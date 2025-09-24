Edi Iordănescu, remiză în Polonia: Legia Varşovia – Jagiellonia, scor 0-0
News.ro, 25 septembrie 2025 00:20
Formaţia Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Jagiellonia, într-un meci contând pentru etapa a şasea a campionatului Poloniei.
• • •
Acum 10 minute
00:30
Grecia intenţionează să-l extrădeze joi în Republica Moldova pe fostul politician şi om de afaceri Vladimir Plahotniuc, pentru a răspunde acuzaţiilor că ar fi fost implicat în sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, extrădarea având loc cu câteva zile înainte de alegerile sensibile din această ţară, au declarat guvernul moldovean şi o sursă juridică elenă citată de Reuters.
Acum 30 minute
00:20
Acum o oră
00:00
Sibiu: Tânăr, dus la spital în stare gravă după ce a fost lovit de un autoturism când traversa neregulamentar DN 1 # News.ro
Un tânăr de 26 de ani a fost transportat la spital, miercuri seară, cu multiple traumatisme severe, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa neregulamentar DN 1, în zona localităţii Cristian, judeţul Sibiu.
24 septembrie 2025
23:50
Cristian Mungiu: Societatea e într-un clivaj absolut/ Ne-am împărţit în nişte grupuri de oameni care se urăsc absolut/ Ai vrea să se scufunde partea aia de Românie cu toţi cei care gândesc altfel decât tine/ Singura cale e să intri într-un dialog # News.ro
Regizorul Cristian Mungiu afirmă că societatea românească este împărţită între progresism şi tradiţionalism şi se află într-un ”clivaj absolut”. ”Ne-am împărţit în nişte grupuri de oameni care se urăsc absolut. Ai vrea să se scufunde partea aia de Românie cu toţi cei care gândesc altfel decât tine şi ei la fel gândesc că tu eşti spălat pe creier şi posedat de Satana”, susţine el. Mungiu consideră că singura cale de a reîncerca o coagulare a acestor comunităţi este dialogul.
23:40
Grindeanu, despre congresul PSD: Va fi în această toamnă, fără dubii. Să treacă întâi toate aceste lucruri legate de pachetele de reformă # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susţinut că în următoarele săptămâni va avea loc congresul PSD, dar nu a avansat o dată anume, el precizând că trebuie să treacă întâi această perioadă în care sunt discutate pachetele de reformă.
Acum 2 ore
23:30
Tanczos Barna: Nu o să fie nicio problemă ca Guvernul să adopte această măsură de reducere cu 20% per ansamblu a numărului de angajaţi în administraţia publică centrală/ Nu vorbim de 3.000 şi ceva de primării, vorbim de câţiva miniştri # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că reducerea cu 20 de procente a aparatului bugetar din administraţia centrală este o ţintă şi este o prevedere în programul de guvernare, el fiind de părere că măsura nu va întâmpina aceeaşi rezistentţă ca în cazul administraţiei publice locale. ”Nu vorbim de 3.000 şi ceva de primării, vorbim de câţiva miniştri şi acolo lucrurile se decid mult mai uşor”, argumentează Tanczos.
23:30
Tanczos afirmă că, la formarea coaliţiei, Bolojan a dat de înţeles că, dacă partidele se dezic de cele asumate, se poate retrage: Este subiect închis, mergem înainte în această formulă # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că, în discuţiile avute la formarea coaliţiei şi agrearea programului de guvernare, premierul Ilie Bolojan nu a pronunţat cuvântul ”demisie”, însă a dat de înţeles că, dacă partidele se dezic de cele asumate, se poate retrage. Tanczos spune că, în opinia sa, discuţia despre o eventuală demisie a premierului este ”închisă”, dar admite că o decizie negativă a CCR privind legea care modifică pensiile magistraţilor poate ”complica foarte mult situaţia” şi poate crea ”un efect de domino”.
23:30
Felix Nmecha nu mai este lăsat de Borussia Dortmund să se exprime liber, după mesajele sale despre Charlie Kirk # News.ro
Borussia Dortmund l-a avertizat pe Felix Nmecha, care şi-a exprimat sprijinul faţă de familia lui Charlie Kirk după asasinarea acestuia la 10 septembrie, că postările sale pe reţelele sociale vor trebui să fie aprobate de departamentul de comunicare al clubului, relatează L'Equipe.
