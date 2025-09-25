POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural
25 septembrie 2025
În perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2025, compania de salubritate Polaris M Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din localitățile rurale aferente Lotului 1 Vrancea. Această acțiune face parte din eforturile […]
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural
VIDEO Circulaţia pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău ar putea fi deschisă până la finalul anului
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău, parte din Autostrada A7, a ajuns la 80%, iar, dacă ritmul se menţine, circulaţia pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului, afirmă directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Cristian Pistol a publicat imagini de pe […]
17:10
Miercuri dimineață, în jurul orei 10.00, la ieșirea din comuna Garoafa către localitatea Bizighești (DN2 E85) s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme. Din fericire, în urma impactului nu au fost victime, incidentul fiind soldat doar cu pagube materiale. „Traficul se desfășoară alternativ pe sensul Focșani–Bacău, iar polițiștii se […]
Unii elevi de liceu se simt cel mai bine în baruri. Raiduri prin cârciumi ale oamenilor legii
Un raid făcut miercuri de polițiști prin barurile și localurile din Focșani a dus la descoperirea a 52 de elevi de liceu care-și pierdeau timpul la o cafea și o țigară. Dintre aceștia, s-a descorit că 15 lipseau de la ore, caz în care unitățile de învățământ liceal vor trebui să ia măsuri împotriva lor. […]
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING
În perioada 13 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din orașul Odobești. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […]
Ieri, 23 septembrie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu a dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat de 55 de ani, din orașul Panciu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. În fapt, la data de 21 septembrie, în jurul orei 20:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au […]
Mesaje de amenințare pentru școlile din Vrancea! Autorul ar fi un adolescent de 17 ani din București!
Un mesaj de amenințare privind comiterea unui atac sângeros a fost trimis către școli, grădinițe și spitale din toată țara, un alt mail anonim ajungând la sute de adrese ale instituțiilor de stat. Vrancea nu a făcut excepție, polițiștii anunțând că „La data de 23 septembrie, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost […]
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani
În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […]
Consiliul Județean Vrancea anunță reluarea lucrărilor de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canalizare în următoarele localități: Odobești, Bolotești, Jariștea, Adjud, Sihlea, Lepșa-Greșu, Gugești, Oreavu și Dumbrăveni. Un obiectiv prioritar al proiectului regional „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a II-a" (finanțat din fonduri europene) […]
ULTIMA ORĂ Accident de circulație la ieșirea din Garoafa! Două persoane au fost rănite!
Miercuri dimineață, în jurul orei 10.00, la ieșirea din comuna Garoafa către localitatea Bizighești (DN2 E85) s-a produs un accident grav de circulație în care au fost implicate două autoturisme. Potrivit pompierilor, o persoană a rămas încarcerată, fiind extrasă de din interiorul avariat al mașinii de echipajul de descarcerare și predată echipajului SAJ Vrancea care […]
ULTIMS ORĂ Accident de circulație la ieșirea din Garoafa! Două persoane au fost rănite!
