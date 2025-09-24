Banca Centrală Europeană avertizează: Păstraţi bani în casă! „Numerarul este o componentă esenţială a pregătirii pentru crize”
Ziarul Financiar, 24 septembrie 2025 19:45
Banca Centrală Europeană avertizează: Păstraţi bani în casă! „Numerarul este o componentă esenţială a pregătirii pentru crize”
Mihai Filip, Oves Enterprise: Restrângerea accesului IT-iştilor indieni pe piaţa americană deschide oportunităţi pentru România, care poate deveni una dintre principalele destinaţii pentru proiecte IT externalizate # Ziarul Financiar
Decizia administraţiei Trump de a majora taxa pentru viza H-1B de la 1.000 la 100.000 de dolari pentru cererile noi marchează o schimbare majoră în modul în care companiile americane îşi vor organiza resursele umane, iar furnizorii de servicii de outsourcing din România – care s-au confruntat în ultima vreme cu o cerere mai redusă – ar putea beneficia de acest nou context, spune antreprenorul Mihai Filip, CEO al companiei Oves Enterprise, companie românească de dezvoltare de software.
O companie din SUA cu peste 1.000 de birouri în 85 de ţări vrea să intre pe piaţa locală în franciză. Fondatorul ActionCOACH: Cred că există un spirit antreprenorial foarte puternic în România # Ziarul Financiar
Brad Sugars, fondatorul ActionCOACH, firmă activă pe segmentul de coaching pentru creşterea afacerilor şi a antreprenorilor din spatele afacerilor, cu peste 1.000 de birouri în 85 de ţări, e de părere că există un spirit antreprenorial foarte puternic în România.
Cum să avem mai multe materii prime din România pentru producţia de bere Berarii României: Introducerea unui sprijin cuplat de 200 de euro/hectar ar transforma cultura orzului de bere într-una profitabilă # Ziarul Financiar
Cererea de materii prime agricole pentru bere este de două ori mai mare decât cantităţile livrate de agricultorii români, iar acest lucru creează o oportunitate semnificativă de extindere şi dezvoltare a acestor culturi la nivel local, arată un studiu realizat de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (ICEADR), la solicitarea asociaţiei Berarii României.
Autorităţile vorbesc despre problema natalităţii în declin, dar aşteaptă companiile private să susţină financiar posibilele soluţii. În 2024 a fost record negativ absolut la numărul de copii născuţi în România, puţin peste 148.000, din datele de la Statistică # Ziarul Financiar
Criza natalităţii în continuă scădere în România începe să intre pe agenda autorităţilor, însă în prezent doar în cadrul unor întâlniri lungi, fără un proiect clar şi o susţinere financiară a statului.
Jack Ma, omul din spatele „Amazonului chinezesc”, deschide şampania. Acţiunile Alibaba au decolat cu peste 9% în premarket pe bursa din SUA şi cu 6% în Hong Kong. Gigantul de e-commerce anunţă un program de investiţii masive în AI, punând pariul pe „(super)inteligenţa artificială” # Ziarul Financiar
Furnizorul de soluţii educaţionale digitale Ascendia intră în acceleratorul internaţional „Growth Academy: AI for GovTech”, derulat de Google. Ascendia, singura companie din România care intră în accelerator # Ziarul Financiar
Furnizorul de soluţii de educaţie digitală Ascendia S.A., listat pe bursa de la Bucureşti cu simobolul ASC, a anunţat că platforma sa de creare de conţinut educaţional LIVRESQ a fost selectată în prima cohortă EMEA a acceleratorului internaţional „Growth Academy: AI for GovTech”, derulat de gigantul american Google.
ZF Piaţa de Capital 2025 I. Piaţa de capital traversează în prezent un moment pozitiv al istoriei ei şi sunt aşteptate noi listări până la finele anului. Brokerii şi companiile cer însă mai multă lichiditate şi mai multe instrumente financiare care să fie tranzacţionate. „Vedem un sentiment pozitiv şi la investitorii străini“ # Ziarul Financiar
Piaţa de capital traversează în prezent un moment pozitiv al istoriei ei, în pofida contextului economic general dificil, existând discuţii pentru noi listări, chiar în acest an, chiar dacă punctele slabe din trecut se menţin, inclusiv lichiditatea încă redusă şi nevoia de diversificare a instrumentelor financiare. În paralel, instituţiile locale trec prin propriile procese de modernizare şi digitalizare, în contextul viitoarei aderări la OECD, dar şi al modificărilor legislative la nivel european.
