui Daniel Iulian Idolu din funcția de președinte
17:10
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă va demisiona în cazul în care CCR declară vreuna din legile din Pachetul 2 de măsuri neconstituțională, inclusiv reforma magistraților. Șeful executivului a lăsat de înțeles că nu se gândește la o demisie în acest moment, că este nevoie de stabilitate și va anunța dacă va fi cazul. „În
17:10
Revoltă la Dinamo, împotriva lui Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic, ce conduce secția de înot # PSNews.ro
De mai multă vreme mocnește o stare de nemulțumire la Clubul Sportiv Dinamo, unde secția de înot este condusă cu mână de fier de Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic și mondial David Popovici. Mai mulți părinți și-au retras copiii de la înot, iar antrenorul italian Walter Bolognani, adus cu surle și trâmbițe, ar fi plecat
17:10
Ei sunt românii deportați de Marea Britanie, cu 2.000 de lire fiecare. S-a lăsat cu scandal în drum spre avion # PSNews.ro
Zeci de români care au comis infracțiuni în Marea Britanie au primit 2.000 de lire sterline și au fost expulzați sub escortă în țară. O echipă de jurnaliști a primit, în premieră, acces la zborul care a transportat infractorii. Una dintre persoane a protestat zgomotos, înainte de a fi imobilizat cu cătușe și escortat către
17:00
Noul director de cabinet al șefului Vămilor este o fostă angajată implicată într-un dosar de evaziune # PSNews.ro
Fosta șefă a Serviciului Autorizări în Direcţia Generală a Vămilor, Irina Tănase, implicată în dosarul Murfatlar și scăpată de acuzații care s-au prescris, a obținut un nou post important în instituție, director de cabinet al noului șef al Vămilor, Alexandru Bogdan Bălan. Acuzațiile împotriva vameșei au necesitat și arest la domiciliu. Irina Tănase a fost
17:00
Reprezentanții Ambasadei României la Atena continuă dialogul cu autoritățile elene, fiind pregătiți să acorde asistență consulară, în limita competențelor legale, celor doi cetățeni români acuzați de spionaj în Grecia, anunță MAE într-un comunicat emis la solicitarea Redacției Externe a Știrilor TVR. „Autoritățile elene au comunicat că motivul arestării este reprezentat de încălcarea articolului 148 din
16:50
Primarul Sectorului 2, mesaj către populaţie: Fumul continuă să afecteze zona. Evitaţi deplasările în apropiere # PSNews.ro
Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, face apel la populaţie să evite deplasările în zona unde s-a produs marţi seara un incendiu de amploare la o hală, deoarece fumul continuă să afecteze perimetrul. „Din fericire, nu sunt victime în urma incendiului de noaptea trecută. Aceasta este vestea bună. Din nefericire, fumul degajat a produs o poluare
16:40
Două medalii de aur şi una de bronz pentru România la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025 # PSNews.ro
Reprezentanţii României au obţinut două medalii de aur şi una de bronz la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025, la Seul. Este cea mai bună performanţă din istoria para escaladei româneşti: trei sportivi tricolori s-au calificat în finala mondială la categoriile destinate sportivilor cu deficienţe de vedere – şi toţi trei au urcat
16:40
Fostul șef adjunct al SIS Moldova rămâne în arest. Unde se întâlnea cu ofițerii KGB din Belarus # PSNews.ro
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv, a decis miercuri Curtea Supremă. Alexandru Bălan a fost arestat preventiv pe 10 septembrie, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti. A formulat
Acum 4 ore
16:30
Au început lucrările de demolare la sediul BCR din Calea Victoriei, fostă clădire Bancorex în anii '90. Clădirea, una emblematică a capitalei, va fi renovată, iar șantierul va dura 3 ani În aprilie, dezvoltatorul imobiliar AFI Europe, controlat, indirect, de frații Roni și Yehuda Naftali, aflați în topul miliardarilor israelieni, a început lucrările de modernizare la
16:20
