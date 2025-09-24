Nicuşor Dan îndeamnă basarabenii din România să voteze la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Bursa, 24 septembrie 2025 20:50
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri, într-un mesaj publicat pe platforma X, un apel către basarabenii din România să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru duminică, 28 septembrie.
Giorgia Meloni: Flota umanitară spre Gaza este 'gratuită, periculoasă şi iresponsabilă and #8221; # Bursa
Premierul italian Giorgia Meloni a criticat miercuri flota umanitară care se îndreaptă spre Gaza.
DIICOT a deschis dosar pentru terorism după ameninţările trimise la şcoli şi spitale din toată ţara # Bursa
DIICOT a anunţat miercuri seară că investighează, sub suspiciunea de terorism, valul de ameninţări primite în ultimele zile de zeci de şcoli şi spitale din Bucureşti şi din alte judeţe, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Procurorii efectuează cercetări in rem pentru fapta de ameninţare ca act de terorism, conform Legii privind prevenirea şi combaterea terorismului.
Poliţia din Chişinău a descoperit 200 de buletine de vot deja ştampilate în favoarea partidului Alternativa # Bursa
Poliţia din Chişinău a desfăşurat verificări la o tipografie, ca urmare a unei sesizări primite de la Serviciul Fiscal de Stat. În timpul percheziţiei au fost descoperite şi ridicate 200 de buletine de vot deja ştampilate cu menţiunea and #8222;VOTAT and #8221; pentru un bloc politic participant la alegerile parlamentare.
Rogobete: De la 1 octombrie, managerii de spitale vor publica online indicatori de performanţă şi date financiare # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că, de la 1 octombrie, managerii de spitale vor fi obligaţi să publice periodic, pe site-urile unităţilor medicale, date clare despre activitatea acestora, de la indicatori de calitate, inclusiv rata infecţiilor asociate asistenţei medicale, la date financiare şi informaţii privind utilizarea serviciilor.
* Actiunile Transelectrica - pe prima treaptă în topul valorii tranzacţiilorIndicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie, în şedinţa de tranzacţionare de astăzi, într-o zi fără o direcţie clară a pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,58%, la 20.765 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,32%, până la 4.014 de puncte.
Administraţia Trump a anunţat implementarea acordului comercial SUA-UE, confirmând reducerea taxelor vamale la maşinile şi componentele auto din UE de la 27% la 15%, începând cu 1 august, şi prezentând excepţiile ce vizează anumiţi compuşi farmaceutici, toate aeronavele şi componentele de avioane, şi anumite resurse naturale.
Von der Leyen: A venit timpul pentru o 'vârstă digitală and #8221; minimă de acces la reţelele sociale în UE # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat că sprijină iniţiativele tot mai numeroase privind interzicerea accesului copiilor la reţelele sociale şi că va analiza posibile măsuri la nivel european în perioada următoare.
Surse POLITICO: Trump le-a promis liderilor arabi că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania # Bursa
Preşedintele american Donald Trump le-a dat asigurări liderilor arabi că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată.
Preşedintele Nicuşor Dan a avut o întâlnire foarte bună la Palatul Cotroceni cu reprezentanţii companiei Airbus, alături de ambasadorii Franţei, Germaniei şi Spaniei la Bucureşti, el afirmând că industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene, fiind o oportunitate şi o responsabilitate.
Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să intre în orbita Rusiei, declară la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia asupra unor atacuri cibernetice complexe care vizează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), cu scopul de a afecta imaginea organizaţiei şi de a compromite Congresul profesiei contabile din România, cel mai important eveniment dedicat profesiei organizat de CECCAR.
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, la New York, că sprijină apelurile venite din mai multe state UE pentru stabilirea unei and #8222;vârste a majoratului digital and #8221; care să restricţioneze accesul minorilor la reţelele sociale, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat miercuri, la tribuna Adunării Generale a ONU, că Rusia încearcă să destabilizeze Republica Moldova după modelul Iranului în Liban şi că Europa riscă să repete greşelile din trecut, transmite AFP.
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat în faţa Bundestagului, că un avion de vânătoare rusesc a survolat recent o fregată germană aflată în Marea Baltică, catalogând incidentul drept o nouă provocare din partea Moscovei.
Olanda înfiinţează un centru naţional de securitate maritimă pentru protejarea infrastructurii din Marea Nordului # Bursa
Ministerul Apărării din Olanda a anunţat că va crea un centru naţional de securitate maritimă, destinat gestionării riscurilor la adresa cablurilor submarine, turbinelor eoliene şi rutelor de transport din Marea Nordului, potrivit The Guardian.
Ministrul Justiţiei: Extrădarea lui Horaţiu Potra din Emiratele Arabe Unite ar putea dura câteva luni # Bursa
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că autorităţile române colaborează cu omologii din Emiratele Arabe Unite pentru confirmarea măsurii preventive dispuse împotriva lui Horaţiu Potra şi a membrilor familiei sale, prinşi la Dubai.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, în discursul său la Adunarea Generală a ONU, că and #8222;nu există nicio instituţie internaţională care să poată opri cu adevărat agresiunile and #8221;, făcând referire la conflictele din Palestina, Somalia şi Sudan.
