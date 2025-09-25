FCSB debutează în grupa principală din Europa League: Cine transmite la tv meciul cu Go Ahead Eagles
G4Media, 25 septembrie 2025 06:10
FCSB se află la momentul debutului în grupa principală din Europa League, campioana României urmând să întâlnească în deplasare pe Go Ahead Eagles, din Olanda.... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum o oră
06:10
FCSB debutează în grupa principală din Europa League: Cine transmite la tv meciul cu Go Ahead Eagles # G4Media
FCSB se află la momentul debutului în grupa principală din Europa League, campioana României urmând să întâlnească în deplasare pe Go Ahead Eagles, din Olanda.... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
01:40
Acum 8 ore
23:00
Tanczos: Nu vor mai fi majorări de taxe şi impozite, nu vor mai fi, e o certitudine. Tot pachetul propus de Ministerul Finanţelor a fost asumat de această coaliţie, s-a terminat acel pachet # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că taxele şi impozitele nu vor mai creşte în perioada următoare, el arătând că deficitul bugetar de 8,4% asumat de... © G4Media.ro.
22:50
Sorin Grindeanu transmite că va condiționa pachetul trei de măsuri fiscale de propunerile de ”relansare economică” ale PSD # G4Media
Sorin Grindeanu a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că va condiționa pachetul trei de măsuri fiscale de un propunerile de ”relansare economică” ale PSD,... © G4Media.ro.
22:50
Xi Jinping anunță că China va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035 # G4Media
Președintele chinez Xi Jinping a anunțat miercuri personal noul angajament climatic al țării sale, angajându-se să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:40
Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia, că regiunea Arhipelagului Azore va fi lovită... © G4Media.ro.
22:40
Tanczos Barna: Salariile din administraţia locală, care sunt îngheţate din 2018 şi plafonate la nivelul salariului viceprimarului, sunt la jumătate faţă de salariile din administraţia centrală # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna susţine că în administraţia publică sunt categorii de angajaţi care au ”salarii incomparabile cu celelalte sectoare”, el dând exemplul diferenţelor considerabile dintre... © G4Media.ro.
22:30
Tanczos Barna, despre decizia CCR pe legea privind pensiile magistraţilor: Eu sper că şi de data aceasta o să aibă suficientă înţelepciune această instituţie să ia o decizie bună pentru ţară # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri seara, la Digi24, că speră ca judecătorii Curţii Constituţionale, care sunt aşteptaţi să se pronunţe asupra constituţionalităţii legii care... © G4Media.ro.
22:20
Irina Rimes, originară din Moldova, înaintea alegerilor parlamentare de duminică: „Tradițiile sunt folosite ca arme în contextul politic / Până şi Biserica mi se pare că este politizată / Democraţia trebuie apărată, e tot ce avem” (Context.ro) # G4Media
Cunoscuta cântăreață Irina Rimes, originară din Republica Moldova, a vorbit, într-un interviu video acordat Context.ro, despre ce înseamnă pentru ea democraţie, ziua votului, informarea şi... © G4Media.ro.
22:10
Incidente la meciul de futsal România – Ungaria: joc întrerupt după ce câțiva suporteri au pătruns pe parchet. Au intervenit jandarmii # G4Media
Meciul de futsal dintre reprezentativele României şi Ungariei, disputat miercuri seară la Craiova, a fost marcat de incidente în urma cărora câţiva suporteri au primit... © G4Media.ro.
22:00
Ducati prezintă Panigale V4 R pentru 2026: 236 CP, aerodinamică MotoGP și cutie de viteze unică # G4Media
Ducati a dezvăluit noul Panigale V4 R pentru sezonul 2026, o motocicletă de omologare ce aduce performanță de competiție pe șosea și introduce o serie de premiere... © G4Media.ro.
22:00
Mercedes-Benz va investi într-o firmă susținută de Geely / Qianli este specializată în conducerea autonomă # G4Media
Mercedes-Benz Group AG se pregătește să investească în Chongqing Qianli Technology Co., un dezvoltator de sisteme de conducere autonomă listat la bursă în Shanghai, pentru... © G4Media.ro.
21:50
Proiect de lege privind cooperarea cu Ucraina în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe agenda ședinței de joi a Guvernului # G4Media
Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea... © G4Media.ro.
