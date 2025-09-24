Cine este elevul de 17 ani care a ameninţat cu masacre în 500 de şcoli şi spitale
PSNews.ro, 24 septembrie 2025 19:40
După trei zile de verificări intense şi noi mesaje de ameninţare trimise seara trecută în 500 de şcoli, grădiniţe şi spitale, poliţiştii au un suspect: un adolescent de 17 ani pe care l-au ridicat de pe stradă. Elevul este audiat încă de dimineaţă, la sediul IGPR. Ultimul avertisment dur trimis pe adresele electronice ale instituţiilor era însoţit
• • •
Acum 5 minute
20:00
Extrădarea lui Potra sub semnul întrebării. Marinescu: În momentul de faţă nu există un tratat de cooperare judiciară # PSNews.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, despre extrădarea lui Horaţiu Potra, că în momentul de faţă nu există un tratat de cooperare judiciară între România şi Emiratele Unite, dar autorităţile române fac absolut tot ce depinde de ele ca această procedură să se desfăşoare cât mai repede. "Suntem în comunicare cu autorităţile din Emiratele
Acum 15 minute
19:50
Aer irespirabil în Capitală! Poluare de peste 7 ori limita admisă în București, după incendiul din Pantelimon # PSNews.ro
Incendiul din noaptea de marți spre miercuri a dus la poluarea masiva a aerului din București. Valorile maxime de poluare s-au înregistrat între orele 21.00 – 22.00 și au depășit de șapte ori normele admise. Oamenii din cartierul Pantelimon povestesc cu groază de momentele prin care au trecut. E a doua oara, în numai o lună,
Acum 30 minute
19:40
După trei zile de verificări intense şi noi mesaje de ameninţare trimise seara trecută în 500 de şcoli, grădiniţe şi spitale, poliţiştii au un suspect: un adolescent de 17 ani pe care l-au ridicat de pe stradă. Elevul este audiat încă de dimineaţă, la sediul IGPR. Ultimul avertisment dur trimis pe adresele electronice ale instituţiilor era însoţit
19:40
R. Moldova. Mii de routere Wi-Fi din locuințele oamenilor au fost compromise. Ce se ascunde în spatele atacului # PSNews.ro
Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise miercuri dimineață, 24 septembrie, a declarat pentru IPNșeful Inspectoratului General al Poliției (IPN), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit oficialului, atacul are drept scop utilizarea acestor rețele infectate pentru a lansa, în ziua alegerilor parlamentare de duminică, atacuri cibernetice asupra serverelor și infrastructurii Comisiei Electorale Centrale (CEC), cu intenția
Acum o oră
19:30
Fostul șef al Hidroelectrica, recunoaște că a plecat prea târziu pentru ca România să mai poată salva banii din PNRR # PSNews.ro
Karoly Borbely, fostul CEO al Hidroelectrica, este de părere că România va pierde banii din PNRR aferenți jalonului de guvernanță corporativă chiar dacă el și-a dat demisia. Borbely a plecat acum câteva zile de la conducerea companiei și ar urma să primească despăgubiri de 1,5 milioane de lei de la companie. Ca statul să nu
19:30
Studenții anunță proteste în toată țara: ”Anul universitar va fi deschis cu manifestații, nu cu festivități” # PSNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță proteste masive în toată țara, luni, în semn de revoltă față de măsurile de austeritate, potrivit unui comunicat. Potrivit sursei citate, tăierile masive din educație care au un impact economic infim, dar un impact social imens în rândul întregii comunități din învățământ. "Considerăm că doar fiind
19:20
Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Mituri ce nu ne fac bine” # PSNews.ro
Specialistul în branding Bogdan Brînzaș a declarat, pentru AGERPRES, că România ar trebui să renunțe la promovarea unor chestiuni turistice punctuale, cum sunt Miorița, Dracula sau Sfinxul, și să găsească un tip de afacere la nivel de țară, care să fie sustenabilă pentru 30-50 de ani. 'Astea sunt niște mituri care nouă nu ne fac
19:10
Guvernul prelungește joi plafonarea adaosului la alimente. Bolojan: Deciziile nu trebuie luate populist # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va adopta în ședința de joi prelungirea cu încă șase luni a plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. Șeful Executivului a subliniat totuși că deciziile nu trebuie luate pe baze populiste, după ce subiectul a stârnit nemulțumiri în Coaliția de guvernare iar social-democrații au insistat ca măsura
Acum 2 ore
19:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre măsurile din pachetul trei pentru reducerea deficitului, că se referă la reducerea aparatului din instituţiile centrale, în serviciile deconcetrate, interdicţia cumulului pensiei cu salariul, eliminarea pensionării anticipate, reducerea perioadei de şomaj. Premierul Ilie Bolojan a prezentat într-o conferinţă de presă ce va conţine pachetul 3 de măsuri pe
