Contract major pentru Ucraina: Avioanele F-16 primesc ,,documentație tehnică specială'' pentru o mai bună operare și mentenanță
Defence Romania, 24 septembrie 2025 19:40
Sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina continuă greu, dar din fericire continuă pe multiple planuri, iar cel mai recent contract de 26 de milioane de dolari, acordat de Forțele Aeriene ale SUA către gigantul Lockheed Martin, subliniază o nouă etapă în adaptarea Ucrainei la standardele......
• • •
Alte ştiri de Defence Romania
Acum 30 minute
19:40
Contract major pentru Ucraina: Avioanele F-16 primesc ,,documentație tehnică specială'' pentru o mai bună operare și mentenanță # Defence Romania
Sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina continuă greu, dar din fericire continuă pe multiple planuri, iar cel mai recent contract de 26 de milioane de dolari, acordat de Forțele Aeriene ale SUA către gigantul Lockheed Martin, subliniază o nouă etapă în adaptarea Ucrainei la standardele......
Acum 2 ore
18:40
Ucraina lovește Rusia în „inima” militară: Imagini care confirmă distrugerea mai multor elemente ale sistemului Iskander (FOTO) # Defence Romania
Forțele ucrainene au executat, la sfârșitul lunii august, un atac un puternic atac cu drone asupra poligonului militar rusesc de la Molkino, aflat în regiunea Krasnodar, reușind să distrugă mai multe componente ale sistemului de rachete tactice Iskander. Acesta este considerat a fi un succes......
18:10
Marco Rubio clarifică poziția NATO: Interceptare, nu doborâre, pentru avioanele rusești care ne încalcă spațiul aerian # Defence Romania
Declarațiile recente ale secretarului de stat american Marco Rubio au adus clarificări importante în dezbaterea privind reacția NATO la incursiunile aeriene rusești. Într-o perioadă marcată de tensiuni crescute în Europa de Est, cu avioane rusești care testează frecvent granițele Alianței,......
Acum 4 ore
17:20
Forțele Aerocosmice ruse au primit în dotare un nou lot de avioane de vânătoare “Su-35S”. Aeronavele de acest tip sunt folosite intens în conflictul cu Ucraina # Defence Romania
Corporația de stat Rostec din Federația Rusă a anunțat, pe 24.09.2025, că Întreprinderea de aviație Yuri Gagarin (KnAAZ) din Komsomolsk pe Amur a produs și predat Ministerului rus al Apărării un nou lot de avioane de vânătoare multifuncționale de tip Su-35S. ...
Acum 8 ore
13:40
Trump vorbește în premieră de înfrângerea Rusiei: Ucraina poate câștiga războiul și își poate recupera teritoriile # Defence Romania
Donald Trump a scris, pe Truth Social, că Ucraina poate câștiga războiul și își poate recupera teritoriile cu sprijinul Uniunii Europene. ...
13:40
Lovitură sub centură: Atacurile ucrainene cu drone aruncă în aer economia Rusiei. Exporturile rusești de motorină la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani # Defence Romania
Într-o escaladare fără precedent a conflictului, campania Ucrainei împotriva infrastructurii energetice rusești a început să-și arate efectele devastatoare. Loviturile cu drone asupra rafinăriilor de petrol, o sursă vitală de venit pentru Moscova, au redus capacitatea de rafinare și au provocat......
12:30
F-35 cu arme nucleare în Flancul Estic? Estonia revine cu oferta de a găzdui avioane cu capacitate nucleară # Defence Romania
Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur a precizat că țara sa este deschisă desfășurării de avioane de vânătoare britanice F-35A cu capacități nucleare. ...
12:10
Preşedintele american Donald Trump a cerut marţi, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, ca ţările europene să înceteze să mai cumpere gaze şi petrol din Rusia, el sperând că l-ar putea forţa astfel pe preşedintele rus Vladimir Putin să înceteze războiul în Ucraina, relatează......
Acum 12 ore
11:00
Soarta avionului european de generația a 6-a, pecetluită? Franța iese la atac: Metoda Eurofighter nu merge cu noi. Dacă nemții vor să facă singuri, să o facă # Defence Romania
Proiectul ambițios al Sistemului de luptă aerian al viitorului (SCAF), lansat în 2017 de Franța și Germania și la care ulterior s-a alăturat Spania - asta după ce francezii au strâmbat din nas -, traversează una dintre cele mai dificile etape de până acum. Iar soarta programului care ar trebui......
