Reacţia presei maghiare după ce fanii olteni au sărit să îi bată pe jucătorii unguri la meciul de la Craiova!

18:10

Milionarul celebru care a divorțat de cinci ori s-a afișat cu noua iubită. Lothar Matthäus, ajuns la vârsta de 64 de ani, are o relație cu un model de 26 de ani. Lothar Matthäus este un fost jucător legendar. El deține recordul de selecții în naționala Germaniei, 150, alături de care a evoluat la cinci […] The post Milionarul celebru divorțat de cinci ori s-a afișat cu noua iubită. Femeia e cu 38 de ani mai tânără decât el appeared first on Antena Sport.