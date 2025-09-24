Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej

Ziarul Lumina, 24 septembrie 2025 19:40

Sfânta Eufrosina a trăit pe vremea împăratului Teodosie cel Mic (408-450) şi era singurul copil al unui om puternic, slăvit, credincios şi milostiv, pe care-l chema Pafnutie, din cetatea Alexandriei. Pe când

Acum 5 minute
20:00
Efeseni 1, 1-9 Ziarul Lumina
Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voința lui Dumnezeu, sfinților care sunt în Efes și credincioșilor întru Hristos Iisus: Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos!
20:00
Proiecte educaționale din România premiate la Bruxelles Ziarul Lumina
Trei proiecte din România figurează pe lista câştigătorilor Premiilor europene pentru predare inovatoare din 2025, a anunțat Reprezentanţa în România a Comisiei Europene (CE), în total fiind pre­miați 117
20:00
Stocuri suficiente de gaze pentru iarnă Ziarul Lumina
Depogaz Ploieşti, parte a grupului Romgaz, a anunţat că a atins deja obiectivul de constituire a stocurilor de gaze pentru sezonul rece, de cel puțin 90% din capacitate, cerut de UE țărilor membre, cu termen de
20:00
Plafonarea la alimentele de bază va fi prelungită Ziarul Lumina
Reprezentanţii coaliţiei de guvernare au decis marți prelungirea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază pentru încă şase luni, potrivit unor surse politice citate de Agerpres.Informația a
20:00
Alegeri în Republica Moldova: 23 de secții de votare în România Ziarul Lumina
Trei dintre cele 23 de secții de votare deschise în România pentru cetățenii moldoveni care vor să participe la scrutinul de duminică, 28 septembrie, pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova vor fi
20:00
Domeniile cu cei mai bine plătiți specialiști Ziarul Lumina
Piața muncii din România este una inegală, cu discrepanțe salariale și de oferte de locuri de muncă atât între orașele mari și restul țării, cât și între domenii de activitate. Diferenţele dintre
20:00
Tendinita calcifiantă şi durerile de umăr Ziarul Lumina
Durerea de umăr, una dintre cele mai răspândite probleme ortopedice, ascunde adesea o cauză mai puțin cunoscută, tendinita calcifiantă. Aproape jumătate dintre pacienții care suferă de dureri de umăr au, de fa
20:00
Riscurile obezității, analizate și din perspectivă genetică Ziarul Lumina
Despre obezitate se știe că reprezintă un factor de risc important pentru diabet și boli cardiovasculare. Există însă și oameni obezi care se mențin relativ sănătoși.Mai mulți cercetători din Statele
20:00
Când lentilele progresive nu ajută Ziarul Lumina
Vedere încețoșată, dificultăți la citit, percepție dificilă a distanței sunt câteva dintre simptomele asociate ambliopiei, o tulburare de dezvoltare a vederii, care apare în copilărie, dar poate afecta și
20:00
Satul, „locul în care trecutul se întâlnește cu prezentul” Ziarul Lumina
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” (MNSDG) organizează, în perioada 27-28 septembrie 2025, o serie de manifestări dedicate Satului Românesc. Sărbătoarea va începe cu proiecţia filmului documentar
20:00
Icoană Deisis rară, în patrimoniul Muzeului Național de Artă Ziarul Lumina
Patrimoniul Muzeului Națio­nal de Artă al României (MNAR) s-a îmbogățit cu o icoană împărătească, Deisis (derivată din termenul grecesc „rugăminte”, n.r.), de secol XIX, o piesă rară, donată de
20:00
Comorile ţesute de la Centrul Cultural „Cela Neamţu” Ziarul Lumina
Tot mai multe comunităţi rurale au amenajat sau restaurat spaţii generoase menite să conserve în memoria colectivă elementele identitare ale locului. Fie că li s-a dat numele de „muzeu” sau „centru
Acum 15 minute
19:50
Marcu 7, 24-30 Ziarul Lumina
„În vremea aceea a venit Iisus în hotarele Tirului și ale Sidonului și, intrând într-o casă, voia ca nimeni să nu știe, dar n-a putut să rămână tăinuit. Căci îndată auzind despre El, o femeie a cărei
19:50
Cum lucrează diavolul Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovniceşti, Partea I, A doua convorbire cu părintele Serenus, Cap. XII, 1-2, Cap. XIII, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 441-442„Este atât de
