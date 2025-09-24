„Cumpără european”. Apelul Germaniei către o UE aflată „la o răscruce de drumuri”
HotNews.ro, 24 septembrie 2025 19:40
Ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil, a cerut miercuri un buget al UE mai „modern”, care să canalizeze fonduri către îmbunătățirea legăturilor feroviare și rutiere transfrontaliere, a rețelelor energetice, a securității frontierelor externe și a…
Acum 30 minute
19:40
Acum o oră
19:20
VIDEO Monologul în lacrimi al lui Jimmy Kimmel, în prima sa apariție după suspendare, a adunat 15 milioane de vizualizări # HotNews.ro
Monologul lui Jimmy Kimmel la revenirea lui, marți, în show-ul de noapte din SUA care îi poartă numele, după ce Walt Disney i-a ridicat suspendarea, a fost vizionat de peste 14 milioane de ori pe…
19:10
Zelenski, la Adunarea Generală a ONU: „Putin vrea să extindă războiul dincolo de Ucraina, dar nu trebuie să porniți această cursă de la zero” / Kievul anunță că vrea să exporte arme către aliați # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri marilor puteri ale lumii să colaboreze pentru a opri războiul Rusiei împotriva țării sale, acuzându-l pe președintele Vladimir Putin că urmărește extinderea conflictului dincolo de granițele Ucrainei, notează…
Acum 2 ore
19:00
Șefa Comisiei Europene susține apelurile pentru o „vârstă a majoratului digital”. Țările care vor să fie restricționat accesul minorilor la social media # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat miercuri susținerea pentru apelurile tot mai numeroase de a interzice utilizarea rețelelor sociale de către copii, promițând să analizeze acțiuni la nivel european în lunile următoare,…
18:50
Trump le-a făcut liderilor arabi o promisiune în privința anexării unui teritoriu palestinian de către Israel # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump le-a promis liderilor arabi, în cadrul unei întâlniri de marți, că nu va permite prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu să anexeze Cisiordania, potrivit a șase persoane familiarizate cu discuția, scrie miercuri Politico.…
18:30
Ministrul Apărării din Lituania cere ca avioanele spaniole să treacă de la descurajare la acțiune după incursiunile dronelor rusești în spațiul baltic. Reacția Madridului # HotNews.ro
Ministrul lituanian al apărării, Dovile Sakaliene, i-a cerut miercuri omoloagei sale din Spania, Margarita Robles, ca avioanele de vânătoare spaniole să treacă de la descurajare la acțiune în contextul escaladării tensiunilor din Marea Baltică în…
18:30
„Avem localități unde aproape toți copiii sunt nevaccinați”. Boala care a ucis 30 de copii români # HotNews.ro
„Am acumulat o cantitate foarte mare de opinii anti-vaccin. Cei care suferă primii sunt copiii”, afirmă dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie al medicilor de familie din România. 30 de copii au murit de…
18:20
Replică dură pentru Donald Trump din partea primarului din Londra: „Rasist, sexist, misogin și islamofob” # HotNews.ro
Primarul Londrei, Sadiq Khan, l-a criticat pe Donald Trump, miercuri, după ce președintele american a părut să sugereze că politicianul britanic vrea să introducă legea Sharia în capitala Regatului Unit, transmite AFP. Khan, din Partidul…
18:10
Dinamo și Petrolul, sancționate de Comisia de Disciplină a FRF, după meciul de la Ploiești. Ce amenzi au primit # HotNews.ro
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a decis, miercuri, sancționarea echipelor Dinamo și Petrolul Ploiești cu penalitate sportivă de 11.250 de lei, respectiv 10.000 de lei, pentru incidentele înregistrate în timpul partidei…
Acum 4 ore
18:00
„Este clar că a avut un cost prea mare”. Fostul șef al armatei ucrainene critică ofensiva generalului Sîrskîi care a luat prin surprindere Moscova # HotNews.ro
Valerii Zalujnîi, fostul comandant-șef al armatei ucrainene, a oferit prima sa evaluare publică a operațiunii transfrontaliere militare a Ucrainei din 2024 în regiunea rusă Kursk, într-un editorial publicat miercuri, 24 septembrie, în publicația ucraineană Mirror…
18:00
Ministrul Justiției, despre cazul lui Horațiu Potra: „Autoritățile lucrează cu omologii din EAU pentru a avea confirmarea măsurii preventive” / Extrădarea poate dura „câteva luni” # HotNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri că „în acest moment autoritățile din România lucrează împreună cu omologii din Emiratele Arabe Unite pentru a avea confirmarea măsurii preventive” față de Horațiu Potra și membrii familiei…
17:30
Doctorița Flavia Groșan, cercetată de Colegiul Medicilor pentru „fake news medical”, spune că nu a prescris niciodată paracetamol. „Intuiție, sigur” # HotNews.ro
