Cum se schimbă piaţa apei de băut odată cu schimbarea gusturilor consumatorilor? Ce înseamnă apă purificată şi care este modelul de business din spate? Urmăriţi la ZF Live joi, 25 septembrie, ora 12.30, o discuţie cu Ioan Bente, fondator şi CEO Nazzuro Aqua

Ziarul Financiar, 24 septembrie 2025 19:45

Acum 5 minute
20:00
În pregătirea celei de-a 15-a ediţii a Black Friday, care anul acesta va avea loc pe 7 noiembrie, eMAG anunţă noi instrumente cu AI pentru creşterea vânzărilor partenerilor, dar şi planuri de finanţări Ziarul Financiar
Acum 30 minute
19:45
Banca Centrală Europeană avertizează: Păstraţi bani în casă! „Numerarul este o componentă esenţială a pregătirii pentru crize” Ziarul Financiar
19:45
Ce este nou pe piaţa de marketing digital, care sunt noile instrumente şi cum putem măsura rapid interacţiunea consumatorilor cu brandurile? Urmăriţi la ZF Live joi, 25 septembrie, ora 12.00, o discuţie cu Ionela Buta, Co-CEO McCann Worldgroup | CEO MRM România Ziarul Financiar
19:45
Acum o oră
19:30
Mihai Filip, Oves Enterprise: Restrângerea accesului IT-iştilor indieni pe piaţa americană deschide oportunităţi pentru România, care poate deveni una dintre principalele destinaţii pentru proiecte IT externalizate Ziarul Financiar
Decizia administraţiei Trump de a majora taxa pentru viza H-1B de la 1.000 la 100.000 de dolari pentru cererile noi marchează o schimbare majoră în modul în care companiile americane îşi vor organiza resursele umane, iar furnizorii de servicii de outsourcing din România – care s-au confruntat în ultima vreme cu o cerere mai redusă – ar putea beneficia de acest nou context, spune antreprenorul Mihai Filip, CEO al companiei Oves Enterprise, companie românească de dezvoltare de software.
Acum 2 ore
19:00
Agista vrea ca Bittnet să distribuie acţionarilor banii obţinuţi din atragerea de parteneri strategici în filialele grupului Ziarul Financiar
18:45
Ilie Bolojan, răspuns tăios când a fost întrebat de demisie: „Dacă voi lua vreodată decizia să demisionez, vă voi anunţa eu. Nu e nevoie să adresaţi la fiecare întâlnire aceeaşi întrebare” Ziarul Financiar
18:30
Premierul Ilie Bolojan: Vom încheia anul cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB, aproape 32 de miliarde de euro / Guvernul va demara mâine rectificarea bugetară, principala preocupare este creşterea costurilor cu dobânzile Ziarul Financiar
18:15
O companie din SUA cu peste 1.000 de birouri în 85 de ţări vrea să intre pe piaţa locală în franciză. Fondatorul ActionCOACH: Cred că există un spirit antreprenorial foarte puternic în România Ziarul Financiar
Brad Sugars, fonda­to­rul ActionCOACH, fir­mă activă pe segmentul de coaching pentru creş­te­rea afacerilor şi a antre­pre­nori­lor din spatele afa­ce­rilor, cu peste 1.000 de bi­rouri în 85 de ţări, e de părere că există un spirit antreprenorial foarte puternic în România.
Acum 4 ore
18:00
Fisuri în piaţa americană a obligaţiunilor? Investitorii nu-şi pot explica cum două companii „sănătoase” au început brusc să aibă probleme financiare Ziarul Financiar
17:45
Administraţia Trump reînvie capitalismul de stat şi devine investitor în tot mai multe companii: Lithium Americas, companie canadiană care operează mine de litiu, în vizorul americanilor. Acţiunile cresc cu peste 90% Ziarul Financiar
17:15
Primăria Timişoara a investit 4,5 mil. lei în modernizarea iluminatului public pe 64 de străzi şi bulevarde Ziarul Financiar
17:15
Proiect european de 526,7 mil. lei pentru modernizarea a 53 km de drumuri judeţene în Braşov Ziarul Financiar
17:15
Cum să avem mai multe materii prime din România pentru producţia de bere Berarii României: Introducerea unui sprijin cuplat de 200 de euro/hectar ar transforma cultura orzului de bere într-una profitabilă Ziarul Financiar
Cererea de materii prime agricole pentru bere este de două ori mai mare decât cantităţile livrate de agricultorii români, iar acest lucru creează o oportunitate semnificativă de extin­dere şi dezvoltare a acestor culturi la nivel local, arată un studiu realizat de Institutul de Cerce­tare pentru Economia Agriculturii şi Dezvol­tare Rurală (ICEADR), la solicitarea asociaţiei Berarii României.
