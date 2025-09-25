Günter Quandt „BMW”, industriașul care s-a îmbogățit pe spinarea „sclavilor SS”

19:40

Doi tineri din Timișoara demonstrează că inovația poate rescrie regulile jocului într-un sistem medical românesc care se confruntă cu lipsa resurselor și cu dificultăți majore în gestionarea pacienților cronici. Teodor Burtic, student în anul VI la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, și Alexandru Oprescu, absolvent al Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor și masterand la Finanțe pentru bănci, business și investiții la Universitatea de Vest, au creat Chronivo Health - prima platformă din România care folosește agenți virtuali cu inteligență artificială pentru a monitoriza pacienții cronici. Datorită inovației pe care au dezvoltat-o, Teodor Burtic și Alexandru Oprescu au fost incluși în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, o recunoaștere a impactului pe care proiectul lor îl poate avea asupra societății.