Medicul pneumolog a intrat în atenția Colegiului Medicilor în urmă cu o lună, după ce a susținut public că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi „dacă au relații intime cu cineva vaccinat anti-Covid”. Marți seară, doctorița…
17:20
VIDEO Ilie Bolojan, întrebat de HotNews despre banii PNL pentru presă: Dacă continuați, iau și eu atitudinea domnului Ciucu / Primarul a plecat din conferință, întrebat de ce partidul nu publică sumele date presi # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a refuzat miercuri, la Palatul Victoria, să ofere un răspuns HotNews.ro cu privire la sumele cheltuite de PNL în campaniile electorale cu presa, amenințând, în schimb, că va face la fel ca…
17:20
„Anul universitar va fi deschis cu manifestații, nu cu festivități”: Studenții anunță proteste la București și în alte cinci mari orașe din țară pe 29 septembrie # HotNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță proteste în mai multe orașe din țară luni, 29 septembrie, împotriva tăierilor din educație. „Ieșim în stradă în toată țara în semn de revoltă față de…
17:10
VIDEO „Rugămintea” premierului pentru ministrul fondurilor europene după protest. „Să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă nu mi se pare în regulă” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit, miercuri, că l-a rugat pe ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, să verifice dacă angajații din minister erau liberi sau plătiți pentru ziua în care au participat la protestul din Piața…
17:10
Cine sunt copiii Generației Alpha și ce vor ei. Cum trebuie să ne raportăm la cei care vor plăti pensiile peste 15 ani # HotNews.ro
Generația Alpha, copiii născuți din 2010 până în 2025, e prima cohortă crescută integral în ecosistem digital. Deși astăzi sunt la gimnaziu sau la început de liceu, felul în care folosesc tehnologia, prieteniile și timpul…
16:50
Fabrică-emblemă a României, cu o istorie de 98 ani, închisă. Toate activele, la vânzare: Nu se poate continua așa! # HotNews.ro
Conducerea fabricii de ciorapi Ciserom, din Sebeș, a semnat vânzarea tuturor activelor și a fondului de comerț ale societății, precum și casarea tuturor mijloacelor fixe. În primăvară a fost anunțat că dabrica de ciorapi Ciserom,…
16:40
VIDEO Când are loc rectificarea bugetară și de ce spune Ilie Bolojan că „este una destul de tensionată”. „Suntem puternic presați” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că proiectul de rectificare de buget va fi publicat în transparență decizională „cel mai târziu vineri dimineața”. „Un lucru important este rectificarea…
16:40
Ministerul Finanțelor din Rusia face o propunere economică neașteptată, care vizează populația, pentru finanțarea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor din Rusia a propus miercuri majorarea cotei taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20% la 22% în 2026, pentru a finanța cheltuielile militare în ceea ce ar fi al cincilea an de…
16:40
Moscova lansează noi atacuri la adresa Chișinăului înaintea alegerilor / Ambasadorul moldovean, convocat la MAE rus # HotNews.ro
Rusia susține că măsurile luate de autoritățile moldovene „subminează încrederea în legitimitatea și transparența alegerilor” din 28 septembrie, scrie Reuters. Declarațiile Rusiei vin în contextul acuzațiilor lansate de guvernul de la Chișinău, care a subliniat…
16:40
FOTO Cum arată interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, eliberat de schele. Imagini publicate înainte de inaugurarea din octombrie # HotNews.ro
Interiorul Catedralei Mântuirii Neamului a fost eliberat de schele, au anunțat reprezentanții lăcașului de cult pe pagina oficială de Facebook, unde au publicat și imagini. Demontarea schelelor a început în luna iunie, potrivit B365. Catedrala…
16:40
Ilie Bolojan, întrebat dacă demisionează în cazul în care CCR respinge vreuna dintre legile din pachetul 2. „Am văzut în permanență discuții legate de demisie” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că Guvernul a elaborat proiectele de lege din pachetul 2 „căutând să respecte toate rigorile constituționale”. Întrebat dacă își va da demisia…
Acum 6 ore
16:00
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu este de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier şi a adăugat că această coaliţie trebuie să reziste până…
15:50
ANAF explică modificările la Codul Fiscal: impozitele pe dividende și dobânzi și noile norme CASS. Ghid PDF cu Legea 141/2025 # HotNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut un nou mini-ghid în format PDF, în care explică modificările operate la Codul Fiscal, prin Legea 141/2025, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan în Parlament, în iulie.…
