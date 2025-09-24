De ce România NU poate interveni în ancheta penală a celor doi români arestați în Grecia. Răspunsul oficial al MAE
24 septembrie 2025
Ministerul Afacerilor Externe a transmis, în exclusivitate, pentru Gândul un răspuns oficial, referitor la cei doi români, Naser Omer și Ștefan Burghelea, care au fost arestați în Grecia, sub acuzația de spionaj, pentru că au fotografiat baza navală Salamina. De asemenea, Andrei Țărnea, diplomat, director general pentru Comunicare și Diplomație Publică la Ministerul Afacerilor Externe, […]

Surse: SANCTUARUL IMIGRANȚILOR din Uganda. Olanda ar negocia un lagăr de tranzit pentru solicitanții de azil respinși din Regat, în Africa # Gândul
Sorin Grindeanu: „Alegerile din Moldova sunt în pericol. Nu putem interveni și nici n-ar fi corect” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a vorbit despre capturarea lui Horațiu Potra, în Dubai, după șapte luni în care a fost dat în urmărire internațională. Acesta este acuzat de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Liderul PSD a comentat și alegerile parlamentare ce urmează să aibă loc în Republica Moldova. „Eu vreau să-i felicit […]
Avertismentul Băncii Europene: Europenii trebuie că-și facă REZERVE de CASH. Care ar fi sumele de minime de reziliență în cazul unui atac cibernetic # Gândul
Potrivit unei analize a Băncii Centrale Europene (BCE), oamenii ar trebui să păstreze numerar la domiciliu, întrucât bancnotele continuă să reprezinte un instrument de bază, atunci când sistemele digitale eşuează, titrează FT. Studiul Băncii Central Europene face apel către state să ia în considerare recomandări similare celor din Ţările de Jos, Austria şi Finlanda, care […]
Sorin Grindeanu: „La alegerile din iarnă, România a fost în pericol. Și alegerile din Moldova sunt în pericol” # Gândul
REȚETA rapidă de paste din dovlecel cu creveți. Este gata în 15 minute și poate fi soluția ideală pentru o cină sănătoasă, când ești în criză de timp # Gândul
Dacă ești în criză de timp, seara, dar trebuie să pregătești cina pentru familie… își prezentăm o rețetă rapidă de paste din dovlecel cu creveți. Este gata în 15 minute și ai nevoie de doar câteva ingrediente pentru un gust desăvârșit. Rețeta de paste din dovlecel cu creveți – ingrediente: Un dovlecel; Usturoi; Ceapă; Creveți […]
Povestea unui român care a muncit timp de 15 ani în ITALIA: A dormit în gară, a lucrat pe șantier și în fabrici, până când soarta i-a surâs # Gândul
Un ieșean în vârstă de 39 de ani, pe nume Mihai, a învățat nu doar că „meseria e o brățară de aur”, dar și că „nicăieri nu e ca acasă”. A trăit și a muncit timp de 15 ani în Italia, la Torino. A plecat pentru o viață mai bună de la vârsta de 24 […]
Surse: Olanda este aproape de a semna un acord cu o țară africană pentru înființarea unui centru în care să trimită solicitanți de azil # Gândul
Președintele Iranului spune, în fața Adunării Generale a ONU, că țara sa „nu a vrut niciodată și nici nu va vrea” să obțină arma nucleară # Gândul
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat miercuri în cadrul Adunării Generale a ONU că țara sa „nu a încercat niciodată și nu va încerca niciodată să construiască o bombă nucleară”. De asemenea, el a acuzat Israelul și SUA de destabilizarea Orientului Mijlociu și de incălcarea principiilor diplomației prin recentele atacuri militare asupra Iranului, scrie France24. […]
Navă de război germană, survolată de un avion militar al Rusiei. Ministrul Apărarii de la Berlin: „Putin vrea să PROVOACE statele NATO” # Gândul
Ministrul Apărării din Germania Boris Pistorius a anunțat că un avion militar rusesc a survolat o fregată a Marinei germane în Marea Baltică. Vorbind în Bundestag, politicianul german a comparat incidentul cu intruziunea dronelor și avioanelor de luptă rusești în spațiul aerian polonez și eston. Rusia testează literalmente granițele statelor NATO cu o frecvență și […]
BCE îndeamnă oamenii să-și facă rezerve de bani CASH: „O componentă esenţială a pregătirii naţionale pentru crize” # Gândul
De ce România NU poate interveni în ancheta penală a celor doi români arestați în Grecia. Răspunsul oficial al MAE # Gândul
