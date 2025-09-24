Benjamin Netanyahu sfidează țările europene după recunoașterea în valuri a statului PALESTINA: „Nu va exista niciun stat palestinian”
Gândul, 24 septembrie 2025 22:40
Premierul israelian a transmis pe pagina sa de Facebook că se opune recunoașterii statului palestinian de către statele europene. „Nu va exista niciun stat palestinian”, a scris premierul Benjamin Netanyahu, care în prezent conduce o operațiune de anexare a orașului Gaza în totalitate. De la începerea războiului din Fâșia Gaza în urma atacurilor teroriste ale […]
• • •
Acum 5 minute
23:00
Cum poți să verifici online câți ani de muncă ai pentru PENSIE. Ce trebuie să faci, dacă depistezi că îți lipsesc diverse perioade # Gândul
Platformele online oferă, acum, posibilitatea de a verifica rapid câți ani de contribuție ai acumulat și de a identifica eventualele perioade lipsă, pentru a lua măsuri din timp, în vederea pensionării. Mai mult, verificarea digitală reduce necesitatea deplasărilor la ghișeele instituțiilor publice. Astfel, pentru a afla câți ani de muncă ai, trebuie să accesezi platforma […]
23:00
SCHIMBARE majoră în spitale, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: Managerii, obligați să publice rapoarte cu activitatea instituției # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunțat că, de la 1 octombrie, managerii de spitale vor fi obligaţi să publice periodic, pe site-urile unităţilor medicale, informații clare despre activitatea acestora. Datele vor cuprinde indicatori de calitate, rata infecţiilor asociate asistenţei medicale, la date financiare şi informaţii privind utilizarea serviciilor. ”Indicatorii de performanţă nu vor fi doar […]
Acum 30 minute
22:40
Benjamin Netanyahu sfidează țările europene după recunoașterea în valuri a statului PALESTINA: „Nu va exista niciun stat palestinian"
Premierul israelian a transmis pe pagina sa de Facebook că se opune recunoașterii statului palestinian de către statele europene. „Nu va exista niciun stat palestinian”, a scris premierul Benjamin Netanyahu, care în prezent conduce o operațiune de anexare a orașului Gaza în totalitate. De la începerea războiului din Fâșia Gaza în urma atacurilor teroriste ale […]
Acum o oră
22:20
JD Vance condamnă atacurile la adresa agenților forțelor de ordine și acuză Partidul Democrat /„VIOLENȚA politică a scăpat de sub control” # Gândul
Vicepreședintele american, James David Vance, a condamnat vehement, miercuri seară, atacul care a vizat un centru pentru deținerea imigranților din Texas și a atribuit Partidului Democrat, aflat în opoziție, responsabilitatea pentru intensificarea violenței politice în Statele Unite. James David Vance a condamnat denigrarea agenților forțelor de ordine din Statele Unite, în special a ofițerilor anti-imigrație. […]
22:20
Un zidar experimentat din Spania a dezvăluit ce SALARIU are în 2025 și vorbește de o „criză” care afectează sectorul construcțiilor din această țară # Gândul
Un zidar din Spania, cu experiență, a dezvăluit – într-un interviu realizat de influencerul Adrián G. Martín – ce salariu are în 2025 și a tras un semnal de alarmă asupra unei „crize” care afectează sectorul construcțiilor. Protagonist este Pascual, șef de șantier și fiu de zidar, care descrie cum s-a schimbat profesia în ultimii […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Marius Tucă Show începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
Motivul pentru care un speolog a stat izolat într-o peșteră timp de 6 luni, fără CEAS sau CALENDAR. Demonstrația sa a uluit comunitatea științifică # Gândul
Fără lumină naturală, fără ceas, fără niciun contact uman, timp de 180 de zile, încuiat într-o peșteră aflată la 134 de metri sub pământ, având doar un sac de dormit și stând într-un întuneric absolut. Născut pe 3 ianuarie 1939, la Nisa, acest om de știință a schimbat cu totul tot ce se știa despre […]
22:10
Grindeanu consideră că România trebuie să doboare dronele care încalcă spațiul aerian: „Sunt de acord cu Trump” # Gândul
