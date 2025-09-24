Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic

Fanatik, 24 septembrie 2025 19:40

Cine este și cum arată, Patricia, fata lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali are toate motivele să fie mândru.

Acum 15 minute
19:50
Peluza Sud Craiova și-a făcut de cap înainte de meciul România – Ungaria la futsal! Fumigene, scandări xenofobe și bannere împotriva lui Adrian Mititelu. Video Fanatik
Înaintea partidei de futsal dintre România și Ungaria, Peluza Sud Craiova a fost extrem de vocală pe străzile orașului. Vecinii noștri și Adrian Mititelu nu au scăpat de furia suporterilor
Acum 30 minute
19:40
Acum o oră
19:30
Sacrifică FCSB campania din Europa League?! „Când te duci cu echipa a doua, şansele sunt mult mai mici!” Fanatik
Aflată în fața debutului în UEFA Europa League, FCSB riscă să compromită și sezonul european. Avertisment primit de campioana României
19:10
Războiul FCSB – CSA Steaua a ajuns în presa din Olanda înaintea meciului campioanei cu Go Ahead Eagles: „Clubul a ajuns pe mâna controversatului George Becali” Fanatik
Jurnaliștii olandezi au analizat conflictul dintre FCSB și Steaua înainte de meciul campioanei României cu Go Ahead Eagles.
Acum 2 ore
18:50
Clubul cu pretenții din SuperLiga, penalizat aspru de FIFA! Interzis la transferuri până în 2027 Fanatik
Una dintre revelațiile acestui sezon din SuperLiga a primit o veste dură din partea FIFA! Transferurile îi vor fi blocate timp de 3 ferestre de mercato
18:40
Dumitru Dragomir vine cu un scenariu șocant în scandalul uriaș provocat de Ion Geolgău la FRF: „A fost atras în cursă. Eu nu l-aș da afară” Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit despre un scenariu șocant legat de scandalul provocat de Ion Geolgău la FRF. Ce a spus Mitică Dragomir despre cazul lui Geolgău.
18:30
Liviu Bocciu Ungurean revine pe stadioane! Liderului galeriei Rapidului i-a fost ridicată interdicția. Exclusiv Fanatik
Liviu Ungurean, liderul Peluzei Nord Rapid, se poate alătura din nou suporterilor giuleșteni! Când ar putea participa la primul meci
18:10
Gigi Becali, verdict clar după conflictul dintre Dobre și fanii Rapidului: “Dacă el nu e acolo, nu e nimic! El e crema” Fanatik
Gigi Becali a comentat în stilul său caracteristic la FANATIK SUPERLIGA conflictul iscat la Rapid între Alex Dobre și fani.
Acum 4 ore
17:50
Fostul jucător de la FCSB a fost dat afară cu scandal de la echipa din Superliga! Fotbalistul a pierdut procesul Fanatik
Despărțire cu scântei la o echipă din Superliga României. Fostul fotbalist de la FCSB a rămas liber de contract după ce a pierdut procesul cu fostul club. Despre cine e vorba.
17:40
Anunț șocant pentru Dennis Man! PSV pregătește transferul după ce românul nu a avut nicio realizare în Eredivisie Fanatik
Dennis Man a primit un motiv de îngrijorare la începutul acestei săptămâni! Ce a anunțat presa din Olanda: „Cât mai repede posibil!”
17:20
O legendă a Stelei a antrenat Go Ahead Eagles, adversara FCSB din Europa League. L-a pregătit pe Louis van Gaal și a intermediat transferul lui Gică Popescu la PSV Fanatik
O legendă a Stelei a fost antrenorul principal al celor de la Go Ahead Eagles, prima adversară a FCSB din grupa de Europa League.
17:10
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă la licitație. Tatăl lui Vlad Pascu, printre beneficiari Fanatik
Tatăl lui Vlad Pascu a pornit executarea silită împotriva proprietarului vilei de 2,3 milioane de euro care găzduiește Ambasada Bangladesh. Acesta este un controversat mogul
17:10
Dinamo – Veszprem, Liga Campionilor Handbal, etapa 3. „Dulăii”, în căutarea primei victorii în Champions League Fanatik
Dinamo - Veszprem, duelul de foc pentru „dulăi” în etapa 3 de Champions League la handbal masculin. Programul complet al rudei în Liga Campionilor, rezultate, televizări și clasament actualizat.
