Pe măsură ce Rusia continuă să-și intensifice tacticile de război hibrid în Europa, ultimele incursiuni cu drone în Polonia și Estonia reprezintă o nouă mișcare îndrăzneață care a amplificat tensiunile. Pentru ucrainenii care trăiesc cel mai sângeros război terestru din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace, mesajul pe care speră să-l audă Europa … The post Mesajul Ucrainei pentru Europa: Sunteți sub amenințarea Rusiei. Noi vă putem ajuta appeared first on spotmedia.ro.
Un studiu publicat de prestigiosul BMJ asupra beneficiilor oțetului pentru slăbire a fost invalidat și retrasUn studiu despre presupusele beneficii pentru slăbire ale oțetului de mere, publicat în 2024 în prestigiosul British Medical Journal (BMJ) și preluat de numeroase instituții media și influenceri, a fost în cele din urmă retras după descoperirea mai multor erori, … The post Ajută sau nu oțetul de mere la slăbit? „Prea frumos ca să fie adevărat” appeared first on spotmedia.ro.
Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat că preşedintele american Donald Trump s-a dovedit a fi „rasist, sexist, misogin şi islamofob” după ce liderul de la Casa Albă a făcut comentarii despre el la ONU, relatează BBC. În discursul său de marţi în faţa Adunării Generale a ONU de la New York, Trump a spus că … The post Primarul Londrei îl atacă pe Trump: Este rasist, sexist, misogin și islamofob appeared first on spotmedia.ro.
Liderii lumii anunță noi ținte pentru reducerea poluării care încălzește planeta, în vreme ce Trump numește criza climatică „o înșelătorie” # SportMedia
Liderii mondiali au prezentat noi obiective pentru reducerea poluării care încălzește planeta, în cadrul ONU, într-o încercare de a da un nou impuls efortului climatic slăbit, la doar o zi după ce Donald Trump a numit criza „cea mai mare înșelătorie pusă vreodată la cale împotriva lumii”. Un total de 120 de țări și Uniunea … The post Liderii lumii anunță noi ținte pentru reducerea poluării care încălzește planeta, în vreme ce Trump numește criza climatică „o înșelătorie” appeared first on spotmedia.ro.
O echipă internațională de oameni de știință a creat cimentul viu, în care a reușit să încorporeze bacteria Shewanella oneidensis. Acest material viu nu doar că susține structuri, ci poate funcționa și ca un sistem de stocare reîncărcabilă a energiei, ceea ce înseamnă că, în viitor, materialele care alcătuiesc orașele ar putea contribui la alimentarea lor … The post A fost creat ”cimentul viu”, cu ajutorul unei bacterii. Ce proprietăți are acesta appeared first on spotmedia.ro.
Ministerul Sănătății impune reguli noi: spitalele vor publica rata infecțiilor, cheltuielile și meniul pacienților # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri seară că, de la 1 octombrie, toți managerii de spitale publice vor fi obligați să publice periodic pe site-urile unităților medicale date detaliate privind activitatea acestora. Măsura este prevăzută într-un ordin al ministrului și vizează creșterea transparenței și a responsabilității celor aflați la conducerea spitalelor. „Conducerea unui spital … The post Ministerul Sănătății impune reguli noi: spitalele vor publica rata infecțiilor, cheltuielile și meniul pacienților appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 25 septembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 25 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
Premierul Moldovei: Nu este o campanie electorală obișnuită, este un asediu asupra țării noastre # SportMedia
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a denunţat miercuri o campanie de imixtiune a Rusiei în scrutinul parlamentar din 28 septembrie, calificând situaţia drept „un asediu asupra ţării noastre”. Recean a spus că Federaţia Rusă încearcă să „facă campanie electorală… în ţara noastră” pentru a prelua puterea la Chişinău, încălcând voinţa suverană a moldovenilor. Patru metode … The post Premierul Moldovei: Nu este o campanie electorală obișnuită, este un asediu asupra țării noastre appeared first on spotmedia.ro.