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural
CCR judecă miercuri sesizarea ÎCCJ cu privire la legea care modifică regimul pensiilor speciale
Judecătorii CCR judecă miercuri, 24 septembrie, sesizarea Instanței Supreme cu privire la legea care modifică regimul pensiilor, după ce judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în unanimitate, sesizarea Curţii cu privire la legea care modifică regimul pensiilor. „Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi […]
Dialog între instituții, mediul de afaceri și societatea civilă la Prefectura Vrancea. Subprefectul Liviu Macovei: „Aceste întâlniri nu sunt simple formalități"
Subprefectul județului Vrancea, Liviu Macovei, a coordonat astăzi trei reuniuni importante care au vizat domenii esențiale pentru buna funcționare a comunității: sănătatea vârstnicilor, dialogul social și activitatea administrativă a instituțiilor publice. Prima întâlnire, în cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, a adus în discuție măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor în sezonul […]
Mobilizare și intervenție promptă a polițiștilor vrânceni pentru salvarea unei femei aflate în pericol iminent Marți, 23 septembrie 2025, polițiștii din Odobești au intervenit rapid după o sesizare privind posibila sechestrare și agresare a unei femei de 35 de ani. Aceasta a fost găsită într-o locuință din comuna Jariștea, închisă într-o cameră și prezentând leziuni […]
Bolnavii de cancer își vor putea retrage toți banii odată din Pilonul 2 de pensii
Bolnavii cu afecțiuni oncologice pot primi, la cerere, 100% din valoarea activelor lor personale la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică, a decis, marți, Comisia de buget-finanțe a Senatului, prin adoptarea unui amendament la proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern. În forma inițiată de Guvern, proiectul prevede, între altele, că persoanele […]
Bărbat reținut pentru tentativă de omor și violare de domiciliu. Și-a maltratat vecinul cu furca, sapa și un cutter
Un bărbat din judeţul Brăila a fost reţinut după ce, în urma unui conflict cu un vecin, a intrat în curtea acestuia, i-a pulverizat spray lacrimogen în faţă şi l-a lovit cu o scândură, cu o furcă şi cu o sapă. În timp ce victima era la pământ, el a continuat lovituri şi a tăiat-o […]
Polițiștii rutieri din Buzău au acționat în cursul zilei de luni (22 septembrie) pentru depistarea șoferilor care încalcă limitele de viteză pe drumurile din județul vecin. Mai mulți conducători auto au fost astfel amendați pentru diferite abateri de la normele în vigoare, mulți dintre ei „renunțând" la permise din această cauză. Astfel, printre cele 195 […]
Unul dintre cele mai apreciate spectacole de balet din lume, „Lacul Lebedelor" de Piotr Ilici Ceaikovski, va putea fi urmărit în această toamnă la Focșani. Evenimentul este adus pe scenă de Emerald Production, în parteneriat cu Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu" din Chișinău. Pe 10 octombrie, de la ora 19.00, publicul este […]
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING
OAMGMAMR Vrancea și DSP Vrancea au promovat mișcarea printr-o „plimbare pentru sănătate"
Cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității, Direcția de Sănătate Publică Vrancea, în parteneriat cu Filiala Vrancea a OAMGMAMR, a organizat o „plimbare pentru sănătate", o inițiativă menită să reamintească importanța mișcării zilnice pentru un stil de viață echilibrat. Participanții au demonstrat că nu este nevoie de eforturi complicate sau resur
La Gugești nu se stă cu mâinile în sân! Administrația locală derulează o serie de investiții importante pentru dezvoltarea comunei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația locală din comuna Gugești, condusă de primarul Vasile Vatră, derulează în prezent o serie de investiții menite să îmbunătățească nivelul de trai al locuitorilor și să creeze condiții moderne pentru comunitate. Unul dintre cele mai importante proiecte aflate în implementare este construirea unui centru de servicii sociale destinat persoanelor vârstnice vulnerabile, afectate de probleme […] Articolul La Gugești nu se stă cu mâinile în sân! Administrația locală derulează o serie de investiții importante pentru dezvoltarea comunei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Un bărbat din Ploscuțeni riscă pușcăria pentru că s-a urcat foarte beat la volan # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit poliției, duminică – 21 septembrie, bărbatul (în vârstă de 43 de ani) cu pricina s-a hotărât să facă o plimbare cu mașina deși băuse foarte mult și era cam „cremene”. El a pierdut, cum era de așteptat, controlul volanului și a provocat un accident. El a intrat într-un morman de pietriș din care a […] Articolul Un bărbat din Ploscuțeni riscă pușcăria pentru că s-a urcat foarte beat la volan apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această seară, 23 septembrie 2025, de la ora 19:00, cortina se ridică la Teatrul Municipal Focșani pentru începutul noii