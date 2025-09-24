Grecia este pregătită să ia în considerare interzicerea utilizării rețelelor de socializare de către copiii sub 16 ani

15:10

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, miercuri, 24 septembrie, că nu este de acord cu prezentarea non-stop a unei „situaţii apocaliptice”. El mai spus că ”nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece”. „Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am spus că […]