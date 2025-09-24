SUA confirmă taxe vamale de 15% la mașinile și componentele auto din UE, începând cu 1 august

08:50

Pe nisip zac o găleată albă, o găleată neagră și un bidon de plastic. „Așteptăm să aducă apă ca să le umplem”, spune jurnaliștilor ziarului „Avvenire” (Italia) o femeie de 28 de ani din nordul Fâșiei Gaza, stând lângă noul ei adăpost din Khan Yunis.