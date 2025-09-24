Mondial cu 64 de echipe? Cine insistă pentru schimbarea majoră + detalii din interiorul FIFA
Golazo.ro, 24 septembrie 2025 22:40
Oficialii CONMEBOL cer mărirea numărului de echipe prezente la Cupa Mondială din 2030.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
23:00
România ratează calificarea la Euro 2026 Sub privirile lui Răzvan Burleanu , „tricolorii” au scăpat in extremis biletele pentru turneul final # Golazo.ro
România - Ungaria 2-2, 4-5 per general. „Tricolorii” ratează calificarea la Campionatul European din 2026.
Acum 30 minute
22:50
„La FRF sunt prea mulți șefi!” Daniel Pancu dă cărțile pe față după aventura la România U21: „Vine fiecare pe capul tău” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit din nou despre perioada petrecută pe banca naționalei U21.
22:40
Mondial cu 64 de echipe? Cine insistă pentru schimbarea majoră + detalii din interiorul FIFA # Golazo.ro
Oficialii CONMEBOL cer mărirea numărului de echipe prezente la Cupa Mondială din 2030.
22:40
Biletele pentru duelul dintre Go Ahead Eagles și FCSB au fost epuizate.
Acum o oră
22:20
Deturnat Plecase spre București ca să semneze cu Rapid, dar s-a trezit la Steaua: „Mie nu-mi spuneaţi?” # Golazo.ro
Valeriu Răchită (55 de ani), fostul jucător al Stelei, a vorbit despre momentul în care a ajuns la formația roș-albastră.
22:10
Prețuri piperate Cât costă biletele pentru meciul demonstrativ al lui Ronaldinho de la Iași + ce vedete sunt așteptate # Golazo.ro
Biletele pentru meciul demonstrativ „Ronaldinho & Friends”, de pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași au fost puse în vânzare.
Acum 2 ore
21:30
Scene șocante la România - Ungaria FOTO: Fanii români s-au bătut pe teren cu jandarmii la meciul decisiv pentru Euro! # Golazo.ro
România - Ungaria. O parte dintre suporterii români din Sala Polivalentă au intrat pe teren la meciul de futsal pentru a-i ataca pe jucătorii maghiari.
21:10
„Frică de moarte?” Mărturia tulburătoare a jucătorului care a revenit după ce a învins de două ori cancerul: „Nu poți nici să mănânci” # Golazo.ro
Kirian Rodriguez se luptă din 2022 cu limfomul Hodgkin, cancerul sistemului limfatic. Căpitanul lui Las Palmas, 29 de ani, se pregătește acum să reintre pe teren a doua oară după chimioterapie și transplant de celule stem
Acum 4 ore
20:50
„Nu sunt Ajax, nu ne e frică” Alibec vrea să spargă gheața în Olanda: „Mi-am așteptat șansa” # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a prefațat primul duel al celor de la FCSB din grupa XXL a Europa League.
20:30
„Să-și arate valoarea” Elias Charalambous va respecta decizia lui patronului în Olanda: „Suntem obișnuiți, nu e ceva nou” # Golazo.ro
Elias Charalambous (44 de ani) a prefațat prima partidă din faza principală a Europa League.
20:10
„Asta e România!” Problemă după problemă cu noul stadion al lui Dinamo: „Actele nu mai erau valabile! S-au cerut alte lucruri” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu, președinte de onoare al celor de la CS Dinamo, a vorbit despre ultimele probleme întâmpinate în drumul spre ridicarea noului stadion din „Ștefan cel Mare”.
19:20
UTA, pedepsită! Șeful clubului susținea că echipa „nu poate păți nimic”, dar s-a ales cu o sancțiune dură impusă de FIFA! # Golazo.ro
UTA Arad a primit interdicție la transferuri din cauza datoriilor față de foștii jucători.
19:20
L-au sunat pe Lucescu! Dinamo Kiev l-ar fi informat pe selecționer despre decizia finală în cazul lui Blănuță! # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) este de mai bine de trei săptămâni în centrul unui scandal la Dinamo Kiev.
