„A ajuns într-o realitate paralelă”. Val de reacții furioase și ironii la Moscova, după schimbarea de poziție a lui Trump
HotNews.ro, 25 septembrie 2025 01:00
Afirmațiile președintelui american Donald Trump de marți, 23 septembrie, făcute la ONU în marja Adunării Generale a ONU, potrivit cărora Ucraina are șanse să-și recucerească toate teritoriile ocupate de armata Moscovei, au declanșat un val…
• • •
Acum 2 ore
01:00
00:20
Eșec la orizont pentru avionul de vânătoare SCAF, cel mai mare proiect de apărare comun al Europei. Pe ce se ceartă Germania, Franța și Spania # HotNews.ro
Franța a anunțat miercuri că este pregătită să dezvolte singură un avion de vânătoare, sugerând posibilul eșec al celui mai mare proiect de cooperare în domeniul apărării din Europa, confruntată cu impasul discuțiilor cu Germania…
Acum 4 ore
00:10
Sindicatele anunță încă o zi de grevă și proteste în Franța, punând presiune pe noul premier # HotNews.ro
Organizațiile sindicale franceze au anunțat grevă și proteste în data de 2 octombrie pentru a pune presiune pe noul prim-ministru, Sebastien Lecornu, în legătură cu cererile lor de a anula programul fiscal de austeritate al…
24 septembrie 2025
23:50
Șeful diplomației americane i-a cerut omologului rus „oprirea omorurilor” în Ucraina. Lavrov i-a spus lui Rubio că Europa și Kievul sunt cele care „prelungesc” războiul # HotNews.ro
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, și omologul său american, Marco Rubio, au avut o întrevedere, miercuri, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, potrivit anunțului făcut de Ministerul de Externe al Rusiei.…
23:50
SuperLiga: Patronul FSCB, despre Vlad Chiricheș: „Nu mai poate, gata, nu mai are viteză” # HotNews.ro
Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat că va stabili în această iarnă viitorul fotbalistului Vlad Chiricheș (35 de ani). Contractul jucătorului, care nu traversează o perioadă bună, ar putea fi reziliat, scrie Golazo.ro. Fostul internațional…
23:30
Spania trimite o navă militară după ce flotila umanitară spre Gaza a anunțat că a fost atacată cu drone. Italia a desfășurat deja o fregată # HotNews.ro
Spania va trimite o navă militară pentru a sprijini flotila umanitară cu destinația Gaza, a anunțat miercuri premierul Pedro Sánchez, după ce organizatorii au declarat că mai multe dintre ambarcațiunile lor au fost vizate de…
23:10
Cele două scenarii în care Kievul are cele mai mari șanse de a-și recupera toate teritoriile capturate, după ce Trump a virat brusc spre Ucraina # HotNews.ro
Într-o singură postare pe rețelele de socializare, Donald Trump a susținut că armata Kievului, aflată sub presiune în prezent pe front, are șanse, de fapt, să „recâștige întreaga Ucraină în forma sa originală”. Dar afirmația…
22:50
Irina Rimes, înaintea alegerilor din Republica Moldova: „Democrația trebuie apărată” / De ce iubește „foarte mult ziua de votare” și ce o „neliniștește profund” # HotNews.ro
Irina Rimes, cântăreață născută în Republica Moldova, a vorbit despre alegerile parlamentare de duminică într-un interviu pentru Context.ro și a subliniat că „este foarte important ca fiecare cetățean să își facă datoria de cetățean” și…
22:40
Tensiuni diplomatice între Tbilisi și Berlin: Ambasadorul Germaniei, convocat de autoritățile georgiene și acuzat că promovează o „agendă radicală” înaintea alegerilor locale din țară # HotNews.ro
Ministerul de Externe al Georgiei l-a convocat miercuri pe ambasadorul Germaniei, acuzându-l că ar fi implicat în încercări de promovare a unei „agende radicale” în țară înaintea alegerilor locale de luna viitoare, considerate extrem de…
22:20
Legea inițiată după scandalul de la spitalul Sf. Pantelimon a fost adoptată de Parlament. „O schimbare necesară pentru siguranța pacienților”, spune unul dintre inițiatori # HotNews.ro
Spitalele vor fi obligate prin lege să instaleze butoane de panică la toate paturile din saloane „într-un loc accesibil pacientului”, precum și camere video în secțiile de terapie intensivă (ATI) și de primiri urgențe (UPU…
Acum 6 ore
22:10
Președintele Argentinei, Javier Milei, l-a lăudat miercuri pe aliatul său Donald Trump și a spus că acesta a salvat Statele Unite și lumea de la o „catastrofă”, invocând politicile președintelui american în materie de migrație…
21:50
„Lovitură de precizie”. Două rachete balistice Iskander trimise de ruși au făcut din nou victime în armata ucraineană, la o bază de antrenament # HotNews.ro
Un atac rusesc cu rachete asupra unei baze militare de instrucție în Ucraina a provocat miercuri victime în rândul soldaților ucraineni, a anunțat armata ucraineană, potrivit agențiilor de presă DPA și EFE. Cel puțin două…
21:40
