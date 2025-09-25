Ce facem în weekend în București. Avem raliul mașinilor de epocă, Lavanda Fest, tarantule la Antipa, Noaptea Cercetărilor, Strada de C`Arte și lista abia începe

13:10

Se lucrează de zor la Teatrul de Vară „Nicolae Bălcescu” din Parcul Bazilescu, iar bucureștenii din cartierul Bucureștii Noi pot spune cum își doresc să arate acest spațiu mult așteptat. UrbanizeHub a lansat un chestionar […] Articolul Oamenii din Bucureștii Noi, întrebați cum vor să arate Teatrul de Vară din Parcul Bazilescu. Răspunsurile se dau printr-un chestionar online apare prima dată în B365.