19:00
Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să intre în orbita Rusiei, declară miercuri, la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP. "Rusia încearcă să facă (Republicii) Moldova ceea ce Iranul a făcut Libanului. şi, încă o dată, răspunsul internaţional este insuficient. Noi am pierdut deja Georgia în Europa, iar de mulţi ani Belarusul
18:50
Statul îl lasă să moară: Adevărul despre pacientul oncologic care supraviețuiește doar prin hotărâri judecătorești # PSNews.ro
De la breaking news la esență: dincolo de scandal, firul complet al unui pacient ținut în viață de hotărâri judecătorești, în ciuda opoziției statului. Recent, cazul unui pacientul oncologic a făcut titluri de presă după suspendarea, pe 11 septembrie, a unui dosar de ordonanță președințială la Curtea de Apel București. Evenimentul a stârnit reacția publică a
18:50
VIDEO „Ne facem complet de râs!” Rareș Hopincă taxează dur declarațiile alarmiste ale premierului Bolojan # PSNews.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a criticat miercuri, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, declarațiile alarmiste venite din zona Guvernului, inclusiv ale premierului Ilie Bolojan, cu privire la situația economică a României. Acesta a subliniat că astfel de mesaje transmit semnale negative în exterior și cresc costurile de finanțare ale țării. „Plafonarea prețurilor la alimentele de
18:40
Imagini de la întâlnirile conspirative ale agenților ruși din R. Moldova. Cum recrutau postaci care să le facă jocurile # PSNews.ro
După ce o anchetă BBC a dezvăluit o rețea uriașă de dezinformare în Republica Moldova, finanțată de Rusia pentru a influența alegerile parlamentare din 28 septembrie, jurnaliștii televiziunii naționale britanice au publicat și înregistrările video. Imaginile prezintă întâlnirile dintre jurnalista sub acoperire și o membră a rețelei care o recruta pentru a publica conținut pro-rus
18:30
VIDEO „Pink meanie”: Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA # PSNews.ro
Plajele din Texas (SUA) au fost invadate de o creatură marină rară, cu tentacule uriașe, care încearcă să extermine meduzele obișnuite, de-a lungul coastei Golfului. Este vorba de „Pink meanie", o altă meduză care nu era cunoscură ca specie până în 2011, potrivit Daily Mail. Într-un videoclip realizat de Institutul de Cercetare Harte din Texas, directorul
18:30
Bolojan, despre reforma administrativă: Cu tăieri de 10%, sunt primării și CJ-uri ce nu trebuie să facă nicio reducere # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, în cazul unor tăieri de cheltuieli de 10% în administrația locală, „am constata că sunt primării și Consilii Județene care și-au administrat mai bine banii și nu trebuie să facă nicio reducere", în timp ce alte autorități depășesc limita. El insistă că reforma e incompletă fără aceste tăieri,
18:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că l-a întrebat pe ministrul fondurilor europene, Dragoş Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor ministerului său, dacă aceştia sunt liberi sau sunt plătiţi în ziua respectivă pentru că, să fie un minister întreg în faţa guvernului şi să fie şi plătit o zi întreagă, nu i se pare în
18:10
Atac armat în Dallas: Un lunetist a ucis un om și a rănit mai multe persoane, apoi și-a luat viața. DJ Vance intervine # PSNews.ro
Un lunetist a ucis cel puțin un migrant și a rănit până la patru persoane, într-un atac armat la o unitate a Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) din Dallas, apoi s-a sinucis, potrivit poliției. Masacrul a avut loc la unitatea din orașul texan, miercuri dimineață, puțin după ora locală 7, potrivit Daily Mail Online. Două
18:10
Americanii au livrat de urgență României un echipament sofisticat pentru supravegherea Mării Negre # PSNews.ro
Statele Unite au livrat României mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Mării Negre. Echipamentul a fost achitat de Departamentul de Stat al SUA, potrivit ambasadei americane de la București. "Armata României a primit noi sisteme radar mobile, care vor îmbunătăți capacitatea de supraveghere și urmărire a activității din Marea Neagră. Echipamentele avansate au
Acum 4 ore
18:00
Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări, miercuri, că Guvernul nu va mai crește taxe pentru companii, în perioada următoare, și că se va concentra pe reforme și pe reducerea cheltuielilor. „Nu intenționăm să creștem taxe pentru companii. Voi susține că etapa consolidării veniturilor s-a încheiat. Trebuie să ne concentrăm în perioada următoare pe scăderea cheltuielilor
