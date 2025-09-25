Ajutorul pentru alimente vine la final de septembrie: ce trebuie să știi dacă nu ai card? Iașul are aproape 100.000 de beneficiari
Ziarul de Iasi, 25 septembrie 2025 03:10
Cardurile sociale vor fi alimentate la final de septembrie cu prima tranșă de bani pentru alimente și mese calde. Acestea se emit automat beneficiarilor, fără cereri sau cozi la instituții. Sprijinul vizează peste 1,3 milioane de români, inclusiv zeci de mii de beneficiari din Iași.
Tochitură moldovenească, brânzeturi fine și vinuri locale. Iași găzduiește Gustaria Fest – Festivalul Brânzeturilor, Afumăturilor și Vinurilor Locale
Gustaria Fest aduce la Iași, pe 27–28 septembrie, un festival dedicat brânzeturilor, afumăturilor și vinurilor locale, cu degustări, premii și demonstrații culinare. Organizatorii promit o experiență autentică, în sprijinul producătorilor din Moldova.
03:20
Un deputat ieșean vrea plafonarea prin lege a prețului la apă potabilă îmbuteliată. Amenzile ar ajunge la 25.000 de lei
Deputatul USR Ștefan Tanasă a depus un proiect legislativ în vederea stabilirii unui preț maxim pentru apă potabilă îmbuteliată comercializată în spații cu opțiuni limitate pentru consumatori.
Politehnica Iași: Cestor a debutat cu gol, golgeterul echipei s-a accidentat. Eșec la limită în fața viceliderului primei ligi
Politehnica Iași, care ocupă locul X în Liga a II-a de fotbal, a disputat astăzi un meci amical, pe stadionul „Emil Alexandrescu", în compania FC Botoșani, echipă clasată pe locul II în Liga I.
Ghici cine mai bate seara la portița politichiei de Bahlui? Liste cu update la zi, pe căprării de partid și de stat
Ultimele zvonuri ce au tropăit prin politichia de Bahlui referitoare la un nou dosar al premarelui, despre care s-a spus pe ici pe colo că, gata, ar fi cireașa de pe tort și că ar avea mari probabilități să ducă la anticipate locale (ceea ce până la urmă nu s-a prea dovedit) cică ar fi creat ceva curente de agitație prin partide.
Pocinog după meciul echipei de fotbal a satului: un ieșean va sta 5 ani la pușcărie după ce a vrut să apere cu sapa somnul de după amiază al nepotului
Un ieșean va petrece cinci ani în spatele gratiilor pentru că a apărat somnul nepotului său. Felul în care a făcut-o, cu sapa, era să ducă la crimă și i-a convins pe judecători că nu poate fi lăsat în libertate. Agresorul mai are șansa apelului, dar îi va fi imposibil să obțină o pedeapsă cu suspendare.
Primul artist contractat pentru Sărbătorile Iașului: The URS. Cât costă un concert de 50 minute?
Ateneul Național din Iași va achita 10.000 euro pentru un concert „The URS" pe 17 octombrie.
Povestea ieșeanului care a alergat 2.100 km 33 de zile. Ar fi ajuns până în Grecia și înapoi. O face pentru copiii vulnerabili, cum a fost și el. „Alergarea m-a ajutat să mă vindec"
La doar 26 de ani, Adrian Șovea, un tănăr ieșean, a alergat 2.100 de kilometri în 33 de zile, formând „Crucea României", printr-o traversare de la Nord la Sud și de la Vest la Est a țării. A fost o cursă caritabilă prin care a încercat să strângă 100.000 de euro necesari pentru tratamentele copiilor diagnosticați cu autism, ADHD, sindrom Down și alte tulburări de dezvoltare.
Incidente la meciul de futsal România – Ungaria. Joc întrerupt după ce suporteri au pătruns pe parchet
Meciul de futsal dintre reprezentativele României şi Ungariei, disputat miercuri seară la Craiova, a fost marcat de incidente în urma cărora câţiva suporteri au primit interdicţii de acces la competiţii pe o perioadă de un an, relatează news.ro.