LIVE VIDEO Ilie Bolojan susține acum o conferință de presă. Principalele declarații ale premierului # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan vorbește acum despre rectificarea bugetară și despre alte proiecte ale Guvernului, dar și despre rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei sale la Bruxelles. „Sunt dator cu o informare legată de deplasarea la Bruxelles. Am avut trei întâlniri. Două cu comisari europeni, cu vicepreședinta Comisiei Roxana Mânzatu și una cu europarlamentarii români. Cu
16:20
Date noi din rechizitoriul lui Călin Georgescu. Ce arată stenogramele convorbirilor șoferului lui Potra # PSNews.ro
Călin Georogescu ar fi avut un plan de a prelua puterea pus la cale câțiva ani, conform datelor din rechizitoriul prin care fostul candidat la președinție a fost trimis în judecată. Totul ar fi început prin a-și consolida o rețea de influență din care făceau parte mai multe personaje controversate care l-ar fi sprijinit constant,
16:10
George Simion anunță taifunul economic pentru guvernul Bolojan: „Firmele nu mai au bani să plătească taxele” # PSNews.ro
Șeful AUR, George Simion, a acuzat chiar în plenul Parlamentului că actuala coaliție de guvernare a „obținut" o amânare a deciziilor CCR pe mai multe proiecte din pachetul II, printre care și cel referitor la pensiile speciale ale magistraților, asta pentru a trece de ședința ECOFIN din octombrie. Simion susține că România ar urma să
16:10
Unde anunță meteorologii primele ninsori în România. Ciclonul Zack va aduce furtuni în mai multe județe din țară # PSNews.ro
România se pregătește de un val de frig neașteptat la final de septembrie. Directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu, a anunțat că temperaturile vor coborî până la 11 grade Celsius în nordul Moldovei, iar la munte sunt așteptate primele ninsori și chiar viscol. Meteorologii avertizează că ciclonul Zack va aduce furtuni, vânt puternic și precipitații
16:00
Aur pentru România! Elevul Matei Butnaru, mai bun la astrofizică şi astronomie decât alți 12.300 de competitori, în SUA # PSNews.ro
Un elev de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Botoșani, medalie de aur la o competi
16:00
VIDEO Daraban, CCIR: România are sute de hectare disponibile pentru investiții logistice, mai ales în portul Constanța # PSNews.ro
Mihai Daraban, președintele CCIR și al Asociației Camerelor de Comerț Balcanice, subliniază importanța poziției geografice a României și potențialul Portului Constanța pentru atragerea investițiilor logistice și industriale. România, pe agenda internațională În cadrul emisiunii Puterea Știrilor, Mihai Daraban a evidențiat prioritățile Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), în contextul preluării președinției Asociației […] Articolul VIDEO Daraban, CCIR: România are sute de hectare disponibile pentru investiții logistice, mai ales în portul Constanța apare prima dată în PS News.
15:50
Rivalitate pe gheață: Steaua – Gheorgheni Patinoarul Berceni Arena găzduiește pe 24 septembrie, de la ora 19:30, unul dintre cele mai așteptate meciuri de hochei din acest sezon: CSA Steaua București întâlnește puternica formație ACSH Gheorgheni. Partida promite intensitate, rivalitate și spectacol pentru toți iubitorii sportului pe gheață. Atmosferă, sport și distracție la Berceni Arena […] Articolul CSA Steaua vs ACSH Gheorgheni – duel spectaculos pe gheață la Patinoarul Berceni Arena apare prima dată în PS News.
15:50
Cum se schimbă Evaluarea Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Modificările se fac din acest an școlar # PSNews.ro
Ministerul Educației a anunțat, printr-un comunicat, cum se vor schimba examenele de Evaluare Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, începând cu anul școlar 2025/2026. Cum se schimbă Evaluarea Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a Evaluările școlare vor aduce două elemente de noutate față de examenele de până […] Articolul Cum se schimbă Evaluarea Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Modificările se fac din acest an școlar apare prima dată în PS News.
