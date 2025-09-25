Oficialul lui CFR Cluj „a aruncat prosopul” după doar 10 etape: „Ei vor fi campioni”

Fanatik, 25 septembrie 2025 01:20

Deși a început campionatul cu pretenții la titlu, CFR Cluj se teme în acest moment pentru prezența în play-off: „Suntem în mare pericol”

Acum o oră
01:20
Oficialul lui CFR Cluj „a aruncat prosopul” după doar 10 etape: „Ei vor fi campioni” Fanatik
Deși a început campionatul cu pretenții la titlu, CFR Cluj se teme în acest moment pentru prezența în play-off: „Suntem în mare pericol”
Acum 2 ore
01:00
5-5 după 0-1 în minutul 45! Meciul echipei de Champions League a eclipsat total duelurile din Europa League Fanatik
Spre uimirea microbiștilor, meciul zilei nu vine din Europa League. După ce a defilat în Champions League, a făcut un rezultat uluitor în campionatul intern
00:50
“Poate rata Dinamo play-off-ul?” Florin Bratu, avertisment pentru jucătorii lui Kopic: “Anul trecut Sepsi a fost la un meci de play-off şi a retrogradat!” Fanatik
Florin Bratu a transmis, în direct la FANATIK DINAMO, că Dinamo poate întâmpina probleme în lupta pentru play-off. Antrenorul a oferit exemplul lui Sepsi de anul trecut.
00:50
Edi Iordănescu, la pământ după ultimul meci al Legiei: „Sunt trist, supărat și frustrat”. Critici la adresa arbitrajului: „E o mare greșeală” Fanatik
Edi Iordănescu, fostul selecționer al naționalei României, dezamăgit după ce echipa sa, Legia, a remizat acasă cu Jagiellonia.
00:40
Explicațiile lui Andrei Preda „Gogoașă” după scandalul monstru de la România – Ungaria: „Am sărit din tribună pentru a ajuta” Fanatik
Fostul lider al galeriei oltene a vorbit despre incidentele violente din meciul de futsal România - Ungaria. „Nu au existat victime”
00:20
Bătaie ca-n filme la Nice – AS Roma. Peste 100 de suporteri au fost arestați Fanatik
Peste 100 de suporteri au fost arestați de forțele de ordine după ce au fost depistați cu diverse arme asupra lor la meciul dintre Nice și AS Roma
Acum 4 ore
00:00
Cele 5 zodii care au noroc triplu și dau de abundență și fericire până pe 1 octombrie. Au lumea la picioare în tot ce fac Fanatik
Cei 5 nativi care au mare noroc, se bucură de bani mulți și șanse nemăsurate până pe 1 octombrie. Astrele sunt aliniate în favoarea lor.
24 septembrie 2025
23:50
Suma uriaşă investită de Dinamo în transferuri! Posturile unde Kopic aşteaptă întăriri: “Aici ar mai trebui aduşi jucători” Fanatik
Florin Bratu a analizat transferurile lui Dinamo din vara acestui an. „Mitraliera” știe unde mai are nevoie Zeljko Kopic de jucători.
23:50
Selecționerul României, dezamăgit de suporterii care au făcut haos la meciul cu Ungaria. „Nu știau nici jucătorii ce se întâmpla”. Video Fanatik
Ce a declarat selecționerul naționalei de futsal după haosul din România - Ungaria. „Băieții și-ar fi dorit mai multa gălăgie”.
23:40
Răzvan Lucescu a dat vina pe soartă după PAOK – Maccabi din Europa League: „Nu avem norocul de partea noastră” Fanatik
Răzvan Lucescu a oferit primele declarații după ce echipa sa a remizat, 0-0, în meciul din Europa League, cu Maccabi Tel Aviv.
23:20
Încă un român la o echipă de tradiție din Serie A! Agentul l-a comparat pe atacant cu Cristiano Ronaldo! Fanatik
Debut pentru un tânăr atacant român la o echipă de Serie A. Agentul său are doar cuvinte de laudă. „Nu joacă niciodată prost”.
