Nicuşor Dan, îndemn pentru cetăţenii moldoveni din România: Vă invit pe toţi să mergeţi la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei
RFI, 24 septembrie 2025 21:00
Preşedintele Nicuşor Dan îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni care se află în România să meargă, duminică, la vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova. Șeful statului precizează că acest scrutin reprezintă un moment crucial pentru viitorul lor şi al Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de RFI
Acum o oră
21:00
Nicuşor Dan, îndemn pentru cetăţenii moldoveni din România: Vă invit pe toţi să mergeţi la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni care se află în România să meargă, duminică, la vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova. Șeful statului precizează că acest scrutin reprezintă un moment crucial pentru viitorul lor şi al Basarabiei.
20:50
Peste 1000 de persoane din mediul rural vor beneficia de testări și controale medicale gratuite în cadrul caravanei „Nu am făcut destul”, organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) și ajunsă la a XII-a ediție consecutivă. Testările vor avea loc în weekend-urile din perioada 27 septembrie - 23 noiembrie 2025, în județele Argeș, Olt, Brașov, Covasna și Vâlcea.
Acum 6 ore
16:20
Curtea Constituțională a României a amânat pentru 8 octombrie decizia privind constituționalitate pensiilor magistraților pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea. De alta parte, legea ce priveste restructurarea ANCOM, ANRE şi ASF a trecut așa că actul normativ este constituțional și poate să intre în vigoare. Jurnalistul Sebastian Zachmann, realizatorul emisiunii Insider Politic la Prima Tv și redactor-șef Cotidianul spune la RFI că decizia CCR este o ghilotină politică amânată, pentru că o decizie împotriva premierului Ilie Bolojan ar fi dus imediat la demisia acestuia.
16:20
Ilie Bolojan: Am convenit în discuțiile de la Bruxelles ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB # RFI
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că la Bruxelles, pe lângă întâlnirile oficiale cu comisarii europeni, am avut 3 întâlniri: două cu reprezentanții comunității românești, una cu europarlamentarii coaliției, la ambasadă am avut o întâlnire cu preoții de la cele 22 de parohii ortodoxe românești și am participat la o slujbă neoprotestantă. De asemenea, premierul a spus că a convenit cu oficialii Comisiei Europene ca România să închidă anul cu un 8,4% din PIB, adică aproximativ 159 miliarde lei.
Acum 8 ore
15:30
Liderul mercenarilor trimis în judecată, alături de Călin Georgescu, a fost prins în Dubai. El a fugit din țară și era dat în urmărire generală. Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, potrivit hotnews.ro.
14:40
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la paturile pacienţilor # RFI
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor din saloanele obişnuite, astfel încât să nu se mai poată repeta cazuri precum cel al Alexandrei, tânăra gravidă care a murit în august 2023 în Maternitatea Botoşani. Totodată, toate spitalele publice şi private vor fi obligate să aibă sisteme de supraveghere video în secţiile ATI şi UPU, după ce a primit votul final în Camera Deputaţilor proiectul iniţiat de deputaţii USR Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener şi Cristina Prună. Legea merge la Preşedinţie spre promulgare, anunţă USR.
14:30
La Iași a pornit un program de mentorat, formare și promovare dedicat tinerelor muzicieni ai României. O inițiativă a organizatorilor festivalul Rocanotherworld, Roca Camp și-a propus să creeze un cadru creativ, dinamic și inspirațional, unde tinerii muzicieni să exploreze noi perspective. Vorbim pe acest subiect cu Patricia Roxana Brohanschi, inițiatoarea și coordonatoarea proiectului Roca Camp, alaturi de ea, pentru prima data în RFI360, trupa Mizantrop.
Acum 12 ore
13:00
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaților. Au fost 200 de voturi 'contra', 87 de voturi 'pentru' și 15 abțineri.