15:40
VIDEO Adrian Negrescu: Superbugetarii de lux ai Romaniei au cerut la rectificarea bugetară încă 80 de miliarde de lei. # PSNews.ro
Analistul economic Adrian Negrescu susține că specialiștii din ministere par rupți de realitatea țării, iar cheltuielile deși ar trebui să scadă, de fapt, cresc în continuare. „Acesti pseudo-specialisti din ministere pare ca traiesc intr-o realitate paralela, nu inteleg ca suntem intr-o situatie financiara incredibil de dificila, cu un deficit de 4,5% dupa primele 8 luni […] Articolul VIDEO Adrian Negrescu: Superbugetarii de lux ai Romaniei au cerut la rectificarea bugetară încă 80 de miliarde de lei. apare prima dată în PS News.
15:40
Federaţiile şi patronatele din HoReCa solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare # PSNews.ro
FPIOR, HORA şi FIHR, toate organizaţiile reprezentative din industria ospitalităţii, au transmis Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului o scrisoare deschisă prin care solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare. Patronatele spun că România riscă să piardă orice competitivitate ca destinaţie turistică în raport cu ţările vecine, iar traficul în restaurante şi hoteluri […] Articolul Federaţiile şi patronatele din HoReCa solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare apare prima dată în PS News.
15:40
Poliția din Republica Moldova a găsit buletine de vot gata ștampilate într-o tipografie din Chișinău. Buletinele aveau aplicată ștampila în căsuța cu sigla unui partid pro-rus care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, anul curent. Tipăriturile au fost ridicate în vederea anchetei. „Vorbim despre mai multe persoane audiate în prezent în acest caz, iar […] Articolul Bombă la Chișinău! Buletine de vot pro-ruse, gata ștampilate, găsite într-o tipografie apare prima dată în PS News.
15:30
Jurnaliștii de investigație Ecaterina Tanasiiciuc și Dumitru Pelin, corespondenții RFI la Bălți, spun că au descoperit conexiuni ale rețelei rusești de deturnare a voturilor în Republica Moldova cu alegerile din România – 65 de persoane din această rețea ar fi acționat pe TikTok în favoarea lui Călin Georgescu. Ecaterina Tanasiiciuc și Dumitru Pelin au fost […] Articolul Cine sunt beneficiarii rețelelor rusești de deturnare a voturilor din R. Moldova apare prima dată în PS News.
15:30
Șoșoacă tună și fulgeră! O nouă reacție după cererea Parchetului: „Halucinații juridice, fabricate” # PSNews.ro
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a reacționat ferm după solicitarea de ridicare a imunității transmisă de Parchetul General către Parlamentul European. Șoșoacă califică demersul drept o „execuție politică la comandă”. Șoșoacă a respins miercuri, 24 septembrie, într-un comunicat, acuzațiile care i se aduc, pe care le-a numit „halucinații juridice fabricate de un sistem mafiot”. „În fața avalanșei […] Articolul Șoșoacă tună și fulgeră! O nouă reacție după cererea Parchetului: „Halucinații juridice, fabricate” apare prima dată în PS News.
15:20
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la paturile pacienţilor # PSNews.ro
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care toate unitățile sanitare publice și private cu paturi vor fi obligate să instaleze și să mențină în stare de funcționare butoane de panică sau alte sisteme de alertă în fiecare salon destinat pacienților. Potrivit inițiativei legislative, aceste butoane trebuie montate într-un loc accesibil […] Articolul Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la paturile pacienţilor apare prima dată în PS News.
