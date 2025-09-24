Primul cuțit de bucătărie cu ultrasunete din lume costă 399$. Ce poate să facă față de cel obișnuit?
Newsweek.ro, 24 septembrie 2025 19:40
Primul cuțit de bucătărie cu ultrasunete din lume a fost pus spre vânzare cu un preț de 399 $. Creat...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
20:00
Submarin al Rusiei ia în raza torpilelor portavionul USS Gerald Ford. Urmează o vânătoare de 24 ore # Newsweek.ro
Cea mai mare vânătoare de submarine de la sfârșitul Războiului Rece a avut loc în ultima săptămână a...
20:00
Primul ceas de lux făcut din gunoaie reciclate din oceane. Costă 430 € și este rezistent la apă # Newsweek.ro
Primul ceas de lux făcut din gunoaie reciclate din oceane costă 430 € și este rezistent la apă până ...
Acum 15 minute
19:50
România poate încheia anul cu 8,49% deficit bugetar. Aşa a convenit cu Comisia Europeană # Newsweek.ro
România poate încheia anul cu 8,49% deficit bugetar, a anunţat prim-minitrul Ilie Bolojan. Aşa a con...
Acum 30 minute
19:40
Primul cuțit de bucătărie cu ultrasunete din lume costă 399$. Ce poate să facă față de cel obișnuit? # Newsweek.ro
Primul cuțit de bucătărie cu ultrasunete din lume a fost pus spre vânzare cu un preț de 399 $. Creat...
Acum o oră
19:10
NASA: „Ne întoarcem pe Lună”. Când va avea loc evenimentul așteptat de peste 50 de ani? # Newsweek.ro
NASA a făcut anunțul întoarcerii oamenilor pe Lună în cadrul unei conferințe de presă de marți. Agen...
Acum 2 ore
18:50
VIDEO Paul Dumitru (ASF): "A învăţa să investeşti te face să fii discplinat şi atent" # Newsweek.ro
Paul Dumitru, expert ASF, numit ambasador international al CPCU Society, pentru anul 2026, spune că ...
18:40
VIDEO Ucraina atacă Flota Mării Negre în Novorossiisk. Haos în regiunile rusești de coastă # Newsweek.ro
Ucraina a lansat miercuri, 24 septembrie, un atac major asupra orașului portuar rus Novorossiisk, vi...
18:30
VIDEO Haos în regiunile Rusiei de la Marea Neagră. Oamenii evacuați de pe plaje, iminență de atac # Newsweek.ro
Ucraina a lansat miercuri, 24 septembrie, un atac major asupra orașului portuar rusesc Novorossiisk,...
18:20
Horațiu Potra, reținut în Dubai. Cum a vrut să arunce România în haos în numele lui Călin Georgescu? # Newsweek.ro
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Era dat în urmărire internațională, după emiterea unui mandat...
Acum 4 ore
18:00
Statele Unite au livrat României mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Mării Negre....
17:40
Bolojan anunță vârsta la care se va ieși la pensie. E nevoie de mai mulți oameni să muncească # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este necesar ca vârsta de pensionare să crească în România. Însă...
17:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre tăierea subvenţiilor partidelor, că din punctul ...
17:30
Cuișoare cu pesticide. ANSVSA a decis retragerea condimentului din magazine și marketuri # Newsweek.ro
Un condiment contaminat cu pesticide a fost retras de Autoritatatea Națională Sanitar - Veterinară ș...
17:20
Viitorul nu este doar al mașinilor pe baterii. 5 tipuri de propulsie, pentru noul BMW X5 # Newsweek.ro
BMW consideră că viitorul nu este doar al mașinilor pe baterii, iar evoluția pieței auto din ultima ...
17:10
Un primar a rămas fără loc de muncă înainte de pensie. S-a angajat la brutăria din oraș # Newsweek.ro
La 57 de ani, primarul unui mic oraș din Treviso își pierde locul de muncă înainte de pensie și ajun...
16:50
Bolojan: Plafonarea prețului alimentelor, prelungită 6 luni. Măsura, în ședința de guvern de mâine # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a spus că în ședința de guvern de joi va fi aprobată prelungirea plafonării adaosului c...
16:50
Orașul care introduce taxa turistică pentru câini. Cât trebuie să plătească românii? Ce spun autorit...
16:30
21 de lovituri cu drone ale Ucrainei au oprit rafinăriile Rusiei. Prețurile cresc, bursa intervine # Newsweek.ro
O estimare a Kyiv Post, bazată pe surse locale, a plasat totalul atacurilor cu drone cu bătaie lungă...
16:30
Tranzacții ilegale de 400.000 de lei efectuate de trei români cu carduri furate. Unde? # Newsweek.ro
Tranzacții ilegale de 400.000 de lei efectuate de trei români cu carduri furate. Unde? Cum au fost d...
16:20
METEO Vine toamna în mare parte din țară. Unde se răcește și vor fi și maxime de 11 grade? # Newsweek.ro
METEO Vine toamna în mare parte din țară. Unde se răcește și vor fi și maxime de 11 grade? Ce spun m...
16:10
Sucul minune din morcov, măr și ghimbir care îți redă strălucirea pielii și previne îmbătrânirea # Newsweek.ro
Iată care este sucul minune făcut din măr, morcov și ghimbir care îți redă strălucirea pielii și pre...
Acum 6 ore
15:30
Zeci de români care au comis infracțiuni în Anglia au fost expulzați. Au primit 2.000 de lire # Newsweek.ro
47 de persoane care inițial au ajuns legal în Marea Britanie, dar apoi au comis infracțiuni, au fost...
