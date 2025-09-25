Afacerile Brașovului, recul în 2024. Vezi care sunt cele mai mari 100 de firme din județ
BizBrasov.ro, 25 septembrie 2025 06:10
Afacerile Brașovului, recul în 2024. Vezi care sunt cele mai mari 100 de firme din județ
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 10 minute
06:40
Francezii de la Carrefour vor deschide un magazin pe strada Republicii din Brașov, în locul fostului restaurant McDonald’s # BizBrasov.ro
Francezii de la Carrefour vor deschide un magazin pe strada Republicii din Brașov, în locul fostului restaurant McDonald's
Acum o oră
06:10
Afacerile Brașovului, recul în 2024. Vezi care sunt cele mai mari 100 de firme din județ # BizBrasov.ro
Afacerile Brașovului, recul în 2024. Vezi care sunt cele mai mari 100 de firme din județ
05:50
Consiliul Județean se împrumută de 200 de milioane de lei pentru a cofinanța lucrările la centura mare a Brașovului # BizBrasov.ro
În luna iunie, Consiliul Județean Brașov a obținut o finanțare nerambursabilă de aproape 250 de milioane de lei pentru pentru modernizarea ocolitoarei mari a Brașovului, de la Săcele, la Codlea și Vulcan. Valoarea totală a proiectului este însă de 526.774.425,87 lei, astfel că restul fondurilor trebuie suportate de la bugetul județean. Ținând cont că autoritatea nu [...]
05:50
Acționarul unei firme care a împrumutat PSD în campaniile electorale din 2024 vrea să ridice blocuri cu 10 etaje în Triaj # BizBrasov.ro
Triajul a intrat în ultimii ani pe harta dezvoltărilor imobiliare, iar terenurile din zonă încep să fie tot mai atractive pentru companiile din domeniu. Astfel, firma Mihai Vitezau Residence SRL a solicitat Primăriei Brașov un certificat de urbanism în vederea construcției unor blocuri cu subsol, parter și 10 etaje pe un teren aflat pe câmpul [...]
Acum 2 ore
05:40
Modernizarea curții Spitalului Județean Brașov, cost actualizat la 3,81 milioane de lei # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov ar urma să aprobe devizul general actualizat pentru lucrările de reamenajare și modernizare a curții Spitalului Județean, demarate încă de acum doi ani. Astfel, conform devizului general actualizat de către proiectant, investiția ajunge la 3.817.708,02 lei, inclusiv TVA, din care Construcții+Montaj 3.543.870,57 lei. Contractul de execuție a lucrărilor a fost încheiat august [...]
04:50
Chiar dacă părinții par sănătoși, copilul lor poate avea o afecțiune genetică. Explicația este simplă: fiecare bebeluș moștenește două copii
Acum 4 ore
04:00
Modificările Codului Fiscal: Explicațiile ANAF Brașov privind impozitele pe dividende și dobânzi și noile norme CASS # BizBrasov.ro
Modificările Codului Fiscal: Explicațiile ANAF Brașov privind impozitele pe dividende și dobânzi și noile norme CAS
03:50
ANAF a identificat peste 5.000 de români care închiriază proprietăți pe Booking sau Airbnb, fără să plătească taxe. 300 dintre ei au fost „călcați” deja de fisc # BizBrasov.ro
Închirierea de către persoanele fizice a locuințelor proprii prin intermediul platformelor de tip Booking sau Airbnb a luat amploare în ultimii ani.
03:20
Un târg inedit va avea loc sâmbătă în Piața Unirii din Râșnov. Este vorba de ediția a doua a evenimentului „Târgul de obiecte cu poveste”.
Acum 12 ore
18:00
Miercuri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va reduce durata ajutorului de șomaj.
Acum 24 ore
17:00
„Promenada inimilor”, concurs de alergare dedicat elevilor, la Brașov: Cei mai rapizi alergători se vor bucura de premii atractive # BizBrasov.ro
„Promenada inimilor”, concurs de alergare dedicat elevilor, la Brașov: Cei mai rapizi alergători se vor bucura de premii atractive
16:30
Premierul Ungariei, după finalizarea modernizării căii ferate din țara vecină: călătoria de la Budapesta la Brașov se va scurta cu 5 ore # BizBrasov.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat la ceremonia de predare a tronsonului de cale ferată dintre Békéscsaba şi Lőkösház, că odată finalizate lucrările și din România, călătoria cu trenul de la Budapesta la Braşov se va scurta cu 5 ore. El a adăugat că, pe lângă tronsonul de cale ferată de 30 de kilometri finalizat [...]
