Nicuşor Dan, îndemn pentru cetăţenii moldoveni din România: Vă invit pe toţi să mergeţi la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei

15:30

Actualul Guvern va cădea dacă nu se va ajunge la un acord în coaliția de guvernare cu privire la reforma administrației publice locale spune primarul PSD al municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu. Un alt lider social-democrat, Mihai Tudose, l-a atacat şi el pe Ilie Bolojan spunând că nu dispare țara dacă pleacă Bolojan. Coalitia de guvernare nu se înțelege pe reforma administraţiei publice locale. În timp ce premierul Bolojan insistă asupra reducerii directe a posturilor ocupate în primării şi consilii judeţene, PSD şi UDMR resping această variantă şi propun, în schimb, diminuarea cheltuielilor bugetare, pentru a evita concedierile.