Acum 6 ore
19:00
Concurență pentru Gino Cine e oficialul din Liga 1 care vrea să candideze la președinția LPF: „Mi-am propus obiective mărețe” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani) și-a anunțat intenția de a candida la următoarele alegeri pentru funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.
18:40
Transferul lui Pușcaș a picat Motivul pentru care polonezii au renunțat la atacantul dorit de Edi: „Oricum nu era ținta numărul 1” # Golazo.ro
Transferul lui George Pușcaș (29 de ani) la Legia Varșovia a picat din cauza pretențiilor finanicare ale fotbalistului.
18:20
Refuzat de Pancu! Fundașul israelian convocat de Lucescu la naționala României are o mare problemă # Golazo.ro
Lisav Naif Eissat, 20 de ani, este surpriza selecționerului Mircea Lucescu pentru cele două meciuri din octombrie, cu Moldova și Austria
17:50
„Îmi pare rău că n-am făcut la fel” Un nume uriaș îl pune la zid pe Mircea Lucescu după retragerea lui Mitriță: „A greșit! De ce îl mai chemi?&rdquo # Golazo.ro
Marcel Răducanu (70 de ani) a comentat retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională.
Acum 8 ore
17:00
Elemente noi în procesul intentat de dubla campioană de Grand Slam producătorului suplimentului nutritiv din cauza căruia a fost suspendată
17:00
Dinamo - Veszprem LIVE de la 19:45, în runda #3 din Liga Campionilor: cunoștințe vechi revin în Ștefan cel Mare # Golazo.ro
Dinamo va juca împotriva celor de la Veszprem, astăzi, de la 19:45, în runda #3 din Liga Campionilor la handbal masculin. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3.
16:50
Europa League LIVE de la 19:45. Prima rundă a grupei începe cu Răzvan Lucescu: PAOK joacă acasă cu Maccabi Tel Aviv » Toate partidele serii # Golazo.ro
Meciurile grupei XXL din Europa League încep azi, la ora 19:45, cu prima serie. Toate meciurile pot fi LIVE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante sunt și televizate.
16:40
„Nu avem probleme” Finanțatorul de la UTA neagă dificultățile financiare » Foștii jucători au reclamat clubul la FIFA # Golazo.ro
Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA Arad, neagă că ar exista probleme financiare la echipă, deși mai mulți fotbaliști au reclamat clubul la FIFA pentru faptul că nu și-au primit salariile pe anul 2025.
16:30
Cum a accesat FCSB o avere de la Europa! În ultimii 15 ani, clubul s-a ales doar de pe continent cu 145 de milioane de euro. Care e proporția: UEFA vs vânzări jucători # Golazo.ro
Joi seară, FCSB ia startul într-o nouă competiție europeană: tabloul principal din Europa League. Va fi în această postură pentru a 16-a oară începând din 2004
16:30
Trage un semnal de alarmă Mircea Lucescu le-a spus italienilor că e îngrijorat de situația de la naționala României: „Am pierdut nouă jucători” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, nu este mulțumit pentru că a rămas fără 9 jucători la națională în perioada noiembrie 2024 - iunie 2025.
16:20
16:00
„Ei cred că e iad!” Reacția lui Kasparov după discursul devastator anti-Rusia al ministrului de externe polonez: „Să nu vă plângeți!” # Golazo.ro
Garry Kasparov, legenda șahului mondial, a comentat contraatacul extrem de dur al lui Radoslaw Sikorski după ce avioanele Rusiei au încălcat spațiul aerian al Uniunii Europene
15:30
Acuzații de blat Președintele echipei lui Ianis Hagi, despre un noncombat cu campioana: „Oameni insignifianți spun: «O, Doamne, au dat meciul»” # Golazo.ro
Hasan Cavusoglu (61 de ani), președintele lui Alanyaspor, a oferit un răspuns în legătură cu acuzațiile de noncombat apărute după meciurile cu Galatasaray. Echipa la care joacă Ianis Hagi (26 de ani) se pregătește de un nou duel cu campioana Turciei, pe 26 septembrie.
