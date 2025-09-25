Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Meciul decisiv pentru CE de futsal a fost întrerupt 45 de minute

16:10

Fostul mare internațional Marcel Răducanu (70 de ani), considerat unul dintre cei mai creativi jucători din istoria fotbalului românesc, s-a declarat și el surprins de decizia lui Alex Mitriță de a se retrage de la echipa națională la doar 30 de ani.Răducanu își amintește: „Și eu am decis să fug din România după ce, în aprilie 1981, nu m-au băgat să joc împotriva Angliei, pe Wembley. Era un vis, pe vremea aceea ajungeai rar să evoluezi pe asemenea stadioane. ...