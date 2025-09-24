UTA Arad, interdicţie pentru trei perioade de mercato anunţată de FIFA
News.ro, 24 septembrie 2025 20:50
Clubul UTA Arad are interdicţie la transferuri pentru trei perioade de mercato, conform datelor publicate pe site-ul FIFA.