15:10
„Dacă acesta este noul fotbal...” Ce l-a înfuriat pe Jose Mourinho după primul meci acasă, la Benfica: „Extrem de nedrept” # Golazo.ro
Jose Mourinho (62 de ani) a fost nervos după remiza dintre Benfica și Rio Ave de marți, scor 1-1.
Acum 12 ore
14:50
„Le forțează mâna” Informații de culise de la Ierusalim » Jucătorul-surpriză convocat de Lucescu ar vrea să joace de fapt pentru Israel # Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătură cu jurnalistul Josh Halickman, care lucrează la The Jerusalem Post, pentru a afla mai multe despre calitățile și defectele lui Lisav Naif Eissat.
14:30
„Doamne Sfinte, Dembele!” VIDEO Reacția savuroasă a lui Luis Enrique, după ce s-a întâlnit cu proaspătul câștigător al Balonului de Aur # Golazo.ro
Reacția plină de emoție a antrenorului Luis Enrique (55 de ani) a atras atenția publicului, după ce Ousmane Dembele (28 de ani) i-a arătat Balonul de Aur pe care l-a obținut luni.
14:10
Nu recomandă Inter Miami Un fost jucător din SUA a criticat echipa starului argentinian: „E rău! Tatăl lui Messi conduce clubul” # Golazo.ro
Polonezul Mateusz Klich (35 de ani), întors în țara natală după o aventură în Statele Unite, a oferit o opinie surprinzătoare despre Leo Messi (38 de ani) și Inter Miami.
14:10
Jaf de un milion de euro Casa selecționerului Portugaliei a fost spartă de hoți » Ce lucruri i-au furat # Golazo.ro
Roberto Martinez (52 de ani), selecționerul Portugaliei, a fost victima unui jaf.
14:00
Alertă înainte de meci Măsuri draconice de securitate pentru Maccabi Tel Aviv. E „ținta” grupărilor din Salonic, la partida cu echipa lui Răzvan Lucescu # Golazo.ro
Mai multe grupări pro Palestina din Salonic vor protesta înainte de partida dintre PAOK și Maccabi Tel Aviv din Europa League.
13:50
Au aruncat ouă spre Blănuță! Un jurnalist ucrainean povestește ce s-a întâmplat în timpul unui meci al lui Dinamo Kiev # Golazo.ro
Vladislav Blănuță are în continuare o situație dificilă la Dinamo Kiev. Ultrașii ucraineni nu-l iartă pe atacantul în vârstă de 23 de ani pentru postările pro-ruse făcute înaintea transferului de la FCU Craiova
13:30
Are doar 11 ani? Imaginea cu tânărul sportiv a stârnit suspiciuni și glume: „S-a născut când avea 5 ani” # Golazo.ro
Moussa Balla Traore (11 ani) a fost transferat de echipa de baschet al lui Real Madrid.
13:20
De ce a ales CSA Steaua Fostul jucător de la FCSB a explicat mutarea în Liga 2: „Oameni la care nu mă așteptam m-au lăsat la greu” # Golazo.ro
Dragoș Nedelcu (28 de ani), fost jucător la FCSB și Farul, a vorbit despre motivul pentru care a ales să semneze cu CSA Steaua. Mijlocașul și-a făcut debutul pentru steliști, în meciul pierdut împotriva celor de la Chindia Târgoviște, scor 0-3, în etapa #7 din Liga 2
13:20
„Teatru” cu Lucescu și Stoichiță Mihai Rotaru e convins că Mitriță ar mai fi putut juca pentru România: „Nu doarme nimeni cu poza lui Olaru sub pernă” # Golazo.ro
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a vorbit despre alegerea lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de a se retrage de la națională.