23:30
Tanczos Barna: Ajutoarele sociale trebuie regândite în ansamblu, pentru că sunt foarte multe persoane care ar fi apte de muncă, dar având ajutorul social se mulţumesc cu banii aceia şi nu au absolut niciun apetit pentru a veni şi a munci # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna susţine regândirea sistemului de acordare a ajutoarelor sociale, arătând că, în timp ce România importă zeci de mii de muncitori din Asia, numeroşi români apţi de muncă se mulţumesc cu sprijinul financiar acordat de stat şi ”„nu au absolut niciun apetit pentru a veni şi a munci şi pentru a trage la căruţa care se numeşte economia naţională”. Tanczoz este de părere că sistemul acordării ajutorului de şomaj ar trebui modificat.
23:20
Tanczos Barna anunţă că anul viitor va fi o nouă reducere, ”cu încă 10 sau 15%” a subvenţiei pentru partidele politice # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna anunţă că în bugetul de anul viitor ”cu siguranţă” se va regăsi o nouă reducere a subvenţiei pe care partidele politice o primesc de la bugetul de stat. El afirmă că sumele alocate formaţiunilor cu reprezentare parlamentară vor scădea cu încă 10-15 procente, după ce şi în acest an ele s-au redus.
23:20
Grindeanu: Mâine, cel târziu poimâine, PSD va înainta coaliţiei pachetul de relansare economică. Este iarăşi o condiţie, acest pachet al PSD trebuie să fie parte din pachetul trei. România nu mai poate auzi doar lucruri nasoale # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că social-democraţii vor propune ca în pachetul trei de reforme al Guvernului să fie inclus şi pachetul de relansare economică iniţiat de PSD, el afirmând că România nu mai poate auzi doar de lucruri ”nasoale”, adică tăieri, concedieri sau creşteri de TVA.
23:10
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile: Aşa este în România - fiecare minister încearcă să se apere când vine reforma, când vin concedierile, când vin reducerile de cheltuieli # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna mărturiseşte că, de aproximativ două decenii, de când este implicat în administraţia publică, observă că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile. ”Aşa este în România: fiecare minister încearcă să se apere când vine reforma, când vin concedierile, când vin reducerile de cheltuieli”, afirmă Tanczos Barna.
23:00
Tanczos Barna: Nu vom avea recesiune cu siguranţă/ Va fi nevoie de limitarea cheltuielilor şi de implementarea cu stricteţe a măsurilor deja luate # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna susţine că România nu va intra în recesiune economică anul acesta, el estimând că va fi înregistrată o creştere economică de sub un procent, ”dacă ultimele două luni nu vor reprezenta o problemă deosebită”. ”Va fi nevoie de limitarea cheltuielilor şi de implementarea cu stricteţe a măsurilor deja luate. Am văzut zilele trecute că bugetul făcut pe 2025 este unul pe prezumţii nerealiste. Dar la fel de nerealiste vor fi dacă avem impresia că suntem clarvăzători şi ştim ce se va întâmpla în 2026, tot anul”, adaugă el.
23:00
MAE rus l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova pentru a protesta faţă de refuzul Chişinăului de a acredita observatori ruşi la alegeri # News.ro
Ministerul rus de Externe a anunţat miercuri că l-a convocat pe ambasadorul Moldovei pentru a protesta faţă de refuzul ţării de a acredita reprezentanţii ruşi ca observatori la alegerile parlamentare, relatează Reuters.
23:00
Sorin Grindeanu: Îl felicit pe Alexandru Nazare că a reuşit să discute la Bruxelles, împreună cu primul-ministru, şi să existe acest deficit acceptat de 8,4. Nu ne închideam la 7 niciodată # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a felicitat pe ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pentru că a reuşit alături de premierul Ilie Bolojan să-i convingă pe oficialii de la Bruxelles să accepte un deficit de 8,4 la sută pentru România în acest.