ZF Piaţa de Capital 2025 II. Piaţa de capital traversează în prezent un moment pozitiv al istoriei ei şi sunt aşteptate noi listări până la finele anului. Brokerii şi companiile cer însă mai multă lichiditate şi mai multe instrumente financiare care să fie tranzacţionate. „Vedem un sentiment pozitiv şi la investitorii străini“ # Ziarul Financiar
Italia, prinsă între tentaţia populistă şi avertismentele economiştilor: Giorgia Meloni vrea să îngheţe vârsta de pensionare la 67 de ani, însă există temeri că această măsură va declanşa o nouă criză a finanţelor publice. În doar şase ani datoria ţării ar putea ajunge la 139% din PIB # Ziarul Financiar
Ce se va întâmpla de la 1 octombrie cu plafonarea adaosului comercial la alimente: „Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a inflamat preţurile celorlalte produse de larg consum, de la cosmetice la detergenţi“ # Ziarul Financiar
Pe data de 30 septembrie „expiră“ plafonarea adaosului comercial la alimente de bază. Ce urmează să se întâmple aşadar de la 1 octombrie?
Şi bogaţii au probleme: Sanjeev Gupta, magnatul oţelului care deţine combinatul siderurgic Liberty Galaţi, îşi vinde vila din Dubai pentru a-şi salva afacerile din Marea Britanie în plină criză a imperiului său industrial. Proprietatea de lux de pe celebra Palm Island s-a vândut pentru aproape 12 mil. dolari # Ziarul Financiar
Trecerea la euro digital. Care sunt piedicile? Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Pensionarii nu preferă digitalul, ci vor să folosească numerarul. Şi, în plus, trebuie să avem sisteme clare de securitate cibernetică # Ziarul Financiar
Introducerea euro digital nu va înlocui numerarul pentru că bancnotele rămân preferatele unei părţi a populaţiei, cum ar fi pensionarii, şi, în plus, este foarte importantă securitatea cibernetică, unele ţări care au încercat digitalizarea generalizată şi eliminarea numerarului nereuşind din motive practice, reiese din declaraţiile lui Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.
Human Scale sau care este mesajul lui Vlad Nancă, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti români contemporani: Arhitectura şi spaţiul construit nu ar trebui să îşi piardă măsura raportată la corpul şi nevoile omului # Ziarul Financiar
Vlad Nancă (artist născut în Bucureşti, 1979) a pornit în lucrările sale timpurii de la simboluri politice şi culturale care au exprimat tranziţia României de la o societate închisă spre o ţară fertilă pentru manifestările agresive ale capitalismului anilor 2000.
ZF IT Generation. Alexandru Voica, Head of Communications la unicornul AI britanic Synthesia: Nu ştiu dacă vei mai putea face o carieră în testare de software. AI-ul va automatiza mult din munca pe care o facem acum, în special în call center-uri şi outsourcing # Ziarul Financiar
Valul de inovaţie adus de inteligenţa artificială generativă va remodela piaţa muncii, iar industriile bazate pe sarcini repetitive, precum call center-urile şi o parte semnificativă din sectorul de outsourcing de software, vor fi printre cele mai afectate. Acesta este avertismentul lui Alexandru Voica, Head of Communications la unicornul britanic de AI Synthesia, care consideră că anumite roluri, precum cel de tester manual de software, s-ar putea să nu mai reprezinte o opţiune de carieră viabilă în viitor.
Bursă. Presa externă, despre listarea filialei spaniole a Digi pe Bursa din Madrid: Debutul ar putea avea loc în 2026 şi vizează creşterea bazei de clienţi şi finanţarea extinderii reţelelor de fibră şi 5G # Ziarul Financiar
Digi Communications pregăteşte listarea filialei spaniole pe Bursa de Valori din Madrid, cu obiectivul unui debut în 2026. Divizia, care a crescut rapid şi este al patrulea operator de pe piaţa spaniolă, după Telefónica, Masorange şi Vodafone, este evaluată la aproximativ 2,5 mld. euro, incluzând aici capitalul şi datoria, scrie ziarul spaniol Expansión.
Bursă. Casa de brokeraj Wood estimează: Pe durata construcţiei Neptun, Romgaz va distribui 30% din profit ca dividende cu un randament mediu de 3,9% în următorii trei ani. începând cu 2028, estimăm că acest procent va creşte la 50% # Ziarul Financiar
Compania de stat Romgaz (SNG), furnizor şi producător de gaze naturale, traversează o perioadă de investiţii care îi va schimba fundamental profilul, iar proiectul Neptun Deep joacă un rol esenţial în această transformare.
Bursă. Capitalizarea companiilor de la Bursa de Valori Bucureşti ar putea reveni anul acesta la 25% din Produsul Intern Brut pentru prima dată din 2006 încoace. Ce arată asta? # Ziarul Financiar
Capitalizarea companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti ar putea urca în 2025 la aproximativ 25% din Produsul Intern Brut al României, nivel neatins din 2006, adică din perioada imediat anterioară aderării la Uniunea Europeană, potrivit datelor BVB şi estimărilor Comisiei Europene. Evoluţia arată, conform indicatorilor, o piaţă încă subevaluată.
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Paracetamol, paraacetil-aminofenol, acetaminofen, N-acetil-p-aminofenol, C8H9NO2. Oricum ţi-ar spune lumea, eu te iubesc # Ziarul Financiar
Nu scriu opinii ca si consilier al nimanui, tot ceea ce public este convingerea si responsabilitatea mea personala.
