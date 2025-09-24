Plafonarea preţurilor la alimentele de bază a fost prelungită cu şase luni

00:15

Piaţa muncii se schimbă de când ai venit tu „la butoane”. Dacă pentru generaţiile trecute relaţia cu munca era una de subordonare de cele mai multe ori, generaţia ta pune piciorul în prag şi cere echilibru. Aşadar, salariile, beneficiile extrasalariale şi programul de lucru se adaptează ca să ţină pasul cu modul în care munceşti tu.