Ministrul Justiției explică de ce Horațiu Potra NU poate fi adus în țară: „Poate să dureze și săptămâni sau luni”
Gândul, 24 septembrie 2025 19:40
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat miercuri la Digi24 că nu poate estima dacă, și nici când Horațiu Potra ar putea fi adus în România. Oficialul a precizat că între România și Emiratele Arabe Unite nu există un tratat sau o convenție cu privire la extrădare. „Suntem în comunicare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite […]
• • •
Acum 15 minute
19:50
MAJORATUL DIGITAL ar putea fi impus la nivel european. Care ar putea fi vârsta la care copiii ar avea acces nerestricționat pe rețelele de socializare # Gândul
Ursula von der Leyen este personal de acord cu impunerea „majoratului digital”, care ar putea interzice accesul pe rețele sociale a copiilor înainte de o vârstă convenită. Președinta Comisiei Europene și-a exprimat miercuri susținerea pentru apelurile tot mai numeroase de a interzice utilizarea rețelelor sociale de către copii, promițând să analizeze acțiuni la nivel european […]
Acum 30 minute
19:40
Prețuri de INFARCT la o stație de metrou dintr-o capitală europeană: La un automat, o Cola costă 36 de EURO, iar o ciocolată mică este 90 de EURO # Gândul
Din cauza tarifelor exagerat de mari ale taximetriștilor de la Roma (21-22 de euro pentru 5-6 km), mulți turiști români optează să meargă cu metroul. Cu toate că este aglomerat, este avantajos că pot explora mai ușor Capitala Italiei.Un bilet, cu valabilitate de 100 de minute, costă 1,50 de euro, iar unul de 24 de […]
19:40
19:40
Trump critică dur reangajarea moderatorului Jimmy Kimmel /„Este doar o EXTENSIE a Partidului Democrat” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat vehement decizia postului de televiziune ABC News de reangajare a moderatorului Jimmy Kimmel, pe care îl acuză că este lipsit de talent și servește interesele Partidului Democrat. Jimmy Kimmel a fost reangajat la postul ABC News, pe fondul protestelor față de disponibilizarea sa, după ce tratase superficial asasinarea activistului […]
Acum o oră
19:10
DIICOT a deschis dosar PENAL, după ce mai multe spitale și școli au primit mesaje de amenințare # Gândul
Procurorii DIICOT a deschis dosar penal după ce mai multe spitale și școli din România au primit mesaje cu caracter de amenințare. La acest moment, ancheta se desfășoară in rem. „Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat deschiderea unui dosar penal ca urmare a mesajelor cu caracter de amenințare […]
19:10
S-a încheiat Festivalul Enescu 2025. Ediție aniversară sub semnul excelenței. Peste 4.000 de artiști din 28 de țări # Gândul
După 29 de zile de efervescență artistică, Festivalul Internațional George Enescu 2025 a tras cortina peste o ediție strălucitoare și memorabilă, trăită la intensitate maximă de publicul prezent la București, în peste 20 orașe din țară sau la Chișinău și de milioane de melomani care au urmărit concertele transmise în direct online pe www.festivalenescu.ro, la […]
19:10
Experiența unei românce care s-a angajat ca „badantă” în Italia: „Pe zi lucrez 15 ore, 6 zile pe săptămână, NIMIC nu am primit în plus…” # Gândul
Foarte multe românce tinere pleacă în Italia, cu speranța că vor găsi un loc mai bine plătit. Majoritatea se angajează ca „badante”, îngrijitoare de bătrâni. Unele ajung să locuiască la domiciliul persoanelor octogenare asistate. Din păcate, multe muncesc până la epuizare, pe salarii mici. Întrebarea unei românce care lucrează ca îngrijitoare în Italia a atras […]
19:10
ATACURILE la magistrați. Ce spune ministrul Justiției despre sesizarea făcută de CSM la Parchetul General # Gândul
La începutul lunii septembrie, pe fondul conflictului între puterea judecătorească și Guvern, dar și a protestelor declanșate ca replică la reforma pensiilor magistraților și care au dus la suspendarea activității și doar judecarea unor urgențe, mai mulți judecători au fost ținta unui șir de amenințări. Consiliul Superior al Magistraturii a tras un semnal de alarmă […]
Acum 2 ore
19:00
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet viața acestor nativi # Gândul
