ANAF a identificat peste 5.000 de români care închiriază proprietăți pe Booking sau Airbnb, fără să plătească taxe. 300 dintre ei au fost „călcați” deja de fisc

14:30

Ieri, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 46 de ani, din localitatea Criț, cu privire la faptul că în data de 18 septembrie a.c., în timp ce se afla la domiciliu, în urma unui conflict verbal, partenerul său i-a adresat jigniri, iar în data de 21 septembrie bărbatul a amenințat-o din nou pe femeie cu acte de violență, fapt ce i-a creat acesteia o stare de temere.