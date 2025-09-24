Incidente la meciul de futsal România – Ungaria. Joc întrerupt după ce suporteri au pătruns pe parchet

12:20

Părinți ai copiilor de la Grădinița cu Program Prelungit din Valea Lupului semnalează lipsa de transparență în modul în care este asigurată hrana preșcolarilor. Aceștia acuză faptul că firma de catering Food Factory Park SRL, care deservește câteva sute de copii, a fost aleasă prin intermediul Asociației Prietenii Școlii Valea Lupului, ONG ce gestionează contractul, fără implicarea efectivă a părinților și, după cum acuză unii dintre ei, cu posibile legături politice între membrii conducerii școlii și asociație. Părinții reclamă că, în ciuda numeroaselor solicitări, firma de catering nu a fost înlocuită. Articolul Cine alege ce mănâncă copiii la grădiniță? Un ONG din Valea Lupului preia controlul meniului, iar părinții cer explicații pentru alegerea firmei de catering din Miroslava apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.