Se face frig, temperaturile scad sub 0 grade. ANM anunță când și unde va ninge în următoarele zile # SportMedia
România se pregătește de un val de răcire a vremii, cu temperaturi care vor coborî chiar sub zero grade în zonele depresionare, în timp ce în sud se vor mai atinge 25-26 de grade. Anunțul a fost făcut de directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, care atrage atenția și asupra vântului puternic … The post Se face frig, temperaturile scad sub 0 grade. ANM anunță când și unde va ninge în următoarele zile appeared first on spotmedia.ro.
Administrația Trump a anunțat miercuri intrarea în vigoare a acordului comercial dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, prin care taxele vamale la automobilele și componentele auto europene scad de la 27% la 15%, retroactiv de la 1 august. El a prezentat și o serie de excepții pentru produse farmaceutice, aeronave și resurse naturale, transmite Reuters. … The post Trump bate palma cu Europa: taxe reduse la 15% pentru mașinile din UE appeared first on spotmedia.ro.
Consumul de energie reflectă fidel starea unei economii, iar în România acesta este în scădere, a declarat miercuri, la o conferință de specialitate, președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senat, Lorant Antal. „România e de râsul lumii, cu două companii producătoare de gaze naturale și mai puțin de 50% din gazele … The post „România e de râsul lumii!” Județul unde consumul de gaze s-a prăbușit cu 91% appeared first on spotmedia.ro.
Incidente grave la Craiova: Meciul România – Ungaria de la futsal, întrerupt după ce fanii s-au batut pe teren cu jandarmii # SportMedia
Meciul de futsal dintre România și Ungaria, disputat miercuri seara în Sala Polivalentă din Craiova, a fost umbrit de incidente violente și a fost suspendat pentru mai bine de 45 de minute. România a început bine, deschizând scorul în minutul 4 prin Darius Năstai, însă jocul a fost oprit la scurt timp. Conflictul a pornit … The post Incidente grave la Craiova: Meciul România – Ungaria de la futsal, întrerupt după ce fanii s-au batut pe teren cu jandarmii appeared first on spotmedia.ro.
Marea Britanie a trimis înapoi în România 47 de infractori condamnați. Nu înainte să le dea și câte 2.000 de lire la fiecare # SportMedia
Marea Britanie a expulzat 47 de cetățeni români condamnați pentru diverse infracțiuni, aceștia fiind trimiși cu avionul în România pentru a-și ispăși pedepsele. La bord, fiecăruia i s-a oferit un card cu până la 2.000 de lire sterline, ca parte a unui program de sprijin pentru plecarea voluntară, scrie Agerpres, citând presa internațională. Mahmood: „Reluăm … The post Marea Britanie a trimis înapoi în România 47 de infractori condamnați. Nu înainte să le dea și câte 2.000 de lire la fiecare appeared first on spotmedia.ro.
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că România trebuie să limiteze excepțiile care permit pensionarea anticipată, astfel încât aceste categorii să se apropie cât mai mult de vârsta standard de pensionare. El a subliniat că problema nu este creșterea vârstei generale, ci faptul că sute de mii de români se retrag din activitate la vârste … The post Bolojan: Nu mai putem pensiona oameni la 48-50 de ani, nu e sănătos și nici suportabil appeared first on spotmedia.ro.
Zelenski, discurs critic la adresa Occidentului: Europa nu-și poate permite să piardă Republica Moldova # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, miercuri, un avertisment puternic de la tribuna Adunării Generale a ONU, subliniind că Republica Moldova nu trebuie lăsată să cadă sub influența Rusiei. „Rusia încearcă să facă (Republicii) Moldova ceea ce Iranul a făcut Libanului. Noi am pierdut deja Georgia, iar Belarusul se află de ani buni într-o dependență … The post Zelenski, discurs critic la adresa Occidentului: Europa nu-și poate permite să piardă Republica Moldova appeared first on spotmedia.ro.
