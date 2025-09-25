Edi Iordănescu, la pământ după ultimul meci al Legiei: „Sunt trist, supărat și frustrat”. Critici la adresa arbitrajului: „E o mare greșeală”
Fanatik, 25 septembrie 2025 00:50
Edi Iordănescu, fostul selecționer al naționalei României, dezamăgit după ce echipa sa, Legia, a remizat acasă cu Jagiellonia.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum o oră
01:20
Deși a început campionatul cu pretenții la titlu, CFR Cluj se teme în acest moment pentru prezența în play-off: „Suntem în mare pericol”
Acum 2 ore
01:00
5-5 după 0-1 în minutul 45! Meciul echipei de Champions League a eclipsat total duelurile din Europa League # Fanatik
Spre uimirea microbiștilor, meciul zilei nu vine din Europa League. După ce a defilat în Champions League, a făcut un rezultat uluitor în campionatul intern
00:50
“Poate rata Dinamo play-off-ul?” Florin Bratu, avertisment pentru jucătorii lui Kopic: “Anul trecut Sepsi a fost la un meci de play-off şi a retrogradat!” # Fanatik
Florin Bratu a transmis, în direct la FANATIK DINAMO, că Dinamo poate întâmpina probleme în lupta pentru play-off. Antrenorul a oferit exemplul lui Sepsi de anul trecut.
00:50
Edi Iordănescu, la pământ după ultimul meci al Legiei: „Sunt trist, supărat și frustrat”. Critici la adresa arbitrajului: „E o mare greșeală” # Fanatik
Edi Iordănescu, fostul selecționer al naționalei României, dezamăgit după ce echipa sa, Legia, a remizat acasă cu Jagiellonia.
00:40
Explicațiile lui Andrei Preda „Gogoașă” după scandalul monstru de la România – Ungaria: „Am sărit din tribună pentru a ajuta” # Fanatik
Fostul lider al galeriei oltene a vorbit despre incidentele violente din meciul de futsal România - Ungaria. „Nu au existat victime”
00:20
Peste 100 de suporteri au fost arestați de forțele de ordine după ce au fost depistați cu diverse arme asupra lor la meciul dintre Nice și AS Roma
Acum 4 ore
00:00
Cele 5 zodii care au noroc triplu și dau de abundență și fericire până pe 1 octombrie. Au lumea la picioare în tot ce fac # Fanatik
Cei 5 nativi care au mare noroc, se bucură de bani mulți și șanse nemăsurate până pe 1 octombrie. Astrele sunt aliniate în favoarea lor.
24 septembrie 2025
23:50
Suma uriaşă investită de Dinamo în transferuri! Posturile unde Kopic aşteaptă întăriri: “Aici ar mai trebui aduşi jucători” # Fanatik
Florin Bratu a analizat transferurile lui Dinamo din vara acestui an. „Mitraliera” știe unde mai are nevoie Zeljko Kopic de jucători.
23:50
Selecționerul României, dezamăgit de suporterii care au făcut haos la meciul cu Ungaria. „Nu știau nici jucătorii ce se întâmpla”. Video # Fanatik
Ce a declarat selecționerul naționalei de futsal după haosul din România - Ungaria. „Băieții și-ar fi dorit mai multa gălăgie”.
23:40
Răzvan Lucescu a dat vina pe soartă după PAOK – Maccabi din Europa League: „Nu avem norocul de partea noastră” # Fanatik
Răzvan Lucescu a oferit primele declarații după ce echipa sa a remizat, 0-0, în meciul din Europa League, cu Maccabi Tel Aviv.
23:20
Încă un român la o echipă de tradiție din Serie A! Agentul l-a comparat pe atacant cu Cristiano Ronaldo! # Fanatik
Debut pentru un tânăr atacant român la o echipă de Serie A. Agentul său are doar cuvinte de laudă. „Nu joacă niciodată prost”.