12:40
Sorin Grindeanu: Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier # RFI
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu este de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier şi a adăugat că această coaliţie trebuie să reziste până la alegerile din 2028. Grindeanu a mai afirmat că nu este de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice, că dacă nu se întâmplă ceva vine sfârşitul lumii sau picăm în junk.
12:30
Fie că sunt viitori pensionari sau nu, românii au fiecare cel puțin câte o părere despre cum ar trebui să arate Legea de plată a pensiilor private. Cum urmează însă să se plătească aceste pensii în următorii ani, încă nu știm. Schimbările propuse au stârnit multe discuții în contradictoriu, dar oare ce spun specialiștii? Ce alte adevăruri "ascunde", de fapt, această lege?
11:50
Curtea Constituțională a amânat pentru 8 octombrie decizia privind constituționalitate pensiilor magistraților. Judecătorii au respins însă obiecția de neconstituționalitate privind Legea pentru eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, care viza restructurarea ANCOM, ANRE și ASF, a anunțat biroul de presă al CCR, într-un comunicat de presă.
11:40
Organizația Salvați Copiii cere interzicerea totală a oricărei forme de publicitate la jocurile de noroc. Asociația duce o campanie de lobby, prin care încearcă să convingă parlamentarii să susțină un proiect de lege în acest sens.
11:10
Cea mai mare investiție în domeniul infurastructurii culturale din Cluj din ultimele trei decenii și jumătate a fost finalizată. Este vorba de campusul Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj, ridicat pe locul unde a fost abandonat șantierul unei clădiri care ar fi trebuit să fie spital de urgență. În acest campus se află cea mai mare sală de concerte din regiune, cu peste 1.000 de locuri, cu o acustică foarte bună.
09:30
Zi crucială pentru Guvernul Bolojan (HotNews) - CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE (Libertatea) - Spionii Rusiei amenință NATO. România are prima ocazie să arate că a învățat ceva în urma atacului hibrid al Kremlinului de anul trecut (SpotMedia)
09:20
un incendiu violent care a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoselei Pantelimon, nu a fost stins încă, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov miercuri dimineață, potrivit hotnews.ro.
Acum 24 ore
23:20
Procurorul general, despre acuzațiile Dianei Șoșoacă: „Nu mi s-a părut niciodată o persoană intimidată” # RFI
Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracţiuni, printre care lipsire de libertate. Solicitarea vine după ce Șoșoacă a fost citată, marți, la Parchet, însă nu s-a prezentat, motivând că este plecată din țară. Procurorul general al României, Alex Florenţa, a explicat, în această seară, la DIGI24, ce se întâmplă în cazul care îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă.
21:50
Sorin Grindeanu: Coaliţia a decis menţinerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente # RFI
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că, în cadrul coaliţiei de guvernare, s-a decis, marţi, menţinerea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază. ”Urmează ca transpunerea deciziei Coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie - la care expira măsura - să fie prelungit”, a declarat el.
Ieri
15:20
Ajungem MARI, cel mai mare program socio-educațional pentru copiii instituționalizați din România, lansează Muzeul Viu al Empatiei, un proiect prin care își propune să creeze un spațiu interactiv și emoțional care conectează publicul larg cu realitatea copiilor din sistemul de protecție. Istoria abandonului și a instituționalizării copiilor este o rană colectivă încă deschisă. Dezvoltăm acest subiect cu Iarina Taban de la Asociația Ajungem MARI.
14:40
Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie solicită Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Cazul ar avea legătură cu acuzaţiile din urmă cu patru ani aduse Dianei Şoşoacă şi soţului său, când cei doi soţi ar fi sechestrat şi agresat o echipă de jurnalişti italieni.
12:50
Una dintre cele mai importante decorații franceze a fost oferită rectorului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, profesorul Cornel Cătoi. El a devenit Ofițer al Ordre des Palmes académiques, un ordin de merit care recompensează implicarea sa în educație, cercetare științifică și comunitatea locală.