Putin l-a numit pe Igor Krasnov, procurorul care a coordonat dosarele împotriva opoziției, la conducerea Curții Supreme a Rusiei # HotNews.ro
Igor Krasnov, fost procuror general cunoscut pentru rolul său central în reprimarea opoziției de către Kremlin, a fost numit președinte al Curții Supreme a Rusiei, a confirmat Consiliul Federației într-un comunicat publicat pe 24 septembrie,…
21:20
Clubul UTA Arad are interdicţie la transferuri pentru trei perioade de mercato, conform datelor publicate pe site-ul FIFA. Interdicţia este valabilă din data de 23 septembrie. Pe lista FIFA a cluburilor cu interdicţii se află…
21:20
FOTO Atac sângeros la biroul de imigrări din Dallas: Două persoane ucise, mesaj „anti-ICE” pe gloanțele suspectului # HotNews.ro
Un bărbat înarmat care a inscripționat mesajul „ANTI-ICE” pe un glonț nefolosit a ucis două persoane reținute și a rănit o alta, miercuri, la un birou local al Serviciului de Imigrări și Vamă din Dallas,…
21:10
SUA anunță tăierea a miliarde de dolari din fondurile pentru energia verde, după declarația lui Trump despre schimbările climatice # HotNews.ro
Departamentul american al Energiei a anunțat miercuri că intenționează să anuleze fonduri de peste 13 miliarde de dolari pe care administrația Biden le promisese pentru subvenționarea energiei eoliene, solare, a bateriilor și a vehiculelor electrice,…
20:50
„Când am deschis geamul, nu se vedea la un metru în față”. Cum au trăit locuitorii din Pantelimon incendiul masiv care a generat 3 mesaje RO-Alert și poluare de 7 ori mai mare în București # HotNews.ro
Un val uriaș de fum a creat panică în aproape tot Bucureștiul, marți seară, cu locuitori din cinci sectoare crezând că focul arde chiar sub fereastra lor. Dacă așa s-a simțit la kilometri distanță de…
20:40
Ce informații vor fi obligate spitalele să publice pe site. „Transparența nu mai este opțională” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că managerii de spitale publice vor avea, de la 1 octombrie, „obligația de a publica periodic, pe site-urile unităților, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc”.…
20:40
„Isterie exagerată”. Kremlinul respinge scurt acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian al NATO de către avioanele rusești de luptă # HotNews.ro
Moscova a respins miercuri acuzațiile privind încălcarea repetată a spațiului aerian al NATO, catalogându-le drept „isterie”, la o zi după ce președintele american Donald Trump a declarat că statele aliate ar trebui să doboare avioanele…
20:20
SuperLiga: Finanțatorul UTA Arad neagă dificultățile financiare, deși mai mulți fotbaliști au reclamat clubul la FIFA # HotNews.ro
Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA Arad, neagă că ar exista probleme financiare la echipă, deși mai mulți fotbaliști au reclamat clubul la FIFA pentru faptul că nu și-au primit salariile pe anul 2025,…
20:20
Apelul lui Nicușor Dan către basarabenii din România, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a descris alegerile parlamentare din Republica Moldova drept „un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi” și i-a îndemnat „pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții…
Acum 8 ore
20:10
DIICOT a deschis un dosar penal pentru terorism după amenințările trimise la zeci de școli și spitale din țară # HotNews.ro
DIICOT a anunțat, miercuri seară, că în dosarul deschis după ameninţările primite de unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti şi din ţară se fac cercetări in rem (pentru faptă) pentru infracţiunea de ameninţare, ca…
20:10
„Aveam gânduri pe care nu le puteam controla”. Noi informații despre elevul suspectat că a trimis mesaje de amenințare în zeci de școli și spitale. Procurorii l-au mai avut în vizor, dar au decis că amenințările cu bombă nu sunt fapte penale # HotNews.ro
Adolescentul de 17 ani, audiat miercuri în cazul amenințărilor transmise pe adresele a zeci de instituții publice, a mai fost cercetat de autoritățile române și în 2022, când România s-a confruntat cu un val de…
19:40
Ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil, a cerut miercuri un buget al UE mai „modern”, care să canalizeze fonduri către îmbunătățirea legăturilor feroviare și rutiere transfrontaliere, a rețelelor energetice, a securității frontierelor externe și a…
19:20
VIDEO Monologul în lacrimi al lui Jimmy Kimmel, în prima sa apariție după suspendare, a adunat 15 milioane de vizualizări # HotNews.ro
Monologul lui Jimmy Kimmel la revenirea lui, marți, în show-ul de noapte din SUA care îi poartă numele, după ce Walt Disney i-a ridicat suspendarea, a fost vizionat de peste 14 milioane de ori pe…
19:10