15:20
Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD), și-a numit nașa de cununie manager la Spitalul Județean # PSNews.ro
Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, a delegat-o pe nașa sa de cununie, Larisa Blanari, ca șef interimar la Spitalul Județean Suceava pentru următoarele șase luni, până la organizarea unui concurs. Contactat de G4Media, Șoldan spune că nu s-a gândit la faptul că Larisa Blanari este nașa lui de cununie când a făcut nominalizarea. „I-am […] Articolul Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD), și-a numit nașa de cununie manager la Spitalul Județean apare prima dată în PS News.
15:10
Liderul mercenarilor, Horațiu Potra, a fost reținut, miercuri, în Dubai, potrivit informațiilor Antena 3 CNN. Șeful mercenarilor e trimis în judecată alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat și era dat în urmărire internațională. Horațiu Potra a fost reținut încă din weekend, la cererea autorităților române. Există o cooperare intensă pe multiple […] Articolul Horațiu Potra a fost capturat în Dubai. Se fac operațiuni pentru extrădare apare prima dată în PS News.
15:10
Un avion militar spaniol cu ministrul apărării la bord a suferit „perturbări” GPS în timp ce se îndrepta spre Lituania, potrivit oficialilor spanioli. Avionul militar zbura în apropierea enclavei ruse Kaliningrad, miercuri dimineață, când s-a produs incidentul. Margarita Robles era ministrul care se afla la bordul avionului, potrivit oficialilor spanioli. Conform agendei guvernului spaniol, ea […] Articolul Încă un avion cu un demnitar european la bord a suferit subit de „perturbări” GPS apare prima dată în PS News.
15:00
Provincia Bolzano din Tirolul de Sud, Italia, va introduce în 2026 o taxă pentru câini, după ce testarea obligatorie ADN pentru identificarea proprietarilor care nu curăță excrementele s-a dovedit greu de aplicat. Consilierul Luis Walcher propune o taxă anuală de 100 euro pe câine pentru rezidenți și o premieră absolută: taxa turistică pentru câini de […] Articolul Oraşul idilic din Europa care introduce în premieră taxa turistică pentru câini apare prima dată în PS News.
14:50
Uraganul Gabrielle, al doilea uragan major al sezonului din Atlantic, se îndreaptă amenințător spre Europa, cu viteze ale vântului ce depășesc 200 km/h. Fenomenele meteorologice extreme ar putea afecta părți din vestul continentului, potrivit specialiștilor. Formarea lui Gabrielle a avut loc în mai puțin de o săptămână în Atlanticul tropical central. Uraganul s-a intensificat rapid în apropierea […] Articolul Uraganul Gabrielle vine peste Europa cu rafale de peste 200 km/h. Ce traiectorie are apare prima dată în PS News.
14:40
VIDEO Ambasadorul Victor Chirilă anunță: Podul de la Ungheni și integrarea R.Moldova depind de votul din 28 septembrie # PSNews.ro
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat la Puterea Știrilor că viitorul proiectelor de infrastructură și cooperare culturală cu România depinde de votul din 28 septembrie. Podul de la Ungheni și miza votului din 28 septembrie „Podul de la Ungheni-Ungheni, care va lega Autostrada Unirii dintre România și Republica Moldova, […] Articolul VIDEO Ambasadorul Victor Chirilă anunță: Podul de la Ungheni și integrarea R.Moldova depind de votul din 28 septembrie apare prima dată în PS News.
14:40
VIDEO Așa arată prăpădul! Imagini de sus cu dezastrul lăsat în urmă de incendiul din Pantelimon. Încă fumegă # PSNews.ro
Urmările incendiului violent din București, care nu a fost încă stins. Cum arată de sus depozitele arse Incendiul violent care a izbucnit marți seară la un depozit din Sectorul 2 al Bucureștiului a afectat aproximativ 7.000 de metri pătrați, distrugând complet halele în care se aflau alimente, băuturi și vopseluri. Structura metalică a construcției a […] Articolul VIDEO Așa arată prăpădul! Imagini de sus cu dezastrul lăsat în urmă de incendiul din Pantelimon. Încă fumegă apare prima dată în PS News.
