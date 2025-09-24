SUA confirmă taxe vamale de 15% la maşinile şi componentele auto din UE, începând cu 1 august
Financial Intelligence, 24 septembrie 2025 20:50
Administraţia Trump a anunţat miercuri implementarea acordului comercial SUA-UE, confirmând reducerea taxelor vamale la maşinile şi componentele auto […]
• • •
Acum 15 minute
21:20
ASF validează numirea Adelei Jansen ca membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al Eazy Asigurări # Financial Intelligence
Compania românească de asigurări își consolidează conducerea prin cooptarea unui nou membru în CA cu peste 25 de […]
Acum o oră
21:00
Germania atrage talentele din India, după taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B # Financial Intelligence
După anunţul preşedintelui Donald Trump privind introducerea unor taxe de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B, […]
21:00
Lavrov şi Rubio au o întâlnire la ONU, după schimbarea radicală a poziţiei lui Trump privind Ucraina # Financial Intelligence
O întâlnire între ministrul rus de externe Serghei Lavrov şi secretarul de stat american Marco Rubio este în […]
20:50
Acum 2 ore
20:10
Type Nature: Piața suplimentelor alimentare din România ajunge la 726 de milioane de euro; 9 din 10 români au consumat cel puțin o dată suplimente alimentare # Financial Intelligence
Piața de suplimente alimentare din România va atinge în 2025 valoarea de 726 de milioane de euro, în […]
19:50
Gheorghe Piperea, AUR: O taxă pe cifra de afaceri a companiilor foarte mari iese din competența Uniunii Europene # Financial Intelligence
O taxă pe cifra de afaceri a companiilor foarte mari, așa cum a propus Comisia Europeană pentru noul […]
Acum 4 ore
19:30
Eurodeputații români din PPE consideră că premierul Bolojan a convins la Bruxelles și că a scăzut riscul suspendării fondurilor UE; Reproșuri din partea AUR că Guvernului nu au făcut public faptul că executivul UE a declanșat procedura de dialog structurat cu PE pentru suspendarea fondurilor # Financial Intelligence
Eurodeputații români din grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE) consideră că premierul român Ilie Bolojan […]
18:40
Bolojan: În perioada următoare vom veni cu o propunere pentru postul de vicepremier pentru reformă # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că în perioada următoare va face o propunere pentru postul de vicepremier […]
18:40
Ministerul Apărării din Finlanda a informat miercuri despre neutralizarea unui atac cibernetic anonim, lansat marţi seara, care i-a […]
18:10
Florin Cîțu: Schimbarea guvernului nu reduce deficitul atâta timp cât se adoptă aceleași măsuri socialiste ca în perioada 2022–iunie 2025. Dacă vrem reforme, obiectivul trebuie să devină bunăstarea românilor, nu supraviețuirea politicienilor # Financial Intelligence
Fostul premier Florin Cîțu critică actuala guvernare, acuzând-o că renunță parțial la propagandă, dar continuă să evite reformele […]
17:50
Premierul Bolojan: Voi rămâne în funcţie atât cât voi putea face ceva relevant # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că va rămâne în funcţie atât timp cât va putea face ceva […]
17:40
ANRE și ANAF semnează un protocol de colaborare pentru întărirea monitorizării piețelor de energie și creșterea disciplinei economice # Financial Intelligence
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au încheiat un […]
Acum 6 ore
17:30
Bolojan: Trebuie să reducem excepţiile legate de pensionările anticipate/ Nu vârsta standard trebuie astăzi crescută în România, pentru că avem foarte multe excepţii şi sute de mii de români ies la pensie la o vârstă reală care este mult sub 60 de ani # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că trebuie reduse excepţiile legate de pensionările anticipate şi trebuie crescută vârsta de […]
17:10
Bolojan: La începutul săptămânii viitoare, Guvernul ar urma să aprobe rectificarea de buget # Financial Intelligence
La începutul săptămânii viitoare, cel mai târziu marţi, Guvernul ar urma să fie convocat într-o şedinţă extraordinară şi […]
17:00
Horaţiu Potra, reţinut în Dubai/ Apropiatul lui Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale / În ce condiţii poate fi adus în ţară # Financial Intelligence
Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost reţinut în Dubai. […]