21:40
LIVE Sorin Grindeanu: Umflatul mușchilor nu impresionează PSD / Reforma nu înseamnă concediere / Fără unanimitate în coaliție, nu se poate merge mai departe cu reforma administrației publice locale # G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este prezent, miercuri seara, la Antena 3, după ce Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile magistraților și alte... © G4Media.ro.
21:20
Cele mai importante alegeri din istoria Rep. Moldova. Eugen Tomac: „Miza este uriașă și societatea este polarizată” # G4Media
Mai sunt doar câteva zile până la cele mai importante alegeri din istoria Republicii Moldova, iar propaganda rusă atinge un nivel fără precedent. © G4Media.ro.
21:10
LIVE Sorin Grindeanu la Antena 3, după ce Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile magistraților și alte proiecte din Pachetul 2 / Coaliția încă nu s-a înțeles pe reforma administrației publice locale, la care PSD se opune măsurilor susținute de premierul Bolojan # G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este prezent, miercuri seara, la Antena 3, după ce Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile magistraților și alte... © G4Media.ro.
21:10
Un atac rusesc cu rachete asupra unei baze militare de instrucţie în Ucraina a provocat miercuri victime în rândul soldaţilor ucraineni, a anunţat armata ucraineană,... © G4Media.ro.
20:50
ABC în bucătărie: Cum să reînvii legumele ofilite / Trucuri simple pentru a le păstra sau a le reda prospețimea # G4Media
Legumele proaspete sunt esențiale pentru mese sănătoase și gustoase, dar uneori se întâmplă ca acestea să se ofilească înainte de a fi consumate. Țelina, morcovii... © G4Media.ro.
20:50
Cutremurele de la începutul anului care au zguduit insula Santorini mai mult de o lună au fost asociate cu activitatea vulcanică, arată un studiu Nature # G4Media
Seismele care au zguduit timp de peste 30 de zile insula Santorini din Grecia la începutul anului 2025 ar putea fi asociate cu mişcările magmei... © G4Media.ro.
20:30
Monologul ce a marcat revenirea prezentatorului TV Jimmy Kimmel a adunat 16 milioane de vizualizări pe reţelele de socializare # G4Media
Monologul rostit de Jimmy Kimmel cu ocazia revenirii emisiunii sale la televiziunea americană marţi seară, după ce grupul Walt Disney a anulat suspendarea acelui program... © G4Media.ro.
20:30
VIDEO Președintele Nicușor Dan îi îndeamnă pe cetățenii moldoveni din România să voteze în alegerile parlamentare de duminică: „Reprezintă un moment crucial” # G4Media
Președintele Nicușor Dan îi îndeamnă, într-un mesaj video postat miercuri seară, pe cetățenii moldoveni din România să voteze în alegerile parlamentare de duminică. „Legătura dintre... © G4Media.ro.
20:30
Primii migranți sosesc din Franța în Marea Britanie în cadrul acordului „unul intră, unul iese” # G4Media
O familie de trei persoane, inclusiv un copil mic, sunt primele persoane care au sosit în Regatul Unit în cadrul acordului guvernamental „unul intră, unul... © G4Media.ro.
20:20
VIDEO Asistentul AI al Google va ajunge și pe televizoare / Gemini va fi prezent pe Google TV # G4Media
Gemini, chatbot-ul AI al Google, va ajunge și pe televizoare, după ce compania a anunțat că va introduce asistentul cu inteligență artificială pentru Google TV. Când... © G4Media.ro.
20:20
STB a decis anularea procedurii pentru achiziţia tramvaielor noi de 18 m, adjudecate de firma lui Gruia Stoica la preț triplu în mandatul Gabrielei Firea # G4Media
Societatea de Transport Bucureşti a anulat procedura de achiziţie sectorială având ca obiect tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă, întrucât... © G4Media.ro.
20:20
O dronă Houthi s-a prăbușit în orașul turistic Eilat din sudul Israelului: zeci de persoane rănite # G4Media
22 de persoane au fost rănite, dintre care doi bărbați se află în stare gravă, iar alte 17 au suferit răni ușoare provocate de șrapnel,... © G4Media.ro.