22:50
Sorin Grindeanu: România a fost în pericol toamna trecută, aşa cum este acum Republica Moldova în pericol. Sper ca duminică în Moldova să câştige forţele pro-europene alegerile. E un risc major # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că România a fost în pericol toamna trecută la alegerile prezidenţiale, aşa cum acum este în pericol şi Republica Moldova, unde vor avea loc alegeri, duminică, pentru un nou Parlament. Grindeanu a afirmat că speră ca în scrutinul din Moldova să câştige forţele pro-europene şi i-a îndemnat pe cetăţenii moldovenii care trăiesc în România să se gândească foarte bine ce aleg.
22:50
România a ratat în ultimele minute calificarea la UEFA Futsal EURO 2026: 4-5 la general cu Ungaria # News.ro
Echipa naţională de futsal a susţinut miercuri cel mai important meci din ultimii ani, returul contra Ungariei din cadrul barajului de calificare la Campionatul European de futsal ce va avea loc în 2026, în perioada 21 ianuarie – 7 februarie, în Lituania, Letonia şi Slovenia. Tricolorii au ratat dramatic biletele pentru Campionatul European de futsal din 2026.
22:50
Tanczos: România plăteşte, anul acesta, pentru dobânzi, 51 de miliarde de lei, un record istoric. E dublu faţă de investiţiile Ministerului Dezvoltării sau ale Ministerului Transporturilor # News.ro
România are de plătit, anul acesta, dobânzi în valoare totală de 51 de miliarde de lei, suma reprezentând, potrivit vicepremierului Tanczos Barna, ”un record istoric”. Vicepremierul constată că suma pe care ţara o datorează creditorilor numai pentru dobânzi reprezintă dublul investiţiilor făcute de Ministerul Dezvoltării sau Ministerul Transporturilor în acest an.
22:40
Sorin Grindeanu, despre prinderea lui Potra în Dubai: Îi felicit pe cei de la Ministerul de Interne pentru că şi ei au avut un rol. Este un lucru foarte bun că cei care fug de lege din România sunt aduşi în ţară să răspundă în faţa instanţelor # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îi felicită pe reprezentanţii Ministerului de Interne, dar şi pe cei din Ministerul Justiţiei, pentru prinderea mercenarului Horaţiu Potra în Dubai, el apreciind că e un lucru bun ca toţi cei care fug de lege din ţară să fie aduşi înapoi în România.
22:40
Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat că preşedintele american Donald Trump s-a dovedit a fi „rasist, sexist, misogin şi islamofob” după ce liderul de la Casa Albă a făcut comentarii despre el la ONU, relatează BBC.
22:40
Tanczos Barna: Acum cinci ani sau chiar şase ani în Valea Uzului, acolo unde s-a născut AUR, au avut de atunci susţinere, şi eu sunt convins de acest lucru, chiar dacă nu am avut atunci dovezi clare, că au fost susţinuţi de atunci de Rusia # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) este de părere că apariţia şi ascensiunea Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) are legătură cu incidentele din Valea Uzului, din urmă cu peste cinci ani, şi că evenimentele din vara lui 2019 nu sunt străine de influenţa Rusiei. Tanczos afirmă că rezultatele celor mai recente alegeri parlamentare nu reprezintă ”o victorie pe veci” a AUR, el considerând că partidele clasice trebuie să ştie ce măsuri să ia pentru a-şi recâştiga alegătorii.
Acum 4 ore
22:30
Tanczos Barna: Salariile din administraţia locală, care sunt îngheţate din 2018 şi plafonate la nivelul salariului viceprimarului, sunt la jumătate faţă de salariile din administraţia centrală # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna susţine că în administraţia publică sunt categorii de angajaţi care au ”salarii incomparabile cu celelalte sectoare”, el dând exemplul diferenţelor considerabile dintre salariile funcţionarilor din administraţia publică locală, prin comparaţie cu colegii lor din administraţia centrală. ”Contabil cu 4.000 de lei, contabil cu 7.000-8.000 de lei şi nu reuşim să rezolvăm această situaţie acuma, dar în viitor, anul viitor, peste doi ani trebuie să găsim soluţii şi pentru aceste situaţii”, adaugă el.