23:20
Pontul zilei de joi, 25 septembrie, din SuperLiga. Cotă de 7.99 de la Superbet cu meciuri din etapa 11 Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 25 septembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe meciurile din etapa a 11-a.
23:10
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani Fanatik
Fata lui Leonard Doroftei provoacă admirație pe rețelele de socializare. Vanessa este o apariție răvășitoare la 21 de ani.
22:50
Infern la Universitatea Craiova – Dinamo! Mihai Rotaru anunţă sold out la derby: „Îi aşteptăm în Bănie!” Fanatik
Universitatea Craiova a intrat în atmosferă de derby, Mihai Rotaru o așteaptă pe Dinamo în Bănie cu un stadion plin.
22:50
Cum a comentat Mihai Stoichiță incidentele de la România – Ungaria: „Nu au legătură cu echipa națională” Fanatik
Mihai Stoichiță și-a găsit cu greu cuvintele după ce echipa națională de futsal a României a ratat calificarea la Campionatul European în barajul împotriva Ungariei. Ce a declarat oficialul FRF despre incidentele de la Craiova
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 25 septembrie 2025. Câștig de 276 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 25 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 276 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Europa League.
22:30
Rapidul este în sărbătoare! Cum a salutat Victor Angelescu revenirea lui Bocciu Fanatik
Ce spune Victor Angelescu, președintele de la Rapid, despre vestea că Liviu Ungureanu poate, din nou, să fie prezent în peluza giuleșteană.
22:20
Maghiarii au reacționat după evenimentele șocante de la România – Ungaria. Ce a scris presa de la Budapesta Fanatik
Incidentele de la partida de Futsal, dintre România și Ungaria, au intrat și în atenția jurnaliștilor maghiari, care au comentat imediat imaginile.
Acum 6 ore
22:10
„Ce i-or fi trebuit două echipe lui Dan Șucu?”. Adrian Mutu, mesaj pentru patronul de la Rapid și Genoa după „pățania” din weekend Fanatik
Weekend trist pentru Dan Șucu după ce Genoa și Rapid au pierdut meciurile din campionat. Adrian Mutu, reacție virală în direct.
21:50
Sancțiunile dictate de Jandarmerie după războiul de la România – Ungaria! Ce s-a întâmplat, de fapt, la Craiova Fanatik
Ce sancțiuni a dat Jandarmeria după incidentele de la partida de futsal dintre România și Ungaria, ce a avut loc la Sala Polivalentă din Craiova
21:50
Profeția lui DON Mitică pentru Go Ahead Eagles – FCSB în Europa League: ”Vorbești serios?” Fanatik
Dumitru Dragomir a analizat meciul Go Ahead Eagles - FCSB din Europa League și a venit cu un verdict dur la ”Profețiile lui DON Mitică”.
21:40
Familia lui David Popovici, în mijlocul unui scandal la CS Dinamo! Acuzații dure: „Acesta e tristul adevăr” Fanatik
Mihai Popoivici, tatăl lui David Popovici, e considerat vinovat pentru modul în care conduce secția de înot de la CS Dinamo
21:20
Fotbalistul de la FCSB evaluat la 30 de milioane de euro, trimis să joace la echipa a doua! Gigi Becali era încântat de el: „Poți să iei mulți bani” Fanatik
Puștiul de la FCSB, trimis la liga a treia! Nu prinde minute la prima echipă, dar a înscris în duelul cu Dunărea Călărași.
21:10
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi cât de departe e România de acest model Fanatik
Mai multe din UE au implementat modele care uşurează tranziţia către pensionare, oferind variante flexibile de lucru cu mult înainte de atingerea pragului legal.