Acum 30 minute
19:40
Acum 2 ore
18:10
Căldură mai scumpă la Timișoara Ziarul Lumina
Timişorenii abonaţi la sistemul centralizat de încălzire vor plăti facturi mai mari la încălzire, de la 1 octombrie, după ce aleşii locali au votat, marţi seara, scăderea subvenţiei acordate de
Acum 4 ore
17:50
Aditivi alimentari de evitat în sarcină Ziarul Lumina
Alimentația mamei în lunile de sarcină este foarte importantă pentru sănătatea bebelușului, putând avea efecte nedorite pentru el chiar și la vârsta adultă. Este și cazul aditivilor alimentari din produsele
Acum 6 ore
15:40
Album dedicat Sfântului Cuvios Sofian în Arhiepiscopia Muntelui Liban Ziarul Lumina
Arhiepiscopia Ortodoxă a Muntelui Liban din Patriarhia Antiohiei şi a Întregului Orient a publicat recent albumul „Sfântul Sofian (Boghiu), Apostolul Bucureştilor (1912-2002)”. Tipărit cu binecuvântarea
15:30
Arhimandritul athonit Vasilios Gondikakis, prieten tainic al monahilor români Ziarul Lumina
Cine răsfoiește filele care zugrăvesc atmosfera Atho­sului în veacul al XX-lea, imediat după apusul turco­crației, simte pulsul unei renașteri neîntârziate. Dincolo de cuvinte, se aud pașii unor monahi
15:20
Sfințire de așezământ social-filantropic la Cucuteni, Iași Ziarul Lumina
Sâmbătă, 20 septembrie 2025, la Parohia „Schimbarea la Față” din satul Cucuteni, comuna Lețcani, a avut loc slujba de sfințire a Așezământului social‑filantropic cu hramul Sfinților Părinți Ioachim și
15:10
Congresul național „Hristos împărtășit copiilor” la Mănăstirea Caraiman Ziarul Lumina
La Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman din județul Prahova a început marți, 23 septembrie, ediția a 18-a a Congresului național „Hristos împărtășit copiilor”. Responsabilii cu activitățile de tineret din toate eparhiile au dezbătut, pe parcursul celor două zile ale întâlnirii, tema „Cateheza parohială și lucrul cu tinerii - importanță, vizibilitate și impact în lucrarea pastoral-misionară a Bisericii”.
15:10
Licitație la Parohia Mesteacănu, judeţul Sălaj Ziarul Lumina
Parohia Mesteacănu, judeţul Sălaj, Protopopiatul Zalău, Episcopia Sălajului, organizează licitaţie pentru angajarea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica „all secco”, la biserica cu hramul „Sfântul
15:10
Post vacant în cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul personal Ziarul Lumina
Patriarhia Română scoate la concurs un post vacant de inspector resurse umane din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul personal - Resurse umane. Cerinţe de ocupare a postului: studii
Acum 8 ore
13:00
13:00
Creativitate și culoare la Cantina socială „Sfânta Filofteia” Ziarul Lumina
La Cantina socială „Sfânta Filofteia” din sectorul 4 al Capitalei a avut loc vineri, 19 septembrie, o nouă activitate dedicată beneficiarilor acesteia în cadrul proiectului „Bătrânețe cu suflet de
12:30
Hramul Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Bolintin Vale Ziarul Lumina
Miercuri, 1 octombrie 2025, obștea Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Bolintin Vale, din cadrul Episcopiei Giurgiului, va trăi bucuria prăznuirii hramului de toamnă, închinat Maicii
Acum 12 ore
11:50
Vizite de lucru la șantiere din Vârșeț, Serbia Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a ținut luni, 22 septembrie, o ședință de lucru pe șantierul Centrului eparhial din Vârșeț, Serbia, acolo unde continuă lucrările de ridicare a unui
11:50
Sfințirea bisericii românești din Concepción, Chile Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, se află într‑o vizită istorică în America Latină, alături de o delegație formată din părintele Daniel Ene, vicar
11:40
Examen de capacitate preoțească în Arhiepiscopia Bucureștilor Ziarul Lumina
Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat miercuri, 24 septembrie, a patra sesiune a examenului de capacitate preoțească din acest an, pentru teologii care doresc să ocupe un post clerical vacant din eparhie.Cei 15
11:40
Popas de slujire la românii din Albacete, Spania Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, s‑a aflat duminică, 21 septembrie, în Parohia ortodoxă românească „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” din Albacete, Spania.