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti pierde la mare luptă cu Veszprem HC, în grupa A a Ligii Campionilor
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia ungară Veszprem HC, scor 30-27(15-15), în meci contând pentru etapa a III-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al treilea eşec consecutiv pentru Dinamo.
Concursul de la Operă se anulează. Niciun candidat nu a luat 7, să ajungă la interviu
Concursul de la Operă se anulează. Toți cei trei candidați au luat sub 7 și nu pot avansa la runda interviului. Notele: 6.81, 5.81 și 5.38.
Baschet masculin: Corona Braşov, victorie cu BC Dnipro în preliminariile FIBA Europe Cup
Echipa Corona Braşov a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia ucraineană BC Dnipro, scor 83-69 (47-26), în manşa tur din preliminariile FIBA Europe Cup. Returul va avea loc tot la Braşov, în 27 septembrie, scrie news.ro.
EXCLUSIV | O nouă dramoletă în concursul pentru manager la Operă: dacă nu vin rezultatele în 3 ore, competiția poate fi viciată
Comisia de concurs de la Ministerul Culturii, care a evaluat proiectele de management ale celor trei candidați rămași în cursă, nu a trimis încă rezultatele acestora. Mâine deja ar putea să înceapă interviurile, dar dacă rezultatele nu ajung până la miezul nopții, desfășurarea concursului poate fi pusă sub semnul întrebării.
Poveste tristă, dar cu happy end. „Copilul de suflet" al Spitalului de Copii din Iași a primit o șansă reală la viață abia acum, după după 19 ani. Marian face dializă de la 7 ani
Marian a făcut dializă mai bine de jumătate din viață. Părăsit de părinți încă de la naștere din cauza unei malformații urologice obstructive extrem de grave, care i-a pus viața în pericol, a fost nevoit să intre în program de dializă încă de la vârsta de 7 ani.
În realitate, nimic nu va fi lămurit chiar dacă mâine sau săptămâna viitoare s-ar anunța sfârșitul Hamas. Alții îi vor lua locul, poate cu mai puțin succes, cel puțin atât timp cât maximalismul pare să aibă câștig de cauză în tabăra israeliană.
Celebrul regizor Cristian Mungiu critică traficul din Iași. „Mi-a luat o oră să ajung. Cred că trebuie metrou"
Regizorul Cristian Mungiu a testat pe pielea lui cât dificilă este deplasarea pe străzile Iașului.
În asurzitoarea tăcere (și indiferență!) a românilor, Republica Moldova este pe muchie de cuțit: pe 28 septembrie se hotărăște soarta întregii regiuni, inclusiv a României. Dacă comandourile politice ale Moscovei obțin majoritatea, soarta Odesei e decisă și vom avea rachete rusești la gurile Dunării. Cui îi pasă?
Lidl înfige steagul și la Târgu Frumos. Rețeaua germană vrea să deschidă al 14-lea magazin din județul Iași
Retailerul german Lidl pregătește extinderea în orașul Târgu Frumos, potrivit unor informații obținute de „Ziarul de Iași" din surse apropiate mediului de afaceri. Deși proiectul nu a fost anunțat oficial, Lidl a început să analizeze piața locală și să facă pași concreți pentru a deschide o unitate în zonă. Ar fi al patrulea magazin din afara municipiului Iași, după cele de la Pașcani, Miroslava și Lunca Cetățuii.
Momentul impactului mortal de la Lețcani, surprins de camere. Doi copii au rămas fără mamă
Un accident grav s-a petrecut marți seară, în jurul orei 18:00, în Lețcani. O autoutilitară a pătruns pe contrasens și a lovit din plin mașina unei femei din Botoșani. Din păcate, pentru femeie, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic decât să constate decesul.
Cine alege ce mănâncă copiii la grădiniță? Un ONG din Valea Lupului preia controlul meniului, iar părinții cer explicații pentru alegerea firmei de catering din Miroslava
Părinți ai copiilor de la Grădinița cu Program Prelungit din Valea Lupului semnalează lipsa de transparență în modul în care este asigurată hrana preșcolarilor. Aceștia acuză faptul că firma de catering Food Factory Park SRL, care deservește câteva sute de copii, a fost aleasă prin intermediul Asociației Prietenii Școlii Valea Lupului, ONG ce gestionează contractul, fără implicarea efectivă a părinților și, după cum acuză unii dintre ei, cu posibile legături politice între membrii conducerii școlii și asociație. Părinții reclamă că, în ciuda numeroaselor solicitări, firma de catering nu a fost înlocuită.