Sorin Grindeanu a comentat consolidarea relațiilor cu SUA, în contextul incidentelor recente, când drone ale Federației au încălcat spațiul aerian al României și al Poloniei. „Trebuie să fim mai fermi. Nu am dovedit destulă fermitate în ceea ce s-a întâmplat în săptămânile din urmă. Sunt de acord cu Trump tot ce încalcă spațiul NATO cu […]
Acum 2 ore
22:00
Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3, în privința faptului că partidul AUR a ajuns la un grad de susținere din partea cetățenilor de 40%, că nu PSD nu are de gând să facă o alianță cu AUR, chiar dacă nu se va mai înțelege cu Ilie Bolojan. „Dacă actuala coaliție dacă nu vă mai […]
22:00
Două persoane au fost ucise și una rănită, într-un atac asupra unei clădiri din Dallas a Agenției pentru Imigrație a SUA. Atacatorul s-a SINUCIS # Gândul
Doi deținuți au fost uciși și un al treilea a fost rănit, după ce un bărbat a deschis focul asupra unei clădiri a Agenției pentru Imigrație și Vămi (Immigration and Customs Enforcement, sau ICE) din Dallas. Atacatorul, care își marcase gloanțele cu mesajul “Anti-ICE”, și-a luat viața, au declarat oficialii. „Ancheta este în curs de […]
21:50
Ce spune Grindeanu dacă nu cade de acord cu Bolojan pe reforma administrației: „Nu se poate merge mai departe altfel” # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3, că, că reforma administrației publice locale este un punct de rupere în coaliție, dacă nu va exista un acord. Liderul interimar PSD a declarat că „nu se poate merge mai departe altfel” Întrebat de moderatorul Mihai Gâdea dacă reforma administrației publice locale este un punct de rupere dacă […]
21:50
O masă de AER RECE din zona polară va traversa România. Temperaturile vor scădea chiar și cu 10° Celsius, în următoarele zile # Gândul
Temperaturile vor scădea chiar și cu 10°Celsius, în următoarele zile, din cauza unei mase de aer rece din zona polară. În același timp, un ciclon format în Marea Mediterană se apropie de România și ar putea aduce ploi abundente și vânt puternic. În plus, experții spun că iarna ar putea fi mai rece decât de […]
21:40
Sorin Grindeanu, sătul de amenințările lui Bolojan în privința demisiei: „Nu e o tactică care să ne impresioneze, nu asta așteaptă românii” # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3 că PSD nu a intrat în coaliției pentru a genera instabilitate și pentru a schimba guverne după trei luni. „Noi nu am intrat în această coaliție ca să producem instabilitate să schimbăm guverne după 3 luni și să dăm jos primul-ministru. Săptămâna aceasta s-au întâmplat lucruri bune la […]
21:30
Surse: SANCTUARUL IMIGRANȚILOR din Uganda. Olanda ar negocia un lagăr de tranzit pentru solicitanții de azil respinși din Regat, în Africa # Gândul
Olanda este aproape de a semna un acord cu Uganda pentru a înființa un centru unde solicitanții de azil respinși din țara europeană să poată fi trimiși înainte de a fi deportați în țările lor de origine, a declarat miercuri o sursă guvernamentală citată de Reuters. Un acord oficial ar urma să fie anunțat în […]
21:30
Sorin Grindeanu: „Alegerile din Moldova sunt în pericol. Nu putem interveni și nici n-ar fi corect” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a vorbit despre capturarea lui Horațiu Potra, în Dubai, după șapte luni în care a fost dat în urmărire internațională. Acesta este acuzat de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Liderul PSD a comentat și alegerile parlamentare ce urmează să aibă loc în Republica Moldova. „Eu vreau să-i felicit […]
21:20
Avertismentul Băncii Europene: Europenii trebuie că-și facă REZERVE de CASH. Care ar fi sumele de minime de reziliență în cazul unui atac cibernetic # Gândul
Potrivit unei analize a Băncii Centrale Europene (BCE), oamenii ar trebui să păstreze numerar la domiciliu, întrucât bancnotele continuă să reprezinte un instrument de bază, atunci când sistemele digitale eşuează, titrează FT. Studiul Băncii Central Europene face apel către state să ia în considerare recomandări similare celor din Ţările de Jos, Austria şi Finlanda, care […]
21:20