15:50
România va avea de anul viitor cea mai mare centrală pe gaze din UE / Cine este compania din Irak care o construiește # HotNews.ro
Centrala pe gaze de la Mintia va fi pornită pentru teste la începutul anului viitor și va produce electricitate pentru sistemul energetic național începând cu luna august, a anunțat miercuri Casian Nițulescu, secretar de stat…
15:40
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie după atacul cibernetic care a dat peste cap zborurile la Bruxelles, Heathrow și alte aeroporturi europene # HotNews.ro
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic care a perturbat zborurile pe aeroportul Heathrow din Londra și pe mai multe alte aeroporturi europene weekendul trecut, potrivit The Guardian și…
15:40
Cine a provocat oprirea bruscă a scării rulante pe care au urcat Trump și soția sa, la ONU / Casa Alba acuzase un posibil „sabotaj” # HotNews.ro
Oprirea neașteptată a unei scări rulante la sosirea lui Donald Trump și a Melaniei Trump la sediul ONU din New York a făcut obiectul unor comentarii făcute de președintele american chiar în timpul discursului său…
15:40
Cea mai mare instituţie financiară din SUA a fost atrasă în proiectele nucleare de la Cernavodă # HotNews.ro
Nuclearelectrica a anunţat, miercuri, că a semnat cu un sindicat bancar condus de J.P. Morgan SE, divizia europeană a grupului financiar american J.P. Morgan, două acorduri de finanțare a două proiecte nucleare: Proiectul de retehnologizare…
15:30
Grecia intenționează să-l extrădeze pe oligarhul Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova chiar joi, cu câteva zile înainte de alegeri # HotNews.ro
Vladimir Plahotniuc este principalul suspect în „jaful secolului”, furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean în 2014, sumă care echivala atunci cu 12% din PIB-ul Moldovei, scrie Reuters. Grecia intenționează să-l extrădeze pe…
15:20
Două deschideri majore la Supernova Pitești: La Cocoș inaugurează primul hipermarket din județul Argeș, iar Action deschide primul magazin din România # HotNews.ro
Supernova Pitești marchează astăzi două premiere de amploare, care schimbă peisajul de retail din județul Argeș și din România. Vizitatorii sunt invitați să descopere primul hipermarket La Cocoș din județul Argeș. Tot astăzi, Action, unul…
15:10
Avionul militar în care se afla ministrul spaniol al Apărării, bruiat în apropierea Kaliningradului # HotNews.ro
Semnalul GSP al avionului militar spaniol la bordul căruia se afla ministrul spaniol al Apărării Margarita Robles a fost bruiat, miercuri dimineață, în timp ce zbura în apropierea exclavei ruse Kaliningrad, în drum spre Lituania,…
15:10
Liderul mercenarilor trimis în judecată, alături de Călin Georgescu, a fost prins în Dubai, conform Antena 3 și Digi24. El a fugit din țară și era dat în urmărire generală. Horațiu Potra este acuzat de…
15:00
Cine este tânărul suspectat că a trimis mesajele de ameninţare către sute de școli și spitale din România / FBI l-a acuzat că a trimis sute de amenințări cu bombă și unor instituții din SUA. De ce a refuzat România să-l extrădeze # HotNews.ro
Tânărul de 17 ani suspectat că a trimis către sute de școli și spitale din România mesaje în care amenința că va comite „un adevărat masacru” a fost acuzat și de FBI pentru fapte similare. În…
15:00
Un proiect energetic major din România, anunțat cu mare fast, se stinge. „Situaţia geo-politică nu este favorabilă pentru a finaliza o asemenea investiţie” # HotNews.ro
Lansat la Bucureşti, în 2022, de Guvernul României şi guvernele altor trei ţări, în prezenţa președintelui României de atunci şi al Comisiei Europene, un mare proiect energetic a devenit incert, conform declaraţiilor unor oficiali din…
14:40
14:30
Vlad Voiculescu acuză PSD de „terorism politic”: „Dacă nu e cum vrea PSD aruncă țara în aer” # HotNews.ro
Alegerile trebuie să se facă atunci când spune legea, nu când vrea PSD, transmite Vlad Voiculescu într-o postare pe Facebook cu referire la lipsa unei înțelegeri în coaliția de guvernare privind data alegerilor pentru Primăria…
14:30
Astra Film Junior 2025. Educație prin film documentar pentru o generație care gândește liber. S-au pus în vânzare biletele # HotNews.ro
Astra Film Junior, cel mai amplu program de educație prin film documentar din România, revine la Sibiu în perioada 20-24 octombrie, cu o ediție care transformă cinemaul într-un instrument de cunoaștere, empatie și gândire critică…
14:30
Flotila cu ajutoare care vrea să spargă blocada israeliană a Gazei anunță că a fost atacată de drone / Italia condamnă atacul și trimite o fregată în ajutor # HotNews.ro