22:30
Tanczos: Nu vor mai fi majorări de taxe şi impozite, nu vor mai fi, e o certitudine, tot pachetul propus de Ministerul Finanţelor a fost asumat de această coaliţie, s-a terminat acel pachet # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că taxele şi impozitele nu vor mai creşte în perioada următoare, el arătând că deficitul bugetar de 8,4% asumat de România pentru acest an va fi respectat cu ajutorul măsurilor luate până acum şi în urma reducerii cheltuielilor statului.
22:00
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Maccabi Tel Aviv, într-un meci din prima etapă a fazei principale a Ligii Europa.
21:50
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe, învinsă la scor şi în retur de Galatasaray, ratează grupele Euroligii # News.ro
Campioana Sepsi Sfântu Gheorghe a fost învinsă şi miercuri, în deplasare, de formaţia Galatasaray Istanbul, şi a ratat calificarea în grupele Euroligii, urmând a continua parcursul european în grupele FIBA EuroCup.
21:50
Incidente la meciul de futsal România – Ungaria. Joc întrerupt după ce suporteri au pătruns pe parchet. Au intervenit jandarmii / Sancţiunile dictate # News.ro
Meciul de futsal dintre reprezentativele României şi Ungariei, disputat miercuri seară la Craiova, a fost marcat de incidente în urma cărora câţiva suporteri au primit interdicţii de acces la competiţii pe o perioadă de un an.
21:50
Tanczos Barna, despre decizia CCR privind legea care modifică sistemul de pensii pentru magistraţi: Eu sper că şi de data aceasta o să aibă suficientă înţelepciune această instituţie să ia o decizie bună pentru ţară # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că speră ca judecătorii Curţii Constituţionale, care sunt aşteptaţi să se pronunţe asupra constituţionalităţii legii care modifică sistemul de pensii pentru magistraţi, ”şi de data aceasta o să aibă suficientă înţelepciune, această instituţie, să ia o decizie bună pentru ţară”. ”Sper ca această decizie să închidă pentru următoarele decenii această problemă, această controversă”, adaugă el.
21:40
Colegiul Medicilor precizează că ancheta disciplinară în cazul dr. Flavia Groşan, declanşată după afirmaţiile sale privind vaccinurile, este în curs/ Acum, ea susţine că nu a prescris niciodată paracetamol # News.ro
Colegiul Medicilor din România a precizat, miercuri, că ancheta disciplinară în cazul medicului pneumolog Flavia Groşan, declanşată după ce aceasta a postat un fake news conform căruia o persoană vaccinată o poate ”îmbolnăvi” pe una nevaccinată prin relaţii intime, este în desfăşurare, fiind aşteptat un punct de vedere din partea medicului. ”În cazul în care nu se primeşte răspuns de la dr. Flavia Groşan în termenul prevăzut, dosarul se va trimite la Comisia de Disciplină, unde va fi audiată”, a arătat Colegiul Medicilor. Acum, Groşan a susţinut, într-o nouă postare pe Facebook, că nu a prescris niciodată paracetamol: ”Ştiinţa? Poate. Intuiţie, sigur”.
21:30
Clubul muntenegrean FK Arsenal Tivat a obţinut miercuri reducerea suspendării din competiţiile UEFA de la 10 la 7 ani şi a amenzii de la 500.000 de euro la 400.000, după ce a contestat acuzaţiile de trucare a meciurilor, relatează Reuters.
21:30
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti pierde la mare luptă cu Veszprem HC, în grupa A a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia ungară Veszprem HC, scor 30-27(15-15), în meci contând pentru etapa a III-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al treilea eşec consecutiv pentru Dinamo.
21:20
Clinicile medicale din România pot ţine legătura cu pacienţii şi pot păstra evidenţa acestora şi chiar evidenţe interne folosind aplicaţii informatice # News.ro
Clinicile medicale din România au posibilitatea de a păstra legătura cu pacienţii, dar şi de a păstra evidenţa acestora şi chiar evidenţe interne, cum ar fi evidenţa stocurilor sau a pontajelor şi a concediilor angajaţilor, folosind aplicaţii informatice. Aplicaţia istoma.ro se adresează clinicilor stomatologice, în timp ce iclinic.ro este folosită de medici din alte specialităţi şi sunt deja câţiva ani de când acestea sunt implementate în România.