Sorin Grindeanu: „La alegerile din iarnă, România a fost în pericol. Și alegerile din Moldova sunt în pericol” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a vorbit despre capturarea lui Horațiu Potra, în Dubai, după șapte luni în care a fost dat în urmărire internațională. Acesta este acuzat de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Liderul PSD a comentat și alegerile parlamentare ce urmează să aibă loc în Republica Moldova. „Eu vreau să-i felicit […]
21:10
REȚETA rapidă de paste din dovlecel cu creveți. Este gata în 15 minute și poate fi soluția ideală pentru o cină sănătoasă, când ești în criză de timp # Gândul
Dacă ești în criză de timp, seara, dar trebuie să pregătești cina pentru familie… își prezentăm o rețetă rapidă de paste din dovlecel cu creveți. Este gata în 15 minute și ai nevoie de doar câteva ingrediente pentru un gust desăvârșit. Rețeta de paste din dovlecel cu creveți – ingrediente: Un dovlecel; Usturoi; Ceapă; Creveți […]
21:10
Povestea unui român care a muncit timp de 15 ani în ITALIA: A dormit în gară, a lucrat pe șantier și în fabrici, până când soarta i-a surâs # Gândul
Un ieșean în vârstă de 39 de ani, pe nume Mihai, a învățat nu doar că „meseria e o brățară de aur”, dar și că „nicăieri nu e ca acasă”. A trăit și a muncit timp de 15 ani în Italia, la Torino. A plecat pentru o viață mai bună de la vârsta de 24 […]
21:10
Surse: Olanda este aproape de a semna un acord cu o țară africană pentru înființarea unui centru în care să trimită solicitanți de azil # Gândul
Olanda este aproape de a semna un acord cu Uganda pentru a înființa un centru unde solicitanții de azil respinși din țara europeană să poată fi trimiși înainte de a fi deportați în țările lor de origine, a declarat miercuri o sursă guvernamentală citată de Reuters. Un acord oficial ar urma să fie anunțat în […]
Acum 4 ore
21:00
Președintele Iranului spune, în fața Adunării Generale a ONU, că țara sa „nu a vrut niciodată și nici nu va vrea” să obțină arma nucleară # Gândul
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat miercuri în cadrul Adunării Generale a ONU că țara sa „nu a încercat niciodată și nu va încerca niciodată să construiască o bombă nucleară”. De asemenea, el a acuzat Israelul și SUA de destabilizarea Orientului Mijlociu și de incălcarea principiilor diplomației prin recentele atacuri militare asupra Iranului, scrie France24. […]
21:00
Navă de război germană, survolată de un avion militar al Rusiei. Ministrul Apărarii de la Berlin: „Putin vrea să PROVOACE statele NATO"
Ministrul Apărării din Germania Boris Pistorius a anunțat că un avion militar rusesc a survolat o fregată a Marinei germane în Marea Baltică. Vorbind în Bundestag, politicianul german a comparat incidentul cu intruziunea dronelor și avioanelor de luptă rusești în spațiul aerian polonez și eston. Rusia testează literalmente granițele statelor NATO cu o frecvență și […]
21:00
BCE îndeamnă oamenii să-și facă rezerve de bani CASH: „O componentă esenţială a pregătirii naţionale pentru crize” # Gândul
Potrivit unei analize a Băncii Centrale Europene (BCE), oamenii ar trebui să păstreze numerar la domiciliu, întrucât bancnotele continuă să reprezinte un instrument de bază, atunci când sistemele digitale eşuează, titrează FT. Studiul Băncii Central Europene face apel către state să ia în considerare recomandări similare celor din Ţările de Jos, Austria şi Finlanda, care […]
20:50
De ce România NU poate interveni în ancheta penală a celor doi români arestați în Grecia. Răspunsul oficial al MAE # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a transmis, în exclusivitate, pentru Gândul un răspuns oficial, referitor la cei doi români, Naser Omer și Ștefan Burghelea, care au fost arestați în Grecia, sub acuzația de spionaj, pentru că au fotografiat baza navală Salamina. De asemenea, Andrei Țărnea, diplomat, director general pentru Comunicare și Diplomație Publică la Ministerul Afacerilor Externe, […]
20:30
Moșteanu caută expertiză militară într-o țară mai mică decât Teleormanul și cu o armată de 1.200 de oameni, cea mai mică din NATO # Gândul