16:20
Primele ninsori din această toamnă în România. Directorul ANM: „O vreme foarte rece la sfârşitul lunii septembrie şi primele zile ale lui octombrie” # BizBrasov.ro
Directorul executiv de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a declarat că vremea se va răci atât de mult în următoarele zile, încât se vor înregistra primele ninsori
16:20
Comisarii Gărzii de Mediu învață cum să facă inspecții cu drona pentru a depista mai ușor neregulile # BizBrasov.ro
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au fost instruiţi, în trei sesuni regionale, cum să folosească dronele pentru identificare a depozitelor ilegale şi pentru a depista posibile încălcări ale legislaţiei de mediu, transmite News.ro. „În perioada 23–25 septembrie, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General a organizat la Vama, Suceava, o sesiune naţională de instruire dedicată [...]
15:50
Reguli noi pentru dezvoltatorii imobiliari și proprietarii de restaurante sau pensiuni privind siguranța la incendii. Amenzile propuse- proiect # BizBrasov.ro
Noi reguli pentru dezvoltatorii de locuințe, dar și pentru proprietarii de restaurante și pensiuni, potrivit unui proiect de act normativ
15:30
S-a strâns lațul! Potra și fiul său au fost prinși în Dubai. Ei sunt trimiși în judecată alături de „guru” Georgescu # BizBrasov.ro
Liderul mercenarilor din Congo, trimis în judecată - alături de fostul candidat Georgescu - a fost prins în Dubai, conform Antena 3 și Digi24. El a fugit din țară și era dat în urmărire generală.
15:10
Alpin Conference Center – destinația premium pentru evenimente corporate la Brașov
15:00
Un tânăr în vârstă de 23 de ani, epuizat, a fost recuperat de salvamontiști din munții Făgăraș # BizBrasov.ro
Salvamont Sibiu a intervenit in cursul serii de ieri la recuperarea unei persoane de sex masculin, în vârstă de 23 ani ), epuizată, în zona lacului Podrăgel din munții Făgăraș. Asta după ce a făcut peste 7 ore de la Bâlea Lac în drumul lui spre Cabana Podragu, anunță Serviciul Salvamont.
14:40
Ministrul Mediului vrea să aprobe noi măsuri în lupta cu urșii și speră ca până la final de an, centrul de reabilitare a urșilor de la Brașov să fie gata # BizBrasov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, şi-a exprimat speranţa că, în acest an, va fi finalizat centrul de reabilitare pentru urşi de pe Valea Timișului din Braşov, precizând că a pus în dezbatere publică o ordonanţă de urgenţă cu un pachet mai larg de măsuri care ar trebui să fie luate în privinţa urşilor. „Am pus o [...]
14:30
Testări oncologice gratuite în localități din județul Brașov, în cadrul caravanei „Nu am făcut destul” # BizBrasov.ro
Testări oncologice gratuite în localități din județul Brașov, în cadrul caravanei „Nu am făcut destul”, organizată de FABC
14:30
Amor rural, cu jigniri și amenințări. Un bărbat a primit de la polițiști o brățară…de picior # BizBrasov.ro
Ieri, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 46 de ani, din localitatea Criț, cu privire la faptul că în data de 18 septembrie a.c., în timp ce se afla la domiciliu, în urma unui conflict verbal, partenerul său i-a adresat jigniri, iar în data de 21 septembrie bărbatul a amenințat-o din nou pe femeie cu acte de violență, fapt ce i-a creat acesteia o stare de temere.
14:20
Un brașovean a primit „cadou” de la Poliție o brățară de monitorizare, după ce a amenințat-o și bruscat-o pe concubina lui. Bărbatul nu a învățat din greșeală, iar alarma brățării s-a declanșat # BizBrasov.ro
Un brașovean a primit „cadou” de la Poliție o brățară de monitorizare, după ce a amenințat-o și bruscat-o pe concubina lui
14:10
Minune? Apă îmbuteliată la un preț de maximum 3 lei în aeroporturi, benzinării, stațiile de metrou sau gări. Proiect de lege # BizBrasov.ro
Mai mulți parlamentari au depus un proiect de lege, la Senat, care stabilește un preț de cel mult 3 lei pentru apa îmbuteliată în recipiente de 500 ml în aeroporturi, benzinării, stațiile de metrou sau gări.
