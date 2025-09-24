Denis Alibec, mesaj de luptă înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Trebuie să arătăm că suntem campionii României”

22:00

Mihai Rotaru a reacționat și el după ce Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională. Patronul de la Universitatea Craiova, club la care jucătorul și-a petrecut o mare parte din carieră, este de părere că naționala va fi mai săracă odată cu plecarea sa, deși totul trebuie să meargă mai departe. În plus, […] The post Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus “adio” naționalei: “Trebuie să știi cum să te comporți cu el” appeared first on Antena Sport.