17:50
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vor colabora, în cadrul unui protocol anunțat acum, pentru întărirea monitorizării piețelor de energie și creșterea disciplinei economice. Cele două instituții au încheiat un Protocol de colaborare care stabilește cadrul de cooperare bilaterală și schimb de informații privind operatorii economici
17:40
Fostul vicepreședinte al CJ Timiș, liberalul Alexandru Proteasa, anchetat de DNA după o investigație de presă # PSNews.ro
Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, liberalul Alexandru Proteasa a fost pus sub acuzare de DNA Timișoara pentru abuz în serviciu, alături de alți angajați ai instituției și reprezentanții mai multor firme. Antena 3 CNN a dezvăluit în noiembrie 2023, la "Exces de putere" faptul că firma care construia pentru consiliul județean centrul de legume fructe de
17:40
Premierul Ilie Bolojan spune că în primele luni ale anului viitor ar trebui să înceapă reducerea inflației. Bolojan a spus, miercuri, în conferință de presă, că economia românească este interconectată cu o economie europeană. „Cea mai mare parte din exporturile românești sunt legate de ceea ce se întâmplă în țările europene", spune Bolojan. Astfel, el
17:30
VIDEO Primarul Sectorului 2, detalii în exclusivitate despre incendiu – peste 120 de pompieri au fost implicați # PSNews.ro
Un incendiu violent a izbucnit marți seară, în jurul orei 20:00, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei. Flăcările puternice și fumul dens au determinat emiterea mai multor mesaje Ro-Alert pentru locuitorii din zonă. VIDEO Primarul Sectorului 2, detalii în exclusivitate despre incendiul din Pantelimon – peste 120 de pompieri, implicați Invitat în emisiunea
17:30
Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Recepția lotului 2 ar putea începe în perioada 13 – 17 octombrie # PSNews.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intenționează să convoace în perioada 13 – 17 octombrie comisia de recepție pe lotul 2 Mizil – Pietroasele (28,35 km) din Autostrada A7 Ploiești – Buzău, au spus pentru ECONOMICA.NET surse oficiale. Amintim că, deși este realizat în proporție de 99% de câteva luni, acest lot nu
17:30
Condiment contaminat cu pesticide, retras de la vânzare din mai multe supermarketuri din România # PSNews.ro
Compania Kamis Condimente SRL și mai multe supermarketuri și hipermarketuri efectuează rechemarea produsului „Kamis cuișoare" în urma unei alerte privind detectatarea unor niveluri neconforme dintr-un pesticid. „Motivul retragerii: au fost detectate niveluri neconforme ale unui compus chimic folosit în scopuri fitosanitare numit – clorpirifos. Persoanele care au achizitionat acest produs sunt rugate sa nu il consume, ci sa
17:20
Reforma care zguduie primăriile. Bolojan nu renunță: „Reducerea cheltuielilor este vitală” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut astăzi o conferință de presă în care a făcut referiri și la reforma administrației publice locale, anunțând că următorul pas în acest proces îl reprezintă diminuarea cheltuielilor structurale din sistem. „Așa cum știți, acest pachet pe administrație nu a intrat în ultima asumare de răspundere și, cu toate că e
17:20
Sindicatul TAROM cere demisia lui Daniel Idolu, președintele CA trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu # PSNews.ro
Sindicatul Unit TAROM (SUT) cere demisia președintelui Consiliului de Administrație, Daniel Iulian Idolu, acuzat de încălcarea Contractului Colectiv de Muncă și implicat într-un dosar DNA pentru abuz în serviciu. Mierucir, 24 septembrie, printr-un cominicat către Agerpres, Sindicatul Unit TAROM (SUT) a transmis public o solicitare fermă privind demisia lui Daniel Iulian Idolu din funcția de președinte
17:10
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă va demisiona în cazul în care CCR declară vre
17:10
Revoltă la Dinamo, împotriva lui Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic, ce conduce secția de înot # PSNews.ro
De mai multă vreme mocnește o stare de nemulțumire la Clubul Sportiv Dinamo, unde secția de înot este condusă cu mână de fier de Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic și mondial David Popovici. Mai mulți părinți și-au retras copiii de la înot, iar antrenorul italian Walter Bolognani, adus cu surle și trâmbițe, ar fi plecat […] Articolul Revoltă la Dinamo, împotriva lui Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic, ce conduce secția de înot apare prima dată în PS News.
