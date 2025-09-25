Aniversăm 30 de ani de Sprinter cu un preț special: Sprinter 317 CDI furgon, versiunea extra-lungă, echiparea PRO, de la 39.707 € (fără TVA), 48.045 € (TVA inclus), cu livrare imediată. Solicită oferta completă. (P)

Acum o oră
01:40
Acum 4 ore
23:00
Tanczos: Nu vor mai fi majorări de taxe şi impozite, nu vor mai fi, e o certitudine. Tot pachetul propus de Ministerul Finanţelor a fost asumat de această coaliţie, s-a terminat acel pachet G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că taxele şi impozitele nu vor mai creşte în perioada următoare, el arătând că deficitul bugetar de 8,4% asumat de...
22:50
Sorin Grindeanu transmite că va condiționa pachetul trei de măsuri fiscale de propunerile de "relansare economică" ale PSD G4Media
Sorin Grindeanu a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că va condiționa pachetul trei de măsuri fiscale de un propunerile de "relansare economică" ale PSD,...
22:50
Xi Jinping anunță că China va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035 G4Media
Președintele chinez Xi Jinping a anunțat miercuri personal noul angajament climatic al țării sale, angajându-se să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu...
22:40
Atenţionare de călătorie: ciclonul „Gabrielle" va lovi regiunea Arhipelagului Azore G4Media
Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia, că regiunea Arhipelagului Azore va fi lovită...
22:40
Tanczos Barna: Salariile din administraţia locală, care sunt îngheţate din 2018 şi plafonate la nivelul salariului viceprimarului, sunt la jumătate faţă de salariile din administraţia centrală G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna susţine că în administraţia publică sunt categorii de angajaţi care au "salarii incomparabile cu celelalte sectoare", el dând exemplul diferenţelor considerabile dintre...
22:30
Tanczos Barna, despre decizia CCR pe legea privind pensiile magistraţilor: Eu sper că şi de data aceasta o să aibă suficientă înţelepciune această instituţie să ia o decizie bună pentru ţară G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri seara, la Digi24, că speră ca judecătorii Curţii Constituţionale, care sunt aşteptaţi să se pronunţe asupra constituţionalităţii legii care...
22:20
Irina Rimes, originară din Moldova, înaintea alegerilor parlamentare de duminică: „Tradițiile sunt folosite ca arme în contextul politic / Până şi Biserica mi se pare că este politizată / Democraţia trebuie apărată, e tot ce avem" (Context.ro) G4Media
Cunoscuta cântăreață Irina Rimes, originară din Republica Moldova, a vorbit, într-un interviu video acordat Context.ro, despre ce înseamnă pentru ea democraţie, ziua votului, informarea şi...
Acum 6 ore
22:10
Incidente la meciul de futsal România – Ungaria: joc întrerupt după ce câțiva suporteri au pătruns pe parchet. Au intervenit jandarmii G4Media
Meciul de futsal dintre reprezentativele României şi Ungariei, disputat miercuri seară la Craiova, a fost marcat de incidente în urma cărora câţiva suporteri au primit...
22:00
Ducati prezintă Panigale V4 R pentru 2026: 236 CP, aerodinamică MotoGP și cutie de viteze unică G4Media
Ducati a dezvăluit noul Panigale V4 R pentru sezonul 2026, o motocicletă de omologare ce aduce performanță de competiție pe șosea și introduce o serie de premiere...
22:00
Mercedes-Benz va investi într-o firmă susținută de Geely / Qianli este specializată în conducerea autonomă G4Media
Mercedes-Benz Group AG se pregătește să investească în Chongqing Qianli Technology Co., un dezvoltator de sisteme de conducere autonomă listat la bursă în Shanghai, pentru...
21:50
Proiect de lege privind cooperarea cu Ucraina în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe agenda ședinței de joi a Guvernului G4Media
Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea...
21:40
LIVE Sorin Grindeanu: Umflatul mușchilor nu impresionează PSD / Reforma nu înseamnă concediere / Fără unanimitate în coaliție, nu se poate merge mai departe cu reforma administrației publice locale G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este prezent, miercuri seara, la Antena 3, după ce Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile magistraților și alte...