21:10
Giorgia Meloni a calificat flota umanitară pentru Gaza drept o iniţiativă „gratuită, periculoasă şi iresponsabilă” # News.ro
„Totul este gratuit, periculos şi iresponsabil”, a declarat miercuri premierul italian Giorgia Meloni referitor la flota umanitară care se îndreaptă spre Gaza, condamnând în acelaşi timp „atacurile cu drone” care au vizat flota în timpul nopţii, relatează AFP.
21:10
Pacienţii care au nevoie de un medic stomatolog au la dispoziţie o platformă unde pot identifixa acele clinici şi acei specialişti care li se potrivesc cel mai bine # News.ro
O companie de software din România pune la dispoziţia pacienţilor care au nevoie de medici stomatologi o platformă care îi ajută să identifice clinicile medicale şi medicii care se potrivesc cel mai bine nevoilor lor. Portalul web conţine ”mini-site-uri”, care îi ajută pe pacienţi să identifice cabinete stomatologice în funcţie de locaţie, tipul de plată – în rate sau nu, vârsta pacienţilor sau chiar locul de parcare.
20:50
Îndemnul lui Nicuşor Dan pentru cetăţenii moldoveni din România: Vă invit pe toţi să mergeţi la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni care se află în România să meargă, duminică, la vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova, şeful statului precizând că acest scrutin reprezintă un moment crucial pentru viitorul lor şi al Basarabiei.
20:50
Clubul UTA Arad are interdicţie la transferuri pentru trei perioade de mercato, conform datelor publicate pe site-ul FIFA.
Acum 6 ore
20:30
O companie românească sprijină clinicile stomatologice să găsească personalul de care au nevoie # News.ro
O companie din România sprijină clinicile care activează în domeniul stomatologic să găsească personalul de care au nevoie. Platforma piatastomatologica.ro pune în legătură, de peste şapte ani, clinicile stomatologice cu specialiştii din acest domeniu.
20:20
Alexandru Rogobete afirmă că, de la 1 octombrie, managerii de spitale vor fi obligaţi să publice periodic date privind activitatea unităţilor medicale: Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să ştim exact cine îşi face treaba şi cine nu # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că, de la 1 octombrie, managerii de spitale vor fi obligaţi să publice periodic, pe site-urile unităţilor medicale, date clare despre activitatea acestora, de la indicatori de calitate, inclusiv rata infecţiilor asociate asistenţei medicale, la date financiare şi informaţii privind utilizarea serviciilor. ”Indicatorii de performanţă nu vor fi doar simple date statistice, vor fi instrumente prin care să putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager şi a fiecărui şef de secţie. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să ştim exact cine îşi face treaba şi cine nu”, susţine Rogobete.
20:10
”Iranul nu a căutat niciodată şi nu va căuta niciodată să fabrice o bombă atomică”, dă asigurări preşedintele iranian Massoud Pezeshkian la tribuna ONU # News.ro
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a dat asigurări miercuri, la tribuna ONU, că Iranul nu vrea să se doteze cu arma nucleară, respingând astfel acuzaţii ale Occidentului în acest sens, în timp ce negocieri ale ultimei şanse continuă în vederea evitării unei restabiliri a sancţiunilor ONU impuse Teheranului, relatează AFP.
20:00
Marius Budăi (PSD) despre eliminarea excepţiilor privind vârsta de pensionare: Este un domeniu foarte greu şi trebuie să-l înţelegem şi apoi să ne pronunţăm. Să vii acum să îi spui unui miner că trebuie să stea până la 65 de ani în mină... # News.ro
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) a declarat, miercuri, despre eliminarea excepţiilor privind vârsta de pensionare, că este un domeniu foarte greu şi trebuie să-l înţelegem şi apoi să ne pronunţăm, dând exemplul pensionării unor categorii precum minerii.
20:00
Boris Becker, de şase ori campion de Grand Slam, a declarat că regretă că a câştigat turneul de la Wimbledon la vârsta de 17 ani, din cauza presiunii pe care acest lucru i-a generat-o în timpul şi după cariera sa de jucător, relatează BBC.