stagiuni 2025–2026. Și nu oricum, ci cu o super comedie, nerecomandată celor sub 16 ani, care promite să umple sala de voie bună: „Dragoste pe un fir de ață”. Regizorul Alexandru Unguru și o distribuție […] Articolul Râsul deschide stagiunea la Teatrul Municipal Focșani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urmă cu aproximativ 30 deminute a fost anunțat prin 112 un incendiu de amploare care a izbucnit la un depozit cu fân, aflat pe raza comunei Biliești. La fața locului s-au deplasat cu operativitate trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani cu mai multe autospeciale, inclusiv autoscara, care intervin pentru stingerea flăcărilor care […] Articolul ULTIMA ORĂ Incendiu la o gospodărie din Biliești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Pregătiri intense pentru cea de a 22-a ediție a Turneului Internațional de Judo „Memorialul Aurel Cîmpeanu” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Focșaniul se pregătește să devină, din nou, capitala judoului internațional. În perioada 3–5 octombrie 2025, Sala Sporturilor va fi gazda Turneului Internațional de Judo „Memorialul Aurel Cîmpeanu”, ajuns la cea de-a XXII-a ediție. Evenimentul promite un spectacol sportiv de înalt nivel și va aduce la Focșani judoka de top din România și din străinătate. Printre […] Articolul Pregătiri intense pentru cea de a 22-a ediție a Turneului Internațional de Judo „Memorialul Aurel Cîmpeanu” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 22 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Vidra s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un tânăr, în vârstă de 21 de ani, din comuna Vidra, ar fi condus un autoturism pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub […] Articolul Inconștiență! Tânăr din Vidra depistat în trafic fără permis de conducere apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Economia Vrancei în cifre: 27.500 de firme care au vut un profit de aproape 300 de milioane de euro # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit celor mai recente statistici pentru 2024, județul Vrancea numără 27.511 agenți economici, adică 1,09% din totalul companiilor din România. Pe parcursul anului trecut, firmele vrâncene au raportat o cifră de afaceri de 12,9 miliarde de lei (aproximativ 3,2 miliarde de euro), echivalentul a 0,55% din afacerile derulate la nivel național. În ceea ce privește […] Articolul Economia Vrancei în cifre: 27.500 de firme care au vut un profit de aproape 300 de milioane de euro apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
O șansă pentru viitor! Un tânăr din grija DGASPC Vrancea a participat la tabăra de dezvoltare personală organizată la Bran # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un tânăr din cadrul Modulelor Familiale Odobești, aflate în grija DGASPC Vrancea, a avut ocazia să participe, între 14–19 septembrie, la tabăra anuală de dezvoltare personală organizată la Bran. Evenimentul a fost posibil datorită colaborării dintre DGASPC Vrancea și Asociația Lindenfeld, prin programul educațional Ajungem MARI. Tabăra a fost mai mult decât o vacanță. A […] Articolul O șansă pentru viitor! Un tânăr din grija DGASPC Vrancea a participat la tabăra de dezvoltare personală organizată la Bran apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
O șansă pentru viitor: un tânăr din Odobești a participat la tabăra de dezvoltare personală „Ajungem MARI” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un tânăr din cadrul Modulelor Familiale Odobești, aflate în grija DGASPC Vrancea, a avut ocazia să participe, între 14–19 septembrie, la tabăra anuală de dezvoltare personală organizată la Bran. Evenimentul a fost posibil datorită colaborării dintre DGASPC Vrancea și Asociația Lindenfeld, prin programul educațional Ajungem MARI. Tabăra a fost mai mult decât o vacanță. A […] Articolul O șansă pentru viitor: un tânăr din Odobești a participat la tabăra de dezvoltare personală „Ajungem MARI” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
O descoperire unică în România! Un ecosistem fosilizat din Parcul Natural Putna Vrancea ne dezvăluie secrete de milioane de ani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În inima Parcului Natural Putna Vrancea a ieșit la iveală o comoară ascunsă de zeci de milioane de ani: rămășițele unei păduri pietrificate, cu chiparoși falnici, alături de fosile de pești și insecte. Descoperirea este unică în România și promite să transforme zona într-un punct de atracție pentru turiști, cercetători și pasionați de natură. Echipa […] Articolul O descoperire unică în România! Un ecosistem fosilizat din Parcul Natural Putna Vrancea ne dezvăluie secrete de milioane de ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Energia ta este la cote maxime, dar ai grijă să nu te grăbești în decizii importante. Relațiile personale pot fi tensionate dacă impui punctul tău de vedere cu prea multă forță. Răbdarea e cheia azi. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Azi ai parte de o zi […] Articolul Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier soldat cu trei victime, din care două au rămas încarcerate, s-a produs, luni după-amiază, în localitatea Cleja, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău. La faţa locului au intervenit pompieri cu autospeciale de stingere şi descarcerare, cadre medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi poliţişti. „Ajunşi la faţa locului […] Articolul E85 blocat pe ambele sensuri, după un accident cu trei victime apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