20:20
SUA reduc retroactiv tarifele la automobilele europene de la 25 la 15%, după concesiile UE / Acțiunile producătorilor germani cresc la bursă # G4Media
Statele Unite au redus tarifele la importurile de automobile din Uniunea Europeană de la 25% la 15%, cu aplicare retroactivă începând din 1 august, măsura... © G4Media.ro.
20:00
Societatea de Transport Bucureşti a anulat procedura de achiziţie sectorială având ca obiect tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă, întrucât... © G4Media.ro.
19:50
Trump le-a promis liderilor arabi că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania – surse POLITICO # G4Media
Preşedintele american Donald Trump le-a promis liderilor arabi că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată, relatează miercuri Politico, citând şase persoane familiarizate cu... © G4Media.ro.
19:50
Instagram a atins 3 miliarde de utilizatori activi lunar, anunţă CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg # G4Media
Instagram a ajuns la 3 miliarde de utilizatori activi lunar, a declarat miercuri Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta Platforms, marcând un nou prag istoric pentru una... © G4Media.ro.
19:40
Zelenski la ONU: Nu există garanţii de securitate, ci doar prieteni şi arme. Nici NATO nu este o garanţie de securitate automată # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat miercuri, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, că apartenenţa la NATO nu garantează automat securitatea, întrucât dreptul... © G4Media.ro.
19:20
Comerţul cu autovehicule a înregistrat o cifră de afaceri în creştere cu 5,6% în primele şapte luni / Sectorul de reparații, un plus de 4,5% în cifrele de afaceri # G4Media
Afacerile din comerţul cu autovehicule au crescut, în România, cu 5,6%, ca serie brută, în primele şapte luni ale acestui an, faţă de intervalul similar... © G4Media.ro.
19:00
Un avion de luptă rusesc a survolat o fregată germană în Marea Baltică, potrivit ministrului german al apărării # G4Media
Berlin, 24 sep /Agerpres/- Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat miercuri în faţa Bundestagului (camera inferioară a parlamentului german), că un avion de... © G4Media.ro.
19:00
Colecția lui Fan Pan prezentată pare să se fi dorit un manifest vizual despre memorie, fragmente și arhivare, lucru evident prin prezența elementelor ce amintesc... © G4Media.ro.
18:50
Noul simbol al protestelor generației Z: Un steag al piraților făcut celebru de serialul japonez manga “One Piece” # G4Media
Un craniu zâmbitor și oase încrucișate cu o particularitate distinctivă – craniul poartă o pălărie de paie cu o bandă roșie – steagul lui Luffy... © G4Media.ro.
18:40
EXCLUSIV Între sacou masculin și tulle eteric: Echilibrul propus de Base la London Fashion Week # G4Media
Colecția Base s-a prezentat ca un exercițiu de echilibru între feminitatea romantică și minimalismul modern, într-un cadru spectaculos, unde candelabrele masive au amplificat aerul de... © G4Media.ro.
18:40
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă Republica Moldova / Rusia încearcă să facă Moldovei ceea ce Iranul a făcut Libanului / Lumea este angajată în ”cea mai distructivă cursă a înarmării” # G4Media
Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să intre în orbita Rusiei, declară miercuri, la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP, citată de... © G4Media.ro.
18:30
Președintele Nicușor Dan, discuții cu reprezentanții Airbus și ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei despre proiecte în programul SAFE / „România are o tradiție solidă în industria aeronautică și este important să valorificăm acest potențial” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a avut, miercuri, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu reprezentanții companiei Airbus și ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei în România, în care... © G4Media.ro.
18:10
EXCLUSIV Labrum la London Fashion Week: O poveste puternică, haine mai puțin convingătoare # G4Media
Colecția Labrum Spring/Summer 2026, prezentată în cadrul London Fashion Week, a avut loc într-un cadru cu o încărcătură simbolică puternică: o biserică transformată în podium,... © G4Media.ro.
18:10
Comisia Europeană anunţă măsuri pentru o mai bună protecţie a apelor de suprafaţă şi subterane / Vor fi actualizate listele de poluanți ai apei # G4Media
Comisia Europeană salută acordul politic provizoriu la care au ajuns marţi Parlamentul European şi Consiliul cu privire la propunerea Comisiei de actualizare a listelor de... © G4Media.ro.