11:30
Sfințire de așezământ social‑filantropic din Cucuteni, Iași Ziarul Lumina
Sâmbătă, 20 septembrie 2025, la Parohia „Schimbarea la Față” din satul Cucuteni, comuna Lețcani, a avut loc slujba de sfințire a Așezământului social‑filantropic cu hramul Sfinților Părinți Ioachim și
11:30
Întâlnire a preoților pensionari din Episcopia Hușilor Ziarul Lumina
Marți, 23 septembrie 2025, la Vaslui, a avut loc întâlnirea preoților pensionari din Episcopia Hușilor și a familiilor acestora. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte
11:20
Slujire arhierească la Catedrala arhiepiscopală din Suceava Ziarul Lumina
Duminică, 21 septembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a slujit la Altarul
10:50
100 de ani de la ridicarea bisericii din Bologa, judeţul Cluj Ziarul Lumina
În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârşit Sfânta Liturghie în
10:50
Slujire arhierească în Parohia Gepiu Colonie, Oradea Ziarul Lumina
În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a binecuvântat și sfințit lucrările de înnoire exterioară de la biserica Parohiei Gepiu Colonie, Pr
Acum 24 ore
22:30
Grija față de suflet Ziarul Lumina
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XV, 32-35, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 164„Să presupunem că există un palat impunător, că acesta se
22:30
Galateni 6, 2-10 Ziarul Lumina
Fraților, purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Căci, de se socotește cineva că este ceva, deși este nimic, se înșală pe sine însuși. Iar fapta lui însuși să și-o
22:20
Sf. întâia Muceniţă şi întocmai cu Apostolii Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul Ziarul Lumina
Sfânta Tecla este cea dintâi muceniţă care a pătimit pentru credinţa în Hristos. S-a născut în Iconia şi a fost ucenica Sfântului Apostol Pavel. Pe la anul 45, când marele Apostol predica Evanghelia în Iconia, Sfânta Tecla, ascultându-l vorbind în casa lui Onisifor, a îmbrăţişat creştinismul şi s-a hotărât să trăiască în feciorie, cu toate că era logodită cu un tânăr de neam bun, Tamir. Părinţii ei, aflând de hotărârea pe care o luase, au bătut-o cumplit, iar Tamir a mers la dregătorul cetăţii şi i-a cerut să-l prindă pe Sfântul Apostol Pavel şi să-l întemniţeze. 
22:20
Marcu 7, 14-24 Ziarul Lumina
„În vremea aceea, chemând Iisus toată mulțimea la El, zicea: Ascultați-Mă toți și înțelegeți: Nu este nimic din afară de om care, intrând în el, să poată să-l spurce. Dar cele ce ies din om, acelea
22:10
în slujba sufletului românesc Ziarul Lumina
În volumul de versuri al preotului-poet Ionel Rusu, Întoarce-te! (Editura Printech, București, 2022), sunt preconizate reveniri esențiale către zona stărilor benigne, a peisajelor sufletești încărcate de
22:10
Revelaţii enesciene Ziarul Lumina
În unul dintre concertele celei de a 27-a ediţii a Festivalului Internaţional George Enescu se producea miracolul resuscitării sonore a uneia dintre cele mai incitante partituri din creaţia enesciană:
22:10
POEZIE: Alexandru Păduraru Ziarul Lumina
ADU-MI AMINTE, DOAMNE...Adu-mi aminte, Doamne, să-ți vorbescPrin poezia ce o simt, ce ți-o închin,Măcar cuvântul să ți-l dăruiescȘi inima întreagă când spre Tine vin! Adu-mi
22:10
POEZIE: Florian Silișteanu Ziarul Lumina
cântec de primenire- uite mamă trec soldațiiiar ne pierdem tații - frațiiflorilor, toți condamnațiiprintre vii și dintre morțisetea pentru toți - uite frate trec soldațiisorei noastre
22:10
Arheologia reuneşte ştiințele umaniste și exacte Ziarul Lumina
În Aula Academiei Române (AR) va avea loc, în 8 octombrie 2025, conferința „Arheologia și efemerul etern” susținută de conf. univ. Cătălin Pavel de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, informează
22:10
Monedă BNR omagială Ziarul Lumina
Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, în 22 septembrie 2025, o monedă din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Toma Caragiu. Pe aversul monedei este prezentată o compoziţie
22:10
Reorganizare a listei proiectelor finanțate prin PNRR Ziarul Lumina
Guvernul a adoptat săptămâna trecută 11 memorandumuri prin care au fost stabilite proiectele ce vor beneficia în continuare de finanțare PNRR, fiind vorba de investiții care au șanse să fie finalizate până în
22:10
Soluții pentru reducerea poluării aerului în București Ziarul Lumina
Bucureştiul se află mult în urmă în ceea ce priveşte calitatea aerului, în primul rând din cauza traficului rutier în care predomină mașinile poluante, dar și a șantie­relor de construcții din oraș, a
22:10
Stimulente la angajarea persoanelor vulnerabile Ziarul Lumina
Guvernul a aprobat recent mai multe modificări legislative care facilitează integrarea pe piaţa muncii a victimelor violenţei domestice sau ale traficului de persoane, printre care acordarea unei subvenţii de 2.250
22:10
CSAT: discuții despre securitatea spaţiului aerian Ziarul Lumina
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru mâine o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, având ca principal subiect securitatea spaţiului aerian naţional. Va fi discutat subiectul stabilirii
22:10
Peste 2,3 milioane de locuințe asigurate Ziarul Lumina
Numărul poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în august 2025 cu 3,07%, ajungând la 2,32 milioane, comparativ cu 2,25 milioane în august 2024, conform Pool-ului de Asigurare Împotriva