O zodie urmează să treacă printr-o perioadă plină de revelații, iar până la sfârșitul anului ar putea descoperi secrete bine ascunse, care le vor schimba complet viața, relațiile sau chiar trecutul. Este foarte probabil ca acești nativi să aibă parte de o descoperire importantă în ceea ce privește înțelegerea, scrie Spynews… care dezvăluie și zosia […]
18:50
Un vânător de comori a găsit cu detectorul de metale un artefact ROMAN prețios, vechi de 2.000 de ani, la doar 15 minute de la începerea căutării # Gândul
Un vânător de comori a dat lovitura din nou! Martin William din Regatul Unit, în vârstă de 54 de ani, a găsit anul trecut 30 de monede romane și două inele medievale. Fiecare obiect valora 1.000 de lire. El a găsit și un penny de argint din Anglia de Est, care datează din timpul domniei […]
18:50
Nicușor Dan, preocupat de securitatea României. Președintele are PLANURI mari cu industria de apărare: „Să valorificăm acest potențial” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, are planuri mari cu industria românească de apărare. Șeful statului a anunțat că a discutat cu reprezentanții Airbus și cu ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei despre integrarea industriei românești de apărare în proiecte europene. Președintele a subliniat rolul activ pe care România îl poate juca în consolidarea securității și capacității industriale […]
18:30
PREMIERĂ în Europa: Oraşul care introduce taxa turistică pentru câini. Cât costă și când va intra în vigoare # Gândul
Autoritățile italiene din provincia Bolzano, Tirolul de Sud, vor introduce în premieră, din 2026, taxa turistică pentru câini. Şi rezidenţii vor avea de achitat pentru patrupedele lor un impozit anual. Taxa pentru câini fusese abolită acum 16 ani la nivel național, potrivit tg24.sky.it. Acum, iniţial, s-a dorit testarea obligatorie ADN pentru identificarea proprietarilor care nu […]
18:20
Nigel Farage, ținta criticilor după ce i-a acuzat pe românii din Marea Britanie că ar mânca LEBEDELE din parcuri # Gândul
Nigel Farage, liderul partidului Reformăm Marea Britanie, a atras numeroase critici după ce i-a acuzat în mod fals pe românii din Marea Britanie că mănâncă lebedele din parcuri. Cel mai recent atac al lui Farage asupra migranților care trăiesc în Marea Britanie a fost criticat ca un caz de răspândire de informații false și „teorii […]
18:10
Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit” # Gândul
Comisia Europeană a refuzat să comenteze, miercuri, solicitările Statelor Unite și planurile Bruxellesului de renunțare în totalitate la importurile de petrol și gaz din Rusia, în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina. Rugat să spună dacă Ungaria și Slovacia vor putea importa în continuare, ca excepție, petrol și gaze din Rusia, Olof Gill, purtătorul […]
18:10
Premierul Ilie Bolojan CRITICĂ protestul angajaților din Guvern: „Nu este corect nicăieri, în niciun domeniu, chiar nici la Cancelarie” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o conferință de presă că nu a solicitat întocmirea unei liste cu angajații Cancelariei premierului prezenți la protest. El spune însă că „dacă participi la alte activități în afară de cele de muncă și să fii și pontat și salarizat, nu este corect”. Sindicatul funcționarilor publici a acuzat acest […]
Acum 4 ore
18:00
Ilie Bolojan: Pensionarea timpurie nu mai e suportabilă. Perioada șomajului trebuie să scadă la șase luni # Gândul
România nu poate continua să pensioneze oameni la 48-50 de ani în diferite domenii, deoarece această practică nu mai este sustenabilă economic și este nedreaptă față de cetățenii care muncesc până la 65 de ani, a spus miercuri prim-ministrul Ilie Bolojan în conferința de presă după periplul la Bruxelles. Printre măsurile propuse de guvern se […]
18:00
Un europarlamentar român avertizează că România riscă suspendarea tuturor fondurilor europene. Ilie Bolojan nu a colectat DEFICITUL # Gândul
Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu avertizează că România se află în cel mai grav caz de nerespectare fiscală din Uniunea Europeană și riscă suspendarea angajamentelor de plată pentru toate programele europene – de la coeziune și agricultură până la PNRR. „Comisarul Valdis Dombrovskis mi-a confirmat public, pe 16 iulie, că România este, în prezent, cel mai […]
17:40
17:40