10:10
Troc cu tehnologie sovietică: În schimbul milioanelor de obuze, Rusia ar fi transferat Phenianului componentele unui submarin nuclear de la ”dezmbembrări” # Defence Romania
Cât de mult se ajută reciproc rusia și Coreea de Nord e greu de estimat. Spre exemplu, Armata sud-coreeană are informații conform cărora rusia ar fi putut furniza Coreei de Nord componente cheie pentru construirea de submarine cu propulsie nucleară. Chiar și așa, Phenianul e încă ”pe......
09:40
Dincolo de manevrele militare Neptune Strike 25-3: Mesajul strategic al NATO, de la Marea Mediterană la Marea Baltică # Defence Romania
De-a lungul anilor, am observat cum NATO, o alianță defensivă, își adaptează constant strategia la realitățile geopolitice în schimbare. Exercițiile militare, precum Neptune Strike 25-3, nu sunt doar o demonstrație de forță, ci o validare a coeziunii și a capacității de reacție a Alianței......
08:20
Guvernul norvegian a raportat marți că Rusia a încălcat spațiul aerian norvegian de trei ori în 2025, adăugând că nu se știe dacă acest lucru a fost intenționat sau rezultatul unor erori de navigație. ...
Acum 24 ore
23:00
România și Ucraina încep să se coordoneze privind doborârea în comun a dronelor rusești de la graniță # Defence Romania
Generalii comandanți ai forțelor armate române și ucrainene au vorbit telefonic despre contracarea comună a dronelor rusești la frontiera dintre cele două țări. Informația despre discuții a fost publicată, pe 22 septembrie, de comandantul-șef al Forțelor Armate ucrainene (CincAFU), generalul......
20:50
Peste câteva zile, Consiliul Suprem de Apărare a Țării se va reuni pentru a analiza amenințările la adresa României. Este, fără exagerare, unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a acestei instituții. Redăm, mai jos editorialul pe care Vasile Dîncu, vicepreședinte al......
Ieri
20:00
Ungaria respinge ferm cererea lui Trump de a renunța la gazele și petrolul din Rusia # Defence Romania
În ciuda apelului președintelui american Donald Trump către aliații NATO de a înceta importurile de gaze și petrol din Rusia, Ungaria nu are nicio intenție să renunțe la resursele rusești. Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a numit posibilitatea de a obține aceste resurse din......
18:40
"Ocuparea de facto a Republicii Moldovei": Propaganda rusă acuză NATO de planuri de invazie, înaintea alegerilor parlamentare # Defence Romania
În febra ultimelor zile de campanie pentru alegerile parlamentare de peste Prut, spațiul informațional este inundat de un val de falsuri și dezinformări, menite să influențeze votul. Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a lansat o serie de acuzații incredibile, susținând că statele......
18:10
Doi cetățeni români au fost arestați luni după-amiază în Grecia, fiind acuzați de spionaj după ce au fotografiat baza navală elenă de pe insula Salamina, cea mai mare a Marinei Greciei. Anunțul a fost făcut marți de Garda de Coastă elenă. ...
16:40
Forțele pentru Operaţii Speciale ale Ucrainei au lovit un sistem rusesc S-400, o nouă lovitură strategică în adâncimea teritoriului inamic # Defence Romania
Forțele pentru Operații Speciale (SSO) ale Ucrainei au reușit o nouă operațiune militară în noaptea de 5 septembrie, distrugând componente esențiale ale unui sistem avansat de apărare aeriană rusesc S-400 "Triumf". Lovitura, confirmată de SSO pe 22 septembrie, a vizat atât un lansator de......
15:50
Cristian Sfichi: Nu există o soluție universală la problema apărării aeriene a frontierei NATO; programul SAFE, o ocazie unică pentru România # Defence Romania
Dronele rusești testează frontierele NATO, reacția autorităților și opinia publică. În acest context, fiecare decizie, fiecare investiție în securitate este critică pentru protejarea suveranității și integrității teritoriale, arată Cristian Sfichi, Director General Regional pentru România,......
15:10
Pachetul de apărare al Turciei sub lupa SUA: Avioanele F-35 și F-16, miza viitoarelor negocieri de la Washington # Defence Romania
Printr-o mișcare strategică menită să resusciteze relațiile tensionate dintre Washington și Ankara, președintele american Donald Trump îl va găzdui pe omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan, la Casa Albă, pe 25 septembrie. Agenda, centrată pe cooperarea în domeniul apărării, include o miză......