Zelenski, la Adunarea Generală a ONU: „Putin vrea să extindă războiul dincolo de Ucraina, dar nu trebuie să porniți această cursă de la zero” / Kievul anunță că vrea să exporte arme către aliați # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri marilor puteri ale lumii să colaboreze pentru a opri războiul Rusiei împotriva țării sale, acuzându-l pe președintele Vladimir Putin că urmărește extinderea conflictului dincolo de granițele Ucrainei, notează…
19:00
Șefa Comisiei Europene susține apelurile pentru o „vârstă a majoratului digital”. Țările care vor să fie restricționat accesul minorilor la social media # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat miercuri susținerea pentru apelurile tot mai numeroase de a interzice utilizarea rețelelor sociale de către copii, promițând să analizeze acțiuni la nivel european în lunile următoare,…
18:50
Trump le-a făcut liderilor arabi o promisiune în privința anexării unui teritoriu palestinian de către Israel # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump le-a promis liderilor arabi, în cadrul unei întâlniri de marți, că nu va permite prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu să anexeze Cisiordania, potrivit a șase persoane familiarizate cu discuția, scrie miercuri Politico.…
18:30
Ministrul Apărării din Lituania cere ca avioanele spaniole să treacă de la descurajare la acțiune după incursiunile dronelor rusești în spațiul baltic. Reacția Madridului # HotNews.ro
Ministrul lituanian al apărării, Dovile Sakaliene, i-a cerut miercuri omoloagei sale din Spania, Margarita Robles, ca avioanele de vânătoare spaniole să treacă de la descurajare la acțiune în contextul escaladării tensiunilor din Marea Baltică în…
18:30
„Avem localități unde aproape toți copiii sunt nevaccinați”. Boala care a ucis 30 de copii români # HotNews.ro
„Am acumulat o cantitate foarte mare de opinii anti-vaccin. Cei care suferă primii sunt copiii”, afirmă dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie al medicilor de familie din România. 30 de copii au murit de…
18:20
Replică dură pentru Donald Trump din partea primarului din Londra: „Rasist, sexist, misogin și islamofob” # HotNews.ro
Primarul Londrei, Sadiq Khan, l-a criticat pe Donald Trump, miercuri, după ce președintele american a părut să sugereze că politicianul britanic vrea să introducă legea Sharia în capitala Regatului Unit, transmite AFP. Khan, din Partidul…
Acum 12 ore
18:10
Dinamo și Petrolul, sancționate de Comisia de Disciplină a FRF, după meciul de la Ploiești. Ce amenzi au primit # HotNews.ro
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a decis, miercuri, sancționarea echipelor Dinamo și Petrolul Ploiești cu penalitate sportivă de 11.250 de lei, respectiv 10.000 de lei, pentru incidentele înregistrate în timpul partidei…
18:00
„Este clar că a avut un cost prea mare”. Fostul șef al armatei ucrainene critică ofensiva generalului Sîrskîi care a luat prin surprindere Moscova # HotNews.ro
Valerii Zalujnîi, fostul comandant-șef al armatei ucrainene, a oferit prima sa evaluare publică a operațiunii transfrontaliere militare a Ucrainei din 2024 în regiunea rusă Kursk, într-un editorial publicat miercuri, 24 septembrie, în publicația ucraineană Mirror…
18:00
Ministrul Justiției, despre cazul lui Horațiu Potra: „Autoritățile lucrează cu omologii din EAU pentru a avea confirmarea măsurii preventive” / Extrădarea poate dura „câteva luni” # HotNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri că „în acest moment autoritățile din România lucrează împreună cu omologii din Emiratele Arabe Unite pentru a avea confirmarea măsurii preventive” față de Horațiu Potra și membrii familiei…
17:30
Doctorița Flavia Groșan, cercetată de Colegiul Medicilor pentru „fake news medical”, spune că nu a prescris niciodată paracetamol. „Intuiție, sigur” # HotNews.ro
Medicul pneumolog a intrat în atenția Colegiului Medicilor în urmă cu o lună, după ce a susținut public că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi „dacă au relații intime cu cineva vaccinat anti-Covid”. Marți seară, doctorița…
17:20
VIDEO Ilie Bolojan, întrebat de HotNews despre banii PNL pentru presă: Dacă continuați, iau și eu atitudinea domnului Ciucu / Primarul a plecat din conferință, întrebat de ce partidul nu publică sumele date presi # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a refuzat miercuri, la Palatul Victoria, să ofere un răspuns HotNews.ro cu privire la sumele cheltuite de PNL în campaniile electorale cu presa, amenințând, în schimb, că va face la fel ca…
17:20
„Anul universitar va fi deschis cu manifestații, nu cu festivități”: Studenții anunță proteste la București și în alte cinci mari orașe din țară pe 29 septembrie # HotNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță proteste în mai multe orașe din țară luni, 29 septembrie, împotriva tăierilor din educație. „Ieșim în stradă în toată țara în semn de revoltă față de…