Premierul Ilie Bolojan a anunțat când se va finaliza prima listă de proiecte pentru Planul Național de Apărare, parte a programului european SAFE # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că – până la jumătatea lunii octombrie – România va finaliza prima listă de proiecte pentru Planul Național de Apărare, parte a programului european SAFE. Aceasta va asigura finanțare avantajoasă pentru apărare, reducerea deficitului și investiți în infrastructura de transport. Programul SAFE acoperă, pentru următorii […]
17:40
Bolojan cere politicienilor SOLIDARITATE cu POPORUL. Subvențiile pentru partide, forfecate la rectificare # Gândul
Premierul Ilie Bolojan susține că partidele politice trebuie să participe la efortul național de reducere a cheltuielilor, motiv pentru care subvențiile lor ar putea fi diminuate odată cu rectificarea bugetară ce urmează să fie prezentată zilele următoare. Premierul Ilie Bolojan a declarat că susține reducerea subvențiilor pentru partidele politice, odată cu rectificarea bugetară ce urmează […]
17:40
Mesajul lui Volodimir Zelenski către liderii mondiali adunați la ONU: „PACEA depinde de noi toți” # Gândul
În încheierea discursului său în fața Adunării Generale a ONU, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că oprirea războiului din Ucraina este singura modalitate de a încetini pericole care devin din ce în ce mai mortale și mai sofisticate pe zi ce trece. Încheierea războiului acum, a spus Zelenski, este „mai ieftină” decât ca alte […]
17:40
Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/”Toată lumea spune că a fost mână criminală” # Gândul
După mai bine de 20 de ore, depozitul Antrefrig din Pantelimon continua să ardă. Cei care locuiesc în zonă au fost îngroziți de cele întâmplate, mai ales după ce fumul negru și toxic s-a împrăștiat în tot orașul. Mulți dintre ei povestesc cu groază ce au văzut la fața locului. „A fost mână criminală”, spune un […]
17:30
PREMIERĂ medicală: Specialiștii au reușit să trateze cu succes una dintre cele mai grave boli genetice, care afectează sute de mii de oameni # Gândul
Boala Huntington, una dintre cele mai grave boli genetice, a fost tratată cu succes pentru prima dată în istorie, transmite o echipă de medici. Potrivit BBC, boala Huntington, o afecțiune genetică ce seamănă cu o combinație de demență, Parkinson și boala de neuron motor, ar putea avea acum un tratament. Profesorul Sarah Tabrizi, una dintre […]
17:20
Associated Press: Iranul a început lucrările de RECONSTRUCȚIE la fabricile de rachete atacate de Israel în iunie # Gândul
Iranul a început lucrările de reconstrucție la fabricile de rachete vizate de Israel în timpul războiului din iunie, conform unor imagini din satelit analizate de The Associated Press. Totuși, o componentă cheie încă lipsește – mixerele necesare pentru a produce combustibil solid pentru rachete și a asigura amestecul uniform al acestuia. Rachetele cu combustibil solid […]
17:20
17:10
Crin Antonescu, sfat pentru Republica Moldova, înainte de parlamentare: „E important să se organizeze alegeri corecte” # Gândul
Crin Antonescu a făcu un scurt comentariu la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” pe tema alegerilor parlamentare, care urmează să se desfășoare în Republica Moldov. „În Moldova există o istorie cu rușii și există intenția categorică ca Rusia să încerce să influențeze. E important ca în Republica Moldova să fie alegeri corecte, e o […]
17:10
„Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România # Gândul
ProMotor anunță lansarea episodului #82 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil luni, 29 septembrie, pe canalul YouTube ProMotor România, începând cu ora 12:00. Realizat cu sprijinul partenerilor Sanador și Bilbor, podcastul continuă să ofere conținut relevant pentru comunitatea auto și moto din România, aducând invitați de prestigiu și subiecte de actualitate. Invitat în studio va […]
17:10
Premierul Ilie Bolojan, despre menținerea PLAFONĂRII prețurilor la alimentele de bază: „Am fost deschis la argumente” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri după-amiază, în timpul unei conferințe de presă, decizia de a menține plafonarea prețurilor la alimentele de bază, precizând că măsura va fi adoptată în ședința Executivului de joi. „Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare și în ședința de guvern de mâine acest proiect va […]