16:50
Ilie Bolojan, după discuţiile de la Bruxelles: Am convenit un deficit care să se închidă anul acesta la 8,4% din PIB. Asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, după discuţiile de la Bruxelles, că au convenit un deficit care să […]
16:40
Regatul Unit: Primarul Londrei, Sadiq Khan, îl acuză pe Trump că este rasist, sexist şi islamofob # Financial Intelligence
Primarul Londrei, Sadiq Khan, l-a acuzat pe preşedintele american Donald Trump că este rasist, sexist şi islamofob după […]
16:20
Grecia: Oligarhul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat joi în Republica Moldova (surse) # Financial Intelligence
Grecia plănuieşte ca săptămâna aceasta să îl extrădeze în Republica Moldova pe fostul politician şi oligarh Vladimir Plahotniuc […]
16:20
Nuclearelectrica și sindicatul bancar condus de J.P. Morgan SE semnează contractele de finanțare pentru două dintre proiectele energetice strategice ale României: Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavoda și Proiectul Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavoda # Financial Intelligence
Nuclearelectrica și sindicatul bancar constituit și condus de J.P. Morgan SE au plăcerea să anunțe astăzi, 24 septembrie […]
16:20
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unor atacuri cibernetice complexe care vizează Corpul Experților Contabili […]
Acum 8 ore
15:20
Banca Centrală Europeană vizează 2029 ca un calendar realist pentru lansarea euro digital, un instrument de plată online […]
14:30
Creșterea prețului aurului semnalează schimbări în structura economiei mondiale (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
de Andrei Rădulescu Cotația metalului galben a înregistrat o tendință de creștere puternică pe parcursul ultimelor trimestre. Se […]
14:10
Kremlinul afirmă că este o mare greşeală să se creadă că Ucraina poate recupera teritoriile pierdute # Financial Intelligence
Kremlinul a susţinut miercuri că economia Rusiei satisface integral nevoile armatei sale şi că este o mare greşeală […]
14:00
Sorin Grindeanu: Nu sunt de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice # Financial Intelligence
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat, miercuri, că nu este de acord cu prezentarea non-stop a […]
14:00
Poziția oficială ROCA FP privind atacurile și speculațiile propagate de un grup de acționari minoritari ai Fondului Proprietatea/ ROCA FP atrage atenția asupra derapajelor grave generate de un grup de acționari minoritari ai Fondului Proprietatea # Financial Intelligence
ROCA FP reacționează față de criticile unui grup de acționari ai FP, atrăgând atenția "asupra derapajelor grave generate […]
13:50
Senat: Lucrările hidrotehnice simple, de interes public – scutite de autorizaţie de construcţie # Financial Intelligence
Senatul a adoptat, miercuri, în plen, propunerea legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării […]
13:40
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor # Financial Intelligence
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor. […]
Acum 12 ore
12:30
CCR amână pentru 8 octombrie sesizările pe trei legi din pachetul II de măsuri asumate de Guvern # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT […]
12:30
CCR: Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – constituțională # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT împotriva Legii privind […]
12:30
CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraților – amânată pe 8 octombrie # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în […]
11:40
Rusia: Ministerul de Finanţe propune majorarea TVA la 22% pentru finanţarea războiul din Ucraina # Financial Intelligence
Ministerul rus al Finanţelor a propus miercuri majorarea cotei de TVA, de la 20%, până la 22% în […]
10:10
România trebuie să convingă că are argumente pentru a găzdui hub-ul european de securitate de la Marea Neagră (eurodeputați români) # Financial Intelligence
Eurodeputatul PSD Victor Negrescu consideră că este crucial pentru România să obțină atribuirea hub-ului de securitate de la […]
09:30
Mădălin Borș: Modificările legislative privind noi reguli de securitate cibernetică pentru accesul la rețelele electrice au intrat spre avizare la Senat # Financial Intelligence
Modificările legislative privind noi reguli de securitate cibernetică pentru accesul la rețelele electrice au intrat spre avizare la […]