14:40
Cum va arăta rectificarea bugetară. Ministerele au cerut 80 de miliarde de lei. Guvernul caută bani # PSNews.ro
După ce au ajuns la un compromis în privinţa plafonării, liderii coaliției trebuie să găsească acum soluții şi pentru rectificarea bugetară. Cu un deficit mult peste ţintă, la recalcularea bugetelor, cele mai multe instituţii vor ieși pe minus. Pensiile cer bani în plus, tăierile din primării provoacă tensiuni în coaliţie, iar luna viitoare ar trebui […] Articolul Cum va arăta rectificarea bugetară. Ministerele au cerut 80 de miliarde de lei. Guvernul caută bani apare prima dată în PS News.
14:40
Pacea de la Cotroceni a durat o zi. Vlad Voiculescu (USR) acuză PSD de „terorism politic” # PSNews.ro
Vlad Voiculescu acuză PSD de „terorism politic” pentru blocarea alegerilor la Primăria Capitalei Europarlamentarul Vlad Voiculescu, preşedinte al USR Bucureşti, a acuzat PSD că blochează organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, unde partidul său îl propune candidat pe Cătălin Drulă. Voiculescu a denunţat comportamentul PSD drept „terorism politic”, susţinând că partidul încalcă drepturile cetăţenilor. „Alegerile nu […] Articolul Pacea de la Cotroceni a durat o zi. Vlad Voiculescu (USR) acuză PSD de „terorism politic” apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:30
Fritz, după respingerea moțiunii împotriva lui Buzoianu: A fost un exercițiu de marketing politic # PSNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost doar un exercițiu de marketing politic și că acuzațiile AUR sunt nefondate. Președintele USR, Dominic Fritz, spune că moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost doar „un exercițiu de marketing politic”. Diana Buzoianu a spus, după votul […] Articolul Fritz, după respingerea moțiunii împotriva lui Buzoianu: A fost un exercițiu de marketing politic apare prima dată în PS News.
14:30
Semnal de alarmă de la ANM: Temperaturile se prăbușesc cu 15 grade! Răcire accentuată și vânt puternic # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de răcire accentuată a vremii și de intensificări ale vântului, ce vizează majoritatea regiunilor până vineri seara, precum și o atenționare Cod galben de vânt puternic în zone din șase județe, valabilă pe parcursul zilei de joi. Conform prognozei de specialitate, în perioada 24 septembrie, […] Articolul Semnal de alarmă de la ANM: Temperaturile se prăbușesc cu 15 grade! Răcire accentuată și vânt puternic apare prima dată în PS News.
14:20
CCR: Tăierile de salarii, indemnizații și a grilei de personal la ANRE, ASF și ANCOM sunt constituționale # PSNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au respins obiecțiile de neconstituționalitate trimise de aleșii AUR, SOS și POT cu privire la Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome. Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – care prevede în esență reducerea indemnizațiilor, a salariilor, a bonusurile și a grilei de personal la Autoritatea […] Articolul CCR: Tăierile de salarii, indemnizații și a grilei de personal la ANRE, ASF și ANCOM sunt constituționale apare prima dată în PS News.
14:10
Deficitul pentru 2025 ar putea fi redus la 8,4% din PIB. Rectificarea bugetară este în curs # PSNews.ro
Pe surse, PSD așteaptă să primească rectificarea bugetară în format electronic de la Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare. Conform informațiilor preliminare, noua țintă de deficit pentru acest an ar urma să fie de 8,4% din PIB. Rectificarea nu va fi aprobată în această săptămână. România a încheiat anul trecut cu un deficit de 9,3% […] Articolul Deficitul pentru 2025 ar putea fi redus la 8,4% din PIB. Rectificarea bugetară este în curs apare prima dată în PS News.
