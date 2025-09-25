Trump solicită ONU o anchetă pentru „sabotaj” după probleme tehnice - VIDEO

23:00

Vicepremierul Tanczos Barna susţine că România nu va intra în recesiune economică anul acesta, el estimând că va fi înregistrată o creştere economică de sub un procent, ”dacă ultimele două luni nu vor reprezenta o problemă deosebită”. ”Va fi nevoie de limitarea cheltuielilor şi de implementarea cu stricteţe a măsurilor deja luate. Am văzut zilele trecute că bugetul făcut pe 2025 este unul pe prezumţii nerealiste. Dar la fel de nerealiste vor fi dacă avem impresia că suntem clarvăzători şi ştim ce se va întâmpla în 2026, tot anul”, adaugă el.