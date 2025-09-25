Moldova, mai pregătită ca România să facă față atacurilor hibride ale Rusiei – Interviu video

15:10

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier şi a adăugat că această coaliţie trebuie să reziste până la alegerile din 2028. Grindeanu nu este însă de acord nici cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice. Grindeanu a fost întrebat, miercuri, … The post Grindeanu: Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Nici cu prezentarea non-stop a unei situații apocaliptice appeared first on spotmedia.ro.