17:10
Ei sunt românii deportați de Marea Britanie, cu 2.000 de lire fiecare. S-a lăsat cu scandal în drum spre avion # PSNews.ro
Zeci de români care au comis infracțiuni în Marea Britanie au primit 2.000 de lire sterline și au fost expulzați sub escortă în țară. O echipă de jurnaliști a primit, în premieră, acces la zborul care a transportat infractorii. Una dintre persoane a protestat zgomotos, înainte de a fi imobilizat cu cătușe și escortat către […] Articolul Ei sunt românii deportați de Marea Britanie, cu 2.000 de lire fiecare. S-a lăsat cu scandal în drum spre avion apare prima dată în PS News.
17:00
Noul director de cabinet al șefului Vămilor este o fostă angajată implicată într-un dosar de evaziune # PSNews.ro
Fosta șefă a Serviciului Autorizări în Direcţia Generală a Vămilor, Irina Tănase, implicată în dosarul Murfatlar și scăpată de acuzații care s-au prescris, a obținut un nou post important în instituție, director de cabinet al noului șef al Vămilor, Alexandru Bogdan Bălan. Acuzațiile împotriva vameșei au necesitat și arest la domiciliu. Irina Tănase a fost […] Articolul Noul director de cabinet al șefului Vămilor este o fostă angajată implicată într-un dosar de evaziune apare prima dată în PS News.
17:00
Reprezentanții Ambasadei României la Atena continuă dialogul cu autoritățile elene, fiind pregătiți să acorde asistență consulară, în limita competențelor legale, celor doi cetățeni români acuzați de spionaj în Grecia, anunță MAE într-un comunicat emis la solicitarea Redacției Externe a Știrilor TVR. „Autoritățile elene au comunicat că motivul arestării este reprezentat de încălcarea articolului 148 din […] Articolul MAE, noi detalii despre cazul românilor reținuți în Grecia sub acuzația de spionaj apare prima dată în PS News.
16:50
Primarul Sectorului 2, mesaj către populaţie: Fumul continuă să afecteze zona. Evitaţi deplasările în apropiere # PSNews.ro
Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, face apel la populaţie să evite deplasările în zona unde s-a produs marţi seara un incendiu de amploare la o hală, deoarece fumul continuă să afecteze perimetrul. „Din fericire, nu sunt victime în urma incendiului de noaptea trecută. Aceasta este vestea bună. Din nefericire, fumul degajat a produs o poluare […] Articolul Primarul Sectorului 2, mesaj către populaţie: Fumul continuă să afecteze zona. Evitaţi deplasările în apropiere apare prima dată în PS News.
16:40
Două medalii de aur şi una de bronz pentru România la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025 # PSNews.ro
Reprezentanţii României au obţinut două medalii de aur şi una de bronz la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025, la Seul. Este cea mai bună performanţă din istoria para escaladei româneşti: trei sportivi tricolori s-au calificat în finala mondială la categoriile destinate sportivilor cu deficienţe de vedere – şi toţi trei au urcat […] Articolul Două medalii de aur şi una de bronz pentru România la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025 apare prima dată în PS News.
16:40
Fostul șef adjunct al SIS Moldova rămâne în arest. Unde se întâlnea cu ofițerii KGB din Belarus # PSNews.ro
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv, a decis miercuri Curtea Supremă. Alexandru Bălan a fost arestat preventiv pe 10 septembrie, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti. A formulat […] Articolul Fostul șef adjunct al SIS Moldova rămâne în arest. Unde se întâlnea cu ofițerii KGB din Belarus apare prima dată în PS News.
16:30
Au început lucrările de demolare la sediul BCR din Calea Victoriei, fostă clădire Bancorex în anii ’90. Clădirea, una emblematică a capitalei, va fi renovată, iar șantierul va dura 3 ani În aprilie, dezvoltatorul imobiliar AFI Europe, controlat, indirect, de frații Roni și Yehuda Naftali, aflați în topul miliardarilor israelieni, a început lucrările de modernizare la […] Articolul FOTO Clădirea emblematică a fostul Bancorex, din anii ’90, a fost pusă la pământ apare prima dată în PS News.