17:00
Vodafone: Incluziunea digitală, cheia pentru a aborda decalajul digital european de 1,3 trilioane de euro Fanatik
Vodafone a realizat raportul „Conexiune între comunități”, care arată că diviziunea digitală reprezintă o vulnerabilitate strategică majoră pentru Europa.
16:50
Adrian Mutu, previziune sumbră pentru FCSB: „Ar fi surpriza ultimilor 100 de ani”. „Briliantul” a numit o altă dezamăgire din SuperLiga: „A dispărut” Fanatik
Adrian Mutu nu s-a ferit de cuvinte și a făcut o analiză dură a situației celor de la FCSB în SuperLiga.
16:30
Mircea Lucescu s-a convins de Cristi Chivu la Inter după 4 etape și a tras concluzia în presa din Italia Fanatik
Mircea Lucescu a dat verdictul despre Cristi Chivu după 6 puncte în primele 4 etape de Serie A. Cum a comentat „Il Luce” evoluția tehnicianului lui Inter
16:20
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv Fanatik
Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că își dorește ca președintele Dani Coman și antrenorul Bogdan Andone să rămână la FC Argeș timp de cel puțin trei ani.
Acum 6 ore
16:00
Primele oferte pentru Mircea Rednic după despărțirea de Standard Liege: „E pregătit pentru o nouă provocare” Fanatik
Mircea Rednic nu stă prea mult pe bară. Primele oferte pentru tehnicianul român după scurta aventură la Standard Liege.
15:50
Pană majoră la plățile cu cardul în România. Banca Transilvania și 24pay blocate ore întregi. Kaufland, DM și alte magazine afectate Fanatik
Pană generalizată la plățile cu cardul pe 24 septembrie 2025: clienții BT nu au putut plăti în Kaufland, DM și alte magazine din România. Serviciul 24pay blocat complet.
15:40
Grindeanu susţine ca Bolojan să rămână în funcţie, dar avertizează: „Nu-s de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice” Fanatik
Preşedintele PSD nu e de acord cu schimbarea premierului şi susţine că actuala coaliţie ar trebui să dureze până la viitoarele alegeri.
15:20
Cum poți ajunge spion fără voie. Explicațiile fostul șef SIE în cazul sportivului din Constanța arestat în Grecia Fanatik
Cât de ușor pot deveni turiștii români spioni în ochii autorităților din străinătate, fără să fie neapărat recrutați de vreun serviciu secret? Fostul șef SIE face lumină.
15:20
Echipa lui Ianis Hagi, în mijlocul unui scandal monstru în Turcia: „Oameni lipsiți de tact, imorali și fără valoare” Fanatik
Echipa la care s-a transferat Ianis Hagi, Alanyaspor, e în mijlocul unui scandal imens, fiind acuzată de jocuri de culise
15:10
Gigi Becali a recunoscut marea greșeală pe care a făcut-o la Botoșani: „Asta e!”. Are un nou remarcat la FCSB: „E fotbalist” Fanatik
Gigi Becali a recunoscut că a luat o decizie neinspirată înainte de partida FC Botoșani - FCSB, pierdută de echipa sa cu 3-1.
15:10
(P) Aparatul dentar Invisalign te ajuta sa ai o prezenta mai apreciata „pe sticla” si online! Fanatik
Cu siguranta ai observat si tu ca majoritatea celor care apar „pe sticla” si online, indiferent ca ne referim la fotbalisti, prezentatoare, artisti etc., au o dantura si un zambet de invidiat. Un zambet perfect […]
15:00
(P) Europa League: Favoritele la câștigarea competiției și cota FCSB Fanatik
Faza principală a Europa League debutează în această săptămână cu prima etapă a grupei unice cu 36 de echipe aliniate la start, printre acestea și FCSB, campioana României. Pentru al doilea sezon consecutiv Betano, cel […]
14:50
„Te simți mai bine ca număr 10 la Dinamo?”. Cătălin Cîrjan a anunțat că va avea o discuție cu Zeljko Kopic: „La Arsenal așa am jucat” Fanatik
Cătălin Cîrjan a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, pe ce poziție se simte cel mai bine în teren. Mijlocașul lui Dinamo va purta o discuție cu Zeljko Kopic vizavi de acest subiect.