14:10
„Ați fost avertizați” și „nu veniți să vă plângeți”: Cum a inspirat Radoslaw Sikorski NATO prin discursul său ferm și neechivoc împotriva Rusiei la ONU # Defence Romania
Cuvinte aspre de la Varșovia, la adresa Kremlinului. Ministrul de Externe polonez, Radoslaw Sikorski, a avertizat, în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, că Rusia nu ar trebui să se „plângă” dacă avioanele sale vor fi doborâte în spațiul aerian NATO, în urma unor noi încălcări......
13:20
Escaladare a tensiunilor în Caraibe: Venezuela își etalează arsenalul militar rusesc, avioane Su-30MK2 echipate cu rachete supersonice, pentru a contracara prezența navală a SUA # Defence Romania
Tensiunile diplomatice dintre Venezuela și Statele Unite s-au transformat într-o demonstrație de forță militară, după ce Venezuela a desfășurat un exercițiu de amploare, denumit „Caraibe Suverane 200”. Pe 18 septembrie 2025, ministrul venezuelean al Apărării, Vladimir Padrino, a confirmat......
12:50
Moscova testează, Varșovia livrează: Când vom doborî un avion rusesc care survolează Polonia, nu vă văicăriți la ONU # Defence Romania
Un alt avion rusesc aflat în spațiul aerian NATO ar putea fi doborât. Moscova a fost deja avertizată și nu ar trebui să se plângă de acest lucru. Avertismentul a fost adresat Rusiei, luni, de către ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, la o reuniune de urgență a Consiliului de......
12:20
Maia Sandu confirmă că Moscova alocă sute de milioane de euro pentru a influența rezultatul alegerilor din Republica Moldova # Defence Romania
Într-un mesaj adresat în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, președinta Maia Sandu, a subliniat implicarea la un nivel fără precedent a Moscovei în alegerile parlamentare din Republica Moldova. ...
11:20
Bundeswehr își pregătește infrastructura medicală: În cazul unui atac rusesc, va putea trata o mie de răniți pe zi # Defence Romania
Ralf Hoffmann, principalul medic militar al Germaniei, a declarat luni că monitorizarea pe termen lung sugerează că Moscova ar putea ataca Alianța Nord-Atlantică în jurul anului 2029. Germania se pregătește pentru un posibil conflict, făcând simulări care iau în calcul până la o mie de soldați......
11:00
Ședință CSAT, convocată pentru joi. Vor fi aprobate normele de aplicare privind Legea pentru doborârea dronelor # Defence Romania
Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni. ...
10:20
Rusia are mari probleme cu „radarele zburătoare”. De ce producția noilor avioane A-100 a fost suspendată, în timp ce resursele A-50 sunt aproape epuizate # Defence Romania
Din cauza războiului în curs de desfășurare din Ucraina, Rusia a oprit lucrările la noul avion de avertizare timpurie AWACS de tip A-100, direcționându-și eforturile către modernizarea aeronavelor A-50 deja existente la standardul A-50U. ...
08:50
Germania formează două noi brigăzi de recunoaștere: Tancurile grele Leopard 2 revin în prim-plan # Defence Romania
Germania intenționează să formeze două noi brigăzi de recunoaștere de luptă, echipate cu tehnică de luptă grea, inclusiv tancuri Leopard 2, o mișcare care marchează o reorientare strategică majoră a armatei germane. Informația, citată de publicația Hartpunkt, indică un efort masiv de......
08:00
Dincolo de reacție: De ce are nevoie Europa de o mare strategie comună în fața amenințării rusești # Defence Romania
În cadrul panelului „The Power of Alliances to Protect and Prevail”, desfășurat recent sub egida Aspen, la care DefenseRomania a fost partener media, mai mulți oficiali, experți și cercetători au analizat modul în care alianțele occidentale (NATO și Uniunea Europeană) pot răspunde eficient......
22 septembrie 2025
22:40
Rusia și-a exprimat disponibilitatea de a prelungi cu un an Tratatul START; La schimb, Putin cere SUA ”să nu ia măsuri care ar putea perturba echilibrul existent” # Defence Romania
Rusia este dispusă să prelungească tratatul de dezarmare nucleară New START, care stabilește limite pentru armele strategice și sistemele lor de lansare, cu un an, dacă Statele Unite fac același lucru. Vladimir Putin a făcut o declarație în acest sens astăzi (22.09.2025), în urma unei întâlniri......
