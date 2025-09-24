Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Când pasiunea există, nu e niciodată târziu să începi. Cum şi pentru ce investeşte un inginer licenţiat în finanţe: Am rămas cu o dragoste netrăită pentru economie. Investesc pentru un viitor mai sigur şi o pensie liniştită
Ziarul Financiar, 25 septembrie 2025 00:15
Dana Lupu este exemplul perfect al omului care nu se opreşte niciodată din a învăţa şi din a-şi urma pasiunile. Inginer de profesie, absolventă a Politehnicii, Facultatea de energetică, şi cu un parcurs profesional în domeniul energetic, ea a simţit că îi lipseşte ceva. Aşa a apărut dorinţa de a înţelege economia şi mecanismele pieţelor financiare şi ulterior decizia de a urma o facultate cu profil economic.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
00:15
La presiunea PSD, guvernul a prelungit cu şase luni plafonarea preţului la alimentele de bază, până în martie viitor.
00:15
Ce se întâmplă cu bugetul multianual 2027-2034 al Uniunii Europene la Bruxelles. Sigfried Mureşan, membru al Parlamentului European: Comisia Europeană propune ca bugetul Uniunii Europene să devină un bancomat pentru priorităţile guvernelor statelor membre # Ziarul Financiar
Comisia Europeană propune o nouă abordare pentru bugetul multianual 2027-2034 prin care vrea să aloce fiecărui stat membru un buget, iar individual să decidă ce face cu banii respectivi, dar o sumă trebuie alocată pentru pilonul întâi din agricultură, a explicat Sigfried Mureşan, membru al Parlamentului European şi cel care gestionează bugetul pentru execrciţiul financiar 2027-2034, într-o întâlnire cu presa la Bruxelles.
00:15
Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Când pasiunea există, nu e niciodată târziu să începi. Cum şi pentru ce investeşte un inginer licenţiat în finanţe: Am rămas cu o dragoste netrăită pentru economie. Investesc pentru un viitor mai sigur şi o pensie liniştită # Ziarul Financiar
Dana Lupu este exemplul perfect al omului care nu se opreşte niciodată din a învăţa şi din a-şi urma pasiunile. Inginer de profesie, absolventă a Politehnicii, Facultatea de energetică, şi cu un parcurs profesional în domeniul energetic, ea a simţit că îi lipseşte ceva. Aşa a apărut dorinţa de a înţelege economia şi mecanismele pieţelor financiare şi ulterior decizia de a urma o facultate cu profil economic.
00:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la programul de corporaţie „nine to five“ la un job mai mult decât full time: cum a transformat Petru Grădinariu pasiunea pentru cafea într-o afacere cu două cafenele 5 to go în franciză # Ziarul Financiar
Pentru Petru Grădinariu, antreprenoriatul a venit firesc, dar nu peste noapte. Povestea începe în 2011, atunci când el şi familia sa s-au mutat din Suceava în Bucureşti. Ideea unei cafenele era deja în mintea lui, însă a aşteptat momentul potrivit şi abia în 2019 a făcut pasul din industria farma şi munca în corporaţie spre un drum total diferit: cel al cafelei.
00:15
Proiectele energetice strategice ale României mişcă bani globali: Nuclearelectrica ia două împrumuri în valoare de 620 mil. euro pentru retehnologizarea şi extinderea centralei de la Cernavodă. JP Morgan a condus sindicatul bancar. Doar U1 costă 3,8 mld. euro în total # Ziarul Financiar
Nuclearelectrica, operatorul centralei de la Cernavodă, care asigură 20% din producţia de energie a României, prin intermediul Unităţilor 1 şi 2, a anunţat ieri semnarea a două acorduri de finanţare cu JP Morgan SE pentru două dintre proiectele energetice strategice ale României: proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 a CNE Cernavodă şi proiectul Unităţilor 3 şi 4 ale CNE Cernavoda.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Piaţa listărilor la Bursă, încotro? Adrian Negru, Raiffeisen AM: Este un moment prielnic pentru emitenţi, care beneficiază de condiţii mai bune de finanţare decât în anii trecuţi. Fără noi companii, există riscul de supraîncălzire # Ziarul Financiar
Până acum, 2025 a adus o singură listare de acţiuni la Bursa de Valori Bucureşti, piaţa fiind dominată de obligaţiuni corporative şi titluri de stat, iar ultima mare listare semnificativă a fost Hidroelectrica (H2O) în vara lui 2023.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi UniCredit Bank. Grupul Petry din Mureş, care are producţie şi retail, se pregăteşte pentru export. „Ne dorim să ajungem în Italia, Spania şi Germania, unde sunt comunităţile de români“ # Ziarul Financiar
Grupul Petry, care are producţie şi retail proprii, are în plan extinderea businessului în afara graniţelor. Produsele din carne sub acest nume ar urma să ajungă în ţările unde există comunităţi mari de români, precum Italia, Spania şi Germania.