12:00
Ministrul Muncii face un apel către persoanele care vor să beneficieze de tichetul social pentru plata facturii la energie să se înscrie cât mai repede în platforma dedicată. Petre Florin Manole spune la RFI că pentru moment, sistemul funcționează normal.
11:20
”Nu sunt adeptul concedierilor, mai ales subiective”, spune la RFI ministrul Muncii, Petre Florin Manole. El precizează că instituția pe care o conduce va reduce din cheltuieli, fără să se ajungă însă la disponibilizări.
10:10
Optimism moderat la Ministerul Muncii, înaintea deciziei de miercuri a Curții Constituționale privind pensiile speciale pentru magistrați. Ministrul Petre Florin Manole spune la RFI că speră ca judecătorii CCR să dea undă verde acestei reforme: ”Fărâma optimistă, dacă acest proiect va fi declarat neconstituțional, este că mai rămâne spațiu și timp pentru a-l îmbunătăți, înainte de a pierde banii din PNRR, tot există spațiu pentru planul B”.
08:30
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier (Libertatea) # RFI
Guvernul Bolojan, la mâna CCR. „Sunt destui care, după o eventuală decizie negativă, o să-i ceară demisia” (Adevărul) - Economia României: stăm pe loc sau ne mișcăm imperceptibil? Un tablou pentru S1 și așteptările pe S2 (CursDeGuvernare) - Moldova își alege drumul: „Ai noștri” și „ai voștri”. Cum se vede Europa de la 25 de km de România, înaintea alegerilor parlamentare (PressOne)
07:30
O companie românească pare hotărâtă să salveze un combinat care are o tradiție de mai mult de două secole. Numai că prețul plătit este neverosimil pentru o companie care practic nu mai există. Este una din ciudățeniile afacerii din Oțelu Roșu.
22 septembrie 2025
22:20
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că NATO îşi va apăra teritoriul în faţa provocărilor ruseşti, dar spune că de la acţiuni precum cele din Polonia, unde drone ruseşti au fost doborâte, şi război ”e cale lungă”. "România e o ţară sigură, nu avem de ce să ne facem griji. Vom mai vedea ştiri, vor mai fi provocări”, a declarat Moșteanu, luni seară, la Antena 3.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Președintele Nicuşor Dan a convocat pentru joi şedinţa CSAT. Pe agendă, doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru joi şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, la Palatul Cotroceni.
15:40
Dan Schwartz, consultant fiscal, despre reformarea ANAF pe modelul Greciei: Este o soluție care s-ar putea să funcționeze # RFI
Consilierul premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru a vorbit despre desființarea și reînființarea ANAF pe modelul Greciei. "Instituția nu este funcțională în prezent și e nevoie de o abordare mai radicală" a spus el intr-un interviu Digi24.
15:00
Karpatia Horse Show, cel mai important eveniment ecvestru din România, a ajuns la a X-a ediție # RFI
Vorbim despre un eveniment ajuns la un deceniu de existență, eveniment care îmbină competițiile internaționale de călărie și show-urile ecvestre cu muzica live, Karpatia Horse Show este „festivalul hipic” condimentat cu experiențe pentru toate vârstele. Pentru a discuta despre această ediție aniversară găzduită de Domeniul Cantacuzino de la Florești, invitat în emisiunea RFI360 astăzi, directorul evenimentului Mihnea Vîrgolici.
14:30
Ilie Bolojan, după o discuţie cu comisar european pentru Economie: Vom continua să lucrăm la reforme # RFI
Premierul Ilie Bolojan, care se află luni într-o vizită de lucru la Bruxelles, a transmis, după întâlnirea pe care a avut cu comisarul european pentru economie că „vom continua să lucrăm la reformele necesare”. După întâlnirea cu Valdis Dombrovskis, pe agenda premierului figurează întrevederi cu comisar european pentru Apărare și cu comisarul european pentru Drepturi sociale, Roxana Mînzatu, potrivit digi24.ro.