23:20
Pontul zilei de joi, 25 septembrie, din SuperLiga. Cotă de 7.99 de la Superbet cu meciuri din etapa 11 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 25 septembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe meciurile din etapa a 11-a.
23:10
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani # Fanatik
Fata lui Leonard Doroftei provoacă admirație pe rețelele de socializare. Vanessa este o apariție răvășitoare la 21 de ani.
22:50
Infern la Universitatea Craiova – Dinamo! Mihai Rotaru anunţă sold out la derby: „Îi aşteptăm în Bănie!” # Fanatik
Universitatea Craiova a intrat în atmosferă de derby, Mihai Rotaru o așteaptă pe Dinamo în Bănie cu un stadion plin.
22:50
Cum a comentat Mihai Stoichiță incidentele de la România – Ungaria: „Nu au legătură cu echipa națională” # Fanatik
Mihai Stoichiță și-a găsit cu greu cuvintele după ce echipa națională de futsal a României a ratat calificarea la Campionatul European în barajul împotriva Ungariei. Ce a declarat oficialul FRF despre incidentele de la Craiova
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 25 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 276 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Europa League.
22:30
Ce spune Victor Angelescu, președintele de la Rapid, despre vestea că Liviu Ungureanu poate, din nou, să fie prezent în peluza giuleșteană.
22:20
Maghiarii au reacționat după evenimentele șocante de la România – Ungaria. Ce a scris presa de la Budapesta # Fanatik
Incidentele de la partida de Futsal, dintre România și Ungaria, au intrat și în atenția jurnaliștilor maghiari, care au comentat imediat imaginile.
Acum 6 ore
22:10
„Ce i-or fi trebuit două echipe lui Dan Șucu?”. Adrian Mutu, mesaj pentru patronul de la Rapid și Genoa după „pățania” din weekend # Fanatik
Weekend trist pentru Dan Șucu după ce Genoa și Rapid au pierdut meciurile din campionat. Adrian Mutu, reacție virală în direct.
21:50
Sancțiunile dictate de Jandarmerie după războiul de la România – Ungaria! Ce s-a întâmplat, de fapt, la Craiova # Fanatik
Ce sancțiuni a dat Jandarmeria după incidentele de la partida de futsal dintre România și Ungaria, ce a avut loc la Sala Polivalentă din Craiova
21:50
Profeția lui DON Mitică pentru Go Ahead Eagles – FCSB în Europa League: ”Vorbești serios?” # Fanatik
Dumitru Dragomir a analizat meciul Go Ahead Eagles - FCSB din Europa League și a venit cu un verdict dur la ”Profețiile lui DON Mitică”.
21:40
Familia lui David Popovici, în mijlocul unui scandal la CS Dinamo! Acuzații dure: „Acesta e tristul adevăr” # Fanatik
Mihai Popoivici, tatăl lui David Popovici, e considerat vinovat pentru modul în care conduce secția de înot de la CS Dinamo
21:20
Fotbalistul de la FCSB evaluat la 30 de milioane de euro, trimis să joace la echipa a doua! Gigi Becali era încântat de el: „Poți să iei mulți bani” # Fanatik
Puștiul de la FCSB, trimis la liga a treia! Nu prinde minute la prima echipă, dar a înscris în duelul cu Dunărea Călărași.
21:10
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi cât de departe e România de acest model # Fanatik
Mai multe din UE au implementat modele care uşurează tranziţia către pensionare, oferind variante flexibile de lucru cu mult înainte de atingerea pragului legal.
