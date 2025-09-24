Primul cuțit de bucătărie cu ultrasunete din lume costă 399$. Ce poate să facă față de cel obișnuit?

Newsweek.ro, 24 septembrie 2025 19:40

Primul cuțit de bucătărie cu ultrasunete din lume a fost pus spre vânzare cu un preț de 399 $. Creat...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
20:00
Submarin al Rusiei ia în raza torpilelor portavionul USS Gerald Ford. Urmează o vânătoare de 24 ore Newsweek.ro
Cea mai mare vânătoare de submarine de la sfârșitul Războiului Rece a avut loc în ultima săptămână a...
20:00
Primul ceas de lux făcut din gunoaie reciclate din oceane. Costă 430 € și este rezistent la apă Newsweek.ro
Primul ceas de lux făcut din gunoaie reciclate din oceane costă 430 € și este rezistent la apă până ...
Acum 15 minute
19:50
România poate încheia anul cu 8,49% deficit bugetar. Aşa a convenit cu Comisia Europeană Newsweek.ro
România poate încheia anul cu 8,49% deficit bugetar, a anunţat prim-minitrul Ilie Bolojan. Aşa a con...
Acum 30 minute
19:40
Primul cuțit de bucătărie cu ultrasunete din lume costă 399$. Ce poate să facă față de cel obișnuit? Newsweek.ro
Primul cuțit de bucătărie cu ultrasunete din lume a fost pus spre vânzare cu un preț de 399 $. Creat...
Acum o oră
19:10
NASA: „Ne întoarcem pe Lună”. Când va avea loc evenimentul așteptat de peste 50 de ani? Newsweek.ro
NASA a făcut anunțul întoarcerii oamenilor pe Lună în cadrul unei conferințe de presă de marți. Agen...
Acum 2 ore
18:50
VIDEO Paul Dumitru (ASF): &#34;A învăţa să investeşti te face să fii discplinat şi atent&#34; Newsweek.ro
Paul Dumitru, expert ASF, numit ambasador international al CPCU Society, pentru anul 2026, spune că ...
18:40
VIDEO Ucraina atacă Flota Mării Negre în Novorossiisk. Haos în regiunile rusești de coastă Newsweek.ro
Ucraina a lansat miercuri, 24 septembrie, un atac major asupra orașului portuar rus Novorossiisk, vi...
18:30
VIDEO Haos în regiunile Rusiei de la Marea Neagră. Oamenii evacuați de pe plaje, iminență de atac Newsweek.ro
Ucraina a lansat miercuri, 24 septembrie, un atac major asupra orașului portuar rusesc Novorossiisk,...
18:20
Horațiu Potra, reținut în Dubai. Cum a vrut să arunce România în haos în numele lui Călin Georgescu? Newsweek.ro
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Era dat în urmărire internațională, după emiterea unui mandat...
Acum 4 ore
18:00
Marea Neagră este supravegheată cu un echipament militar primit de la SUA Newsweek.ro
Statele Unite au livrat României mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Mării Negre....
17:40
Bolojan anunță vârsta la care se va ieși la pensie. E nevoie de mai mulți oameni să muncească Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este necesar ca vârsta de pensionare să crească în România. Însă...
17:40
Se vor tăia subvențiile pentru partide? Premierul Bolojan va anunța vineri procentul Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre tăierea subvenţiilor partidelor, că din punctul ...
17:30
Cuișoare cu pesticide. ANSVSA a decis retragerea condimentului din magazine și marketuri Newsweek.ro
Un condiment contaminat cu pesticide a fost retras de Autoritatatea Națională Sanitar - Veterinară ș...
17:20
Viitorul nu este doar al mașinilor pe baterii. 5 tipuri de propulsie, pentru noul BMW X5 Newsweek.ro
BMW consideră că viitorul nu este doar al mașinilor pe baterii, iar evoluția pieței auto din ultima ...
17:10
Un primar a rămas fără loc de muncă înainte de pensie. S-a angajat la brutăria din oraș Newsweek.ro
La 57 de ani, primarul unui mic oraș din Treviso își pierde locul de muncă înainte de pensie și ajun...