FOTBAL Antrenorul Leo Grozavu se întoarce azi în Copou, pe stadionul „Emil Alexandrescu"
Politehnica Iași va disputa astăzi un meci amical, pe arena din Copou, de la ora 12:00.
SPORT Un șef de la Spitalul „Parhon", între primii 16 arbitri din Europa. Va oficia la un Campionat European
Ziarul de Iași v-a ținut la curent în ultima perioadă cu frumoasa poveste a ieșeanului Bogdan Hanceariuc, care împletește perfect două activități total diferite. Cea de medic și cea de arbitru de futsal, Hanceariuc excelând în ambele.
Relu Fenechiu, proces în instanță după ce a fost amendat în trafic pentru că făcea poze la un accident rutier. Nu a putut contrazice Poliția
Fostul lider liberal Relu Fenechiu a ajuns din nou în fața judecătorilor. De această dată, pentru o simplă contravenție rutieră. El nu a reușit să-i convingă pe magistrați să o anuleze.
Premieră la Iași – Spitalul Militar, executat silit. Trei medici de aici au obținut în instanță retroactiv sporuri salariale de 55% și își vor banii
Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași va fi executat silit la cererea a trei salariați. Executorul Bogdan Tufeanu urmează să pună sechestru pe bunurile unității medicale, după ce spitalul nu a achitat voluntar o datorie. Articolul Premieră la Iași – Spitalul Militar, executat silit. Trei medici de aici au obținut în instanță retroactiv sporuri salariale de 55% și își vor banii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Iașul, campion național la producția de grâu: peste 10,5 tone la hectar și marele trofeul „Spicul de Aur” 2025 # Ziarul de Iasi
Premiera națională la Iași: ferma Evi Blossom SRL a câștigat trofeul „Spicul de Aur” 2025 pentru cea mai performantă producție de grâu din România. Cu 10,5 tone/ha, recolta este de peste două ori mai mare decât cea de anul trecut. Distincția vine în urma unei competiții organizate de Forumul APPR, care a evaluat ferme din trei regiuni agricole. Articolul Iașul, campion național la producția de grâu: peste 10,5 tone la hectar și marele trofeul „Spicul de Aur” 2025 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator, invitatul discret al Generației de Aur la Mondialul din 1994. O poză document # Ziarul de Iasi
În vara lui 1994, echipa națională de fotbal a României atingea apogeul istoric: calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Statele Unite. Victoria de la Pasadena, 3-2 împotriva Argentinei, a rămas în memoria colectivă drept cel mai mare moment al Generației de Aur. Articolul Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator, invitatul discret al Generației de Aur la Mondialul din 1994. O poză document apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un lider trebuie să dezvolte o dublă personalitate. Poate părea cinic, dar nu e: niciun politician de anvergură nu rezistă în vârful ierarhiei dacă nu își educă spiritul să devină insensibil atunci când e la serviciu. Nu e suficient să ai idei, programe, echipe, lozinci. Trebuie să ai stomacul tare, să nu clipești când cineva suferă, să nu te abați de la obiectiv doar pentru că ți se arată o tragedie individuală. Articolul Dubla personalitate prezidențială SAU De ce toți liderii sunt nebuni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mâine, CCR va lua o decizie crucială pentru România. Ne întoarcem în decembrie 2024? Cheia, la PSD, lacătul, la Savonea # Ziarul de Iasi
Există riscul real ca România să devină de joi o țară neguvernată, iar de duminică, Moldova, o țară guvernată de Kremlin. Altfel spus, zeci milioane de oameni lăsați de izbeliște într-un „no man's land” la granița cu Rusia. Și știm cât îi plac lui Putin teritoriile „nimănui”. Articolul Mâine, CCR va lua o decizie crucială pentru România. Ne întoarcem în decembrie 2024? Cheia, la PSD, lacătul, la Savonea apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Salariile tinerilor spre final de an: câteva sute de lei în plus pentru unii, dar pierderi mari, și de 600 de lei, pentru alții. Studiu consultat de ZDI # Ziarul de Iasi