00:15
Surpriză: Adela Jansen, fostă vicepreşedintă a camerei de comerţ franceze în România şi fost HR al BRD, intră în boardul companiei de asigurări Eazy Asigurări # Ziarul Financiar
Adela Jansen, fostă vicepreşedintă a camerei de comerţ franceze în România (CCIFER) şi fost HR la banca românească cu capital francez BRD, are aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) pentru a intra în boardul companiei de asigurări Eazy Asigurări.
00:15
Constanţa, poveşti de pe litoral şi de dincolo de el – un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Care este povestea firmei Shark din Constanţa, care de 28 de ani face lucrări subacvatice cu scafandri? A recuperat epave de pe fundul mării, a lucrat pentru gigantul BP, iar în următorii şapte ani va colabora cu OMV pentru operaţiunile de la Marea Neagră # Ziarul Financiar
Gabriel Bălan, cofondatorul companiei Shark, nu este constănţean, dar a fost adoptat de oraş acum mai multe zeci de ani. A ajuns în Constanţa în 1986. Şi a rămas.
00:15
Tremend, companie IT cu 750 de angajaţi: Nu mai vindem forţă de muncă, ci căutăm proiecte cu valoare adăugată pentru care ne asumăm riscul # Ziarul Financiar
Compania Tremend Software Consulting se află într-un proces de transformare strategică, trecând de la outsourcingul tehnic - un model în care furniza personal specializat clienţilor la un tarif/oră, riscul proiectului rămânând la client - la o abordare bazată pe proiecte cu valoare adăugată, la tarife fixe.
00:15
Campanie ZF pentru date transparente şi credibile. Firmele „fantomă“ care bântuie businessul românesc # Ziarul Financiar
Firmele „fantomă“ au început să bântuie businessul românesc, iar tiparul pare a fi acelaşi în cazul tuturor, apar de nicăieri şi ajung „pe hârtie“ în topul celor mai mari firme din economia românească, cu venituri de miliarde de lei, fără ca cineva să fi auzit de ele.
00:15
Bursă. Finanţe personale. MedLife, OMV Petrom, Romgaz şi băncile, pe radarul brokerilor de la Bursă în aceste zile # Ziarul Financiar
Întrebaţi în cadrul emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi despre emitenţii listaţi care ies în evidenţă în ultimul timp, doi brokeri de la Bursa de Valori Bucureşti au menţionat operatorul de servicii medicale private MedLife (simbol bursier M), producătorul de petrol şi gaze OMV Petrom (SNP), grupul financiar Banca Transilvania (TLV) şi compania de stat Romgaz (SNG).
00:15
Pe cine finanţează băncile: comerţ şi iar comerţ, pe podium în topul celor mai bancarizate firme # Ziarul Financiar
Comerţul domină vârful topului celor mai creditate domenii din economia românească, după cum reiese din datele obţinute de ZF de la BNR, care prezintă în premieră în mod detaliat unde se duc cele mai multe finanţări bancare.
00:15
Intesa Sanpaolo Bank. Grupul italian Intesa Sanpaolo Bank, după preluarea First Bank: În cinci ani vom fi în top cinci bănci din România # Ziarul Financiar
Intesa Sanpaolo Bank România, subsidiara grupului bancar italian cu acelaşi nume, care a preluat recent First Bank pe piaţa locală, a organizat evenimentul „Gala Excelenţei“, unde oficiali români şi italieni au discutat despre direcţiile de dezvoltare ale sectorului financiar şi potenţialul de creştere al întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri).
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Mihai Drăghici, EY: Cred că după decenii în sfârşit a venit momentul pentru proiectul Tarniţa. Avem nevoie de această capacitate # Ziarul Financiar
Domeniul energiei verzi trece printr-un moment de graţie, nivelul punerilor în funcţiune având puterea de a transforma anul acesta în cel mai bun an din ultimii 30 pentru investiţiile în energie.
00:15
Bursă. Investitorii au plătit 51 milioane de lei impozit pe câştigurile din tranzacţii bursiere în 2024 De la 1 ianuarie 2026 Ministerul Finanţelor ar vrea să majoreze impozitele pe Bursă. Chiar este asta o miză? # Ziarul Financiar
Investitorii de pe piaţa de capital românească au plătit, în anul 2024, impozite în valoare totală de aproximativ 51,28 milioane de lei aferente câştigurilor obţinute din tranzacţionarea titlurilor de valoare şi a altor instrumente financiare, potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) la solicitarea Ziarului Financiar.