18:00
Beijingul intensifică supravegherea / ByteDance și Alibaba, sancționate pentru conținut dăunător # G4Media
Administrația Spațiului Cibernetic din China (CAC) a chemat la discuții platforma de știri Toutiao, deținută de ByteDance, și operatorul de browser UCWeb, parte a grupului... © G4Media.ro.
18:00
Guvernul Italiei reintroduce sărbătoarea dedicată sfântului care reprezintă „nucleul identității naționale”, Francisc de Assisi # G4Media
Guvernul Giorgiei Meloni a reintrodus o sărbătoare națională în cinstea popularului sfânt patron al țării, Francisc de Assisi, ca un omagiu adus „nucleului identității naționale”,... © G4Media.ro.
18:00
Ziua Satului Românesc – Târgul pâinii, cu reprezentanţi din Brazilia, Iran, Mexic, Tunisia, Egipt, Algeria, este organizat în 27-28 septembrie în curtea Muzeului Satului # G4Media
De Ziua Satului Românesc, în curtea Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” va fi organizat Târgul pâinii la care vor participa reprezentanţi din Brazilia, Iran,... © G4Media.ro.
17:50
Bolojan: L-am întrebat pe ministrul Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor ministerului, dacă sunt liberi sau sunt plătiţi în ziua respectivă. Să fie un minister întreg în faţa guvernului şi să fie şi plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că l-a întrebat pe ministrul fondurilor europene, Dragoş Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor ministerului său, dacă aceştia sunt... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
17:40
ANRE şi ANAF au încheiat un protocol de colaborare pentru o mai bună monitorizare a pieţelor de energie şi creşterea disciplinei economice # G4Media
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au încheiat un Protocol de colaborare care stabileşte cadrul de... © G4Media.ro.
17:30
O femeie a fost condamnată la închisoare pentru că a încercat să îşi însuşească Graceland, celebra proprietate a lui Elvis Presley # G4Media
O femeie găsită vinovată de o escrocherie prin care încerca să pună mâna pe proprietatea lui Elvis Presley, Graceland, şi să o vândă la licitaţie... © G4Media.ro.
17:30
Salariile funcţionarilor şi diplomaţilor din Rusia au fost majorate cu 7,6%, în pofida problemelor economice # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decrete prin care salariile funcţionarilor publici şi diplomaţilor au fost majorate cu 7,6% în pofida problemelor economice... © G4Media.ro.
17:20
Deţinătorul unui bilet cumpărat în Berlin a câştigat 120 de milioane de euro la loteria EuroJackpot / Probabilitatea de a câștiga este de 1 la 140 de milioane # G4Media
Norocosul deţinător al unui bilet cumpărat în Berlin a câştigat marţi 120 de milioane de euro (141 milioane de dolari) la loteria EuroJackpot, informează agenția... © G4Media.ro.
17:10
Alibaba dezvăluie cel mai puternic model AI al său și anunță că va deschide noi centre de date în Franța, Olanda și Brazilia # G4Media
Compania chineză de comerț electronic Alibaba a anunțat miercuri că intenționează să deschidă primele sale centre de date în Brazilia, Franța și Olanda, accelerând astfel... © G4Media.ro.
17:10
Cum este să participi la 27 de ani la forumuri cu lideri globali, precum Davos și Alpbach/ Roxana Chirițoiu: „trebuie să demonstrezi că ai ceva de spus, că ești pasionat”/ Scopul participării: să fie ambasador al tinerilor români # G4Media
În fiecare iarnă, la Davos, în Elveția, are loc întâlnirea emblematică anuală a Forumului Economic Mondial. Aceasta funcționează drept catalizator de idei și dezbateri. Timp... © G4Media.ro.
17:10
EXCLUSIV Piedici majore pentru „zidul de drone” pe care UE îl vrea pe flancul estic: Lipsă de standardizare, proceduri diferite în fiecare țară, puține exerciții comune cu UAV-uri / În România legea e problematică: echivalează dronele militare cu aeronave pilotate # G4Media
La nivelul Uniunii Europene se discută despre crearea, pe flancul estic al NATO, pe care se află și România, a unui „zid de drone” (drone... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.