14:40
Ce sfat i-a dat Dumitru Dragomir prietenului Gigi Becali pentru a evita dezastrul: ”Așa aș avea două variante”. Care sunt jucătorii de neînlocuit la FCSB Fanatik
Dumitru Dragomir a comentat la ”Profețiile lui DON Mitică” situația dificilă prin care trece FCSB și i-a dat un sfat lui Gigi Becali.
14:20
Ziua Mondială a Sindromului Hemolitic Uremic atipic. Fiecare oră contează: Societatea Română de Nefrologie face apel pentru un diagnostic timpuriu și acces optim la tratament Fanatik
București, 24 septembrie 2025. Cu prilejul Zilei Mondiale a Sindromului Hemolitic Uremic Atipic (SHUa), Societatea Română de Nefrologie (SRN) face un apel ferm la diagnostic timpuriu și acțiune coordonată în gestionarea acestei boli rare, severe […]
14:20
Cât de periculos a fost fumul toxic ajuns deasupra Bucureștiului. Efectele nedorite ale incendiului de la Antrefrig: ”Noi am respirat partea cancerigenă” Fanatik
Incendiul devastator de la depozitul Antrefrig a pus Bucureștiul sub cod roșu de poluare. Cât de periculos este fumul pentru sănătatea locuitorilor?
14:10
Gloriile Rapidului, la un pas să preia clubul înaintea lui Dan Şucu: “Puteau fi patronii clubului azi! Am vorbit cu Şumi, cu Pancone, cu Daniel Niculae” Fanatik
Rapid putea avea alți acționari decât Dan Șucu și Victor Angelescu. Cine puteau salva echipa încă din ligile inferioare.
14:10
Live video Europa League, etapa 1. Incidente înainte de Nice – AS Roma. Peste 100 de fani au fost arestați Fanatik
Rezultate live și scoruri finale din Europa League, etapa 1. Programul complet, clasamentul actualizat, marcatori și statistici după fiecare meci.
Acum 8 ore
14:00
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de la Dinamo Fanatik
Regretă sau nu Gigi Becali transferul lui Dennis Politic de la Dinamo? Ce sumă uriașă a investit patronul campioanei în extrema stângă
13:40
Mircea Lucescu s-a destăinuit italienilor, după ce a fost reconfirmat la naționala României: „E greu. Fotbaliștii mei nu joacă” Fanatik
Mircea Lucescu a vorbit în presa din Italia despre echipa națională a României. Ce a spus despre jucătorii care evoluează sub tricolor.
13:20
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu știu ce face acolo” Fanatik
Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a reacționat după ultimele afirmații făcute de tehnicianul lui CFR Cluj, Andrea Mandorlini.
13:10
Olandezii au ironizat-o pe FCSB înaintea meciului cu Go Ahead Eagles. Cu ce echipe din Eredivisie au comparat-o pe campioana României: „Au câteva clase peste” Fanatik
FCSB debutează pe terenul lui Go Ahead Eagles în grupa de Europa League, iar presa olandeză i-a ironizat pe ”roș-albaștri” înaintea întâlnirii.
12:50
Meci de risc maxim în Bănie! Peste 3.500 de fani, pregătiți să creeze „infern“ la returul România – Ungaria, după scenele de la Debrecen Fanatik
Peste 3.500 de fani, printre care și ultrași din galeriile de fotbal ale celor două rivale din oraș, vor fi prezente la Sala Polivalentă pentru a le face viață grea maghiarilor.
12:40
Dezvăluire bombă! „Uite-l pe ăla de lângă tine, l-am făcut fotbalist”. Eugen Trică a recunoscut: „E adevărat! Cu pumni și ghete în cap”. Exclusiv Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA s-a discutat despre tensiunile dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram, iar Eugen Trică și Sorin Cârțu au venit cu exemple personale.