17:00
Premierul Ilie Bolojan: Vom încheia anul cu un deficit bugetar de 8,4%, respectiv 159 miliarde lei / Guvernul va demara mâine rectificarea bugetară, principala preocupare este creşterea costurilor cu dobânzile Ziarul Financiar
16:45
Ce spune Ilie Bolojan după ce Guvernul a decis prelungirea plafonării la alimentele de bază: Deşi s-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil, am fost deschişi la argumente. Deciziile nu trebuie luate pe baze populiste Ziarul Financiar
16:30
Premierul Ilie Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să închidem anul cu un deficit bugetar de 8,4%, respectiv 159 miliarde lei Ziarul Financiar
16:15
Autorităţile vorbesc despre problema natalităţii în declin, dar aşteaptă companiile private să susţină financiar posibilele soluţii. În 2024 a fost record negativ absolut la numărul de copii născuţi în România, puţin peste 148.000, din datele de la Statistică Ziarul Financiar
Criza natalităţii în continuă scă­dere în România începe să intre pe agenda autorităţilor, însă în prezent doar în cadrul unor întâlniri lungi, fără un proiect clar şi o susţinere financiară a statului.
16:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie joi, 25 septembrie 2025, ora 09.30 cu Horia Braun, Preşedinte - Director General, Erste Asset Management Ziarul Financiar
Acum 6 ore
15:15
Nuclearelectrica atrage finanţări de 620 mil. euro pentru retehnologizarea Unităţii 1 şi pregătirea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă Ziarul Financiar
15:15
Sorin Suciu, Raiffeisen Bank, şi Ekke van Vliet, EIC: Scalarea companiilor este foarte importantă pentru Europa, este momentul pentru multe companii antreprenoriale româneşti să încerce şi altceva decât propria piaţă Ziarul Financiar
14:15
Bursă. ROCA FP denunţă o campanie de dezinformare a unor acţionari minoritari ai Fondului Proprietatea şi respinge acuzaţiile de nepotism, în contextul votului pentru viitorul administrator al FP Ziarul Financiar
14:15
În atenţia cititorilor noştri: Site-ul Ziarul Financiar a fost clonat. Paginile abuzive imită designul şi conţinutul Ziarului Financiar, dar nu au nicio legătură cu publicaţia noastră Ziarul Financiar
Acum 8 ore
13:45
Grupul Dulcinella, originar din Republica Moldova, investeşte 10 milioane de euro în a doua fabrică din Târgu Neamţ Ziarul Financiar
13:45
Jack Ma, omul din spatele „Amazonului chinezesc”, deschide şampania. Acţiunile Alibaba au decolat cu peste 9% în premarket pe bursa din SUA şi cu 6% în Hong Kong. Gigantul de e-commerce anunţă un program de investiţii masive în AI, punând pariul pe „(super)inteligenţa artificială” Ziarul Financiar
13:45
Furnizorul de soluţii educaţionale digitale Ascendia intră în acceleratorul internaţional „Growth Academy: AI for GovTech”, derulat de Google. Ascendia, singura companie din România care intră în accelerator Ziarul Financiar
Furnizorul de soluţii de educaţie digitală Ascendia S.A., listat pe bursa de la Bucureşti cu simobolul ASC, a anunţat că platforma sa de creare de conţinut educaţional LIVRESQ a fost selectată în prima cohortă EMEA a acceleratorului internaţional „Growth Academy: AI for GovTech”, derulat de gigantul american Google.
