Nicuşor Dan îndeamnă basarabenii din România să voteze la alegerile parlamentare din Republica Moldova

20:40

* Actiunile Transelectrica - pe prima treaptă în topul valorii tranzacţiilorIndicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie, în şedinţa de tranzacţionare de astăzi, într-o zi fără o direcţie clară a pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,58%, la 20.765 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,32%, până la 4.014 de puncte.