13:40
Ministerul Sănătății a cerut pază și atenție sporită în spitale, după amenințările primite de mai multe unități medicale din țară # RFI
Ministerul Sănătății a solicitat unităților sanitare publice și private să dispună de urgență măsuri preventive pentru siguranța pacienților, aparținătorilor și a personalului medical pentru perioada următoare, în contextul amenințărilor primite astăzi, prin e-mail, potrivit digi24.ro
13:30
Daniel Zamfir: PSD a depus un amendament la Senat privind prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază # RFI
Senatorul Daniel Zamfir a declarat, luni, că PSD a depus un amendament la Senat, care se referă la prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, el apreciind că nu forţează nicio mână, pentru că plafonarea nu aduce nicio implicaţie bugetară iar dacă premierul renunţă la decizia de a nu prelungi măsura, atunci pot retrage amendamentul.
12:30
Sondaj INSCOP: Peste 50% dintre respondenți își arată disponibilitatea de a vota un partid nou înfiinţat # RFI
Jumătate dintre români ar fi dispuşi să acorde votul lor la viitoarele alegeri unui partid nou înfiinţat, potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research în perioada 1-9 septembrie 2025.
10:50
Premierul Ilie Bolojan ar trebui să rămână în funcție, chiar dacă judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) ar respinge reforma pensiilor speciale pentru magistrați. O spune la RFI liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, după ce șeful Guvernului a dat de înțeles că dacă legea va fi declarată neconstituțională, își va da demisia.
10:20
USR nu va accepta o reformă îndulcită a administrației publice care nu rezolvă nimic, spune la RFI liderul senatorilor acestei formațiuni, Ștefan Pălărie. PNL, PSD, USR și UDMR nu se înțeleg asupra concedierilor din plan local. Decizia ar fi trebuit inclusă în al doilea pachet de măsuri fiscale, însă a fost amânată din cauza disensiunilor din coaliție.
08:50
Ca să rezolvaţi situaţia deficitului bugetar, ce alegeţi: creşterea taxelor şi impozitelor, creşterea inflaţiei, îngheţarea sau chiar reducerea salariilor, sau reducerea cheltuielilor bugetare şi aparatului bugetar? Problema este că nimeni nu vrea să se atingă de aparatul de stat (Ziarul Financiar) - Exclusiv Cum a devenit peste noapte un consilier prezidențial susținătorul lui Călin Georgescu și militant AUR (SpotMedia) - „Și înainte s-au cumpărat voturi, dar niciodată nu ne-au presat așa”. VIDEOREPORTAJ înainte de alegeri în Republica Moldova, unde „oamenii gândesc diferit, inclusiv din perspectivă geopolitică” (HotNews)
21 septembrie 2025
10:40
Kelemen Hunor, pentru prelungirea plafonării adaosului comercial la alimente. "Inflația ar putea depăşi 11% în luna octombrie" # RFI
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că este pentru menţinerea plafonării adaosului comercial la alimente, pentru ca oamenii să se simtă protejaţi. Inflația a ajuns deja la 10 la sută şi ar putea depăşi 11 la sută în luna octombrie, a mai spus liderul UDMR sâmbătă seara, la Antena 3.
10:30
Două echipe formate din elevi din România, una de la Colegiul Naţional de Informatică ”Grigore Moisil” din Braşov şi cealaltă de la Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil” din Iaşi, au obţinut premii speciale la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Ştiinţă, desfăşurat la Riga, în Letonia, anunţă Ministerul Educaţiei.
20 septembrie 2025
17:30
România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din muzeul Drents # RFI
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda, a anunțat Ministerul Culturii. Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice din aur, obiecte de tezaur, au fost sustrase la începutul acestui an dintr-un muzeu din Țările de Jos, unde erau expuse temporar.