Ce conține Pachetul 3 de măsuri: restructurări, reorganizări de instituții, dar și reguli noi de pensionare # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a prezentat miercuri principalele prevederi din pachetul trei de măsuri pe care Guvernul îl pregătește. Acestea vizează reducerea aparatului din instituțiile centrale și serviciile deconcentrate, interdicția cumulului pensiei cu salariul, eliminarea pensionării anticipate și reducerea perioadei de șomaj. Șeful Executivului a precizat că pachetul are o complexitate similară cu celelalte două, fiind … The post Ce conține Pachetul 3 de măsuri: restructurări, reorganizări de instituții, dar și reguli noi de pensionare appeared first on spotmedia.ro.
Cine e elevul de 17 ani, suspectat că a trimis amenințări la școli și spitale. DIICOT a deschis dosar penal # SportMedia
DIICOT a anunțat miercuri că a deschis un dosar penal în legătură cu mesajele de amenințare transmise pe adresele de e-mail ale mai multor școli și spitale din țară. „Având în vedere mesajele cu caracter de amenințare transmise pe adresele oficiale de corespondență electronică ale mai multor unități spitalicești și de învățământ, la nivelul DIICOT … The post Cine e elevul de 17 ani, suspectat că a trimis amenințări la școli și spitale. DIICOT a deschis dosar penal appeared first on spotmedia.ro.
Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4% din PIB cu care România să închidă anul. Dacă iau decizia să demisionez, vă anunț eu # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a susținut, miercuri, o conferinţă de presă în care a vorbit despre întâlnirile avute în cadrul vizitei la Bruxelles, despre deficitul asumat de România pentru acest an și despre rectificarea bugetară, dar și despre eventuala sa demisie, despre care s-a tot vehiculat în ultima perioadă. Bolojan a spus că la Bruxelles a … The post Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4% din PIB cu care România să închidă anul. Dacă iau decizia să demisionez, vă anunț eu appeared first on spotmedia.ro.
Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, cap de serie 1 la turneul WTA 1000 de la Beijing, în urma accidentării numărului unu mondial Arina Sabalenka, a declarat că obiectivul ei în turneul asiatic nu este să recâștige primul loc în clasament, ci mai degrabă să ajungă la Turneul Campioanelor de la Riad în cea mai … The post Iga Swiatek a anunțat obiectivul pe care îl are appeared first on spotmedia.ro.
Două persoane au murit și o a treia a fost rănită, miercuri, în urma unui atac armat asupra unui centru al Poliției federale de imigrație (ICE) din Dallas, Texas. Potrivit autorităților americane, victimele sunt deținuți ai agenției, care urmau să fie repatriați. Atacatorul, descris de poliție ca un bărbat alb înarmat cu o pușcă, a … The post Atac sângeros la Dallas: doi deținuți uciși și unul rănit de un posibil lunetist appeared first on spotmedia.ro.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că Executivul va adopta în ședința de joi prelungirea cu șase luni a plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază. Măsura, susține acesta, a fost decisă în urma discuțiilor din coaliție, dar și în urma consultărilor cu marile rețele de magazine și cu producătorii. … The post Premierul confirmă plafonarea adaosului la alimentele de bază pentru încă șase luni appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan vrea să taie la jumătate perioada de acordare a ajutorului de șomaj: Nu e normal să avem durata șomajului un an de zile # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan vrea ca perioada de acordare a ajutorului de șomaj să scadă la șase luni: Nu este normal să avem durata ajutorului de șomaj de un an de zile, a spus acesta miercuri, într-o conferință de presă. „Șase luni. Banii care se economisesc trebuie folosiți pentru ca oamenii care se reangajează să fie … The post Bolojan vrea să taie la jumătate perioada de acordare a ajutorului de șomaj: Nu e normal să avem durata șomajului un an de zile appeared first on spotmedia.ro.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că țările NATO se află deja „în război” cu Rusia din cauza sprijinului militar oferit Ucrainei. Iar NATO a transmis clar că este gata să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat după ce săptămâna trecută avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei. Asta înseamnă … The post Este NATO deja în război cu Rusia? Depinde pe cine întrebi appeared first on spotmedia.ro.