21:00
Elias Charalambous se teme înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Pentru unii poate părea că e o echipă accesibilă, dar nu este așa” # Fanatik
Deși pare cel mai accesibil adversar de pe întreg tabloul, Elias Charalambous atrage atenția asupra lui Go Ahead Eagles. Ce a spus despre echipa ce a cucerit Cupa Olandei în stagiunea precedentă
20:50
Denis Alibec e pregătit de duelul pe care echipa sa, FCSB, îl va avea contra celor de la Go Ahead Eagles, în grupa principală din Europa League
20:30
Contre în direct între Victor Angelescu și Vali Moraru pe tema scandalului Alex Dobre! „Nu aveți destui ani în spate? Ne învățați cum să ne facem meseria?” # Fanatik
Dialog aprins între Victor Angelescu și Vali Moraru. Ce spune președintele de la Rapid despre gestul făcut de Alex Dobre din finalul meciului cu Hermannstadt.
20:20
Moment trist pentru sportul din România. Un nume mare s-a stins din viață. A participat la Jocurile Olimpice din 1980.
Acum 8 ore
19:50
Peluza Sud Craiova și-a făcut de cap înainte de meciul România – Ungaria la futsal! Fumigene, scandări xenofobe și bannere împotriva lui Adrian Mititelu. Video # Fanatik
Înaintea partidei de futsal dintre România și Ungaria, Peluza Sud Craiova a fost extrem de vocală pe străzile orașului. Vecinii noștri și Adrian Mititelu nu au scăpat de furia suporterilor
19:40
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic # Fanatik
Cine este și cum arată, Patricia, fata lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali are toate motivele să fie mândru.
19:30
Sacrifică FCSB campania din Europa League?! „Când te duci cu echipa a doua, şansele sunt mult mai mici!” # Fanatik
Aflată în fața debutului în UEFA Europa League, FCSB riscă să compromită și sezonul european. Avertisment primit de campioana României
19:10
Războiul FCSB – CSA Steaua a ajuns în presa din Olanda înaintea meciului campioanei cu Go Ahead Eagles: „Clubul a ajuns pe mâna controversatului George Becali” # Fanatik
Jurnaliștii olandezi au analizat conflictul dintre FCSB și Steaua înainte de meciul campioanei României cu Go Ahead Eagles.
18:50
Clubul cu pretenții din SuperLiga, penalizat aspru de FIFA! Interzis la transferuri până în 2027 # Fanatik
Una dintre revelațiile acestui sezon din SuperLiga a primit o veste dură din partea FIFA! Transferurile îi vor fi blocate timp de 3 ferestre de mercato
18:40
Dumitru Dragomir vine cu un scenariu șocant în scandalul uriaș provocat de Ion Geolgău la FRF: „A fost atras în cursă. Eu nu l-aș da afară” # Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit despre un scenariu șocant legat de scandalul provocat de Ion Geolgău la FRF. Ce a spus Mitică Dragomir despre cazul lui Geolgău.
18:30
Liviu Bocciu Ungurean revine pe stadioane! Liderului galeriei Rapidului i-a fost ridicată interdicția. Exclusiv # Fanatik
Liviu Ungurean, liderul Peluzei Nord Rapid, se poate alătura din nou suporterilor giuleșteni! Când ar putea participa la primul meci
Acum 12 ore
18:10
Gigi Becali, verdict clar după conflictul dintre Dobre și fanii Rapidului: “Dacă el nu e acolo, nu e nimic! El e crema” # Fanatik
Gigi Becali a comentat în stilul său caracteristic la FANATIK SUPERLIGA conflictul iscat la Rapid între Alex Dobre și fani.
17:50
Fostul jucător de la FCSB a fost dat afară cu scandal de la echipa din Superliga! Fotbalistul a pierdut procesul # Fanatik
Despărțire cu scântei la o echipă din Superliga României. Fostul fotbalist de la FCSB a rămas liber de contract după ce a pierdut procesul cu fostul club. Despre cine e vorba.
17:40
Anunț șocant pentru Dennis Man! PSV pregătește transferul după ce românul nu a avut nicio realizare în Eredivisie # Fanatik
Dennis Man a primit un motiv de îngrijorare la începutul acestei săptămâni! Ce a anunțat presa din Olanda: „Cât mai repede posibil!”