Preşedintele Cehiei, Petr Pavel, a avertizat miercuri, în discursul său la Adunarea Generală a ONU, că invazia Rusiei în Ucraina and #8222;a transformat semnificativ peisajul securităţii globale and #8221;, iar lumea nu este mai sigură decât anul trecut, scrie The Guardian.
Preşedintele Letoniei avertizează că Rusia vrea and #8222;o lume în care forţa brută prevalează asupra dreptului internaţional and #8221; # Bursa
Preşedintele Letoniei, Edgars Rink and #275;vičs, a declarat miercuri, în faţa Adunării Generale a ONU, că Moscova urmăreşte să impună and #8222;o lume în care forţa brută prevalează asupra dreptului internaţional and #8221;, avertizând asupra intenţiilor agresive ale Rusiei, informează The Guardian. Declaraţia survine în contextul în care Letonia a fost aleasă, în acest an, membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU pentru perioada 2026-2027.
Într-un discurs de aproape o oră la Adunarea Generală a ONU, preşedintele american Donald Trump a lansat un atac virulent la adresa organizaţiei, acuzând-o că nu face altceva decât să trimită and #8222;scrisori pline de vorbe goale and #8221;.
Peskov respinge declaraţiile lui Trump: Kievul nu poate recuceri teritorii, ofensiva continuă # Bursa
Rusia dă asigurări că Ucraina nu este în măsură să recucerească teritorii de la armata sa, contrar unor declaraţii făcute marţi de către preşedintele american Donald Trump şi că intenţionează să-şi continue asaltul pe care l-a lansat în 2022.
A.N.R.E. şi A.N.A.F. semnează un protocol de colaborare pentru întărirea monitorizării pieţelor de energie şi creşterea disciplinei economice # Bursa
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.) şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) au încheiat un Protocol de colaborare care stabileşte cadrul de cooperare bilaterală şi schimb de informaţii privind operatorii economici care desfăşoară activitate în sectoarele energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale şi hidrogenului.
Inteligenţa artificială se alătură listei de provocări complexe pe care liderii mondiali le vor discuta în această săptămână la reuniunea anuală de nivel înalt a ONU, relatează AP.
Melania şi Donald Trump, surprinşi de un incident la sediul ONU din New York: 'Am rămas amândoi în picioare and #8221; # Bursa
Zelenski la ONU: and #8222;Securitatea naţională trebuie să fie un drept pentru toţi, nu un privilegiu pentru câţiva and #8221; # Bursa
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, că războiul declanşat de Rusia obligă Ucraina să construiască şcoli şi spitale subterane pentru a-şi proteja cetăţenii şi că lumea întreagă ar trebui să fie conştientă de riscul unor ameninţări similare, potrivit The Guardian.
Rusia susţine că decizia autorităţilor de la Chişinău de a nu acredita observatori ruşi and #8222;subminează încrederea în legitimitatea şi transparenţa alegerilor and #8221; programate pe 28 septembrie, transmite Reuters. Ministerul rus de Externe a anunţat miercuri că l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova pentru a protesta faţă de această decizie, calificată drept and #8222;o nouă manifestare a politicii anti-ruse and #8221;.
Ministrul Apărării din Lituania, Dovile Sakaliene, a solicitat miercuri ca avioanele de vânătoare spaniole desfăşurate în cadrul misiunii NATO să treacă de la rolul de poliţie aeriană la cel de apărare activă, în contextul recentelor incursiuni ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian al Lituaniei şi Estoniei, transmite EFE.
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, într-o conferinţă de presă, despre necesitatea creşterii vârstei generale de pensionare.
Premierul Ilie Bolojan a declarat despre programul SAFE, că este un credit suplimentar de 16,6 miliarde de euro, cea mai mare parte, 12,5 miliarde, fiind cheltuieli directe pe apărare.
Primarul Londrei, Sadiq Khan, l-a acuzat pe preşedintele american Donald Trump de rasism, sexism şi islamofobie, după ce liderul de la Casa Albă şi-a reluat atacurile la adresa lui Khan în cadrul unui discurs susţinut marţi în faţa Adunării Generale a ONU de la New York.
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, că Guvernul a elaborat proiectele din pachetul 2 and #8222;căutând să respecte toate rigorile constituţionale and #8221; şi a subliniat că nu ia în calcul demisia, chiar dacă CCR ar respinge una dintre legi.
Nuclearelectrica semnează contracte de finanţare cu J.P. Morgan şi mai multe bănci pentru retehnologizare # Bursa
Nuclearelectrica şi sindicatul bancar condus de J.P. Morgan SE au semnat miercuri două acorduri de finanţare pentru proiectele strategice de la Cernavodă - retehnologizarea Unităţii 1 şi dezvoltarea Unităţilor 3 şi 4, potrivit unui comunicat al companiei.