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță un val de proteste studențești la începutul anului universitar. Nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de Guvern, studenții din cele mai mari centre universitare din țară vor ieși în stradă luni, 29 septembrie 2025, pentru a-și exprima public dezacordul față de politicile care afectează calitatea și … The post Studenții ies în stradă în toată țara, pe 29 septembrie. Programul protestelor appeared first on spotmedia.ro.
Ministerul Educației anunță ce se schimbă la evaluările din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a – două inovații # SportMedia
Schimbări importante pentru elevii din clasele mici: Ministerul Educației anunță două noutăți în modul de desfășurare a evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, valabile din anul școlar 2025–2026. ”Metodologia de organizare şi desfăşurare (…) aduce două inovaţii în beneficiul copiilor”, susţine Ministerul Educaţiei, care însă nu prezintă concret … The post Ministerul Educației anunță ce se schimbă la evaluările din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a – două inovații appeared first on spotmedia.ro.
Jucătorul formației Inter Milano, Francesco Acerbi, a vorbit despre relația pe care o are cu Cristi Chivu. Acerbi se declară mulțumit și spune că se vede că Cristi Chivu a fost în fotbalul mare. „Și-a petrecut primul an în Serie A la Parma, dar el aduce multă pasiune. Se vede că a jucat fotbal, cunoaște … The post Concluzia trasă de Francesco Acerbi după primele meciuri ale lui Chivu la Inter appeared first on spotmedia.ro.
Trump devine pro-Ucraina peste noapte, dar europenii ezită: Mâine poate fi din nou altceva # SportMedia
Declarațiile neașteptate ale președintelui american Donald Trump, care a sugerat că Ucraina poate „lupta și CÂȘTIGA” întregul său teritoriu în fața Rusiei, au stârnit reacții amestecate în rândul oficialilor europeni prezenți la Adunarea Generală a ONU de la New York. Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, la scurt timp după întâlnirea dintre Trump … The post Trump devine pro-Ucraina peste noapte, dar europenii ezită: Mâine poate fi din nou altceva appeared first on spotmedia.ro.
Mercenarul Horaţiu Potra, trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat alături de fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, a fost reţinut în Dubai. Împreună cu Horațiu Potra a fost reținut la Dubai și fiul său, Dorian Potra, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Horațiu Potra, fiul său, Dorian, și un alt membru al … The post Horațiu Potra a fost reținut în Dubai – surse appeared first on spotmedia.ro.
FC Barcelona nu a primit aprobare pentru a reveni pe Camp Nou la partida de duminică din LaLiga cu Real Sociedad, autoritățile municipale invocând riscuri de siguranță din cauza lucrărilor de modernizare aflate în desfășurare, potrivit Reuters. Clubul intenționa să redeschidă arena, chiar și cu o capacitate limitată de 27.000 de locuri, însă Consiliul Local … The post FC Barcelona are probleme în încercarea de a reveni pe Camp Nou appeared first on spotmedia.ro.
Reacția Kremlinului, după ce Trump a spus că Rusia e un „tigru de hârtie”: Rusia e un urs și nu există „urși de hârtie” # SportMedia
Moscova i-a răspuns, miercuri, președintelui american Donald Trump care a declarat cu o zi înainte că Rusia se confruntă cu probleme economice, iar Ucraina își poate recâștiga toate teritoriile pierdute. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a respins, într-un interviu acordat postului de radio RBC, afirmația lui Trump conform căreia Rusia este un … The post Reacția Kremlinului, după ce Trump a spus că Rusia e un „tigru de hârtie”: Rusia e un urs și nu există „urși de hârtie” appeared first on spotmedia.ro.