16:20
LIVE VIDEO Ilie Bolojan susține acum o conferință de presă. Principalele declarații ale premierului # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan vorbește acum despre rectificarea bugetară și despre alte proiecte ale Guvernului, dar și despre rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei sale la Bruxelles. „Sunt dator cu o informare legată de deplasarea la Bruxelles. Am avut trei întâlniri. Două cu comisari europeni, cu vicepreședinta Comisiei Roxana Mânzatu și una cu europarlamentarii români. Cu […] Articolul LIVE VIDEO Ilie Bolojan susține acum o conferință de presă. Principalele declarații ale premierului apare prima dată în PS News.
16:20
Date noi din rechizitoriul lui Călin Georgescu. Ce arată stenogramele convorbirilor șoferului lui Potra # PSNews.ro
Călin Georogescu ar fi avut un plan de a prelua puterea pus la cale câțiva ani, conform datelor din rechizitoriul prin care fostul candidat la președinție a fost trimis în judecată. Totul ar fi început prin a-și consolida o rețea de influență din care făceau parte mai multe personaje controversate care l-ar fi sprijinit constant, […] Articolul Date noi din rechizitoriul lui Călin Georgescu. Ce arată stenogramele convorbirilor șoferului lui Potra apare prima dată în PS News.
16:10
George Simion anunță taifunul economic pentru guvernul Bolojan: „Firmele nu mai au bani să plătească taxele” # PSNews.ro
Șeful AUR, George Simion, a acuzat chiar în plenul Parlamentului că actuala coaliție de guvernare a „obținut” o amânare a deciziilor CCR pe mai multe proiecte din pachetul II, printre care și cel referitor la pensiile speciale ale magistraților, asta pentru a trece de ședința ECOFIN din octombrie. Simion susține că România ar urma să […] Articolul George Simion anunță taifunul economic pentru guvernul Bolojan: „Firmele nu mai au bani să plătească taxele” apare prima dată în PS News.
16:10
Unde anunță meteorologii primele ninsori în România. Ciclonul Zack va aduce furtuni în mai multe județe din țară # PSNews.ro
România se pregătește de un val de frig neașteptat la final de septembrie. Directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu, a anunțat că temperaturile vor coborî până la 11 grade Celsius în nordul Moldovei, iar la munte sunt așteptate primele ninsori și chiar viscol. Meteorologii avertizează că ciclonul Zack va aduce furtuni, vânt puternic și precipitații […] Articolul Unde anunță meteorologii primele ninsori în România. Ciclonul Zack va aduce furtuni în mai multe județe din țară apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
16:00
Aur pentru România! Elevul Matei Butnaru, mai bun la astrofizică şi astronomie decât alți 12.300 de competitori, în SUA # PSNews.ro
Un elev de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Botoșani, medalie de aur la o competiţie de astrofizică şi astronomie din SUA Un elev din clasa a X-a de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Botoşani a obţinut medalia de aur la Competiţia Internaţională de Astronomie şi Astrofizică (IAAC), care s-a desfăşurat, în perioada iulie-septembrie, […] Articolul Aur pentru România! Elevul Matei Butnaru, mai bun la astrofizică şi astronomie decât alți 12.300 de competitori, în SUA apare prima dată în PS News.
16:00
VIDEO Daraban, CCIR: România are sute de hectare disponibile pentru investiții logistice, mai ales în portul Constanța # PSNews.ro
Mihai Daraban, președintele CCIR și al Asociației Camerelor de Comerț Balcanice, subliniază importanța poziției geografice a României și potențialul Portului Constanța pentru atragerea investițiilor logistice și industriale. România, pe agenda internațională În cadrul emisiunii Puterea Știrilor, Mihai Daraban a evidențiat prioritățile Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), în contextul preluării președinției Asociației […] Articolul VIDEO Daraban, CCIR: România are sute de hectare disponibile pentru investiții logistice, mai ales în portul Constanța apare prima dată în PS News.