Surse: Grecia intenţionează să-l extrădeze pe oligarhul Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # Bursa
Vladimir Plahotniuc este principalul suspect în aşa-numitul and #8222;jaful secolului and #8221;, furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar al Moldovei în 2014, sumă echivalentă la acea vreme cu 12% din PIB-ul ţării.
Bolojan anunţă demararea rectificării bugetare şi prelungirea plafonării adaosului comercial # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, că rectificarea bugetară va fi demarată joi, urmând ca vineri dimineaţă să fie publicată în transparenţă decizională.
Victoria Stoiciu acuză partidele extremiste din ţara noastră că sprijină agenda Kremlinului în alegerile din Moldova # Bursa
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a acuzat, într-o postare pe Facebook, partidele şi vocile extremiste din România că atacă forţele pro-europene de la Chişinău şi sprijină, direct sau indirect, agenda Kremlinului, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova de pe 28 septembrie.
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, că România va închide anul 2025 cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB, echivalentul a aproximativ 159 miliarde lei. Potrivit acestuia, principalele efecte ale pachetelor bugetare vor fi de 0,6-0,7% din PIB în acest an şi de peste 2,5% din PIB în 2026.
În cadrul şedinţei, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat o serie de măsuri ce vizează funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate, respectiv asigurări, piaţă de capital şi pensii private.
Moscova califică drept 'isterie' acuzaţiile privind încălcarea de către avioane ruseşti a spaţiului aerian NATO # Bursa
Kremlinul denunţă o and #8221;isterie and #8221; a acuzaţiilor cu privire la pătrunderea un or aeronave ruseşti în spaţiul aerian al unor state membre NATO, după ce Donald Trump a apreciat că Alianţa Nord-Atlantică ar trebui să doboare avioane ruseşti în cazul unor încălcări.
Premierul Ilie Bolojan va susţine miercuri, de la ora 16:00, o conferinţă de presă la Palatul Victoria, potrivit unui comunicat oficial. Acesta va aborda rezultatele întâlnirilor avute în cadrul vizitei la Bruxelles, rectificarea bugetară şi alte proiecte ale Guvernului.
Dmitri Peskov: Kremlinul respinge acuzaţiile privind încălcarea spaţiului aerian NATO şi critică and #39;isteria and #39; generată de Trump # Bursa
Kremlinul denunţă o and #8221;isterie and #8221; a acuzaţiilor cu privire la pătrunderea un or aeronave ruseşti în spaţiul aerian al unor state membre NATO, după ce Donald Trump a apreciat că Alianţa Nord-Atlantică ar trebui să doboare avioane ruseşti în cazul unor încălcări.
Negocierile consumatori-bănci derulate prin intermediul conciliatorilor CSALB şi rezolvate pe cale amiabilă (în afara instanţelor) au contribuit semnificativ la refacerea încrederii în sistemul bancar, spun reprezentanţii Băncii Naţionale a României şi Asociaţiei Române a Băncilor, la zece ani de la înfiinţarea Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB).
Bulgaria intenţionează să pună capăt tranzitului gazelor ruseşti pe teritoriul său, către Serbia şi Ungaria, în 2026, a declarat premierul bulgar Rosen Jelyazkov, ca răspuns la apelul preşedintelui american Donald Trump către Europa de a înceta să mai cumpere energie rusească.
Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat indepdenent la alegerile prezidenţiale Călin georgescu, a fost reţinut în Dubai.
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară după ce Curtea Constituţională a decis că reforma ANRE, ASF şi ANCOM merge mai departe, că statul obez şi plin de sinecuri începe, în sfârşit, să fie pus la dietă, el exprimându-şi speranţa ca pe 8 octombrie CCR să ia deciziile de care România are nevoie pentru a merge înainte.
Organizaţiile din HoReCa cer menţinerea cotei de TVA la 11% şi avertizează asupra riscului de falimente # Bursa
FPIOR, HORA şi FIHR au transmis o scrisoare deschisă Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului, solicitând menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare, conform unui comunicat emis redacţiei. Reprezentanţii industriei ospitalităţii avertizează că o eventuală majorare la 21% ar genera falimente în lanţ, pierderea a zeci de mii de locuri de muncă şi reducerea veniturilor la bugetul de stat.
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv, a decis Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
NATO denunţă incursiunile ruseşti în Estonia, Polonia şi România: 'Angajamentul nostru faţă de apărarea colectivă rămâne neclintit and #8221; # Bursa
Incursiunile ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei, Poloniei şi României au fost discutate în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor celor 32 de state membre NATO.
Alexandrion Group, lider al pieţei din România în producţia şi distribuţia de băuturi spirtoase şi vinuri, a anunţat extinderea pe piaţa din Polonia printr-un parteneriat de distribuţie cu Trend Spirits, potrivit unui comunicat al companiei.
Parlamentul a adoptat legea care obligă spitalele să instaleze butoane de panică şi camere video în ATI şi UPU # Bursa
Parlamentul a adoptat miercuri proiectul USR care prevede obligativitatea instalării butoanelor de panică la paturile pacienţilor din toate spitalele publice şi private, potrivit News.ro. Legea urmează să fie trimisă spre promulgare la Preşedinţie.