Calitatea aerului în București, după incendiul din Pantelimon: Cele mai noi date despre valorile concentrațiilor poluante (Infografic) # SportMedia
Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP) anunţă, miercuri, că valorile concentraţiilor particulelor PM10 şi PM2,5 au reintrat în limite normale, după incendiul uriaş, cu degajări mari de fum, de la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit datelor furnizate de Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, în intervalul 20:00-22:00, pe baza … The post Calitatea aerului în București, după incendiul din Pantelimon: Cele mai noi date despre valorile concentrațiilor poluante (Infografic) appeared first on spotmedia.ro.
Când SUA practică șantajul, lumea caută alt lider. Cine are curaj să-l înfrunte pe Trump? # SportMedia
Discursul președintelui american Donald Trump la Adunarea Generală a ONU a provocat reacții de șoc și îngrijorare în rândul liderilor globali, confirmând că Statele Unite nu mai sunt un reper de stabilitate și leadership în ordinea internațională. Timp de aproape o oră, Trump a atacat frontal teme centrale ale ONU: multilateralismul, criza climatică, drepturile omului … The post Când SUA practică șantajul, lumea caută alt lider. Cine are curaj să-l înfrunte pe Trump? appeared first on spotmedia.ro.
Grindeanu: Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Nici cu prezentarea non-stop a unei situații apocaliptice # SportMedia
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier şi a adăugat că această coaliţie trebuie să reziste până la alegerile din 2028. Grindeanu nu este însă de acord nici cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice. Grindeanu a fost întrebat, miercuri, … The post Grindeanu: Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Nici cu prezentarea non-stop a unei situații apocaliptice appeared first on spotmedia.ro.
Englezii de la Tottenham au decis viitorul lui Radu Drăgușin. Britanicii se vor baza pe Drăgușin și din iarnă, chiar dacă nu l-au inclus pe lista pentru Liga Campionilor. „Nu pleacă de la Tottenham. Ne-au comunicat că se bazează pe el și că îl așteaptă. Nu mi-a zis nimeni că s-ar schimba ceva. Ni s-a … The post Tottenham a decis viitorul lui Radu Drăgușin appeared first on spotmedia.ro.
O provincie din Italia introduce taxa pe câine pentru localnici și taxă zilnică pentru turiștii cu patru labe # SportMedia
O provincie din Italia introduce taxa pe câine. Atât pentru localnici, cât şi pentru turişti. Municipalitatea din Bolzano, un oraș din nordul Italiei aflat la poalele Munților Dolomiți, a anunțat introducerea unei taxe zilnice de 1,50 euro pentru câinii turiștilor, începând cu anul 2026. Decizia vine în contextul unei serii de măsuri menite să reducă … The post O provincie din Italia introduce taxa pe câine pentru localnici și taxă zilnică pentru turiștii cu patru labe appeared first on spotmedia.ro.
Reforma USR pentru Garda Forestieră a trecut de Senat. „Mai mulți oameni în teren și mai puțini în birouri” # SportMedia
Senatul a adoptat miercuri, cu o largă majoritate – 105 voturi pentru, 5 împotrivă și 12 abțineri – proiectul legislativ propus de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care vizează reorganizarea Gărzii Forestiere. Proiectul are ca scop eficientizarea activității acestei instituții-cheie în protecția pădurilor și a resurselor naturale ale României. Conform inițiativei, Garda Forestieră Națională va fi … The post Reforma USR pentru Garda Forestieră a trecut de Senat. „Mai mulți oameni în teren și mai puțini în birouri” appeared first on spotmedia.ro.