21:50
Un regiment rusesc de tancuri a rămas fără drone și muniții după ce militarii ucraineni au distrus depozite aflate la 50 de km în spatele frontului. Lovitura ucraineană, care a vizat aceeași locație, a fost aplicată în două etape, la un interval de timp de trei săptămâni între ele, reușind să......
21:10
Rusia își adaptează tactica și vizează liniile de aprovizionare ale Armatei ucrainene # Defence Romania
Forțele rusești și-au schimbat strategia în ultimele luni, trimițând drone pentru a ataca vehiculele de pe rutele de aprovizionare ucrainene, a relatat The Wall Street Journal, ceea ce face ca drumurile aflate la o distanță de până la 30 de kilometri de linia frontului, considerate odinioară......
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
"Iron Defender-25": Proiectăm suficientă descurajare într-un singur exerciţiu militar? Analiză despre pregătirea trupelor NATO în fața războiul hibrid rusesc # Defence Romania
Exercițiul militar Iron Defender-25, condus de Polonia, a adus în prim-plan o întrebare esențială: Este Alianța Nord-Atlantică pregătită să-și apere flancul estic în fața agresivității tot mai mari a Rusiei? Cu peste 30.000 de soldați și 600 de echipamente grele, manevrele s-au desfășurat în......
19:10
Coreea de Nord nu dorește reunificarea cu Coreea de Sud sau renunțarea la armele sale nucleare, a declarat liderul nord-coreean Kim Jong-un, potrivit presei de stat. Kim Jong-un a anunțat, de asemenea, noi succese militare, inclusiv dezvoltarea unei noi „arme secrete puternice”. ...
18:50
Grupul austriac de petrol, gaze și substanțe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza acuzațiilor de spionaj pentru Rusia, iar un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de Externe din Viena în urma acestei afaceri, relatează revista Profil, citată de Reuters. ...
17:40
Vântul democrației începe să sufle în Siria. Se organizează primele alegeri parlamentare de la răsturnarea lui Assad # Defence Romania
Noile autorități siriene, conduse de președintele interimar Ahmed al-Shara'a, au programat pe 5 octombrie primele alegeri, de la răsturnarea lui Bashar al-Assad, pentru desemnarea membrilor Consiliului Popular, parlamentul unicameral al țări ...
17:00
Atac fără precedent în Crimeea (FOTO/VIDEO): Unitățile de forţe pentru operaţii speciale ucrainene au distrus pentru prima dată aeronave rusești Be-12 Chayka # Defence Romania
De ce vorbim despre o lovitură istorică? Pentru că pe 21 septembrie, o unitate de forţe pentru operaţii speciale a serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), denumită „Prymary” (Fantomele), a reușit o performanță nemaiîntâlnită până acum. A lovit și a distrus două aeronave amfibii......
16:50
Provocările lui Vladimir Putin la adresa noastă: De la un „accident” la o strategie deliberată de intimidare a NATO # Defence Romania
Emmanuel Macron a tras un semnal de alarmă, afirmând categoric că incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO nu au fost o eroare, ci o acțiune de agresiune premeditată, menită să testeze și să scoată în evidență „slăbiciunea” Alianței. Declarațiile președintelui francez, făcute......
16:20
Au fost disecate rachetele și dronele ruse care lovesc zilnic Ucraina iar rezultatul e îngrijorător: În medie fiecare are 44 de componente din țări aliate Ucrainei # Defence Romania
Președintele Ucrainei atrage, din nou, atenția că armele rusești sunt ajutate de tehnologiile occidentale să lovească Ucraina. Acest robinet trebuie închis altfel teroarea asupra ucrainenilor va continua și amenințarea se va extinde în Europa și Pacific. ...
15:20
De la ChatGPT și TikTok la finanțare din Moscova. Mașinăria secretă a propagandei ruseşti care vrea să manipuleze alegerile din Republica Moldova # Defence Romania
Apropierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie a scos la lumină un tablou tulburător al ingerințelor externe în politica moldovenească. O investigație de amploare realizată de BBC, prin intermediul unei operațiuni sub acoperire, a dezvăluit existența unei rețele secrete, finanțate din......
15:00
Viitorul aviației militare este aici: Ce este ''Vectis'', drona stealth care schimbă regulile războiului aerian (FOTO/VIDEO) # Defence Romania
Compania Lockheed Martin a stârnit valuri în industria militară cu lansarea publică a noului său proiect ultrasecret Skunk Works: o dronă de luptă autonomă, cu capacități stealth, denumită "Vectis". Anunțul, făcut strategic înainte de o conferință majoră a industriei aerospațiale, marchează un......