17:10
Ilie Bolojan s-a răzgândit. Premierul dă de înțeles că nu DEMISIONEAZĂ dacă CCR respinge reforma pensiilor magistraților: „Vă voi anunța eu” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că deși au existat numeroase discuții legate de o posibilă demisie, preocuparea sa principală rămâne implementarea măsurilor necesare pentru perioada următoare și menținerea stabilității politice. „Așteptăm decizia CCR la noul termen. Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum, mă gândesc la […]
17:00
Ilie Bolojan anunță că România mai are de cheltuit peste 10 miliarde euro din fondurile PNRR # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că bugetul pe anul acesta prevede investiții în valoare de 149 de miliarde de lei, reprezentând aproximativ 7,8% din PIB, principala prioritate fiind cheltuirea fondurilor din PNRR. „Bugetul pe anul acesta prevede o pondere importantă a investițiilor de 149 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 7,8% din […]
17:00
Volodimir Zelenski, la Adunarea Generală a ONU: Europa trebuie să salveze Republica Moldova din mâinile Rusiei # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut miercuri, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, desfășurată la New York, despre situația dificilă prin care trece în această perioadă Republica Moldova, despre parcursul european al acestei țări și despre influența Rusiei asupra electoratului moldovean. Zelenski a declarat că este important ca Europa să nu piardă Republica […]
17:00
17:00
Zodia care termină luna septembrie în genunchi, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Vor fi RĂNIȚI!” # Gândul
Cristina Demetrescu trage un semnal de alarmă pentru nativii unei zodii: vor încheia luna septembrie în genunchi. Faimosul astrolog susține că nativii „vor fi răniți!”. Racii, la final de septembrie: despărțiri, divorțuri și certuri Se vor confrunta cu o posibilă despărțire dureroasă la final de lună. Cei căsătoriți ar putea avea parte de încetarea abruptă […]
16:50
Au înfrânt: Ilie Bolojan anunță triumfalist că a convenit cu UE un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Limita europeană este de 3% # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat, miercuri, în cadrul nei conferințe de presă, că în baza discuțiilor avute între echipele tehnice ale Ministerului de Finanțe și cele ale Comisiei Europene s-a convenit un deficit cu care România să închidă anul acesta de 8,4% din PIB. Deficitul cu care România va închide anul acesta de 8,4% […]
16:50
16:50
Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea sa guverneze/ Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare” # Gândul
Crin Antonescu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că partidul AUR „e un partid care ar putea sa guverneze, cu care s-ar putea discuta variante de guvernare, AUR trebuie respectat si ascultat”. „Nu se poate să califici într-una drept extremist un partid atât timp cât nu este în afara legii și nici […]
16:50
Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a comentat tema „putinismului” în politica românească, subliniind că libertatea de opinie trebuie respectată, chiar și atunci când cineva își arată admirația față de Vladimir Putin. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Dacă cineva vrea să țină cu Putin are toată libertatea s-o facă. Dacă un politician […]
16:40
Se știe data la care va fi deschis lotul 2 de pe Autostrada Ploiești – Buzău, parte din autostrada Moldovei # Gândul
Din decembrie, pe ruta București-Focșani se va circula doar pe drum de mare viteză. Lotul doi din Autostrada Ploiesti-Buzău va fi deschis oficial în octombrie, potrivit surselor Gândul. Lotul doi, Mizil – Pietroasele are 28,35 km. Lotul doi din Autostrada Ploiesti-Buzău, parte din Autostrada Moldovei se va deschide oficial cel mai târziu pe 15 octombrie. Toate problemele […]
16:40
Crin Antonescu: „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. În Europa, Soroș va fi greu de demontat” # Gândul
Crin Antonescu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că Donald Trump, la acest moment, se luptă cu rețele extrem de puternice și a menționat, în acest sens, în special, rețeaua Soroș. „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. E greu sa fie victorios. În Europa, Soroș va fi extrem de […]
