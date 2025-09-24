Cine este elevul de 17 ani care a ameninţat cu masacre în 500 de şcoli şi spitale

16:40

Reprezentanţii României au obţinut două medalii de aur şi una de bronz la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025, la Seul. Este cea mai bună performanţă din istoria para escaladei româneşti: trei sportivi tricolori s-au calificat în finala mondială la categoriile destinate sportivilor cu deficienţe de vedere – şi toţi trei au urcat