Moșteanu caută expertiză militară într-o țară mai mică decât Teleormanul și cu o armată de 1.200 de oameni, cea mai mică din NATO # Gândul
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a transmis că, în cadrul întâlnirii oficiale pe care a avut la Luxembourg cu omologul său, Yuriko Backes, a discutat despre negocierea unui acord bilateral în domeniul apărării. Oficialul român și-a manifestat interesul de a apela la expertiza cercetătorilor luxemburghezi pentru consolidarea industriei de apărare. „Astăzi am avut o vizită oficială […]
Emmanuel Macron: „Nu putem lăsa să se instaureze ideea că Polonia, Estonia sau ROMÂNIA sunt într-o poziție slabă” # Gândul
Nicușor Dan îi întoarce favorul Maiei Sandu. Îi îndeamnă pe basarabenii stabiliți în România să iasă duminică la vot # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a îndemnat, într-un clip video postat pe Facebook, cetățenii moldoveni din România să iasă la vot. „Dragi basarabeni care trăiți, munciți aici, învățați în România, veți fi întotdeauna bineveniți aici și respectați.Duminică este un moment decisiv pentru Moldova, alegerile parlamentare.Vă invit pe toți să mergeți la vot, aveți aici informații despre […]
Emmanuel Macron: „Nu putem lăsa să se instaureze ideea că Polonia, Estonia sau ROMÂNIA sunt într-o poziție de slăbiciune” # Gândul
Ionuț Moșteanu caută revitalizarea Apărării României într-o țară cu 1.200 de militari: „România are nevoie de parteneriate puternice” # Gândul
O dronă lansată de militanții HUTHI din Yemen a căzut în orașul israelian Eilat /Zeci de persoane au fost rănite # Gândul
Zeci de persoane au fost rănite, unele fiind în stare gravă, după ce o dronă lansată de insurgenții huthi din Yemen a căzut miercuri seară în orașul Eilat, situat în sudul Israelului, afirmă surse din cadrul serviciilor de intervenție. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA # Gândul
Pavel Petruț, un bărbat în vârstă de 59 de ani din Târgu Frumos, județul Iași a ajuns, în noaptea de luni spre marți, 8-9 septembrie 2025, la Compartimentul de Primiri Urgențe de la spitalul din oraș, familia sa crezând că are o afecțiune banală. Doar că pacientul a fost diagnosticat cu megadolicocolon sigmoidian și ocluzie […]
MAJORATUL DIGITAL ar putea fi impus la nivel european. Care ar putea fi vârsta la care copiii ar avea acces nerestricționat pe rețelele de socializare # Gândul
Ursula von der Leyen este personal de acord cu impunerea „majoratului digital”, care ar putea interzice accesul pe rețele sociale a copiilor înainte de o vârstă convenită. Președinta Comisiei Europene și-a exprimat miercuri susținerea pentru apelurile tot mai numeroase de a interzice utilizarea rețelelor sociale de către copii, promițând să analizeze acțiuni la nivel european […]
Prețuri de INFARCT la o stație de metrou dintr-o capitală europeană: La un automat, o Cola costă 36 de EURO, iar o ciocolată mică este 90 de EURO # Gândul
Din cauza tarifelor exagerat de mari ale taximetriștilor de la Roma (21-22 de euro pentru 5-6 km), mulți turiști români optează să meargă cu metroul. Cu toate că este aglomerat, este avantajos că pot explora mai ușor Capitala Italiei.Un bilet, cu valabilitate de 100 de minute, costă 1,50 de euro, iar unul de 24 de […]
Ministrul Justiției explică de ce Horațiu Potra NU poate fi adus în țară: „Poate să dureze și săptămâni sau luni” # Gândul
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat miercuri la Digi24 că nu poate estima dacă, și nici când Horațiu Potra ar putea fi adus în România. Oficialul a precizat că între România și Emiratele Arabe Unite nu există un tratat sau o convenție cu privire la extrădare. „Suntem în comunicare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite […]
Trump critică dur reangajarea moderatorului Jimmy Kimmel /„Este doar o EXTENSIE a Partidului Democrat” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat vehement decizia postului de televiziune ABC News de reangajare a moderatorului Jimmy Kimmel, pe care îl acuză că este lipsit de talent și servește interesele Partidului Democrat. Jimmy Kimmel a fost reangajat la postul ABC News, pe fondul protestelor față de disponibilizarea sa, după ce tratase superficial asasinarea activistului […]