21:20
Cele mai importante alegeri din istoria Rep. Moldova. Eugen Tomac: „Miza este uriașă și societatea este polarizată" G4Media
Mai sunt doar câteva zile până la cele mai importante alegeri din istoria Republicii Moldova, iar propaganda rusă atinge un nivel fără precedent.
21:10
LIVE Sorin Grindeanu la Antena 3, după ce Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile magistraților și alte proiecte din Pachetul 2 / Coaliția încă nu s-a înțeles pe reforma administrației publice locale, la care PSD se opune măsurilor susținute de premierul Bolojan G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este prezent, miercuri seara, la Antena 3, după ce Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile magistraților și alte...
21:10
Rusia a lovit cu rachete Iskander o bază de instrucţie a armatei ucrainene G4Media
Un atac rusesc cu rachete asupra unei baze militare de instrucţie în Ucraina a provocat miercuri victime în rândul soldaţilor ucraineni, a anunţat armata ucraineană,...
20:50
ABC în bucătărie: Cum să reînvii legumele ofilite / Trucuri simple pentru a le păstra sau a le reda prospețimea G4Media
Legumele proaspete sunt esențiale pentru mese sănătoase și gustoase, dar uneori se întâmplă ca acestea să se ofilească înainte de a fi consumate. Țelina, morcovii...
20:50
Cutremurele de la începutul anului care au zguduit insula Santorini mai mult de o lună au fost asociate cu activitatea vulcanică, arată un studiu Nature G4Media
Seismele care au zguduit timp de peste 30 de zile insula Santorini din Grecia la începutul anului 2025 ar putea fi asociate cu mişcările magmei...
20:30
Monologul ce a marcat revenirea prezentatorului TV Jimmy Kimmel a adunat 16 milioane de vizualizări pe reţelele de socializare G4Media
Monologul rostit de Jimmy Kimmel cu ocazia revenirii emisiunii sale la televiziunea americană marţi seară, după ce grupul Walt Disney a anulat suspendarea acelui program...
20:30
VIDEO Președintele Nicușor Dan îi îndeamnă pe cetățenii moldoveni din România să voteze în alegerile parlamentare de duminică: „Reprezintă un moment crucial" G4Media
Președintele Nicușor Dan îi îndeamnă, într-un mesaj video postat miercuri seară, pe cetățenii moldoveni din România să voteze în alegerile parlamentare de duminică. „Legătura dintre...
20:30
Primii migranți sosesc din Franța în Marea Britanie în cadrul acordului „unul intră, unul iese" G4Media
O familie de trei persoane, inclusiv un copil mic, sunt primele persoane care au sosit în Regatul Unit în cadrul acordului guvernamental „unul intră, unul...
20:20
VIDEO Asistentul AI al Google va ajunge și pe televizoare / Gemini va fi prezent pe Google TV G4Media
Gemini, chatbot-ul AI al Google, va ajunge și pe televizoare, după ce compania a anunțat că va introduce asistentul cu inteligență artificială pentru Google TV. Când...
20:20
STB a decis anularea procedurii pentru achiziţia tramvaielor noi de 18 m, adjudecate de firma lui Gruia Stoica la preț triplu în mandatul Gabrielei Firea G4Media
Societatea de Transport Bucureşti a anulat procedura de achiziţie sectorială având ca obiect tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă, întrucât...
20:20
O dronă Houthi s-a prăbușit în orașul turistic Eilat din sudul Israelului: zeci de persoane rănite G4Media
22 de persoane au fost rănite, dintre care doi bărbați se află în stare gravă, iar alte 17 au suferit răni ușoare provocate de șrapnel,...
20:20
SUA reduc retroactiv tarifele la automobilele europene de la 25 la 15%, după concesiile UE / Acțiunile producătorilor germani cresc la bursă G4Media
Statele Unite au redus tarifele la importurile de automobile din Uniunea Europeană de la 25% la 15%, cu aplicare retroactivă începând din 1 august, măsura...
Acum 8 ore
20:00
STB a decis anularea procedurii pentru achiziţia tramvaielor noi de 18 m G4Media
Societatea de Transport Bucureşti a anulat procedura de achiziţie sectorială având ca obiect tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă, întrucât...