APIA anunță deschiderea Portalului destinat viticultorilor care vor să-și asigure recoltele de struguri pentru vin # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) respectiv prevederile art. 2 din OMADR nr. 299/2025 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 148/2023 privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenţiei IS-V-03 „Asigurarea recoltelor” din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, prin care se […] Articolul APIA anunță deschiderea Portalului destinat viticultorilor care vor să-și asigure recoltele de struguri pentru vin apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Fermierii trebuie să semneze cererile de plată pentru Campania 2025 până la 30 septembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Fermierii trebuie să semneze cererile de plată pentru Campania 2025 cel târziu până la data de 30 septembrie, a anunţat luni Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Obligaţia semnării Cererilor de plată revine tuturor fermierilor, cu excepţia celor care s-au prezentat la centrele APIA pentru a-şi depune cererea şi a celor care folosesc […] Articolul Fermierii trebuie să semneze cererile de plată pentru Campania 2025 până la 30 septembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
Mai multe parcomate, sparte de un tânăr. Suma pe care a sustras-o din dispozitive # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un tânăr de 22 de ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin, a fost reţinut de poliţiştii din Galaţi, fiind acuzat că a spart mai multe parcomate din oraş. El este cercetat pentru furt calificat şi furt. Potrivit IPJ Galaţi, în urma anchetei s-a stabilit că, în perioada 14-18 septembrie 2025, tânărul ar fi forţat 12 parcomate […] Articolul Mai multe parcomate, sparte de un tânăr. Suma pe care a sustras-o din dispozitive apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit poliției, bărbatul din Păunești, în vârstă de 31 de ani, a fost oprit de poliție sâmbătă seara, în jurul orei 23.30, în timp ce conducea mașina pe o stradă din Focșani. Pentru că mirosea zdravăn a licori bahice, polițiștii i-au dat să sufle în alcooltest. Aparatul a indicat, imparțial, o valoare de 1.46 mg/l […] Articolul Șofer din Păunești depistat „pulbere” la volan pe o stradă din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Biblioteca Județeană Vrancea, pregătiri pentru o nouă ediție a Târgului de Carte de la Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” pregătește pentru începutul lunii noiembrie unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale din Vrancea: Târgul de Carte de la Focșani, ajuns la ediția a XIX-a. Manifestarea va avea loc între 6 și 9 noiembrie, în foaierul fostului Tribuna, clădire ce aparține Muzeului Vrancei. Timp de patru zile, publicul de toate vârstele […] Articolul Biblioteca Județeană Vrancea, pregătiri pentru o nouă ediție a Târgului de Carte de la Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această dimineață, echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil din municipiul Tecuci, pe strada Nicorești. Pompierii gălățeni au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD. Din păcate, în urma incendiului de la Tecuci, o femeie de aproximativ […] Articolul Pentru că era imobilizată la pat, o femeie a ars de vie în propria casă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi este o zi bună pentru a finaliza proiecte sau sarcini începute mai demult. Vei avea o energie practică și multă determinare. În dragoste, e posibil să simți nevoia de mai multă claritate. Favorabil: activități organizatoriceAtenție la: impulsivitate în comunicare ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) E […] Articolul Horoscopul zilei de 22 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această dimineață, la ora 07:15, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN2 E85, în localitatea Garoafa. Din primele verificări a rezultat că, pe fondul neatenției în conducere, un autoturism condus de un bărbat de 45 de ani, din județul Iași, […] Articolul ULTIMA ORĂ Femeie lovită mortal de mașină la Garoafa! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, afirmând că, dacă Ucraina are plasate sisteme de apărare anti-aeriană, acestea ar trebui să doboare tot ce zboară ”spre noi şi spre Polonia”. ”Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România”, […] Articolul Cronica dimineții – 21.09.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