DIICOT a deschis dosar PENAL, după ce mai multe spitale și școli au primit mesaje de amenințare # Gândul
Procurorii DIICOT a deschis dosar penal după ce mai multe spitale și școli din România au primit mesaje cu caracter de amenințare. La acest moment, ancheta se desfășoară in rem. „Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat deschiderea unui dosar penal ca urmare a mesajelor cu caracter de amenințare […]
S-a încheiat Festivalul Enescu 2025. Ediție aniversară sub semnul excelenței. Peste 4.000 de artiști din 28 de țări # Gândul
După 29 de zile de efervescență artistică, Festivalul Internațional George Enescu 2025 a tras cortina peste o ediție strălucitoare și memorabilă, trăită la intensitate maximă de publicul prezent la București, în peste 20 orașe din țară sau la Chișinău și de milioane de melomani care au urmărit concertele transmise în direct online pe www.festivalenescu.ro, la […]
Experiența unei românce care s-a angajat ca „badantă” în Italia: „Pe zi lucrez 15 ore, 6 zile pe săptămână, NIMIC nu am primit în plus…” # Gândul
Foarte multe românce tinere pleacă în Italia, cu speranța că vor găsi un loc mai bine plătit. Majoritatea se angajează ca „badante”, îngrijitoare de bătrâni. Unele ajung să locuiască la domiciliul persoanelor octogenare asistate. Din păcate, multe muncesc până la epuizare, pe salarii mici. Întrebarea unei românce care lucrează ca îngrijitoare în Italia a atras […]
ATACURILE la magistrați. Ce spune ministrul Justiției despre sesizarea făcută de CSM la Parchetul General # Gândul
La începutul lunii septembrie, pe fondul conflictului între puterea judecătorească și Guvern, dar și a protestelor declanșate ca replică la reforma pensiilor magistraților și care au dus la suspendarea activității și doar judecarea unor urgențe, mai mulți judecători au fost ținta unui șir de amenințări. Consiliul Superior al Magistraturii a tras un semnal de alarmă […]
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet viața acestor nativi # Gândul
O zodie urmează să treacă printr-o perioadă plină de revelații, iar până la sfârșitul anului ar putea descoperi secrete bine ascunse, care le vor schimba complet viața, relațiile sau chiar trecutul. Este foarte probabil ca acești nativi să aibă parte de o descoperire importantă în ceea ce privește înțelegerea, scrie Spynews… care dezvăluie și zosia […]
Un vânător de comori a găsit cu detectorul de metale un artefact ROMAN prețios, vechi de 2.000 de ani, la doar 15 minute de la începerea căutării # Gândul
Un vânător de comori a dat lovitura din nou! Martin William din Regatul Unit, în vârstă de 54 de ani, a găsit anul trecut 30 de monede romane și două inele medievale. Fiecare obiect valora 1.000 de lire. El a găsit și un penny de argint din Anglia de Est, care datează din timpul domniei […]
Nicușor Dan, preocupat de securitatea României. Președintele are PLANURI mari cu industria de apărare: „Să valorificăm acest potențial” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, are planuri mari cu industria românească de apărare. Șeful statului a anunțat că a discutat cu reprezentanții Airbus și cu ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei despre integrarea industriei românești de apărare în proiecte europene. Președintele a subliniat rolul activ pe care România îl poate juca în consolidarea securității și capacității industriale […]
PREMIERĂ în Europa: Oraşul care introduce taxa turistică pentru câini. Cât costă și când va intra în vigoare # Gândul
Autoritățile italiene din provincia Bolzano, Tirolul de Sud, vor introduce în premieră, din 2026, taxa turistică pentru câini. Şi rezidenţii vor avea de achitat pentru patrupedele lor un impozit anual. Taxa pentru câini fusese abolită acum 16 ani la nivel național, potrivit tg24.sky.it. Acum, iniţial, s-a dorit testarea obligatorie ADN pentru identificarea proprietarilor care nu […]
Nigel Farage, ținta criticilor după ce i-a acuzat pe românii din Marea Britanie că ar mânca LEBEDELE din parcuri # Gândul