13:00
​Producătorul de mobilă LEMET a investit 6 milioane de lei în dezvoltare în primul semestru „Direcţiile principale au fost energia verde, digitalizarea şi modernizarea magazinelor LEMS” Ziarul Financiar
12:45
Grupul Dulcinella, originar din Republica Moldova şi deţinut de fondul de investiţii Cornelius H Group din Londra, investeşte 10 milioane de euro în a doua fabrică din Târgu Neamţ Ziarul Financiar
12:30
Olga Niţă, Filip & Company: Pregătirea pentru listarea la bursă este un exerciţiu complex. Structura corporativă trebuie să fie clară şi transparentă pentru investitori Ziarul Financiar
Acum 12 ore
12:00
Pensiile magistraţilor mai au de aşteptat: CCR a amânat decizia care trebuia să vină miercuri privind pensiile de serviciu. Contestaţiile depuse pentru alte trei proiecte de lege pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea au fost şi ele amânate Ziarul Financiar
11:45
Schimbare la 180 de grade la Casa Albă: Donald Trump bate cu pumnul în masă şi spune că NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care încalcă spaţiul aerian al alianţei Ziarul Financiar
11:30
Salt Bank integrează RoPay, prin care clienţii pot face plăţi instant, direct din agenda telefonului Ziarul Financiar
11:00
„U-turn” politic. Donald Trump spune că Ucraina poate recuceri toate teritoriile invadate de Rusia, o afirmaţie în contradicţie cu poziţiile sale din trecut Ziarul Financiar
10:30
CSALB: Peste 4.800 de români au negociat şi au rezolvat amiabil conflictele cu instituţiile de credit din 2016 până în prezent, iar beneficiile totale rezultate din negocieri depăşesc 15,5 milioane euro Ziarul Financiar
10:15
ZF Piaţa de Capital 2025 I. Piaţa de capital traversează în prezent un moment pozitiv al istoriei ei şi sunt aşteptate noi listări până la finele anului. Brokerii şi companiile cer însă mai multă lichiditate şi mai multe instrumente financiare care să fie tranzacţionate. „Vedem un sentiment pozitiv şi la investitorii străini“ Ziarul Financiar
Piaţa de capital traversează în prezent un moment po­zitiv al istoriei ei, în pofi­da contextului economic general dificil, existând discuţii pentru noi listări, chiar în acest an, chiar dacă punctele slabe din trecut se menţin, inclusiv lichiditatea încă redusă şi nevoia de diversificare a instrumentelor financiare. În paralel, instituţiile locale trec prin propriile procese de modernizare şi digitaliza­re, în contextul viitoarei aderări la OECD, dar şi al modificărilor legisla­tive la nivel european.
10:00
ZF Piaţa de Capital 2025 II. Piaţa de capital traversează în prezent un moment pozitiv al istoriei ei şi sunt aşteptate noi listări până la finele anului. Brokerii şi companiile cer însă mai multă lichiditate şi mai multe instrumente financiare care să fie tranzacţionate. „Vedem un sentiment pozitiv şi la investitorii străini“ Ziarul Financiar
09:45
Italia, prinsă între tentaţia populistă şi avertismentele economiştilor: Giorgia Meloni vrea să îngheţe vârsta de pensionare la 67 de ani, însă există temeri că această măsură va declanşa o nouă criză a finanţelor publice. În doar şase ani datoria ţării ar putea ajunge la 139% din PIB Ziarul Financiar
09:45
Ce se va întâmpla de la 1 octombrie cu plafonarea adaosului comercial la alimente: „Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a inflamat preţurile celorlalte produse de larg consum, de la cosmetice la detergenţi“ Ziarul Financiar
Pe data de 30 septembrie „expiră“ plafonarea adaosului comercial la alimente de bază. Ce urmează să se întâmple aşadar de la 1 octombrie?
09:45
​Hotelul Epoque Relais & Châteaux din Bucureşti estimează venituri de 3 mil. euro în acest an mizând pe segmentul de evenimente Ziarul Financiar
09:45
Şi bogaţii au probleme: Sanjeev Gupta, magnatul oţelului care deţine combinatul siderurgic Liberty Galaţi, îşi vinde vila din Dubai pentru a-şi salva afacerile din Marea Britanie în plină criză a imperiului său industrial. Proprietatea de lux de pe celebra Palm Island s-a vândut pentru aproape 12 mil. dolari Ziarul Financiar
09:45
Angajatorii au postat aproape 200.000 de joburi noi în primele 9 luni. Roxana Drăghici, eJobs: timpul mediu de angajare a crescut uşor faţă de anul trecut, iar angajatorii au devenit mai exigenţi în alegerea candidaţilor Ziarul Financiar
09:15
Trecerea la euro digital. Care sunt piedicile? Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Pensionarii nu preferă digitalul, ci vor să folosească numerarul. Şi, în plus, trebuie să avem sisteme clare de securitate cibernetică Ziarul Financiar
Introducerea euro digital nu va înlocui numerarul pentru că bancnotele rămân preferatele unei părţi a populaţiei, cum ar fi pensionarii, şi, în plus, este foarte importantă securitatea cibernetică, unele ţări care au încercat digitalizarea generalizată şi eliminarea numerarului nereuşind din motive practice, reiese din declaraţiile lui Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.