Pentru tinerii care intră acum pe piața muncii, primul job vine cu bani în buzunar, dar și cu noi reguli fiscale care pot face diferența între un salariu mulțumitor și unul mai mic decât se așteptau sau au auzit de la prieteni că se câștigă. Articolul Salariile tinerilor spre final de an: câteva sute de lei în plus pentru unii, dar pierderi mari, și de 600 de lei, pentru alții. Studiu consultat de ZDI apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Dezgropăm rubricuța „Răspundem ascultătorilor”. Azi, despre un fost menistru ieșean pe care posteritatea cam dă să-l uite. Plus iubiri ratate dar cu reverberații până azi # Ziarul de Iasi
Probabil că vă mai amintiți, stimați telespectatori, de rubricuța aia veche și de demult de la radioul public de pe vremuri care se chema „Răspundem ascultătorilor”, nu-i așa? Boon! Articolul Dezgropăm rubricuța „Răspundem ascultătorilor”. Azi, despre un fost menistru ieșean pe care posteritatea cam dă să-l uite. Plus iubiri ratate dar cu reverberații până azi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un autobuz urban cu tehnologie pe bază de hidrogen va fi prezentat astăzi la Iași. Are autonomie de 600 km # Ziarul de Iasi
Un autobuz cu tehnologie pe bază de hidrogen și baterii litiu-ion va circula astăzi pe străzile Iașului. Articolul Un autobuz urban cu tehnologie pe bază de hidrogen va fi prezentat astăzi la Iași. Are autonomie de 600 km apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Spectacol în premieră pe cerul Iașului: 250 de drone luminoase vor fi ridicate cu ocazia Sărbătorilor orașului # Ziarul de Iasi
Primăria Iași va organiza un spectacol cu drone cu ocazia Sărbătorilor Iașului. Evenimentul va avea loc pe 17 octombrie. Articolul Spectacol în premieră pe cerul Iașului: 250 de drone luminoase vor fi ridicate cu ocazia Sărbătorilor orașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Axa rutieră Iași – Suceava / Deși e gata de mult de la un capăt la celălalt, mai trebuie făcut încă ceva: să se anunțe oficial că proiectul e gata # Ziarul de Iasi
Finalizarea proiectului trebuie să respecte procedura finanțării din fonduri europene: achiziția unor servicii de informare și publicitate care să anunțe că proiectul s-a încheiat. Articolul Axa rutieră Iași – Suceava / Deși e gata de mult de la un capăt la celălalt, mai trebuie făcut încă ceva: să se anunțe oficial că proiectul e gata apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Accidentul mortal din centrul Iașului – 150 km/h, șofer începător pe Audi Q8: cum motivează judecătorii Curții transformarea a 3 ani cu suspendare în 5 cu executare? # Ziarul de Iasi
Accidentul provocat de Rareș Berihoi a demonstrat că poți muri chiar dacă respecți toate regulile și te asiguri suficient înainte de a traversa. Numai întâmplarea a făcut ca în calea bolidului condus de tânărul de 19 ani pe atunci să nu se afle un grup de pietoni, caz în care accidentul s-ar fi transformat într-un carnagiu. În acest mod au argumentat magistrații Curții de Apel pedeapsa aspră aplicată. „Ziarul de Iași” a consultat motivarea instanței care a întors complet pedeapsa în cazul lui Rareș Berihoi. Articolul Accidentul mortal din centrul Iașului – 150 km/h, șofer începător pe Audi Q8: cum motivează judecătorii Curții transformarea a 3 ani cu suspendare în 5 cu executare? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
După apelul lui Eric Cantona, experţi independenţi ai ONU solicită FIFA şi UEFA să suspende echipa de fotbal a Israelului # Ziarul de Iasi
Experţi independenţi ai ONU au solicitat FIFA şi UEFA, forurile conducătoare ale fotbalului mondial şi european, să suspende Israelul, relatează AFP, citată de news.ro. Articolul După apelul lui Eric Cantona, experţi independenţi ai ONU solicită FIFA şi UEFA să suspende echipa de fotbal a Israelului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Imaginea lui Rafael Nadal, folosită cu sprijinul AI, fără consimţământul său: Este publicitate mincinoasă # Ziarul de Iasi