16:40
Un rapidist prezent la decernarea Balonului de Aur la Paris! „Pe Desire Doue l-aș aduce în Giulești” # Gândul
Echipa de fotbal PSG a strălucit la Gala Balonului de Aur, organizată tocmai în propriul fief, la Paris. Martor al evenimentului a fost și un puști român, junior la Rapid, Bogdan Cosma Cristofor (14 ani), care a trăit alături de marile staruri ale lumii victoria lui Dembele. Un rapidist prezent la decernarea Balonului de Aur […]
16:30
Dronele ucrainene fac ravagii în RUSIA: au lovit o rafinărie Gazprom. Este al doilea incident semnalat într-o săptămână # Gândul
Ucraina a atacat pentru a doua oară într-o săptămână un centru de prelucrare a petrolului rusesc, situat la peste 1.000 de kilometri de granția comună. Potrivit The Moscow Times, rafinăria care aparține de gigantul energetic Gazprom din regiunea Bașchiria a fost ținta unui atac ucrainean cu drone. Autoritățile nu au precizat câte drone au fost […]
16:30
Nuclearelectrica semnează cu cea mai mare bancă din lume finanțarea de 620 mil. euro pentru trei reactoare nucleare # Gândul
Nuclearelectrica, singurul producător de energie nucleară din România, anunță un împrumut total de 620 mil. euro de la un consorțiu bancar condus de JP Morgan, cea mai mare bancă din lume, după active. Banii ar urma să fie folosiți pentru retehnologizarea reactorului nuclear 1 și construcția reactoarelor 3 și 4. În acest moment, Cernavodă aduce circa […]
16:30
16:30
Crin Antonescu: „Nicușor și Bolojan, BINOM nereușit. Pare că Nicușor și Bolojan, deși sunt amândoi matematicieni, au alte calcule” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a comentat relația dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, pe care o consideră dezechilibrată și lipsită de viziune comună pentru România. El a remarcat ironic faptul că, deși amândoi au formație de matematicieni, „nu mai au aceleași calcule, nu mai au aceeași viziune […]
16:30
16:20
Crin Antonescu, atac la adresa lui Bolojan: „Politica internă nu se poate reduce doar la tema DEFICITULUI” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a lansat un nou val de critici la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că reduce mandatul de prim-ministru doar la problema deficitului bugetar. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Nu sunt de acord cu modul în care Bolojan percepe această funcție și responsabilitățile lui. […]
16:20
Liderul interimar al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, a avertizat, marți, că Orientul Mijlociu se va confrunta cu noi tensiuni dacă guvernul său de tranziție nu va ajunge la un nou acord de securitate cu Israelul. Ahmed Al-Sharaa, un fost jihadist ale cărui forțe l-au înlăturat pe fostul lider Bashar Al-Assad în decembrie, a efectuat o vizită […]
16:10
Italia trimite o FREGATĂ pentru protejarea flotilei umanitare atacate de Israel /UE condamnă vehement incidentele din Mediterană # Gândul
Forțele Navale italiene vor trimite o fregată pentru protejarea flotilei umanitare care se îndreaptă spre Fâșia Gaza, în contextul atacurilor cu drone atribuite Israelului, condamnate dur de Uniunea Europeană. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
16:10
Crin Antonescu demontează mitul Rusiei: „E propagandă / Era normal să fie o discuție în Parlament pentru ajutorul dat Ucrainei” # Gândul
Crin Antonescu a explicat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că Rusia este folosită încă din 2009 ca motiv de propagandă în politica română. Ce facem noi și modul în care folosim Rusia în propagandă este cu totul altceva. În 2009 era un scandal ce a căutat Geoană în Rusia. La momentul respectiv nu […]
Acum 6 ore
16:00
Kremlinul consideră „profund greșită” ideea lui TRUMP privind războiul din Ucraina /„Încearcă să forțeze lumea să cumpere petrol și gaz din SUA” # Gândul
Administrația Vladimir Putin a respins, miercuri, ideile președintelui american, Donald Trump, privind războiul din Ucraina și l-a acuzat că urmărește interese energetice. ”Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o întrevedere. Sigur că Donald Trump a auzit versiunea lui Volodimir Zelenski despre ce se întâmplă. A emis o evaluare în funcție de ce a auzit […]
