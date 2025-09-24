Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej
Sfânta Eufrosina a trăit pe vremea împăratului Teodosie cel Mic (408-450) şi era singurul copil al unui om puternic, slăvit, credincios şi milostiv, pe care-l chema Pafnutie, din cetatea Alexandriei. Pe când
Arhiepiscopia Ortodoxă a Muntelui Liban din Patriarhia Antiohiei şi a Întregului Orient a publicat recent albumul „Sfântul Sofian (Boghiu), Apostolul Bucureştilor (1912-2002)”. Tipărit cu binecuvântarea
15:30
Cine răsfoiește filele care zugrăvesc atmosfera Athosului în veacul al XX-lea, imediat după apusul turcocrației, simte pulsul unei renașteri neîntârziate. Dincolo de cuvinte, se aud pașii unor monahi
15:20
Sâmbătă, 20 septembrie 2025, la Parohia „Schimbarea la Față” din satul Cucuteni, comuna Lețcani, a avut loc slujba de sfințire a Așezământului social‑filantropic cu hramul Sfinților Părinți Ioachim și
15:10
La Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman din județul Prahova a început marți, 23 septembrie, ediția a 18-a a Congresului național „Hristos împărtășit copiilor”. Responsabilii cu activitățile de tineret din toate eparhiile au dezbătut, pe parcursul celor două zile ale întâlnirii, tema „Cateheza parohială și lucrul cu tinerii - importanță, vizibilitate și impact în lucrarea pastoral-misionară a Bisericii”.
15:10
Parohia Mesteacănu, judeţul Sălaj, Protopopiatul Zalău, Episcopia Sălajului, organizează licitaţie pentru angajarea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica „all secco”, la biserica cu hramul „Sfântul
15:10
Patriarhia Română scoate la concurs un post vacant de inspector resurse umane din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul personal - Resurse umane. Cerinţe de ocupare a postului: studii
La Centrul social‑pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman din județul Prahova a început marți, 23 septembrie, ediția a 18‑a a Congresului național „Hristos împărtășit copiilor”.
13:00
La Cantina socială „Sfânta Filofteia” din sectorul 4 al Capitalei a avut loc vineri, 19 septembrie, o nouă activitate dedicată beneficiarilor acesteia în cadrul proiectului „Bătrânețe cu suflet de
12:30
Miercuri, 1 octombrie 2025, obștea Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Bolintin Vale, din cadrul Episcopiei Giurgiului, va trăi bucuria prăznuirii hramului de toamnă, închinat Maicii
Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a ținut luni, 22 septembrie, o ședință de lucru pe șantierul Centrului eparhial din Vârșeț, Serbia, acolo unde continuă lucrările de ridicare a unui
11:50
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, se află într‑o vizită istorică în America Latină, alături de o delegație formată din părintele Daniel Ene, vicar
11:40
Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat miercuri, 24 septembrie, a patra sesiune a examenului de capacitate preoțească din acest an, pentru teologii care doresc să ocupe un post clerical vacant din eparhie.Cei 15
11:40
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, s‑a aflat duminică, 21 septembrie, în Parohia ortodoxă românească „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” din Albacete, Spania.
11:30
Sâmbătă, 20 septembrie 2025, la Parohia „Schimbarea la Față” din satul Cucuteni, comuna Lețcani, a avut loc slujba de sfințire a Așezământului social‑filantropic cu hramul Sfinților Părinți Ioachim și
11:30
Marți, 23 septembrie 2025, la Vaslui, a avut loc întâlnirea preoților pensionari din Episcopia Hușilor și a familiilor acestora. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte
11:20
Duminică, 21 septembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a slujit la Altarul
10:50
În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârşit Sfânta Liturghie în
10:50
În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a binecuvântat și sfințit lucrările de înnoire exterioară de la biserica Parohiei Gepiu Colonie, Pr
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XV, 32-35, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 164„Să presupunem că există un palat impunător, că acesta se
22:30
Fraților, purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Căci, de se socotește cineva că este ceva, deși este nimic, se înșală pe sine însuși. Iar fapta lui însuși să și-o
22:20
Sfânta Tecla este cea dintâi muceniţă care a pătimit pentru credinţa în Hristos. S-a născut în Iconia şi a fost ucenica Sfântului Apostol Pavel. Pe la anul 45, când marele Apostol predica Evanghelia în Iconia, Sfânta Tecla, ascultându-l vorbind în casa lui Onisifor, a îmbrăţişat creştinismul şi s-a hotărât să trăiască în feciorie, cu toate că era logodită cu un tânăr de neam bun, Tamir. Părinţii ei, aflând de hotărârea pe care o luase, au bătut-o cumplit, iar Tamir a mers la dregătorul cetăţii şi i-a cerut să-l prindă pe Sfântul Apostol Pavel şi să-l întemniţeze.
22:20
„În vremea aceea, chemând Iisus toată mulțimea la El, zicea: Ascultați-Mă toți și înțelegeți: Nu este nimic din afară de om care, intrând în el, să poată să-l spurce. Dar cele ce ies din om, acelea
22:10
În volumul de versuri al preotului-poet Ionel Rusu, Întoarce-te! (Editura Printech, București, 2022), sunt preconizate reveniri esențiale către zona stărilor benigne, a peisajelor sufletești încărcate de
22:10
În unul dintre concertele celei de a 27-a ediţii a Festivalului Internaţional George Enescu se producea miracolul resuscitării sonore a uneia dintre cele mai incitante partituri din creaţia enesciană:
22:10
ADU-MI AMINTE, DOAMNE...Adu-mi aminte, Doamne, să-ți vorbescPrin poezia ce o simt, ce ți-o închin,Măcar cuvântul să ți-l dăruiescȘi inima întreagă când spre Tine vin! Adu-mi
22:10
cântec de primenire- uite mamă trec soldațiiiar ne pierdem tații - frațiiflorilor, toți condamnațiiprintre vii și dintre morțisetea pentru toți - uite frate trec soldațiisorei noastre
22:10
În Aula Academiei Române (AR) va avea loc, în 8 octombrie 2025, conferința „Arheologia și efemerul etern” susținută de conf. univ. Cătălin Pavel de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, informează
22:10
Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, în 22 septembrie 2025, o monedă din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Toma Caragiu. Pe aversul monedei este prezentată o compoziţie
22:10
Guvernul a adoptat săptămâna trecută 11 memorandumuri prin care au fost stabilite proiectele ce vor beneficia în continuare de finanțare PNRR, fiind vorba de investiții care au șanse să fie finalizate până în
22:10
Bucureştiul se află mult în urmă în ceea ce priveşte calitatea aerului, în primul rând din cauza traficului rutier în care predomină mașinile poluante, dar și a șantierelor de construcții din oraș, a
22:10
Guvernul a aprobat recent mai multe modificări legislative care facilitează integrarea pe piaţa muncii a victimelor violenţei domestice sau ale traficului de persoane, printre care acordarea unei subvenţii de 2.250
22:10
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru mâine o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, având ca principal subiect securitatea spaţiului aerian naţional. Va fi discutat subiectul stabilirii
22:10
Numărul poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în august 2025 cu 3,07%, ajungând la 2,32 milioane, comparativ cu 2,25 milioane în august 2024, conform Pool-ului de Asigurare Împotriva