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a transmis că, în cadrul întâlnirii oficiale pe care a avut la Luxembourg cu omologul său, Yuriko Backes, a discutat despre negocierea unui acord bilateral în domeniul apărării. Oficialul român și-a manifestat interesul de a apela la expertiza cercetătorilor luxemburghezi pentru consolidarea industriei de apărare. „Astăzi am avut o vizită oficială […]
20:30
Emmanuel Macron: „Nu putem lăsa să se instaureze ideea că Polonia, Estonia sau ROMÂNIA sunt într-o poziție slabă"
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că țările NATO trebuie să-și „intensifice” reacția “cu un nivel” în cazul unor „noi provocări” din partea Rusiei, în special în spațiul aerian din Europa de Est. Afirmațiile președintelui Macron au fost făcute în timpul unui interviu acordat canalului France 24 și Radio France Internationale, de la New York, […]
20:30
Nicușor Dan îi întoarce favorul Maiei Sandu. Îi îndeamnă pe basarabenii stabiliți în România să iasă duminică la vot # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a îndemnat, într-un clip video postat pe Facebook, cetățenii moldoveni din România să iasă la vot. „Dragi basarabeni care trăiți, munciți aici, învățați în România, veți fi întotdeauna bineveniți aici și respectați.Duminică este un moment decisiv pentru Moldova, alegerile parlamentare.Vă invit pe toți să mergeți la vot, aveți aici informații despre […]
20:20
Emmanuel Macron: „Nu putem lăsa să se instaureze ideea că Polonia, Estonia sau ROMÂNIA sunt într-o poziție de slăbiciune"
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că țările NATO trebuie să-și „intensifice” reacția “cu un nivel” în cazul unor „noi provocări” din partea Rusiei, în special în spațiul aerian din Europa de Est. Afirmațiile președintelui Macron au fost făcute în timpul unui interviu acordat canalului France 24 și Radio France Internationale, de la New York, […]
20:10
Ionuț Moșteanu caută revitalizarea Apărării României într-o țară cu 1.200 de militari: „România are nevoie de parteneriate puternice"
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a transmis că, în cadrul întâlnirii oficiale pe care a avut la Luxembourg cu omologul său, Yuriko Backes, a discutat despre negocierea unui acord bilateral în domeniul apărării. Oficialul român și-a manifestat interesul de a apela la expertiza cercetătorilor luxemburghezi pentru consolidarea industriei de apărare. „Astăzi am avut o vizită oficială […]
20:10
O dronă lansată de militanții HUTHI din Yemen a căzut în orașul israelian Eilat /Zeci de persoane au fost rănite # Gândul
Zeci de persoane au fost rănite, unele fiind în stare gravă, după ce o dronă lansată de insurgenții huthi din Yemen a căzut miercuri seară în orașul Eilat, situat în sudul Israelului, afirmă surse din cadrul serviciilor de intervenție. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
20:10
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA # Gândul
Pavel Petruț, un bărbat în vârstă de 59 de ani din Târgu Frumos, județul Iași a ajuns, în noaptea de luni spre marți, 8-9 septembrie 2025, la Compartimentul de Primiri Urgențe de la spitalul din oraș, familia sa crezând că are o afecțiune banală. Doar că pacientul a fost diagnosticat cu megadolicocolon sigmoidian și ocluzie […]
19:50
MAJORATUL DIGITAL ar putea fi impus la nivel european. Care ar putea fi vârsta la care copiii ar avea acces nerestricționat pe rețelele de socializare # Gândul
Ursula von der Leyen este personal de acord cu impunerea „majoratului digital”, care ar putea interzice accesul pe rețele sociale a copiilor înainte de o vârstă convenită. Președinta Comisiei Europene și-a exprimat miercuri susținerea pentru apelurile tot mai numeroase de a interzice utilizarea rețelelor sociale de către copii, promițând să analizeze acțiuni la nivel european […]
19:40
Prețuri de INFARCT la o stație de metrou dintr-o capitală europeană: La un automat, o Cola costă 36 de EURO, iar o ciocolată mică este 90 de EURO # Gândul
Din cauza tarifelor exagerat de mari ale taximetriștilor de la Roma (21-22 de euro pentru 5-6 km), mulți turiști români optează să meargă cu metroul. Cu toate că este aglomerat, este avantajos că pot explora mai ușor Capitala Italiei.Un bilet, cu valabilitate de 100 de minute, costă 1,50 de euro, iar unul de 24 de […]
19:40
