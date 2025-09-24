Johnson & Johnson retrage un dispozitiv medical din anumite piețe

13:30

Senatul, prin votul majorității aflate la guvernare, a respins proiectul legislativ care prevedea că orice pasager are dreptul de a transporta la bordul unui avion un bagaj de mână, cu dimensiuni de 55 cm x 40 cm x 20 cm și greutate de cel mult 10 kg, iar acesta va fi inclus în prețul standard al biletului de avion, fără perceperea unor taxe suplimentare.