Compusă din 51 de nave, flotila are în componență militanți pro-palestinieni din 45 de țări, și vrea să ajungă în Gaza pentru a livra ajutoare umanitare, scriu AFP și La Repubblica. Ministrul italian al Apărării…
14:10
VIDEO Cele patru metode prin care Rusia vrea să saboteze alegerile în Republica Moldova, prezentate de Dorin Recean / „Scopul Kremlinului este să preia puterea la Chișinău” # HotNews.ro
„Federația Rusă vrea să facă campanie electorală nu la ea acasă, dar în țara noastră”, a declarat, miercuri, premierul moldovean Dorin Recean, într-o conferință de presă cu privire la pregătirea Republicii Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei…
Acum 8 ore
13:50
Fonduri europene în județul Prahova. Cine vine la conferința StartupCafe de la Ploiești, din 30 septembrie: oficialități, antreprenori, experți în finanțări. Participarea e gratuită # HotNews.ro
Microîntreprinderile din județul Prahova pot obține ajutoare de câte 50.000-300.000 EUR, finanțate din fondurile europene pentru tranziție justă, iar antreprenorii prahoveni au posibilitatea să participe gratuit la conferința StartupCafe de la Ploiești, din 30 septembrie…
13:50
Sorin Grindeanu spune că nu e de acord „că Ilie Bolojan trebuie să plece”, dar îi aduce o critică premierului # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD a declarat, miercuri, că nu susține înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția de premier, scenariu care a fost vehiculat în ultimele zile în spațiul public, potrivit News.ro. Totuși, Grindeanu spune că…
13:40
Zeci de români care au comis infracțiuni în Marea Britanie au primit 2.000 de lire sterline și au fost expulzați sub escortă în țară. „De ce trebuie să fiu deportat?” # HotNews.ro
47 de persoane care inițial au ajuns legal în Marea Britanie, dar apoi au comis infracțiuni, inclusiv furturi, infracțiuni sexuale și crime, și au fost condamnate la pedepse cu închisoarea, au fost expulzate în România,…
13:30
HARTĂ Cum s-a deplasat norul de poluare, după incendiul violent de la depozitul Antrefrig din București # HotNews.ro
Incendiul extrem de violent izbucnit marți seară la depozitul Antrefrig din Pantelimon a generat un nor de fum care s-a deplasat timp de mai multe ore peste zone mari din toate cele șase sectoare ale…
13:30
VIDEO Super-taifunul Ragasa a lovit sudul Chinei. Două milioane de oameni, evacuați din calea furtunii care a făcut deja ravagii în Taiwan și Filipine / Zeci de morți și peste 100 de dispăruți # HotNews.ro
China este în stare de alertă maximă, după ce taifunul Ragasa care a provocat morți în Taiwan și Filipine, a ajuns miercuri în regiunea sa sudică, cu vânturi puternice și ploi torențiale, forțând autoritățile chineze…
13:20
Cel mai recent scenariu discutat în coaliție privind reforma administrației locale. Ce a propus PSD # HotNews.ro
Partidul condus de Sorin Grindeanu a propus în ședința de marți a coaliției PNL-PSD-USR-UDMR o nouă variantă pentru reforma administrației locale, subiect despre care partidele de la guvernare discută și nu ajung la niciun consens…
12:50
România se află printre țările europene cu cele mai multe decese prevenibile și tratabile, potrivit unui raport din 2023 al Comisiei Europene. Cele mai recente statistici Eurostat plasează țara noastră pe locul doi după Bulgaria…
12:50
Cele mai comune boli genetice la copii și testele de ultimă generație care le pot depista: unele se fac în sarcină, altele în primele luni de viață # HotNews.ro
Dacă plănuiți să aveți un copil, este important să cunoașteți și riscurile genetice moștenite din familie. Defectele congenitale, tulburările de dezvoltare sau anumite boli rare pot fi cauzate de mutații genetice transmise de la părinți.…
12:10
eMAG a anunțat că va organiza Black Friday 2025 în data de 7 noiembrie, mai devreme față de alți ani. Primul Black Friday la eMAG a fost în 2011, pe data de 25 noiembrie, iar…
Acum 12 ore
12:00
Aritmiile la copii pot fi fatale, dar se pot trata cu succes. Ce trebuie să știe părinții, de la primele semne până la tratament # HotNews.ro
„Inima copiilor vorbește prin ritmul ei. Noi trebuie să știm să o ascultăm” – Dr. Elena Sauer despre aritmiile pediatrice și cum pot fi ele tratate cu succes. Pentru Dr. Elena Sauer, Medic Specialist Cardiolog…
12:00
Dronele ucrainene au lovit o importantă rafinărie a Gazprom, pentru a doua oară într-o săptămână # HotNews.ro
Complexul Gazprom Neftekhim Salavat, situat la mai mult de 1.000 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost lovit de către un atac ucrainean cu drone, au anunțat miercuri autoritățile regionale din Bashkortostan citate de…
