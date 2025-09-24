11:40

Articol susținut de Kaufland Eu stau pe străduțele alea dintre Parcul Circului și Barbu Văcărescu, dar dacă mă întrebi o să-ți zic că sunt din Ștefan cel Mare. Sau, cum îi zicem noi pe scurt, […] Articolul De unde pornește drumul spre mare din cartierul Ștefan cel Mare apare prima dată în B365.