Ministrul Justiției explică de ce Horațiu Potra NU poate fi adus în țară: „Poate să dureze și săptămâni sau luni” # Gândul
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat miercuri la Digi24 că nu poate estima dacă, și nici când Horațiu Potra ar putea fi adus în România. Oficialul a precizat că între România și Emiratele Arabe Unite nu există un tratat sau o convenție cu privire la extrădare. „Suntem în comunicare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite […]
19:40
Trump critică dur reangajarea moderatorului Jimmy Kimmel /„Este doar o EXTENSIE a Partidului Democrat” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat vehement decizia postului de televiziune ABC News de reangajare a moderatorului Jimmy Kimmel, pe care îl acuză că este lipsit de talent și servește interesele Partidului Democrat. Jimmy Kimmel a fost reangajat la postul ABC News, pe fondul protestelor față de disponibilizarea sa, după ce tratase superficial asasinarea activistului […]
19:10
DIICOT a deschis dosar PENAL, după ce mai multe spitale și școli au primit mesaje de amenințare # Gândul
Procurorii DIICOT a deschis dosar penal după ce mai multe spitale și școli din România au primit mesaje cu caracter de amenințare. La acest moment, ancheta se desfășoară in rem. „Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat deschiderea unui dosar penal ca urmare a mesajelor cu caracter de amenințare […]
19:10
S-a încheiat Festivalul Enescu 2025. Ediție aniversară sub semnul excelenței. Peste 4.000 de artiști din 28 de țări # Gândul
După 29 de zile de efervescență artistică, Festivalul Internațional George Enescu 2025 a tras cortina peste o ediție strălucitoare și memorabilă, trăită la intensitate maximă de publicul prezent la București, în peste 20 orașe din țară sau la Chișinău și de milioane de melomani care au urmărit concertele transmise în direct online pe www.festivalenescu.ro, la […]
19:10
Experiența unei românce care s-a angajat ca „badantă” în Italia: „Pe zi lucrez 15 ore, 6 zile pe săptămână, NIMIC nu am primit în plus…” # Gândul
Foarte multe românce tinere pleacă în Italia, cu speranța că vor găsi un loc mai bine plătit. Majoritatea se angajează ca „badante”, îngrijitoare de bătrâni. Unele ajung să locuiască la domiciliul persoanelor octogenare asistate. Din păcate, multe muncesc până la epuizare, pe salarii mici. Întrebarea unei românce care lucrează ca îngrijitoare în Italia a atras […]
19:10
ATACURILE la magistrați. Ce spune ministrul Justiției despre sesizarea făcută de CSM la Parchetul General # Gândul
La începutul lunii septembrie, pe fondul conflictului între puterea judecătorească și Guvern, dar și a protestelor declanșate ca replică la reforma pensiilor magistraților și care au dus la suspendarea activității și doar judecarea unor urgențe, mai mulți judecători au fost ținta unui șir de amenințări. Consiliul Superior al Magistraturii a tras un semnal de alarmă […]
Acum 6 ore
19:00
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet viața acestor nativi # Gândul
O zodie urmează să treacă printr-o perioadă plină de revelații, iar până la sfârșitul anului ar putea descoperi secrete bine ascunse, care le vor schimba complet viața, relațiile sau chiar trecutul. Este foarte probabil ca acești nativi să aibă parte de o descoperire importantă în ceea ce privește înțelegerea, scrie Spynews… care dezvăluie și zosia […]
18:50
Un vânător de comori a găsit cu detectorul de metale un artefact ROMAN prețios, vechi de 2.000 de ani, la doar 15 minute de la începerea căutării # Gândul
Un vânător de comori a dat lovitura din nou! Martin William din Regatul Unit, în vârstă de 54 de ani, a găsit anul trecut 30 de monede romane și două inele medievale. Fiecare obiect valora 1.000 de lire. El a găsit și un penny de argint din Anglia de Est, care datează din timpul domniei […]
18:50
Nicușor Dan, preocupat de securitatea României. Președintele are PLANURI mari cu industria de apărare: „Să valorificăm acest potențial” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, are planuri mari cu industria românească de apărare. Șeful statului a anunțat că a discutat cu reprezentanții Airbus și cu ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei despre integrarea industriei românești de apărare în proiecte europene. Președintele a subliniat rolul activ pe care România îl poate juca în consolidarea securității și capacității industriale […]
