Îndemnul lui Nicuşor Dan pentru cetăţenii moldoveni din România: Vă invit pe toţi să mergeţi la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei - VIDEO

17:50

Premierul Ilie Bolojan a declarat că a fost făcută o fuziune între Agenţia Naţională de Mediu şi cea de Arii Protejate, care împreună aveau 1.700 de angajaţi, iar în urma fuziunii au apărut 2.000 de posturi. ”De asemenea fuziuni şi comasări uneori te lipseşti, asta înseamnă să nu tratezi lucrurile serios şi aceste lucruri nu trebuie să se mai repete şi deci nu trebuie să mimăm că luăm măsuri, ci chiar trebuie să le facem, pentru că dacă doar le mimăm, ne batem joc practic de cetăţenii ţării noastre”, a afirmat Bolojan.