00:15
Gen Z. Tu ştii ce schimbări faci pe piaţa muncii? Salariile se adaptează la nevoile generaţiei tale, beneficiile se diversifică, iar angajatorii rescriu regulile jocului pentru a te atrage la job # Ziarul Financiar
Piaţa muncii se schimbă de când ai venit tu „la butoane”. Dacă pentru generaţiile trecute relaţia cu munca era una de subordonare de cele mai multe ori, generaţia ta pune piciorul în prag şi cere echilibru. Aşadar, salariile, beneficiile extrasalariale şi programul de lucru se adaptează ca să ţină pasul cu modul în care munceşti tu.
00:15
Acum 2 ore
23:15
Asaltul Temu, Aliexpress & co în Europa de Est: în Polonia, Temu a întrecut liderul local de comerţ online Allegro la popularitate. În Ungaria, maghiarii cumpără mai mult de pe platformele de comerţ electronic din China şi din străinătate decât de la toate magazinele online locale la un loc # Ziarul Financiar
23:15
China lansează „Drumul Polar al Mătăsii“, un coridor comercial mai rapid care leagă Asia de Europa # Ziarul Financiar
Istanbul Bridge, un portcontainer, a ridicat ancora în weekendul trecut din zona portuară Jinagyin din Fuzhou aflată în provincia Fujian din China, devenind prima navă care navighează prin nou lansatul coridor comercial arctic cunoscut drept „Drumul Polar al Mătăsii“, relatează Turkiye Today.
Acum 4 ore
22:00
Acum 6 ore
20:00
19:45
19:45
19:45
19:30
Mihai Filip, Oves Enterprise: Restrângerea accesului IT-iştilor indieni pe piaţa americană deschide oportunităţi pentru România, care poate deveni una dintre principalele destinaţii pentru proiecte IT externalizate # Ziarul Financiar
Decizia administraţiei Trump de a majora taxa pentru viza H-1B de la 1.000 la 100.000 de dolari pentru cererile noi marchează o schimbare majoră în modul în care companiile americane îşi vor organiza resursele umane, iar furnizorii de servicii de outsourcing din România – care s-au confruntat în ultima vreme cu o cerere mai redusă – ar putea beneficia de acest nou context, spune antreprenorul Mihai Filip, CEO al companiei Oves Enterprise, companie românească de dezvoltare de software.
19:00
18:45
Acum 8 ore
18:30
18:15
O companie din SUA cu peste 1.000 de birouri în 85 de ţări vrea să intre pe piaţa locală în franciză. Fondatorul ActionCOACH: Cred că există un spirit antreprenorial foarte puternic în România # Ziarul Financiar
Brad Sugars, fondatorul ActionCOACH, firmă activă pe segmentul de coaching pentru creşterea afacerilor şi a antreprenorilor din spatele afacerilor, cu peste 1.000 de birouri în 85 de ţări, e de părere că există un spirit antreprenorial foarte puternic în România.
18:00
17:45
17:15
17:15
17:15
Cum să avem mai multe materii prime din România pentru producţia de bere Berarii României: Introducerea unui sprijin cuplat de 200 de euro/hectar ar transforma cultura orzului de bere într-una profitabilă # Ziarul Financiar
Cererea de materii prime agricole pentru bere este de două ori mai mare decât cantităţile livrate de agricultorii români, iar acest lucru creează o oportunitate semnificativă de extindere şi dezvoltare a acestor culturi la nivel local, arată un studiu realizat de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (ICEADR), la solicitarea asociaţiei Berarii României.
17:00
16:45
Acum 12 ore
16:30
16:15
Autorităţile vorbesc despre problema natalităţii în declin, dar aşteaptă companiile private să susţină financiar posibilele soluţii. În 2024 a fost record negativ absolut la numărul de copii născuţi în România, puţin peste 148.000, din datele de la Statistică # Ziarul Financiar
Criza natalităţii în continuă scădere în România începe să intre pe agenda autorităţilor, însă în prezent doar în cadrul unor întâlniri lungi, fără un proiect clar şi o susţinere financiară a statului.
16:15
15:15
15:15
14:15
14:15
13:45
13:45
Jack Ma, omul din spatele „Amazonului chinezesc”, deschide şampania. Acţiunile Alibaba au decolat cu peste 9% în premarket pe bursa din SUA şi cu 6% în Hong Kong. Gigantul de e-commerce anunţă un program de investiţii masive în AI, punând pariul pe „(super)inteligenţa artificială” # Ziarul Financiar
13:45
Furnizorul de soluţii educaţionale digitale Ascendia intră în acceleratorul internaţional „Growth Academy: AI for GovTech”, derulat de Google. Ascendia, singura companie din România care intră în accelerator # Ziarul Financiar
Furnizorul de soluţii de educaţie digitală Ascendia S.A., listat pe bursa de la Bucureşti cu simobolul ASC, a anunţat că platforma sa de creare de conţinut educaţional LIVRESQ a fost selectată în prima cohortă EMEA a acceleratorului internaţional „Growth Academy: AI for GovTech”, derulat de gigantul american Google.
13:00
12:45
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.