15:20
Primar dă primăria în judecată pentru că salariu de 6.500 lei e prea mic. Are pensie 10000 și 4 case # Newsweek.ro
Un primar din județul Botoșani, Dorina Tiron, a dat primăria în judecată ca să i se mărescă salariu....
15:10
Putin sfidează SUA: Kremlinul anunță că „nu există alternativă” la invazia din Ucraina: Rusia e urs # Newsweek.ro
Kremlinul a declarat miercuri că Rusia va continua invazia din Ucraina „pentru a-și asigura interese...
15:10
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. E trimis în judecată alături de Călin Georgescu # Newsweek.ro
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. El este trimis în judecată alături de Călin Georgescu pentru ...
15:00
Spitalele vor fi obligate să pună butoane de panică la patul pacienţilor. Proiectul a fost adoptat # Newsweek.ro
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor din...
14:50
Alexandru Balan, fostul adjunct al directorului SIS (Serviciul de Informații și Securitate) din Repu...
14:40
PSD respinge ideea schimbării lui Bolojan: „Nu sunt de acord să plece premierul. Coaliția continuă” # Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că respinge ideea schimbării pre...
14:40
Orașe din România, în pericol de dispariție: 20% dintre centrele urbane riscă să devină irelevante # Newsweek.ro
Un studiu recent arată că până la 20% dintre orașele mici și medii din România ar putea să-și piardă...
14:30
Studenții vor protesta în centrele universitare. „Astăzi transportul şi bursele, mâine ce urmează?” # Newsweek.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România anunţă, miercuri, organizarea protestelor...
14:20
Șoferii băuți sau drogați cu accidente mortale, sentință de omor calificat: 20 ani la închisoare # Newsweek.ro
Cazul accidentului grav cu 4 morți din Iași a schimbat într-un final practica judiciara în materia a...
14:10
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a participat la confer...
14:10
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există # Newsweek.ro
O decizie a Înaltei Curți, dată ieri, spune că stagiul suplimentar acordat pentru activitatea în gru...
Acum 8 ore
14:00
Europenii nu mai au bani de mașini. Stellantis oprește producția în 6 uzine, mii de oameni în șomaj # Newsweek.ro
Cum prețurile automobilelor au explodat și mulți europeni au probleme cu banii, cererea de mașini no...
13:50
O sticlă cu apă va costa 3 lei în aeroporturi, gări și la metrou. 25.000 lei amendă comercianților # Newsweek.ro
Preţul maxim pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml şi vândută în aeroporturi, gări, au...
13:40
Cum anume funcționează funcțiile speciale - de la rotirile gratuite la rolele în cascadă (P) # Newsweek.ro
Creativitatea este cel mai important punct forte al oricărei industrii. Fie că este vorba de partea ...
13:30
Ministrul Mediului, după respingerea moțiunii: Sunt liniștită, știu că am de partea mea legea # Newsweek.ro
Ministrul Mediului a reacționat după respingerea moțiunii: „Sunt liniștită, știu că am de partea mea...
13:10
Lucrările la ciotul Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei, care costă 1,24 miliarde de lei, au...
13:00
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, s-a întâlnit marţi seara, la New York, cu preşedintele Confeder...
12:40
Au ars halele de pe platforma Antrefrig deținute de o companie căreia Justiția i-a confiscat arme # Newsweek.ro
Incendiul violent de aseară din Capitală s-a petrecut pe platforma Antefrig vândută pe bucăți de un ...
12:40
Călin Georgescu, reperul manualului de propagandă rusească din Moldova: UE ne fură țara, Vin gay-ii # Newsweek.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie 2025, sunt puternic vizate...
12:30
Canotaj: Echipajul masculin de patru rame al României, calificat în Finala A la Mondiale # Newsweek.ro
Echipajul masculin de patru rame al României (Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Cipri...
12:20
Când a apărut paracetamolul, medicamentul incriminat de Donald Trump? Descoperit din întâmplare # Newsweek.ro
PreședinteleSUA, Donald Trump, a declarat, luni, că paracetamolul - ce se află și în tylenol - ar fi...
Acum 12 ore
12:00
Povestea satului părăsit din România unde clopotele bisericii mai bat doar o dată pe an # Newsweek.ro
Într-un sat din România ce datează din secolul XVIII, când bulgarii au ajuns din sudul Dunării în Ba...
12:00
Rachete Iskander de 3.000.000$ bucata ale Rusiei, distruse într-un atac cu drone ucrainean # Newsweek.ro
Un atac al dronelor ucrainene a adus una dintre cele mai mari pierderi ale Federației Ruse în sistem...
11:50
Călin Georgescu, ieșire în decor: „Soros m-a furat. Sunt președinte. Lupt cu cartelurile globaliste” # Newsweek.ro
Călin Georgescu a scris un text pe un blog din SUA în care a reluat temele sale favorite lipsite de ...
11:40
Sistemul e-DAC funcționează. Șofer român de camion, prins în vamă cu RCA falsă pentru remorcă # Newsweek.ro
Un șofer român de camion a încercat să iasă din țară cu poliță RCA falsă pentru remorcă, sperând, pr...
11:30
Poliția a făcut percheziții la mai multe clanuri interlope. La membrii unora dintre acestea au fost ...
11:20
Fetiță de 12 ani, spulberată pe o trecerea de pietoni din Ploiești. Șoferul a fugit de la accident # Newsweek.ro
O fetiță de 12 ani a fost spulberată pe trecerea de pietoni, miercuri dimineață, în municipiul Ploie...
11:00
YouTube dă drumul la Fake News. Reactivează conturile care au dezinformat despre Covid și alegeri # Newsweek.ro
Platforma YouTube a anunțat că va reactiva conturile utilizatorilor care au dezinformat răspândind F...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.