Alegerile din Republica Moldova au devenit, în ultimii ani, nu doar un exercițiu democratic intern, ci și un câmp de luptă al dezinformării duse de Federația Rusă. O nouă investigație semnată de jurnalista Natalia Zaharescu de la Ziarul de Gardă scoate la iveală cum Rusia finanțează și coordonează online rețele de troli pentru a manipula … The post Cum „influențează” Rusia votul moldovenilor? appeared first on spotmedia.ro.
Președintele FIFA, Gianni Infantino, s-a întâlnit marți seara, la New York, cu președintele Confederației sud-americane de fotbal (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, pentru a discuta despre extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe în 2030, informează DPA. Președinții Federațiilor din Argentina și Uruguay, precum și președinți Paraguayului, Santiago Pena, și Uruguayului, Yamandu Orsi, au fost de asemenea … The post FIFA pregătește o schimbare majoră appeared first on spotmedia.ro.
Claudiu Bleonț în „Nunta” după A.P. Cehov, în regia lui Beatrice Rancea, pe 28 septembrie la Sala Luceafărul din București # SportMedia
Duminică, 28 septembrie, ora 19:00, pe scena Sălii Luceafărul din București, Claudiu Bleonț interpretează rolul principal în spectacolul „Nunta” după A.P. Cehov, în regia lui Beatrice Rancea. În noua punere în scenă, Beatrice Rancea îmbină într-un mod spectaculos comicul de situație, de caracter sau de limbaj, oferind o montare plină de ritm și energie, cu … The post Claudiu Bleonț în „Nunta” după A.P. Cehov, în regia lui Beatrice Rancea, pe 28 septembrie la Sala Luceafărul din București appeared first on spotmedia.ro.
10 ani de existență a CSALB-De la neîncrederea începutului, la mii de negocieri reușite și milioane de euro beneficii # SportMedia
În luna septembrie CSALB împlinește 10 ani de la înființare, prin Ordonanța Guvernului 38/2015. Negocierile consumatori-bănci derulate prin intermediul conciliatorilor CSALB și rezolvate pe cale amiabilă (în afara instanțelor) au contribuit semnificativ la refacerea încrederii în sistemul bancar, spun reprezentanții Băncii Naționale a României și Asociației Române a Băncilor. Impactul economic și social al concilierii, … The post 10 ani de existență a CSALB-De la neîncrederea începutului, la mii de negocieri reușite și milioane de euro beneficii appeared first on spotmedia.ro.
Vremea se răceşte brusc în următoarele zile. ANM a emis miercuri dimineaţă o informare de răcire a vremii valabilă până vineri seara. Vremea se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie) în nordul și centrul Moldovei, apoi și în celelalte regiuni (temperaturi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente). Începând din noaptea de … The post Vremea se răcește brusc. Temperaturile scad și cu 15 grade, inclusiv în București appeared first on spotmedia.ro.
Premierul Ilie Bolojan face, miercuri, de la ora 16:00, o conferinţă de presă, temele anunţate fiind rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei la Bruxelles, rectificarea bugetară şi alte proiecte ale Guvernului. Luni, premierul a făcut o vizită oficială la Bruxelles, unde a avut întâlniri cu comisari europeni responsabili de Economie şi Apărare, dar şi cu … The post Ilie Bolojan, conferință de presă după contrele cu PSD și vizita la Bruxelles appeared first on spotmedia.ro.
Starul brazilian Neymar nu a fost impresionat de clasamentul din acest an al Balonului de Aur, considerând că Raphinha, compatriotul său, clasat pe locul cinci, merita un rezultat mai bun, având în vedere sezonul său de succes la FC Barcelona, scrie AFP. ‘Raphinha pe locul cinci este o prostie’, a scris atacantul în vârstă de … The post Neymar, revoltat de rezultatul de la Balonul de Aur appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1309 Ucraina lovește la 1.300 km. Atac masiv cu drone în Volgograd (Video). Se scumpește motorina în Rusia. Rubio, avertisment pentru Lavrov # SportMedia
În ziua 1309 de război Ucraina continuă atacurile la mare distanță asupra unităților industriale din Rusia. Forțele ucrainene au lansat în timpul nopții un atac cu drone împotriva combinatului petrochimic Gazprom Neftekhim Salavat din republica rusă Bașchiria, situat la aproximativ 1.300 km de linia frontului. Unitatea a fost lovită de drone și săptămâna trecută. De … The post Ziua 1309 Ucraina lovește la 1.300 km. Atac masiv cu drone în Volgograd (Video). Se scumpește motorina în Rusia. Rubio, avertisment pentru Lavrov appeared first on spotmedia.ro.