Nigel Farage, liderul partidului Reformăm Marea Britanie, a atras numeroase critici după ce i-a acuzat în mod fals pe românii din Marea Britanie că mănâncă lebedele din parcuri. Cel mai recent atac al lui Farage asupra migranților care trăiesc în Marea Britanie a fost criticat ca un caz de răspândire de informații false și „teorii […]
Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit” # Gândul
Comisia Europeană a refuzat să comenteze, miercuri, solicitările Statelor Unite și planurile Bruxellesului de renunțare în totalitate la importurile de petrol și gaz din Rusia, în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina. Rugat să spună dacă Ungaria și Slovacia vor putea importa în continuare, ca excepție, petrol și gaze din Rusia, Olof Gill, purtătorul […]
Premierul Ilie Bolojan CRITICĂ protestul angajaților din Guvern: „Nu este corect nicăieri, în niciun domeniu, chiar nici la Cancelarie” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o conferință de presă că nu a solicitat întocmirea unei liste cu angajații Cancelariei premierului prezenți la protest. El spune însă că „dacă participi la alte activități în afară de cele de muncă și să fii și pontat și salarizat, nu este corect”. Sindicatul funcționarilor publici a acuzat acest […]
Ilie Bolojan: Pensionarea timpurie nu mai e suportabilă. Perioada șomajului trebuie să scadă la șase luni # Gândul
România nu poate continua să pensioneze oameni la 48-50 de ani în diferite domenii, deoarece această practică nu mai este sustenabilă economic și este nedreaptă față de cetățenii care muncesc până la 65 de ani, a spus miercuri prim-ministrul Ilie Bolojan în conferința de presă după periplul la Bruxelles. Printre măsurile propuse de guvern se […]
Un europarlamentar român avertizează că România riscă suspendarea tuturor fondurilor europene. Ilie Bolojan nu a colectat DEFICITUL # Gândul
Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu avertizează că România se află în cel mai grav caz de nerespectare fiscală din Uniunea Europeană și riscă suspendarea angajamentelor de plată pentru toate programele europene – de la coeziune și agricultură până la PNRR. „Comisarul Valdis Dombrovskis mi-a confirmat public, pe 16 iulie, că România este, în prezent, cel mai […]
Ilie Bolojan: Pensionarea timpurie nu mai e suportabilă. Perioada șomajului trebuie să scadă # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat când se va finaliza prima listă de proiecte pentru Planul Național de Apărare, parte a programului european SAFE # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că – până la jumătatea lunii octombrie – România va finaliza prima listă de proiecte pentru Planul Național de Apărare, parte a programului european SAFE. Aceasta va asigura finanțare avantajoasă pentru apărare, reducerea deficitului și investiți în infrastructura de transport. Programul SAFE acoperă, pentru următorii […]
Bolojan cere politicienilor SOLIDARITATE cu POPORUL. Subvențiile pentru partide, forfecate la rectificare # Gândul
Premierul Ilie Bolojan susține că partidele politice trebuie să participe la efortul național de reducere a cheltuielilor, motiv pentru care subvențiile lor ar putea fi diminuate odată cu rectificarea bugetară ce urmează să fie prezentată zilele următoare. Premierul Ilie Bolojan a declarat că susține reducerea subvențiilor pentru partidele politice, odată cu rectificarea bugetară ce urmează […]
Mesajul lui Volodimir Zelenski către liderii mondiali adunați la ONU: „PACEA depinde de noi toți” # Gândul
În încheierea discursului său în fața Adunării Generale a ONU, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că oprirea războiului din Ucraina este singura modalitate de a încetini pericole care devin din ce în ce mai mortale și mai sofisticate pe zi ce trece. Încheierea războiului acum, a spus Zelenski, este „mai ieftină” decât ca alte […]
Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/”Toată lumea spune că a fost mână criminală” # Gândul
După mai bine de 20 de ore, depozitul Antrefrig din Pantelimon continua să ardă. Cei care locuiesc în zonă au fost îngroziți de cele întâmplate, mai ales după ce fumul negru și toxic s-a împrăștiat în tot orașul. Mulți dintre ei povestesc cu groază ce au văzut la fața locului. „A fost mână criminală”, spune un […]