19:50
Trump le-a promis liderilor arabi că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania – surse POLITICO G4Media
Preşedintele american Donald Trump le-a promis liderilor arabi că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată, relatează miercuri Politico, citând şase persoane familiarizate cu...
19:50
Instagram a atins 3 miliarde de utilizatori activi lunar, anunţă CEO
Instagram a ajuns la 3 miliarde de utilizatori activi lunar, a declarat miercuri Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta Platforms, marcând un nou prag istoric pentru una...   © G4Media.ro.
19:40
Zelenski la ONU: Nu există garanţii de securitate, ci doar prieteni şi arme. Nici NATO nu este o garanţie de securitate automată G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat miercuri, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, că apartenenţa la NATO nu garantează automat securitatea, întrucât dreptul...   © G4Media.ro.
19:20
Comerţul cu autovehicule a înregistrat o cifră de afaceri în creştere cu 5,6% în primele şapte luni / Sectorul de reparații, un plus de 4,5% în cifrele de afaceri G4Media
Afacerile din comerţul cu autovehicule au crescut, în România, cu 5,6%, ca serie brută, în primele şapte luni ale acestui an, faţă de intervalul similar...   © G4Media.ro.
19:00
Un avion de luptă rusesc a survolat o fregată germană în Marea Baltică, potrivit ministrului german al apărării G4Media
Berlin, 24 sep /Agerpres/- Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat miercuri în faţa Bundestagului (camera inferioară a parlamentului german), că un avion de...   © G4Media.ro.
19:00
EXCLUSIV Fan Pan: între concept îndrăzneț și execuție nefinisată la London Fashion Week G4Media
Colecția lui Fan Pan prezentată pare să se fi dorit un manifest vizual despre memorie, fragmente și arhivare, lucru evident prin prezența elementelor ce amintesc...   © G4Media.ro.
18:50
Noul simbol al protestelor generației Z: Un steag al piraților făcut celebru de serialul japonez manga “One Piece” G4Media
Un craniu zâmbitor și oase încrucișate cu o particularitate distinctivă – craniul poartă o pălărie de paie cu o bandă roșie – steagul lui Luffy...   © G4Media.ro.
18:40
EXCLUSIV Între sacou masculin și tulle eteric: Echilibrul propus de Base la London Fashion Week G4Media
Colecția Base s-a prezentat ca un exercițiu de echilibru între feminitatea romantică și minimalismul modern, într-un cadru spectaculos, unde candelabrele masive au amplificat aerul de...   © G4Media.ro.
18:40
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă Republica Moldova / Rusia încearcă să facă Moldovei ceea ce Iranul a făcut Libanului / Lumea este angajată în ”cea mai distructivă cursă a înarmării” G4Media
Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să intre în orbita Rusiei, declară miercuri, la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP, citată de...   © G4Media.ro.
18:30
Președintele Nicușor Dan, discuții cu reprezentanții Airbus și ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei despre proiecte în programul SAFE / „România are o tradiție solidă în industria aeronautică și este important să valorificăm acest potențial” G4Media
Președintele Nicușor Dan a avut, miercuri, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu reprezentanții companiei Airbus și ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei în România, în care...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
18:10
EXCLUSIV Labrum la London Fashion Week: O poveste puternică, haine mai puțin convingătoare G4Media
Colecția Labrum Spring/Summer 2026, prezentată în cadrul London Fashion Week, a avut loc într-un cadru cu o încărcătură simbolică puternică: o biserică transformată în podium,...   © G4Media.ro.
18:10
Comisia Europeană anunţă măsuri pentru o mai bună protecţie a apelor de suprafaţă şi subterane / Vor fi actualizate listele de poluanți ai apei G4Media
Comisia Europeană salută acordul politic provizoriu la care au ajuns marţi Parlamentul European şi Consiliul cu privire la propunerea Comisiei de actualizare a listelor de...   © G4Media.ro.
18:00
Beijingul intensifică supravegherea / ByteDance și Alibaba, sancționate pentru conținut dăunător G4Media
Administrația Spațiului Cibernetic din China (CAC) a chemat la discuții platforma de știri Toutiao, deținută de ByteDance, și operatorul de browser UCWeb, parte a grupului...   © G4Media.ro.