17:20
O legendă a Stelei a antrenat Go Ahead Eagles, adversara FCSB din Europa League. L-a pregătit pe Louis van Gaal și a intermediat transferul lui Gică Popescu la PSV # Fanatik
O legendă a Stelei a fost antrenorul principal al celor de la Go Ahead Eagles, prima adversară a FCSB din grupa de Europa League.
17:10
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă la licitație. Tatăl lui Vlad Pascu, printre beneficiari # Fanatik
Tatăl lui Vlad Pascu a pornit executarea silită împotriva proprietarului vilei de 2,3 milioane de euro care găzduiește Ambasada Bangladesh. Acesta este un controversat mogul
17:10
Dinamo – Veszprem, Liga Campionilor Handbal, etapa 3. „Dulăii”, în căutarea primei victorii în Champions League # Fanatik
Dinamo - Veszprem, duelul de foc pentru „dulăi” în etapa 3 de Champions League la handbal masculin. Programul complet al rudei în Liga Campionilor, rezultate, televizări și clasament actualizat.
17:00
Vodafone: Incluziunea digitală, cheia pentru a aborda decalajul digital european de 1,3 trilioane de euro # Fanatik
Vodafone a realizat raportul „Conexiune între comunități”, care arată că diviziunea digitală reprezintă o vulnerabilitate strategică majoră pentru Europa.
16:50
Adrian Mutu, previziune sumbră pentru FCSB: „Ar fi surpriza ultimilor 100 de ani”. „Briliantul” a numit o altă dezamăgire din SuperLiga: „A dispărut” # Fanatik
Adrian Mutu nu s-a ferit de cuvinte și a făcut o analiză dură a situației celor de la FCSB în SuperLiga.
16:30
Mircea Lucescu s-a convins de Cristi Chivu la Inter după 4 etape și a tras concluzia în presa din Italia # Fanatik
Mircea Lucescu a dat verdictul despre Cristi Chivu după 6 puncte în primele 4 etape de Serie A. Cum a comentat „Il Luce” evoluția tehnicianului lui Inter
16:20
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv # Fanatik
Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că își dorește ca președintele Dani Coman și antrenorul Bogdan Andone să rămână la FC Argeș timp de cel puțin trei ani.
16:00
Primele oferte pentru Mircea Rednic după despărțirea de Standard Liege: „E pregătit pentru o nouă provocare” # Fanatik
Mircea Rednic nu stă prea mult pe bară. Primele oferte pentru tehnicianul român după scurta aventură la Standard Liege.
15:50
Pană majoră la plățile cu cardul în România. Banca Transilvania și 24pay blocate ore întregi. Kaufland, DM și alte magazine afectate # Fanatik
Pană generalizată la plățile cu cardul pe 24 septembrie 2025: clienții BT nu au putut plăti în Kaufland, DM și alte magazine din România. Serviciul 24pay blocat complet.
15:40
Grindeanu susţine ca Bolojan să rămână în funcţie, dar avertizează: „Nu-s de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice” # Fanatik
Preşedintele PSD nu e de acord cu schimbarea premierului şi susţine că actuala coaliţie ar trebui să dureze până la viitoarele alegeri.
15:20
Cum poți ajunge spion fără voie. Explicațiile fostul șef SIE în cazul sportivului din Constanța arestat în Grecia # Fanatik
Cât de ușor pot deveni turiștii români spioni în ochii autorităților din străinătate, fără să fie neapărat recrutați de vreun serviciu secret? Fostul șef SIE face lumină.
15:20
Echipa lui Ianis Hagi, în mijlocul unui scandal monstru în Turcia: „Oameni lipsiți de tact, imorali și fără valoare” # Fanatik
Echipa la care s-a transferat Ianis Hagi, Alanyaspor, e în mijlocul unui scandal imens, fiind acuzată de jocuri de culise
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.