20:00
Echipa Corona Braşov a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia ucraineană BC Dnipro, scor 83-69 (47-26), în manşa tur din preliminariile FIBA Europe Cup. Returul va avea loc tot la Braşov, în 27 septembrie.
19:50
Instagram a atins 3 miliarde de utilizatori activi lunar, anunţă CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg # News.ro
Instagram a ajuns la 3 miliarde de utilizatori activi lunar, a declarat miercuri Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta Platforms, marcând un nou prag istoric pentru una dintre cele mai populare aplicaţii de social media din lume, transmite Reuters.
19:10
Handbal feminin: Gloria Bistriţa – Minaur Baia Mare, scor 32-22, în etapa a III-a a Ligii Naţionale # News.ro
Ultimul meci din etapa a III-a a Ligii Naţionale s-a disputat, miercuri, între Minaur Baia Mare – Gloria Bistriţa, scor 32-22 (16-13).
19:10
DIICOT anunţă că se fac cercetări in rem în dosarul deschis după ameninţările primite în şcoli şi spitale/ Este vizată infracţiunea de ameninţare, ca act de terorism # News.ro
DIICOT anunţă, miercuri seară, că în dosarul deschis după ameninţările primite în legătură cu unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti şi din ţară se fac cercetări in rem pentru infracţiunea de ameninţare, ca act de terorism.
19:10
Nicuşor Dan, întâlnire cu reprezentanţii companiei Airbus: Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene. Este o oportunitate şi o responsabilitate # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, miercuri, o întâlnire foarte bună la Palatul Cotroceni cu reprezentanţii companiei Airbus, alături de ambasadorii Franţei, Germaniei şi Spaniei la Bucureşti, el afirmând că industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene, fiind o oportunitate şi o responsabilitate.
19:00
Ministrul Justiţiei, despre extrădarea lui Horaţiu Potra: În momentul de faţă nu există un tratat de cooperare judiciară între jurisdicţii / Autorităţile române fac absolut tot ce depinde de ele ca această procedură să se desfăşoare cât mai repede # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, despre extrădarea lui Horaţiu Potra, că în momentul de faţă nu există un tratat de cooperare judiciară între România şi Emiratele Unite, dar autorităţile române fac absolut tot ce depinde de ele ca această procedură să se desfăşoare cât mai repede.
18:40
Rusia spune că Ucraina nu poate recuceri teritorii de la armata rusă, aşa cum susţine Trump, o ”teză eronată”. ”Rusia nu este un tigru. Rusia este asociată mai mult cu un urs. iar urşi de hârtie nu există” # News.ro
Rusia dă asigurări miercuri că Ucraina nu este în măsură să recucerească teritorii de la armata sa, contrar unor declaraţii făcute marţi de către preşedintele american Donald Trump şi că intenţionează să-şi continue asaltul pe care l-a lansat în 2022, relatează AFP.
Acum 8 ore
18:30
Europa nu-şi poate permite să piardă R.Moldova, avertizează Zelenski la tribuna ONU. ”Rusia încearcă să facă (Republicii) Moldova ceea ce Iranul a făcut Libanului”. Lumea este angajată în ”cea mai distructivă cursă a înarmării”, avertizează el şi cere lum # News.ro
Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să intre în orbita Rusiei, declară miercuri, la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.
18:30
Spitalizare prelungită pentru tehnicianul Ralf Rangnick, care suferă de o infecţie la gleznă / Naţionala Austriei înfruntă România peste câteva zile # News.ro
Selecţionerul Austriei, Ralf Rangnick, va trebui să rămână internat în spital, după ce a contractat o infecţie în urma mai multor intervenţii chirurgicale la gleznă, relatează RMC Sport.
18:10
Bolojan, întrebat pe cine va numi vicepremier în locul lui Anastasiu: Un astfel de om care să fie şi disponibil să intre într-o astfel de situaţie nu e uşor de găsit, dar în perioada următoare vom veni cu o propunere pentru a ocupa acest post # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu este uşor să se găsească un om care să vină din zona antreprenorială sau din cea de responsabilitate socială şi să fie dispus să intre în Guvern pentru a ocupa postul de vicepremier deţinut anterior de Dragoş Anastasiu, dar a precizat că în perioada următoare va veni cu o propunere în acest sens.
