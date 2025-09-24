Ce este nou pe piaţa de marketing digital, care sunt noile instrumente şi cum putem măsura rapid interacţiunea consumatorilor cu brandurile? Urmăriţi la ZF Live joi, 25 septembrie, ora 12.00, o discuţie cu Ionela Buta, Co-CEO McCann Worldgroup | CEO MRM România

08:15

Valul de inovaţie adus de inteligenţa artificială generativă va remodela piaţa muncii, iar industriile bazate pe sarcini repetitive, precum call center-urile şi o parte semnificativă din sectorul de outsourcing de software, vor fi printre cele mai afectate. Acesta este avertismentul lui Alexandru Voica, Head of Communications la unicornul britanic de AI Synthesia, care consideră că anumite roluri, precum cel de tester manual de software, s-ar putea să nu mai reprezinte o opţiune de carieră viabilă în viitor.