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), va fi supusă votului miercuri, la ora 11:30, în plenul Camerei Deputaților. Subiectul a devenit un nou punct de tensiune în coaliția de guvernare, după ce mai mulți parlamentari PSD au criticat-o pe Buzoianu pentru întârzierea avizelor de mediu necesare continuării lucrărilor la mai … The post PSD a obținut ce voia de la Bolojan și nu va vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu appeared first on spotmedia.ro.
Emma Răducanu a primit o întrebare despre originile sale. Sportiva britanică s-a născut în Toronto, fiind fiica lui Ion Răducanu, originar din București, și a lui Renee Zhai, din Shenyang, China. Având această origine mixtă, Emma Răducanu se poate confrunta uneori cu dificultăți atunci când cei din jur îi cer să își clarifice identitatea. „Aș … The post Emma Răducanu, întrebată despre originile sale: Răspunsul tenismenei appeared first on spotmedia.ro.
Când descoperi urme de șoareci în cămară, gândaci în bucătărie sau ploșnițe în dormitor, primul instinct este să cauți soluții rapide în comerț. Spray-urile, capcanele și substanțele de pe rafturile magazinelor par tentante, dar realitatea arată altfel: infestarea revine și problema devine și mai greu de gestionat. În astfel de momente, apelul la servicii DDD … The post Servicii DDD Iași: cum scapi rapid de șoareci, gândaci și alți dăunători appeared first on spotmedia.ro.
Sorana Cîrstea a debutat cu dreptul în turneul de la Beijing și s-a calificat în turul 2. Sportiva noastră a trecut de americanca Caroline Dolehide (88 WTA) în două seturi, scor 6-2, 6-3. Partida a fost dominată integral de Sorana, care s-a impus în o oră și 8 minute. În turul 2, Sorana va avea … The post Sorana Cîrstea debutează cu dreptul la Beijing appeared first on spotmedia.ro.
Republica Moldova – ultimul tren: cifrele relației economice, de investiții și de afaceri ale micuțului stat cu România și tabloul sărăciei sale # SportMedia
Peste câteva zile, Republica Moldova, aflată sub asaltul incredibil al războiului hibrid rusesc, va avea de ales între marele pas către Uniunea Europeană sau întoarcerea în lumea cenușie și rea a imperialismului rusesc. Mai jos, prezentăm o analiză atât a relațiilor Republicii Moldova cu România – din punct de vedere economic, comercial și investițional – … The post Republica Moldova – ultimul tren: cifrele relației economice, de investiții și de afaceri ale micuțului stat cu România și tabloul sărăciei sale appeared first on spotmedia.ro.
Nicu Ștefănuță: Suma tăiată pentru bursele studențești ale românilor ar putea fi acoperită de la Fondul Social European # SportMedia
Suma tăiată în august de la bugetul burselor pentru studenţi ar putea fi acoperită din Fondul Social European, a anunţat europarlamentarul Nicu Ştefănuţă. „Nu mi se pare corect ca cetăţenii cei mai vulnerabili să fie cei care sunt atacaţi de tăieri în primul rând şi atunci am căutat soluţii, pentru că e uşor să zici … The post Nicu Ștefănuță: Suma tăiată pentru bursele studențești ale românilor ar putea fi acoperită de la Fondul Social European appeared first on spotmedia.ro.