15:50
Rivalitate pe gheață: Steaua – Gheorgheni Patinoarul Berceni Arena găzduiește pe 24 septembrie, de la ora 19:30, unul dintre cele mai așteptate meciuri de hochei din acest sezon: CSA Steaua București întâlnește puternica formație ACSH Gheorgheni. Partida promite intensitate, rivalitate și spectacol pentru toți iubitorii sportului pe gheață. Atmosferă, sport și distracție la Berceni Arena […] Articolul CSA Steaua vs ACSH Gheorgheni – duel spectaculos pe gheață la Patinoarul Berceni Arena apare prima dată în PS News.
15:50
Cum se schimbă Evaluarea Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Modificările se fac din acest an școlar # PSNews.ro
Ministerul Educației a anunțat, printr-un comunicat, cum se vor schimba examenele de Evaluare Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, începând cu anul școlar 2025/2026. Cum se schimbă Evaluarea Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a Evaluările școlare vor aduce două elemente de noutate față de examenele de până […] Articolul Cum se schimbă Evaluarea Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Modificările se fac din acest an școlar apare prima dată în PS News.
15:40
VIDEO Adrian Negrescu: Superbugetarii de lux ai Romaniei au cerut la rectificarea bugetară încă 80 de miliarde de lei. # PSNews.ro
Analistul economic Adrian Negrescu susține că specialiștii din ministere par rupți de realitatea țării, iar cheltuielile deși ar trebui să scadă, de fapt, cresc în continuare. „Acesti pseudo-specialisti din ministere pare ca traiesc intr-o realitate paralela, nu inteleg ca suntem intr-o situatie financiara incredibil de dificila, cu un deficit de 4,5% dupa primele 8 luni […] Articolul VIDEO Adrian Negrescu: Superbugetarii de lux ai Romaniei au cerut la rectificarea bugetară încă 80 de miliarde de lei. apare prima dată în PS News.
15:40
Federaţiile şi patronatele din HoReCa solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare # PSNews.ro
FPIOR, HORA şi FIHR, toate organizaţiile reprezentative din industria ospitalităţii, au transmis Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului o scrisoare deschisă prin care solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare. Patronatele spun că România riscă să piardă orice competitivitate ca destinaţie turistică în raport cu ţările vecine, iar traficul în restaurante şi hoteluri […] Articolul Federaţiile şi patronatele din HoReCa solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare apare prima dată în PS News.
15:40
Poliția din Republica Moldova a găsit buletine de vot gata ștampilate într-o tipografie din Chișinău. Buletinele aveau aplicată ștampila în căsuța cu sigla unui partid pro-rus care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, anul curent. Tipăriturile au fost ridicate în vederea anchetei. „Vorbim despre mai multe persoane audiate în prezent în acest caz, iar […] Articolul Bombă la Chișinău! Buletine de vot pro-ruse, gata ștampilate, găsite într-o tipografie apare prima dată în PS News.
15:30
Jurnaliștii de investigație Ecaterina Tanasiiciuc și Dumitru Pelin, corespondenții RFI la Bălți, spun că au descoperit conexiuni ale rețelei rusești de deturnare a voturilor în Republica Moldova cu alegerile din România – 65 de persoane din această rețea ar fi acționat pe TikTok în favoarea lui Călin Georgescu. Ecaterina Tanasiiciuc și Dumitru Pelin au fost […] Articolul Cine sunt beneficiarii rețelelor rusești de deturnare a voturilor din R. Moldova apare prima dată în PS News.
15:30
Șoșoacă tună și fulgeră! O nouă reacție după cererea Parchetului: „Halucinații juridice, fabricate” # PSNews.ro
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a reacționat ferm după solicitarea de ridicare a imunității transmisă de Parchetul General către Parlamentul European. Șoșoacă califică demersul drept o „execuție politică la comandă”. Șoșoacă a respins miercuri, 24 septembrie, într-un comunicat, acuzațiile care i se aduc, pe care le-a numit „halucinații juridice fabricate de un sistem mafiot”. „În fața avalanșei […] Articolul Șoșoacă tună și fulgeră! O nouă reacție după cererea Parchetului: „Halucinații juridice, fabricate” apare prima dată în PS News.
15:20
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la paturile pacienţilor # PSNews.ro
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care toate unitățile sanitare publice și private cu paturi vor fi obligate să instaleze și să mențină în stare de funcționare butoane de panică sau alte sisteme de alertă în fiecare salon destinat pacienților. Potrivit inițiativei legislative, aceste butoane trebuie montate într-un loc accesibil […] Articolul Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la paturile pacienţilor apare prima dată în PS News.
