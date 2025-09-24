SUA confirmă taxe vamale de 15% la mașinile și componentele auto din UE, începând cu 1 august
Euractiv.ro, 24 septembrie 2025 20:50
Administrația Trump a anunțat miercuri implementarea acordului comercial SUA-UE, confirmând reducerea taxelor vamale la mașinile și componentele auto din UE de la 27% la 15%, începând cu 1 august, transmite Reuters.
• • •
