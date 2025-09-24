Panduru l-a taxat pe Elias Charalambous! Nota primită de antrenorul FCSB-ului după startul dezastruos de sezon

12:00

Ion Ţiric, care nu este un împătimit al jocurilor de noroc, a avut totuşi un moment neaşteptat, pe la mijlocul anilor `60, pe vremea în care nu deţinea încă un imperiu financiar. În 1968, fostul tenismen a intrat într-un cazino din San Juan, Puerto Rico şi a cheltuit toţi banii din buzunare la ruletă. A […]