Benjamin Netanyahu sfidează țările europene după recunoașterea în valuri a statului PALESTINA: „Nu va exista niciun stat palestinian”

18:00

România nu poate continua să pensioneze oameni la 48-50 de ani în diferite domenii, deoarece această practică nu mai este sustenabilă economic și este nedreaptă față de cetățenii care muncesc până la 65 de ani, a spus miercuri prim-ministrul Ilie Bolojan în conferința de presă după periplul la Bruxelles. Printre măsurile propuse de guvern se […]