Fostul star al tenisului mondial Rafael Nadal a declarat, marţi, că o imaginea a sa, creată de inteligenţa artificială, a fost utilizată fără permisiunea sa de către platforme care difuzează reclame mincinoase, scrie news.ro. Articolul Imaginea lui Rafael Nadal, folosită cu sprijinul AI, fără consimţământul său: Este publicitate mincinoasă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Accident rutier grav, cu trei victime, la Lețcani – Impact violent între un autoturism și o autoutilitară # Ziarul de Iasi
Un accident rutier produs în jurul orei 18:00, în localitatea Lețcani, a dus la rănirea a trei persoane, printre care și un copil. În coliziune au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. Articolul Accident rutier grav, cu trei victime, la Lețcani – Impact violent între un autoturism și o autoutilitară apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Doi traficanți care au speriat Europa și România, prinși lângă aeroportul Iași. Trafic de arme și droguri. SOV, printre victime # Ziarul de Iasi
Polițiștii Antidrog din Iași au reușit o lovitură majoră în lupta cu rețelele de cocaină, printr-o acțiune spectaculoasă desfășurată în apropierea Aeroportului Internațional. Articolul Doi traficanți care au speriat Europa și România, prinși lângă aeroportul Iași. Trafic de arme și droguri. SOV, printre victime apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
FanCurier, la un pas să strice nunta unor tineri din Iași – Cum au ajuns mărturiile la destinatari (FOTO) # Ziarul de Iasi
Pregătirile pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viața unui cuplu de tineri din Iași au fost umbrite de o experiență neplăcută cu o firmă de curierat națională. Articolul FanCurier, la un pas să strice nunta unor tineri din Iași – Cum au ajuns mărturiile la destinatari (FOTO) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cheia este să nu fugim de realitate, să ne-o asumăm, pentru a ne înțelege mai bine dorințele. Sunt realizabile? Sunt firești? Au o bază reală? Ce vor să ne spună acestea? E vorba doar despre noi, despre frustrările și neîmplinirile noastre, despre golul nostru interior sau este vorba de un cuplu nefuncțional în care ne e dat să fim parte? Articolul Lecția lui Flaubert apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Clanul Corduneanu, implicat activ în atacul hibrid al Rusiei asupra Moldovei? Ce ar fi făcut interlopii, fani ai pro-rusului Călin Georgescu # Ziarul de Iasi
Victoria Furtună, președintele partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova a apelat la clanul Cordunenilor din Iași pentru a obține domiciliu în România, scrie digi24.ro. Articolul Clanul Corduneanu, implicat activ în atacul hibrid al Rusiei asupra Moldovei? Ce ar fi făcut interlopii, fani ai pro-rusului Călin Georgescu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Fiul unuia din cei mai bogați români, familie originară din Iași, finanțare UE record pentru soluții energetice inteligente. Cine este Matei Stratan? # Ziarul de Iasi
Ogre AI din Iași, fondată de Matei Stratan (FOTO), atrage 7,9 milioane lei fonduri europene pentru dezvoltarea unei platforme energetice bazate pe inteligență artificială. Antreprenorul ieșean, cunoscut ca fiul al lui Dan Stratan, unul din cei mai bogați români, dar și pentru relația cu fotomodelul Mădălina Ghenea, consolidează poziția județului Iași în topul național al proiectelor cu finanțare UE. Articolul Fiul unuia din cei mai bogați români, familie originară din Iași, finanțare UE record pentru soluții energetice inteligente. Cine este Matei Stratan? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieșenii și-au tras partea leului la Campionatul Național de karate tradițional. Competiția a avut loc la Sala Polivalentă Iași # Ziarul de Iasi