21:00
Elias Charalambous se teme înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Pentru unii poate părea că e o echipă accesibilă, dar nu este așa” Fanatik
Deși pare cel mai accesibil adversar de pe întreg tabloul, Elias Charalambous atrage atenția asupra lui Go Ahead Eagles. Ce a spus despre echipa ce a cucerit Cupa Olandei în stagiunea precedentă
20:50
Denis Alibec le bate obrazul fanilor FCSB: „Să nu uite cum s-au bucurat anul trecut” Fanatik
Denis Alibec e pregătit de duelul pe care echipa sa, FCSB, îl va avea contra celor de la Go Ahead Eagles, în grupa principală din Europa League
20:30
Contre în direct între Victor Angelescu și Vali Moraru pe tema scandalului Alex Dobre! „Nu aveți destui ani în spate? Ne învățați cum să ne facem meseria?” Fanatik
Dialog aprins între Victor Angelescu și Vali Moraru. Ce spune președintele de la Rapid despre gestul făcut de Alex Dobre din finalul meciului cu Hermannstadt.
20:20
Doliu în sportul românesc! Fosta mare atletă a României s-a stins la 75 de ani Fanatik
Moment trist pentru sportul din România. Un nume mare s-a stins din viață. A participat la Jocurile Olimpice din 1980.
Acum 8 ore
19:50
Peluza Sud Craiova și-a făcut de cap înainte de meciul România – Ungaria la futsal! Fumigene, scandări xenofobe și bannere împotriva lui Adrian Mititelu. Video Fanatik
Înaintea partidei de futsal dintre România și Ungaria, Peluza Sud Craiova a fost extrem de vocală pe străzile orașului. Vecinii noștri și Adrian Mititelu nu au scăpat de furia suporterilor
19:40
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic Fanatik
Cine este și cum arată, Patricia, fata lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali are toate motivele să fie mândru.
19:30
Sacrifică FCSB campania din Europa League?! „Când te duci cu echipa a doua, şansele sunt mult mai mici!” Fanatik
Aflată în fața debutului în UEFA Europa League, FCSB riscă să compromită și sezonul european. Avertisment primit de campioana României
19:10
Războiul FCSB – CSA Steaua a ajuns în presa din Olanda înaintea meciului campioanei cu Go Ahead Eagles: „Clubul a ajuns pe mâna controversatului George Becali” Fanatik
Jurnaliștii olandezi au analizat conflictul dintre FCSB și Steaua înainte de meciul campioanei României cu Go Ahead Eagles.
18:50
Clubul cu pretenții din SuperLiga, penalizat aspru de FIFA! Interzis la transferuri până în 2027 Fanatik
Una dintre revelațiile acestui sezon din SuperLiga a primit o veste dură din partea FIFA! Transferurile îi vor fi blocate timp de 3 ferestre de mercato
18:40
Dumitru Dragomir vine cu un scenariu șocant în scandalul uriaș provocat de Ion Geolgău la FRF: „A fost atras în cursă. Eu nu l-aș da afară” Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit despre un scenariu șocant legat de scandalul provocat de Ion Geolgău la FRF. Ce a spus Mitică Dragomir despre cazul lui Geolgău.
18:30
Liviu Bocciu Ungurean revine pe stadioane! Liderului galeriei Rapidului i-a fost ridicată interdicția. Exclusiv Fanatik
Liviu Ungurean, liderul Peluzei Nord Rapid, se poate alătura din nou suporterilor giuleșteni! Când ar putea participa la primul meci
Acum 12 ore
18:10
Gigi Becali, verdict clar după conflictul dintre Dobre și fanii Rapidului: “Dacă el nu e acolo, nu e nimic! El e crema” Fanatik
Gigi Becali a comentat în stilul său caracteristic la FANATIK SUPERLIGA conflictul iscat la Rapid între Alex Dobre și fani.
17:50
Fostul jucător de la FCSB a fost dat afară cu scandal de la echipa din Superliga! Fotbalistul a pierdut procesul Fanatik
Despărțire cu scântei la o echipă din Superliga României. Fostul fotbalist de la FCSB a rămas liber de contract după ce a pierdut procesul cu fostul club. Despre cine e vorba.
