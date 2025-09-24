„Îmi pare rău că n-am făcut la fel” Un nume uriaș îl pune la zid pe Mircea Lucescu după retragerea lui Mitriță: „A greșit! De ce îl mai chemi?&rdquo

17:50

Antrenorul naționalei Austriei, Ralf Ragnick (67 de ani), se recuperează după o serie de operații la gleznă. Tehnicianul va rata anunțul oficial al lotului pentru preliminarii Campionatului Mondial 2026, când va întâlni România și San Marino. Meciul România - Austria va avea loc pe 12 octombrie, de la ora 21:45.