08:45
Human Scale sau care este mesajul lui Vlad Nancă, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti români contemporani: Arhitectura şi spaţiul construit nu ar trebui să îşi piardă măsura raportată la corpul şi nevoile omului Ziarul Financiar
Vlad Nancă (artist născut în Bucureşti, 1979) a pornit în lucrările sale timpurii de la simboluri politice şi culturale care au exprimat tranziţia României de la o societate închisă spre o ţară fertilă pentru manifestările agresive ale capitalismului anilor 2000.
08:15
ZF IT Generation. Alexandru Voica, Head of Communications la unicornul AI britanic Synthesia: Nu ştiu dacă vei mai putea face o carieră în testare de software. AI-ul va automatiza mult din munca pe care o facem acum, în special în call center-uri şi outsourcing Ziarul Financiar
Valul de inovaţie adus de inteligenţa artificială generativă va remodela piaţa muncii, iar industriile bazate pe sarcini repetitive, precum call center-urile şi o parte semnificativă din sectorul de outsourcing de software, vor fi printre cele mai afectate. Acesta este avertismentul lui Alexandru Voica, Head of Communications la unicornul britanic de AI Synthesia, care consideră că anumite roluri, precum cel de tester manual de software, s-ar putea să nu mai reprezinte o opţiune de carieră viabilă în viitor.
07:45
Bursă. Presa externă, despre listarea filialei spaniole a Digi pe Bursa din Madrid: Debutul ar putea avea loc în 2026 şi vizează creşterea bazei de clienţi şi finanţarea extinderii reţelelor de fibră şi 5G Ziarul Financiar
Digi Communications pregăteşte listarea filialei spaniole pe Bursa de Valori din Madrid, cu obiectivul unui debut în 2026. Divizia, care a crescut rapid şi este al patrulea operator de pe piaţa spaniolă, după Telefónica, Masorange şi Vodafone, este evaluată la aproximativ 2,5 mld. euro, inclu­zând aici capitalul şi datoria, scrie ziarul spaniol Expansión.
07:30
Bursă. Casa de brokeraj Wood estimează: Pe durata construcţiei Neptun, Romgaz va distribui 30% din profit ca dividende cu un randament mediu de 3,9% în următorii trei ani. începând cu 2028, estimăm că acest procent va creşte la 50% Ziarul Financiar
Compania de stat Romgaz (SNG), furnizor şi producător de gaze naturale, traversează o perioadă de investiţii care îi va schimba fundamental profilul, iar proiectul Neptun Deep joacă un rol esenţial în această transformare.
07:15
Bursă. Capitalizarea companiilor de la Bursa de Valori Bucureşti ar putea reveni anul acesta la 25% din Produsul Intern Brut pentru prima dată din 2006 încoace. Ce arată asta? Ziarul Financiar
Capitalizarea compa­niilor listate la Bursa de Valori Bucureşti ar putea urca în 2025 la aproximativ 25% din Produsul Intern Brut al României, nivel neatins din 2006, adică din perioada imediat anterioară aderării la Uniunea Europeană, potrivit datelor BVB şi estimărilor Comisiei Europene. Evoluţia arată, conform indicatorilor, o piaţă încă subeva­luată.
Acum 24 ore
00:30
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Paracetamol, paraacetil-aminofenol, acetaminofen, N-acetil-p-aminofenol, C8H9NO2. Oricum ţi-ar spune lumea, eu te iubesc Ziarul Financiar
Nu scriu opinii ca si consilier al nimanui, tot ceea ce public este convingerea si responsabilitatea mea personala.
00:15
Bulgarii sunt şocaţi: plătesc cu 66% mai mult decât olandezii pentru produsele de bază Ziarul Financiar
00:15
Serbia intenţionează să încheie un acord de aprovizionare cu gaze pe trei ani cu Rusia luna viitoare Ziarul Financiar