18:00
Guvernul Italiei reintroduce sărbătoarea dedicată sfântului care reprezintă „nucleul identității naționale”,  Francisc de Assisi G4Media
Guvernul Giorgiei Meloni a reintrodus o sărbătoare națională în cinstea popularului sfânt patron al țării, Francisc de Assisi, ca un omagiu adus „nucleului identității naționale”,...   © G4Media.ro.
18:00
Ziua Satului Românesc – Târgul pâinii, cu reprezentanţi din Brazilia, Iran, Mexic, Tunisia, Egipt, Algeria, este organizat în 27-28 septembrie în curtea Muzeului Satului G4Media
De Ziua Satului Românesc, în curtea Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” va fi organizat Târgul pâinii la care vor participa reprezentanţi din Brazilia, Iran,...   © G4Media.ro.
17:50
Bolojan: L-am întrebat pe ministrul Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor ministerului, dacă sunt liberi sau sunt plătiţi în ziua respectivă. Să fie un minister întreg în faţa guvernului şi să fie şi plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că l-a întrebat pe ministrul fondurilor europene, Dragoş Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor ministerului său, dacă aceştia sunt...   © G4Media.ro.
17:40
ANRE şi ANAF au încheiat un protocol de colaborare pentru o mai bună monitorizare a pieţelor de energie şi creşterea disciplinei economice G4Media
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au încheiat un Protocol de colaborare care stabileşte cadrul de...   © G4Media.ro.
17:30
O femeie a fost condamnată la închisoare pentru că a încercat să îşi însuşească Graceland, celebra proprietate a lui Elvis Presley G4Media
O femeie găsită vinovată de o escrocherie prin care încerca să pună mâna pe proprietatea lui Elvis Presley, Graceland, şi să o vândă la licitaţie...   © G4Media.ro.
17:30
Salariile funcţionarilor şi diplomaţilor din Rusia au fost majorate cu 7,6%, în pofida problemelor economice G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decrete prin care salariile funcţionarilor publici şi diplomaţilor au fost majorate cu 7,6% în pofida problemelor economice...   © G4Media.ro.
17:20
Deţinătorul unui bilet cumpărat în Berlin a câştigat 120 de milioane de euro la loteria EuroJackpot / Probabilitatea de a câștiga este de 1 la 140 de milioane G4Media
Norocosul deţinător al unui bilet cumpărat în Berlin a câştigat marţi 120 de milioane de euro (141 milioane de dolari) la loteria EuroJackpot, informează agenția...   © G4Media.ro.
17:10
Alibaba dezvăluie cel mai puternic model AI al său și anunță că va deschide noi centre de date în Franța, Olanda și Brazilia G4Media
Compania chineză de comerț electronic Alibaba a anunțat miercuri că intenționează să deschidă primele sale centre de date în Brazilia, Franța și Olanda, accelerând astfel...   © G4Media.ro.
17:10
Cum este să participi la 27 de ani la forumuri cu lideri globali, precum Davos și Alpbach/ Roxana Chirițoiu: „trebuie să demonstrezi că ai ceva de spus, că ești pasionat”/ Scopul participării: să fie ambasador al tinerilor români G4Media
În fiecare iarnă, la Davos, în Elveția, are loc întâlnirea emblematică anuală a Forumului Economic Mondial. Aceasta funcționează drept catalizator de idei și dezbateri. Timp...   © G4Media.ro.
17:10
EXCLUSIV Piedici majore pentru „zidul de drone” pe care UE îl vrea pe flancul estic: Lipsă de standardizare, proceduri diferite în fiecare țară, puține exerciții comune cu UAV-uri / În România legea e problematică: echivalează dronele militare cu aeronave pilotate G4Media
La nivelul Uniunii Europene se discută despre crearea, pe flancul estic al NATO, pe care se află și România, a unui „zid de drone” (drone...   © G4Media.ro.
17:10
Bulgaria va pune capăt tranzitului gazelor ruseşti pe teritoriul său în 2026 G4Media
Bulgaria intenţionează să pună capăt tranzitului gazelor ruseşti pe teritoriul său, către Serbia şi Ungaria, în 2026, a declarat marţi premierul bulgar Rosen Jelyazkov, ca...   © G4Media.ro.