17:40
Anunț șocant pentru Dennis Man! PSV pregătește transferul după ce românul nu a avut nicio realizare în Eredivisie Fanatik
Dennis Man a primit un motiv de îngrijorare la începutul acestei săptămâni! Ce a anunțat presa din Olanda: „Cât mai repede posibil!”
17:20
O legendă a Stelei a antrenat Go Ahead Eagles, adversara FCSB din Europa League. L-a pregătit pe Louis van Gaal și a intermediat transferul lui Gică Popescu la PSV Fanatik
O legendă a Stelei a fost antrenorul principal al celor de la Go Ahead Eagles, prima adversară a FCSB din grupa de Europa League.
17:10
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă la licitație. Tatăl lui Vlad Pascu, printre beneficiari Fanatik
Tatăl lui Vlad Pascu a pornit executarea silită împotriva proprietarului vilei de 2,3 milioane de euro care găzduiește Ambasada Bangladesh. Acesta este un controversat mogul
17:10
Dinamo – Veszprem, Liga Campionilor Handbal, etapa 3. „Dulăii”, în căutarea primei victorii în Champions League Fanatik
Dinamo - Veszprem, duelul de foc pentru „dulăi” în etapa 3 de Champions League la handbal masculin. Programul complet al rudei în Liga Campionilor, rezultate, televizări și clasament actualizat.
17:00
Vodafone: Incluziunea digitală, cheia pentru a aborda decalajul digital european de 1,3 trilioane de euro Fanatik
Vodafone a realizat raportul „Conexiune între comunități”, care arată că diviziunea digitală reprezintă o vulnerabilitate strategică majoră pentru Europa.
16:50
Adrian Mutu, previziune sumbră pentru FCSB: „Ar fi surpriza ultimilor 100 de ani”. „Briliantul” a numit o altă dezamăgire din SuperLiga: „A dispărut” Fanatik
Adrian Mutu nu s-a ferit de cuvinte și a făcut o analiză dură a situației celor de la FCSB în SuperLiga.
16:30
Mircea Lucescu s-a convins de Cristi Chivu la Inter după 4 etape și a tras concluzia în presa din Italia Fanatik
Mircea Lucescu a dat verdictul despre Cristi Chivu după 6 puncte în primele 4 etape de Serie A. Cum a comentat „Il Luce” evoluția tehnicianului lui Inter
16:20
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv Fanatik
Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că își dorește ca președintele Dani Coman și antrenorul Bogdan Andone să rămână la FC Argeș timp de cel puțin trei ani.
16:00
Primele oferte pentru Mircea Rednic după despărțirea de Standard Liege: „E pregătit pentru o nouă provocare” Fanatik
Mircea Rednic nu stă prea mult pe bară. Primele oferte pentru tehnicianul român după scurta aventură la Standard Liege.
15:50
Pană majoră la plățile cu cardul în România. Banca Transilvania și 24pay blocate ore întregi. Kaufland, DM și alte magazine afectate Fanatik
Pană generalizată la plățile cu cardul pe 24 septembrie 2025: clienții BT nu au putut plăti în Kaufland, DM și alte magazine din România. Serviciul 24pay blocat complet.
15:40
Grindeanu susţine ca Bolojan să rămână în funcţie, dar avertizează: „Nu-s de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice” Fanatik
Preşedintele PSD nu e de acord cu schimbarea premierului şi susţine că actuala coaliţie ar trebui să dureze până la viitoarele alegeri.
15:20
Cum poți ajunge spion fără voie. Explicațiile fostul șef SIE în cazul sportivului din Constanța arestat în Grecia Fanatik
Cât de ușor pot deveni turiștii români spioni în ochii autorităților din străinătate, fără să fie neapărat recrutați de vreun serviciu secret? Fostul șef SIE face lumină.
15:20
Echipa lui Ianis Hagi, în mijlocul unui scandal monstru în Turcia: „Oameni lipsiți de tact, imorali și fără valoare” Fanatik
Echipa la care s-a transferat Ianis Hagi, Alanyaspor, e în mijlocul unui scandal imens, fiind acuzată de jocuri de culise