18:30
PREMIERĂ în Europa: Oraşul care introduce taxa turistică pentru câini. Cât costă și când va intra în vigoare # Gândul
Autoritățile italiene din provincia Bolzano, Tirolul de Sud, vor introduce în premieră, din 2026, taxa turistică pentru câini. Şi rezidenţii vor avea de achitat pentru patrupedele lor un impozit anual. Taxa pentru câini fusese abolită acum 16 ani la nivel național, potrivit tg24.sky.it. Acum, iniţial, s-a dorit testarea obligatorie ADN pentru identificarea proprietarilor care nu […]
18:20
Nigel Farage, ținta criticilor după ce i-a acuzat pe românii din Marea Britanie că ar mânca LEBEDELE din parcuri # Gândul
Nigel Farage, liderul partidului Reformăm Marea Britanie, a atras numeroase critici după ce i-a acuzat în mod fals pe românii din Marea Britanie că mănâncă lebedele din parcuri. Cel mai recent atac al lui Farage asupra migranților care trăiesc în Marea Britanie a fost criticat ca un caz de răspândire de informații false și „teorii […]
18:10
Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit” # Gândul
Comisia Europeană a refuzat să comenteze, miercuri, solicitările Statelor Unite și planurile Bruxellesului de renunțare în totalitate la importurile de petrol și gaz din Rusia, în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina. Rugat să spună dacă Ungaria și Slovacia vor putea importa în continuare, ca excepție, petrol și gaze din Rusia, Olof Gill, purtătorul […]
18:10
Premierul Ilie Bolojan CRITICĂ protestul angajaților din Guvern: „Nu este corect nicăieri, în niciun domeniu, chiar nici la Cancelarie” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o conferință de presă că nu a solicitat întocmirea unei liste cu angajații Cancelariei premierului prezenți la protest. El spune însă că „dacă participi la alte activități în afară de cele de muncă și să fii și pontat și salarizat, nu este corect”. Sindicatul funcționarilor publici a acuzat acest […]
18:00
Ilie Bolojan: Pensionarea timpurie nu mai e suportabilă. Perioada șomajului trebuie să scadă la șase luni # Gândul
România nu poate continua să pensioneze oameni la 48-50 de ani în diferite domenii, deoarece această practică nu mai este sustenabilă economic și este nedreaptă față de cetățenii care muncesc până la 65 de ani, a spus miercuri prim-ministrul Ilie Bolojan în conferința de presă după periplul la Bruxelles. Printre măsurile propuse de guvern se […]
18:00
Un europarlamentar român avertizează că România riscă suspendarea tuturor fondurilor europene. Ilie Bolojan nu a colectat DEFICITUL # Gândul
Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu avertizează că România se află în cel mai grav caz de nerespectare fiscală din Uniunea Europeană și riscă suspendarea angajamentelor de plată pentru toate programele europene – de la coeziune și agricultură până la PNRR. „Comisarul Valdis Dombrovskis mi-a confirmat public, pe 16 iulie, că România este, în prezent, cel mai […]
17:40
Ilie Bolojan: Pensionarea timpurie nu mai e suportabilă. Perioada șomajului trebuie să scadă # Gândul
România nu poate continua să pensioneze oameni la 48-50 de ani în diferite domenii, deoarece această practică nu mai este sustenabilă economic și este nedreaptă față de cetățenii care muncesc până la 65 de ani, a spus miercuri prim-ministrul Ilie Bolojan în conferința de presă după periplul la Bruxelles. Întrebat despre sustenabilitatea sistemului de pensii […]
17:40
Premierul Ilie Bolojan a anunțat când se va finaliza prima listă de proiecte pentru Planul Național de Apărare, parte a programului european SAFE # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că – până la jumătatea lunii octombrie – România va finaliza prima listă de proiecte pentru Planul Național de Apărare, parte a programului european SAFE. Aceasta va asigura finanțare avantajoasă pentru apărare, reducerea deficitului și investiți în infrastructura de transport. Programul SAFE acoperă, pentru următorii […]