12:30
Gigi Becali și-a făcut calculele de play-off: “Trebuie să legăm cinci victorii! Craiova şi Rapid nu pot ieşi” Fanatik
FCSB luptă pentru a ajunge în play-off, după startul de sezon extrem de slab. Ce calcule a făcut Gigi Becali pentru următoarele meciuri.
12:10
Sorin Căliniuc a câștigat lupta cu o accidentare horror: „Am avut retina dezlipită”. Revenire explozivă în Colosseum Tournament. Exclusiv Fanatik
Sorin Căliniuc, cel mai bun kickboxer român la categoria 70 kg, a câștigat lupta cu o accidentare cumplită și e gata de revenirea în Colosseum Tournament
Acum 12 ore
11:50
Dumitru Dragomir, apel public pentru judecători în „cazul Bocciu”: „Să-i ridice interdicția. Sunt puțini în lume ca el care fac asta” Fanatik
Dumitru Dragomir cere public rezolvarea cazului lui Liviu Ungureanu, zis și Bocciu. Ce a spus despre liderul galeriei de la Rapid.
11:50
Cum a fost prins, de fapt, Toto Dumitrescu după ce a fugit de la locul accidentului. Scene desprinse din filmele de acțiune Fanatik
Cum a fost prins, de fapt, Toto Dumitrescu după ce a fugit de la locul accidentului care a avut loc recent în Capitală? Detalii inedite ies la iveală!
11:50
Dumitru Dragomir, profeție uluitoare legată de verdictul CCR pe Pachetul 2: „Ilie Bolojan face o mare greșeală. Împarte iar țara în două” Fanatik
Dumitru Dragomir a anticipat ce se va întâmpla după ce CCR se va pronunţa asupra legilor din Pachetul 2, pe care Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament.
11:30
Andrei Rațiu poate prinde transferul carierei! Fundașul lateral român, dorit de o forță a Europei Fanatik
Andrei Rațiu o poate părăsi pe Rayo Vallecano în iarnă. Cine este echipa de top din Europa care îl vrea pe internaționalul român.
11:20
Gigi Mustaţă, mesaj fără precedent pentru jucătorii FCSB: “Prietenia se termină aici! Dacă îţi baţi joc, avem o problemă! Unii nu înţeleg unde joacă” Fanatik
Gigi Mustață a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, un mesaj fără precedent pentru jucătorii de la FCSB. Ce spune liderul Peluzei Nord despre forma slabă a echipei.
11:20
Cine s-ar afla, de fapt, în spatele mesajelor de amenințare trimise în grădinițe, școli și spitale. Cât de îngrijorați trebuie să fie părinții. ”Orice e posibil” Fanatik
Amenințări prin email la școli, grădinițe și spitale din România. Cine se află la originea mesajelor de amenințare trimise recent?
11:00
Reghecampf şi Vivi Răchită, contre în direct despre degringolada FCSB: “Nu mă provoca!” / “Nu îşi mai respectă liderul” Fanatik
Laurențiu Reghecampf și Vivi Răchită au discutat despre problemele de la FCSB și au adus în discuție una dintre cele mai importante aspecte care provoacă tensiuni la echipă.
10:40
După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației Românești: „Va fi în top!” Fanatik
Refuzul lui David Popovici de a merge în America nu i-a descurajat pe aceștia, care au "furat" României una dintre cele mai talentate sportive
10:30
Moment cu implicații geopolitice în timpul galei Balonului de Aur! Steagul Palestinei a apărut pe scena de la Paris Fanatik
Gala decernării Balonului de Aur nu a fost lipsită de momente controversate. Unul dintre invitați a purtat o broșă cu steagul Palestinei. Despre cine e vorba.
10:10
Dat ca și plecat de la Tottenham, Florin Manea a lămurit în direct viitorul lui Radu Drăgușin: „Asta ne-au comunicat” Fanatik
Florin Manea a lămurit situația lui Radu Drăgușin la Tottenham. Ce a spus impresarul fundașului despre viitorul său la echipa din Premier League.
10:00
Robert Niță și Dănuț Lupu, contre dure în direct după scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului: ”Știi cât m-au înjurat pe mine?” / ”Tu le arătai fundulețul” Fanatik
Dănuț Lupu și Robert Niță au avut un dialog încins la FANATIK SUPERLIGA pe tema scandalului dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului.