16:50
Bolojan: Plafonarea prețului alimentelor, prelungită 6 luni. Măsura, în ședința de guvern de mâine Newsweek.ro
Ilie Bolojan a spus că în ședința de guvern de joi va fi aprobată prelungirea plafonării adaosului c...
16:50
Orașul care introduce taxa turistică pentru câini. Cât trebuie să plătească românii? Newsweek.ro
Orașul care introduce taxa turistică pentru câini. Cât trebuie să plătească românii? Ce spun autorit...
16:30
21 de lovituri cu drone ale Ucrainei au oprit rafinăriile Rusiei. Prețurile cresc, bursa intervine Newsweek.ro
O estimare a Kyiv Post, bazată pe surse locale, a plasat totalul atacurilor cu drone cu bătaie lungă...
16:30
Tranzacții ilegale de 400.000 de lei efectuate de trei români cu carduri furate. Unde? Newsweek.ro
Tranzacții ilegale de 400.000 de lei efectuate de trei români cu carduri furate. Unde? Cum au fost d...
16:20
METEO Vine toamna în mare parte din țară. Unde se răcește și vor fi și maxime de 11 grade? Newsweek.ro
METEO Vine toamna în mare parte din țară. Unde se răcește și vor fi și maxime de 11 grade? Ce spun m...
16:10
Sucul minune din morcov, măr și ghimbir care îți redă strălucirea pielii și previne îmbătrânirea Newsweek.ro
Iată care este sucul minune făcut din măr, morcov și ghimbir care îți redă strălucirea pielii și pre...
Acum 6 ore
15:30
Zeci de români care au comis infracțiuni în Anglia au fost expulzați. Au primit 2.000 de lire Newsweek.ro
47 de persoane care inițial au ajuns legal în Marea Britanie, dar apoi au comis infracțiuni, au fost...
15:20
Primar dă primăria în judecată pentru că salariu de 6.500 lei e prea mic. Are pensie 10000 și 4 case Newsweek.ro
Un primar din județul Botoșani, Dorina Tiron, a dat primăria în judecată ca să i se mărescă salariu....
15:10
Putin sfidează SUA: Kremlinul anunță că „nu există alternativă” la invazia din Ucraina: Rusia e urs Newsweek.ro
Kremlinul a declarat miercuri că Rusia va continua invazia din Ucraina „pentru a-și asigura interese...
15:10
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. E trimis în judecată alături de Călin Georgescu Newsweek.ro
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. El este trimis în judecată alături de Călin Georgescu pentru ...
15:00
Spitalele vor fi obligate să pună butoane de panică la patul pacienţilor. Proiectul a fost adoptat Newsweek.ro
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor din...
14:50
Alexandru Balan, acuzat de spionaj pentru Rusia, cere eliberarea. Ce a decis instanța Newsweek.ro
Alexandru Balan, fostul adjunct al directorului SIS (Serviciul de Informații și Securitate) din Repu...
14:40
PSD respinge ideea schimbării lui Bolojan: „Nu sunt de acord să plece premierul. Coaliția continuă” Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că respinge ideea schimbării pre...
14:40
Orașe din România, în pericol de dispariție: 20% dintre centrele urbane riscă să devină irelevante Newsweek.ro
Un studiu recent arată că până la 20% dintre orașele mici și medii din România ar putea să-și piardă...
14:30
Studenții vor protesta în centrele universitare. „Astăzi transportul şi bursele, mâine ce urmează?” Newsweek.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România anunţă, miercuri, organizarea protestelor...
14:20
Șoferii băuți sau drogați cu accidente mortale, sentință de omor calificat: 20 ani la închisoare Newsweek.ro
Cazul accidentului grav cu 4 morți din Iași a schimbat într-un final practica judiciara în materia a...
14:10
Mihai Daraban: Mediul de afaceri nu ar trebui provocat de decidentul politic Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a participat la confer...
14:10
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există Newsweek.ro
O decizie a Înaltei Curți, dată ieri, spune că stagiul suplimentar acordat pentru activitatea în gru...