09:10
Ministrul Apărării: România e solidară cu Estonia. Rusia trebuie să înțeleagă că astfel de provocări nu vor rămâne fără răspuns # RFI
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către aeronavele militare rusești, afirmând că România este pe deplin solidară cu Estonia.
02:30
Marșul „Iașul iubește pietonii și bicicliștii”, un semnal către autoritățile locale. Are loc duminică 21 august de la ora 11. Ieșenii vor străzi sigure, cu trotuare accesibile, transport public prioritizat și piste pentru biciclete!
19 septembrie 2025
18:40
CNA nu are capacitatea pentru a combate propaganda extremistă de pe rețelele sociale, avertizează o petiție semnată Declic. Consiliului Național pentru Audio-vizual nu ar dispune de un departament specializat în online și nici de programele pentru depistarea rapidă a mesajelor extremiste. Vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, spune la RFI că inițiativa Declic este justificată și enumeră reformele pe care le consideră necesare.
17:20
Treizeci de persoane se află pe listele de așteptare pentru transplant de celule stem la Institutul Regional de Oncologie din Iași. Cum în România sunt doar 110.000 de donatori înscriși, se apelează la Registrul internațional de donatori de celule stem.
17:20
Grădina Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” găzduiește, în perioada 20-21 septembrie, cea de-a 59 ediție a Bounty Fair, un festival al artizanilor români, desfășurat în aer liber. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere produse unice, lucrate cu măiestrie de talentați artizani locali, o varietate de haine handmade, dulciuri delicioase și bijuterii încântătoare, toate create cu pasiune și atenție. O discuție despre Bounty Fair cu directoarea acestui eveniment, Ioana Crăescu.
16:30
Marile lanțuri de magazine nu susțin plafonarea adaosului pentru alimentele de bază, dar ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”.
15:30
Liderii PSD amenință cu căderea Guvernului | O criză politică va însemna o accentuare a problemelor economice (Analist)) # RFI
Actualul Guvern va cădea dacă nu se va ajunge la un acord în coaliția de guvernare cu privire la reforma administrației publice locale spune primarul PSD al municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu. Un alt lider social-democrat, Mihai Tudose, l-a atacat şi el pe Ilie Bolojan spunând că nu dispare țara dacă pleacă Bolojan. Coalitia de guvernare nu se înțelege pe reforma administraţiei publice locale. În timp ce premierul Bolojan insistă asupra reducerii directe a posturilor ocupate în primării şi consilii judeţene, PSD şi UDMR resping această variantă şi propun, în schimb, diminuarea cheltuielilor bugetare, pentru a evita concedierile.
11:20
Treizeci de persoane se află pe listele de așteptare pentru transplant de celule stem la Institutul Regional de Oncologie din Iași. Cum în România sunt doar 110.000 de donatori înscriși, se apelează la Registrul internațional de donatori de celule stem.
10:20
România riscă să piardă fonduri europene, dacă nu face reformele pe care și le-a asumat, spune la RFI eurodeputatul Gheorghe Falcă. Vicepreședintele PNL avertizează că există un risc la reuniunea ECOFIN din luna octombrie, dacă liderii coaliției nu se pun de acord în privința reducerilor de cheltuieli din administrație.
08:30
Președintele Nicușor Dan nu merge la Adunarea Generală ONU de săptămâna viitoare / De ce absența președintelui este notabilă (G4Media) # RFI
Prietenul lui Călin Georgescu, în drum spre Moscova. Paralizia statului n-a văzut tentaculele Kremlinului (SpotMedia) - Vizită în Chişinău, oraşul florilor, muzicii şi al poeziei. Calea spre modernizare a Republicii Moldova este fără întoarcere, indiferent de rezultatul alegerilor din 28 septembrie. Cafeneaua Gustul Visului, covrigăria La Mămuca, magazinele de confecţii Dininimă sau farmaciile Mama sunt garanţia (Ziarul Financiar)
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.