După cum v-am informat, finalele Campionatului Național de karate tradițional din acest an la toate categoriile de vârstă, cadeți, juniori, tineret și seniori, au fost organizate la Iași, la Sala Polivalentă. Competiția, ajunsă la a XXXIV-a ediție, a adus la start circa 200 de sportivi de la 29 de cluburi din țară. Articolul Ieșenii și-au tras partea leului la Campionatul Național de karate tradițional. Competiția a avut loc la Sala Polivalentă Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Unde poți trage cu arme adevărate la Iași? Sunt cinci poligoane autorizate în oraș. Poligonul MAI, închis din cauza șantierului SRU # Ziarul de Iasi
Iașul le oferă pasionaților de tir sportiv sau celor care caută experiențe de adrenalină mai multe locuri unde pot trage cu arme și gloanțe reale, chiar și fără să dețină un permis port armă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, în județ funcționează cinci poligoane de tragere autorizate conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, dintre care patru sunt de tir sportiv, localizate în municipiul Iași și comunele Tomești și Miroslava, iar unul este destinat vânătorii și trapului, în comuna Popricani. Articolul Unde poți trage cu arme adevărate la Iași? Sunt cinci poligoane autorizate în oraș. Poligonul MAI, închis din cauza șantierului SRU apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Tatăl lui Yamal, supărat după ce fiul său nu a câștigat Balonul de Aur: „Anul viitor va fi al nostru” # Ziarul de Iasi
Tatăl tânărului jucător de fotbal Lamine Yamal, s-a arătat nemulțumit, luni seară de faptul că fiul său nu a câștigat Balonul de Aur. Trofeul i-a fost „furat” spaniolului de către francezul Ousmane Dembélé, atacantul celor de la PSG. Articolul Tatăl lui Yamal, supărat după ce fiul său nu a câștigat Balonul de Aur: „Anul viitor va fi al nostru” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ousmane Dembele, atacantul francez al celor de la PSG a câștigat Balonul de Aur. Trofeul a fost decernat luni seara la Paris. Articolul Ousmane Dembele este noul Balon de Aur: Este extraordinar ceea ce trăiesc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în cadrul etapei a zecea din Superligă. Articolul Superliga: Dinamo Bucureşti – Farul Constanţa, scor 1-1 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Gala Balonul de Aur: Lamine Yamal a câştigat trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător # Ziarul de Iasi
Fotbalistul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, a câştigat trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător, acordat, luni, în cadrul galei Balonului de Aur de la Paris. Jucător de 18 ani a primit acest trofeu pentru al doilea an la rând. Articolul Gala Balonul de Aur: Lamine Yamal a câştigat trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
ANALIZĂ Politehnica Iași, bilanț după șapte runde în Liga II: promovăm sau nu? Tony, gata cu vorbăraia: fă echipa să joace fotbal! # Ziarul de Iasi
După șapte etape scurse din Liga a II-a de fotbal, Politehnica Iași nu este foarte departe de obiectivul ferm stabilit pentru acest sezon, promovarea. Indiferent de rezultatul ultimului meci al rundei amintite, Chindia Târgoviște – Steaua București, care se va derula azi, de la ora 19:00, Poli va fi înaintea rundei cu numărul VIII la doar două puncte de ultima poziție care duce în play-off, VI, loc care poate genera în faza a II-a a campionatului continuarea cursei spre Liga I. Articolul ANALIZĂ Politehnica Iași, bilanț după șapte runde în Liga II: promovăm sau nu? Tony, gata cu vorbăraia: fă echipa să joace fotbal! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ședință la județ cu multe transferuri de teren pe masă. Unele au în vedere lărgirea la 4 benzi a unor porțiuni rutiere foarte aglomerate # Ziarul de Iasi
Printre altele, Consiliul Județean preia terenul de sub Parcul Industrial de la Lețcani și câteva suprafețe de-a lungul drumului ce va fi lărgit la Lunca Cetățuii. Articolul Ședință la județ cu multe transferuri de teren pe masă. Unele au în vedere lărgirea la 4 benzi a unor porțiuni rutiere foarte aglomerate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