12:40
„Și-au dat seama că nu pot face față” Dezvăluirile lui Adrian Mazilu despre perioada petrecută în străinătate: „A fost o maturizare forțată” # Golazo.ro
Adrian Mazilu (20 de ani), extrema lui Dinamo, a vorbit despre experiențele de la Brighton și Vitesse, perioade marcate de accidentări și dificultăți de acomodare.
12:00
Mesaj de la Diana Șucu Soția acționarului de la Rapid se implică în conflictul lui Dobre cu fanii: „Huligani” # Golazo.ro
Diana Șucu, soția acționarului majoritar al Rapidului, Dan Șucu, i-a transmis un mesaj de încurajare lui Alex Dobre (27 de ani) după conflictul cu fanii.
11:40
„Diferit de Inzaghi” Un titular de la Inter, laude la adresa lui Cristi Chivu: ce l-a impresionat # Golazo.ro
Francesco Acerbi (37 de ani), jucătorul lui Inter, a venit cu laude la adresa lui Cristi Chivu (44 de ani).
11:30
Undă verde pentru Legea 4 Noul proiect cu impact major asupra fotbalului intern a avut parte de avize favorabile în Senatul României. Ce urmează # Golazo.ro
Deputatul AUR Ciprian Paraschiv (50 de ani) a anunțat că proiectul pentru modernizarea legislației sportului a primit avize preliminare favorabile în comisiile Senatului.
11:20
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 69. Astăzi, printre altele, despre Barcelona și Campionatul Mondial 2026, despre Duplantis și sport feminin din Arabia Saudită.
10:40
Vrea să-i rezilieze contractul Ce i-a zis Pintilii lui Becali despre prestațiile unuia dintre cei mai importanți jucători: „Mi-e că mă enervez” # Golazo.ro
Patronul FCSB, Gigi Becali (67 de ani), a anunțat că va stabili în această iarnă viitorul lui Vlad Chiricheș (35 de ani).
10:30
Cine transmite Go Ahead Eagles - FCSB Unde se poate vedea primul meci al campioanei României din grupa de Europa League # Golazo.ro
În primul meci din Europa League, FCSB va face deplasarea în Olanda și va juca cu Go Ahead Eagles. Partida va avea loc joi, de la ora 19:45, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
10:20
ONU cere excluderea Israelului Opt experți solicită suspendarea statului acuzat de genocid în Gaza: „Organismele sportive nu trebuie să închidă ochii” » UEFA ezită # Golazo.ro
Comisia independentă de anchetă a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a solicitat suspendarea Israelului din competițiile internaționale de fotbal.
10:10
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege” # Golazo.ro
Hugo Ekitike (23 de ani) a marcat golul victoriei lui Liverpool în partida cu Southampton din Cupa Ligii Angliei, scor 2-1.
Acum 24 ore
09:20
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!” # Golazo.ro
Aitana Bonmati (27 de ani) a fost implicată într-un moment amuzant, pe aeroportul din Paris.
23 septembrie 2025
23:20
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă” # Golazo.ro
Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova, a explicat motivul pentru care Ștefan Baiaram (22 de ani) nu a început ca titular meciul cu Oțelul Galați, 0-1.
23:20
Gavi, pe bară tot anul! Mijlocașul de la FC Barcelona a fost operat și va lipsi mai mult decât sperau catalanii # Golazo.ro
Gavi (21 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, a fost operat și va fi indisponibil timp de 4-5 luni.
23:10
Gheorghiță s-a rupt! Fotbalistul cedat de FCSB a apucat să joace în doar 2 meciuri pentru U Cluj » Cât ar putea lipsi # Golazo.ro
Andrei Gheorghiță (23 de ani), fotbalist transferat de Universitatea Cluj de la FCSB, ar putea lipsi o perioadă îndelungată de pe teren.
Ieri
23:00
Deepfake cu Nadal Legendarul sportiv, nevoit să intervină după apariția unor reclame mincinoase : „Îmi imită vocea și imaginea!” # Golazo.ro
Rafael Nadal (39 de ani), fost lider ATP, a transmis un semnal de alarmă legat de mai multe înregistrări false cu el.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.