13:30
Securitatea României depinde mai mult de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, decât de F-16 sau Abrams. Acum, "ce-o fi, o fi" a devenit un risc național # Defence Romania
În vremuri de pace, existența noastră de zi cu zi pare a se derula într-o zonă perfect sigură, delimitată de granițe care, pentru mulți, sunt simple linii pe o hartă. Geopolitica, cu toate complexitățile ei, este percepută ca un domeniu abstract, un joc de șah al elitelor, cu mize atât de......
12:50
Trump a răspuns cu un „da” categoric întrebării dacă SUA ar apăra Europa de Est în cazul unui atac al Rusiei # Defence Romania
Preşedintele american Donald Trump a asigurat că SUA vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice - Estonia, Letonia, Lituania - dacă Rusia îşi intensifică activitatea militară în regiune, la două zile după incursiunea unor avioane ruseşti în Estonia, relatează agențiile Agerpres și......
11:50
De ce nu se mai înghesuie lumea să cumpere tancuri Leopard 2. Versiunea ce mai modernă A8 e o mașină scumpă de luptă, dar cu producție într-un ritm hilar # Defence Romania
Germania, stat care până de curând era practic singurul producător de tancuri noi în cadrul NATO, continuă să joace un rol esențial în echiparea armatelor europene. Totuși, capacitatea industrială actuală și nivelul comenzilor lansate relevă un ritm de producție surprinzător de redus în ceea ce......
10:50
Primarul orașului ucrainean Mîkolaiv: Nu subestimați „previzibilitatea prostiei”. Credeți că Rusia nu va avea curaj să atace NATO, dar o poate face tocmai pentru că sunt suficient de stupizi să o facă # Defence Romania
Primarul din Mîkolaiv a fost unul dintre speakeri la Aspen European Strategic Forum 2025, eveniment la care DefenseRomania a fost partener media. În cadrul panelului „Ukraine Security and Resilience towards Reconstruction”, primarul orașului Nikolaev, Oleksandr Syenkevych, a transmis un apel......
09:40
Afganistanul îi trântește ușa în nas lui Trump. Niciun centimetru pătrat din baza de la Bagram nu va fi restituit SUA anunță talbanii, în ciuda ultimatumului Americii # Defence Romania
Un eventual acord privind restituirea fostei baze aeriene americane Bagram este "imposibil", a declarat guvernul taliban de la Kabul. Poziția vine după ce preşedintele american american Donald Trump a ameninţat Afganistanul cu sancţiuni dacă acesta refuză, relatează agențiile Agerpres și AFP. ...
09:00
Un stat baltic sugerează că ar trebui să doborâm avioanele ruse care intră în spațiul aerian aliat. Profesorul Carp: Pentru ca România să fie credibilă e nevoie de o reacție similară # Defence Romania
Tensiunile dintre NATO și Rusia cresc din nou, după o serie de încălcări repetate ale spațiului aerian al alianței pe flancul estic. În ultimele două săptămâni, Moscova a testat răbdarea și capacitatea de reacție a statelor membre prin incursiuni aeriene pe teritoriul Poloniei, României și......
08:10
Serbia vrea să fie puterea militară din regiune: Demonstrație cu tancuri rusești, avioane Rafale și lasatoare PULS capabile să lovească orice capitală din Balcani # Defence Romania
Serbia a organizat în aceast weekend una din cele mai mari parade militare din istoria sa. Într-o demonstrație de forță, Serbia a prezentat tancuri, sisteme de artilerie de ultimă generație și avioane de vânătoare. Peste 10.000 de militari au defilat prin cartierul Novi Beograd, marcând......
21 septembrie 2025
20:40
Zelenski a propus României și Poloniei un scut comun: Doborârea dronelor rusești deasupra Ucrainei și viceversa # Defence Romania
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus o strategie comună de apărare antiaeriană a statelor din regiune, împotriva dronelor rusești. ...
19:40
Moment istoric în Europa: Japonia a dislocat aici în premieră avioane F-15 care au zburat alături de Eurofighter Typhoon (FOTO) # Defence Romania
Forțele Aeriene ale Japoniei (JASDF) au realizat în acest weekend o premieră istorică. Mai exact prima dislocare de avioane de luptă pe continentul european, în întreaga existență de 71 de ani acestora. Două aeronave F-15J, sprijinite de avioane de realimentare KC-767, KC-46A și aeronave de......
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.