Acum 8 ore
14:00
Europenii nu mai au bani de mașini. Stellantis oprește producția în 6 uzine, mii de oameni în șomaj Newsweek.ro
Cum prețurile automobilelor au explodat și mulți europeni au probleme cu banii, cererea de mașini no...
13:50
O sticlă cu apă va costa 3 lei în aeroporturi, gări și la metrou. 25.000 lei amendă comercianților Newsweek.ro
Preţul maxim pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml şi vândută în aeroporturi, gări, au...
13:40
Cum anume funcționează funcțiile speciale - de la rotirile gratuite la rolele în cascadă (P) Newsweek.ro
Creativitatea este cel mai important punct forte al oricărei industrii. Fie că este vorba de partea ...
13:30
Ministrul Mediului, după respingerea moțiunii: Sunt liniștită, știu că am de partea mea legea Newsweek.ro
Ministrul Mediului a reacționat după respingerea moțiunii: „Sunt liniștită, știu că am de partea mea...
13:10
VIDEO Știm când se dă în trafic ciotul Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei Newsweek.ro
Lucrările la ciotul Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei, care costă 1,24 miliarde de lei, au...
13:00
Fotbal: FIFA şi CONMEBOL au discutat despre extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe Newsweek.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, s-a întâlnit marţi seara, la New York, cu preşedintele Confeder...
12:40
Au ars halele de pe platforma Antrefrig deținute de o companie căreia Justiția i-a confiscat arme Newsweek.ro
Incendiul violent de aseară din Capitală s-a petrecut pe platforma Antefrig vândută pe bucăți de un ...
12:40
Călin Georgescu, reperul manualului de propagandă rusească din Moldova: UE ne fură țara, Vin gay-ii Newsweek.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie 2025, sunt puternic vizate...
12:30
Canotaj: Echipajul masculin de patru rame al României, calificat în Finala A la Mondiale Newsweek.ro
Echipajul masculin de patru rame al României (Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Cipri...
12:20
Când a apărut paracetamolul, medicamentul incriminat de Donald Trump? Descoperit din întâmplare Newsweek.ro
PreședinteleSUA, Donald Trump, a declarat, luni, că paracetamolul - ce se află și în tylenol - ar fi...
Acum 12 ore
12:00
Povestea satului părăsit din România unde clopotele bisericii mai bat doar o dată pe an Newsweek.ro
Într-un sat din România ce datează din secolul XVIII, când bulgarii au ajuns din sudul Dunării în Ba...
12:00
Rachete Iskander de 3.000.000$ bucata ale Rusiei, distruse într-un atac cu drone ucrainean Newsweek.ro
Un atac al dronelor ucrainene a adus una dintre cele mai mari pierderi ale Federației Ruse în sistem...
11:50
Călin Georgescu, ieșire în decor: „Soros m-a furat. Sunt președinte. Lupt cu cartelurile globaliste” Newsweek.ro
Călin Georgescu a scris un text pe un blog din SUA în care a reluat temele sale favorite lipsite de ...
11:40
Sistemul e-DAC funcționează. Șofer român de camion, prins în vamă cu RCA falsă pentru remorcă Newsweek.ro
Un șofer român de camion a încercat să iasă din țară cu poliță RCA falsă pentru remorcă, sperând, pr...
11:30
VIDEO / FOTO Percheziții la interlopii din clanul Cârpaci. Aveau grenade și săbii Newsweek.ro
Poliția a făcut percheziții la mai multe clanuri interlope. La membrii unora dintre acestea au fost ...
11:20
Fetiță de 12 ani, spulberată pe o trecerea de pietoni din Ploiești. Șoferul a fugit de la accident Newsweek.ro
O fetiță de 12 ani a fost spulberată pe trecerea de pietoni, miercuri dimineață, în municipiul Ploie...
11:00
YouTube dă drumul la Fake News. Reactivează conturile care au dezinformat despre Covid și alegeri Newsweek.ro
Platforma YouTube a anunțat că va reactiva conturile utilizatorilor care au dezinformat răspândind F...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.