09:10
Rafinăria Vega Ploiești, exemplu de reziliență, indiferent de vremuri și obstacole # Financial Intelligence
Rafinăria a fost chiar ținta unor bombardamente în Al Doilea Război Mondial Rafinăria Vega Ploiești are o istorie […]
09:00
Mihai Purcărea, BRD Asset Management: Piața derivatelor este o necesitate absolută, atât pentru investitorii de retail, cât și pentru fondurile de investiții; fără piață de derivate nu avem șanse să ajungem în MSCI – video # Financial Intelligence
Piața derivatelor este o necesitate absolută, atât pentru investitorii de retail, cât și pentru fondurile de investiții, a […]
Acum 24 ore
07:00
Agențiile de sănătate din UE și Marea Britanie afirmă că paracetamolul este sigur în timpul sarcinii OMS citează […]
06:50
Zelenski salută “schimbarea de atitudine” a preşedintelui Trump faţă de Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat marţi satisfacţia faţă "schimbarea de atitudine" a omologului său american Donald Trump […]
06:50
Exxon semnează un acord inițial cu Rosneft pentru a stabili o posibilă cale de recuperare a pierderilor din Rusia # Financial Intelligence
Gigantul petrolier american Exxon Mobil și gigantul energetic rus de stat Rosneft au semnat un acord inițial neobligatoriu […]
06:40
China vrea un rol mai mare pe piaţa aurului prin servicii de custodie pentru rezervele străine # Financial Intelligence
China intenţionează să ofere servicii de custodie pentru rezervele de aur ale altor ţări, în încercarea de a-şi […]
06:40
Trump consideră că Ucraina îşi poate recupera integral teritoriul de la Rusia # Financial Intelligence
Donald Trump, schimbându-şi complet abordarea faţă de conflictul din Ucraina, a considerat marţi că Ucraina ar putea "să-şi […]
23 septembrie 2025
22:40
Trump: Ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că ţările NATO ar trebui să doboare aeronave ruseşti care le […]
Ieri
19:50
Mihai Tudose: Dacă Ilie Bolojan demisionează, avem un alt prim-ministru în 24 de ore # Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marţi că, dacă premierul Ilie Bolojan doreşte să demisioneze, ţara poate avea […]
19:50
Viitorul exporturilor României ţine de industria alimentară şi de sectorul energetic (preşedintele CCIR) # Financial Intelligence
România se poate afirma la export prin industria alimentară şi cea energetică, a declarat, marţi, preşedintele Camerei de […]
19:40
Siegfried Mureșan: Comisia Europeană vrea o “PNRR-rizare” a bugetului Uniunii; Executivul a propus o reducere semnificativă a banilor pentru agricultură, ascunsă “printr-un șiretlic” – sumele prezentate au fost ajustate cu inflația presupusă viitoare # Financial Intelligence
"Comisia propune ca bugetul UE să devină un bancomat pentru prioritățile guvernelor" "Propunerea de buget este contrară intereselor […]
19:40
Trump le cere ţărilor europene să impună Rusiei aceleaşi sancţiuni ca SUA, indiferent de interesele lor # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a cerut marţi, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, ca ţările europene […]
19:40
Spania: Guvernul aprobă un embargo “total” asupra armelor destinate Israelului # Financial Intelligence
Guvernul spaniol a aprobat marţi un embargo "total" asupra armelor destinate Israelului, ca parte a unui pachet de […]
18:40
Gabriela Horga, Senat: Modificare importantă la plata pensiilor administrate privat – românii care suferă de cancer pot primi banii în integralitate # Financial Intelligence
Comisiile de Buget și de Muncă din Senat au aprobat un amendament prin care bolnavii cu afecțiuni oncologice […]
18:10
Biriş: Până în 2031 trebuie cumva să asigurăm resursele pentru o ajustare de peste 10% din PIB a deficitului # Financial Intelligence
România trebuie să asigure până în 2031 resursele pentru o ajutare de peste 10% din PIB a deficitului […]
18:00
Trump are un început dificil la dezbaterea generală a Naţiunilor Unite, din cauza defectării teleprompterului # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a fost nevoit să ţină discursul său în faţa Adunării Generale a ONU marţi […]
18:00
Patronii germani îi cer cancelarului să acţioneze rapid pentru rezolvarea problemelor economice # Financial Intelligence
Principalele federaţii patronale din Germania au pus presiune pe cancelarul Friedrich Merz cu privire la "urgenţa" reformelor pe […]