17:10
VIDEO „Rugămintea” premierului pentru ministrul fondurilor europene după protest. „Să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă nu mi se pare în regulă” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit, miercuri, că l-a rugat pe ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, să verifice dacă angajații din minister erau liberi sau plătiți pentru ziua în care au participat la protestul din Piața…
17:10
Cine sunt copiii Generației Alpha și ce vor ei. Cum trebuie să ne raportăm la cei care vor plăti pensiile peste 15 ani # HotNews.ro
Generația Alpha, copiii născuți din 2010 până în 2025, e prima cohortă crescută integral în ecosistem digital. Deși astăzi sunt la gimnaziu sau la început de liceu, felul în care folosesc tehnologia, prieteniile și timpul…
16:50
Fabrică-emblemă a României, cu o istorie de 98 ani, închisă. Toate activele, la vânzare: Nu se poate continua așa! # HotNews.ro
Conducerea fabricii de ciorapi Ciserom, din Sebeș, a semnat vânzarea tuturor activelor și a fondului de comerț ale societății, precum și casarea tuturor mijloacelor fixe. În primăvară a fost anunțat că dabrica de ciorapi Ciserom,…
16:40
VIDEO Când are loc rectificarea bugetară și de ce spune Ilie Bolojan că „este una destul de tensionată”. „Suntem puternic presați” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că proiectul de rectificare de buget va fi publicat în transparență decizională „cel mai târziu vineri dimineața”. „Un lucru important este rectificarea…
16:40
Ministerul Finanțelor din Rusia face o propunere economică neașteptată, care vizează populația, pentru finanțarea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor din Rusia a propus miercuri majorarea cotei taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20% la 22% în 2026, pentru a finanța cheltuielile militare în ceea ce ar fi al cincilea an de…
16:40
Moscova lansează noi atacuri la adresa Chișinăului înaintea alegerilor / Ambasadorul moldovean, convocat la MAE rus # HotNews.ro
Rusia susține că măsurile luate de autoritățile moldovene „subminează încrederea în legitimitatea și transparența alegerilor” din 28 septembrie, scrie Reuters. Declarațiile Rusiei vin în contextul acuzațiilor lansate de guvernul de la Chișinău, care a subliniat…
16:40
FOTO Cum arată interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, eliberat de schele. Imagini publicate înainte de inaugurarea din octombrie # HotNews.ro
Interiorul Catedralei Mântuirii Neamului a fost eliberat de schele, au anunțat reprezentanții lăcașului de cult pe pagina oficială de Facebook, unde au publicat și imagini. Demontarea schelelor a început în luna iunie, potrivit B365. Catedrala…
16:40
Ilie Bolojan, întrebat dacă demisionează în cazul în care CCR respinge vreuna dintre legile din pachetul 2. „Am văzut în permanență discuții legate de demisie” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că Guvernul a elaborat proiectele de lege din pachetul 2 „căutând să respecte toate rigorile constituționale”. Întrebat dacă își va da demisia…
16:00
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu este de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier şi a adăugat că această coaliţie trebuie să reziste până…
15:50
ANAF explică modificările la Codul Fiscal: impozitele pe dividende și dobânzi și noile norme CASS. Ghid PDF cu Legea 141/2025 # HotNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut un nou mini-ghid în format PDF, în care explică modificările operate la Codul Fiscal, prin Legea 141/2025, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan în Parlament, în iulie.…
15:50
România va avea de anul viitor cea mai mare centrală pe gaze din UE / Cine este compania din Irak care o construiește # HotNews.ro
Centrala pe gaze de la Mintia va fi pornită pentru teste la începutul anului viitor și va produce electricitate pentru sistemul energetic național începând cu luna august, a anunțat miercuri Casian Nițulescu, secretar de stat…
15:40
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie după atacul cibernetic care a dat peste cap zborurile la Bruxelles, Heathrow și alte aeroporturi europene # HotNews.ro
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic care a perturbat zborurile pe aeroportul Heathrow din Londra și pe mai multe alte aeroporturi europene weekendul trecut, potrivit The Guardian și…
15:40
Cine a provocat oprirea bruscă a scării rulante pe care au urcat Trump și soția sa, la ONU / Casa Alba acuzase un posibil „sabotaj” # HotNews.ro
Oprirea neașteptată a unei scări rulante la sosirea lui Donald Trump și a Melaniei Trump la sediul ONU din New York a făcut obiectul unor comentarii făcute de președintele american chiar în timpul discursului său…