PREMIERĂ medicală: Specialiștii au reușit să trateze cu succes una dintre cele mai grave boli genetice, care afectează sute de mii de oameni # Gândul
Boala Huntington, una dintre cele mai grave boli genetice, a fost tratată cu succes pentru prima dată în istorie, transmite o echipă de medici. Potrivit BBC, boala Huntington, o afecțiune genetică ce seamănă cu o combinație de demență, Parkinson și boala de neuron motor, ar putea avea acum un tratament. Profesorul Sarah Tabrizi, una dintre […]
Associated Press: Iranul a început lucrările de RECONSTRUCȚIE la fabricile de rachete atacate de Israel în iunie # Gândul
Iranul a început lucrările de reconstrucție la fabricile de rachete vizate de Israel în timpul războiului din iunie, conform unor imagini din satelit analizate de The Associated Press. Totuși, o componentă cheie încă lipsește – mixerele necesare pentru a produce combustibil solid pentru rachete și a asigura amestecul uniform al acestuia. Rachetele cu combustibil solid […]
Crin Antonescu, sfat pentru Republica Moldova, înainte de parlamentare: „E important să se organizeze alegeri corecte” # Gândul
Crin Antonescu a făcu un scurt comentariu la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” pe tema alegerilor parlamentare, care urmează să se desfășoare în Republica Moldov. „În Moldova există o istorie cu rușii și există intenția categorică ca Rusia să încerce să influențeze. E important ca în Republica Moldova să fie alegeri corecte, e o […]
„Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România # Gândul
ProMotor anunță lansarea episodului #82 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil luni, 29 septembrie, pe canalul YouTube ProMotor România, începând cu ora 12:00. Realizat cu sprijinul partenerilor Sanador și Bilbor, podcastul continuă să ofere conținut relevant pentru comunitatea auto și moto din România, aducând invitați de prestigiu și subiecte de actualitate. Invitat în studio va […]
Premierul Ilie Bolojan, despre menținerea PLAFONĂRII prețurilor la alimentele de bază: „Am fost deschis la argumente” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri după-amiază, în timpul unei conferințe de presă, decizia de a menține plafonarea prețurilor la alimentele de bază, precizând că măsura va fi adoptată în ședința Executivului de joi. „Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare și în ședința de guvern de mâine acest proiect va […]
Ilie Bolojan s-a răzgândit. Premierul dă de înțeles că nu DEMISIONEAZĂ dacă CCR respinge reforma pensiilor magistraților: „Vă voi anunța eu” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că deși au existat numeroase discuții legate de o posibilă demisie, preocuparea sa principală rămâne implementarea măsurilor necesare pentru perioada următoare și menținerea stabilității politice. „Așteptăm decizia CCR la noul termen. Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum, mă gândesc la […]
Ilie Bolojan anunță că România mai are de cheltuit peste 10 miliarde euro din fondurile PNRR # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că bugetul pe anul acesta prevede investiții în valoare de 149 de miliarde de lei, reprezentând aproximativ 7,8% din PIB, principala prioritate fiind cheltuirea fondurilor din PNRR. „Bugetul pe anul acesta prevede o pondere importantă a investițiilor de 149 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 7,8% din […]
Volodimir Zelenski, la Adunarea Generală a ONU: Europa trebuie să salveze Republica Moldova din mâinile Rusiei # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut miercuri, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, desfășurată la New York, despre situația dificilă prin care trece în această perioadă Republica Moldova, despre parcursul european al acestei țări și despre influența Rusiei asupra electoratului moldovean. Zelenski a declarat că este important ca Europa să nu piardă Republica […]
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a urcat la tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York miercuri, la scurt timp după începerea sesiunii zilei, și a făcut apel la mai mult ajutor militar pentru a continua lupta împotriva Rusiei. Discursul său vine la o zi după ce președintele SUA Donald Trump a semnalat un […]