13:50
O săptămână cu polițiști mai mulți pe străzile Brașovului: 24 dosare penale, 129 permise și 71 de certificate de înmatriculare reținute # BizBrasov.ro
În intervalul 16 – 22 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat o serie de activități în cadrul campaniei europene "ROADPOL Safety Days", acțiune menită să atragă atenția asupra importanței respectării regulilor de circulație și reducerii numărului de accidente rutiere grave
13:50
Senatorii nu au aprobat ca în prețul biletului de avion să fie inclus și un bagaj de mână de cel mult 10 kg # BizBrasov.ro
Senatul, prin votul majorității aflate la guvernare, a respins proiectul legislativ care prevedea că orice pasager are dreptul de a transporta la bordul unui avion un bagaj de mână, cu dimensiuni de 55 cm x 40 cm x 20 cm și greutate de cel mult 10 kg, iar acesta va fi inclus în prețul standard [...]
13:50
1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, „performanța” unui tânăr șofer care circula pe Calea Făgărașului # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, pe care l-au deschis după ce au identificat la volanul unui autoturism un bărbat care conducea vehiculul în timp ce se afla sub influența alcoolului. Luni seară, în jurul orei 23.45, în timp ce efectuau serviciul de monitorizare și [...]
13:10
Un accident de circulație a avut loc în urmă cu puțin timp pe strada Carpaților din Brașov.
13:10
De astăzi și până pe 10 octombrie, circulația auto va fi afectată pe tronsonul cuprins între strada Crișan nr.1 (Cimitirul Evreiesc) și intersecția străzii Crișan cu strada Cloșca, de execuția lucrărilor de reabilitare a rețelei de distribuție a apei potabile. Mai exact, în intervalul 08:00-18:00, traficul va fi închis pe sensul de circulație către strada [...]
13:10
Actrița Claudia Cardinale, sex-simbol al anilor ’60, a murit la vârsta de 87 de ani. Drama prin care a trecut vedeta # BizBrasov.ro
Actrița Claudia Cardinale, sex-simbol al anilor ’60, a murit la vârsta de 87 de ani. Drama prin care a trecut vedeta
12:40
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului a picat. Buzoianu: „Parlamentul nu poate fi instrument de propagandă” # BizBrasov.ro
Plenului reunit al Camerei Deputaților a respins miercuri moțiunea de cenzură depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Din cei 302 deputați prezenți, 200 au votat contra, 87 pentru și 15 s-au abținut de la vot.
12:20
Cine cântă în această seară la Oktoberfest Brașov
12:10
Oportunitate pentru tinerii și pentru angajatorii brașoveni: Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți # BizBrasov.ro
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov organizează Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți vineri, în data de 10 octombrie 2025, începând cu ora 09:00, la sediul AJOFM Brașov din Str. Lunga nr. 1A, Brașov.
11:50
Curtea Constituțională a amânat decizia pe patru din cele cinci legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea, între care și cea privind pensiile magistraților # BizBrasov.ro
Judecătorii Curții Constituționale au respins miercuri sesizarea AUR împotriva legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome și au amânat pentru 8 octombrie decizia privind celelalte patru legi adoptate de guvern prin asumarea răspunderii.
11:30
Acuzată că nu reușește să colecteze taxele datorate statului de marii contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a adoptat o nouă „strategie” și a declanșat vânătoarea de pensionari. O pensionară în vârstă de 72 de ani a primit de la ANAF o impunere de plată de aproximativ 7.000 lei, iar femeia încasează o pensie [...]
11:20
Scenaristul Cristian Mungiu prezintă la Brașov filmul „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar # BizBrasov.ro
Scenaristul Cristian Mungiu prezintă la Brașov filmul „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar
11:20
Explozie într-un apartament din Făgăraș, în această dimineață. O femeie a fost rănită # BizBrasov.ro
Un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Stejarului din Făgăraș a explodat miercuri dimineață.
11:00
Proiectul „uitat” revine la viață: promenadă urbană pe malul Canalului Timiș, pe strada Castanilor # BizBrasov.ro
Un proiect anunțat încă dinainte de 2020 și abandonat ulterior de administrația Coliban este readus în atenție de actuala conducere a Primăriei Brașov. Este vorba despre amenajarea unei promenade pe strada Castanilor, prin descoperirea canalului Timiș și transformarea zonei într-un spațiu de agrement urban. Municipalitatea a atribuit deja un contract în valoare de 260.100 lei [...]
11:00
Autorul amenințărilor adresate unor instituții publice din toată țara, inclusiv la Spitalul Județean Brașov, ar fi un adolescent de 17 ani, din București # BizBrasov.ro
Un minor de 17 ani a fost ridicat de polițiști în această dimineață, în timp ce ieșea din scara blocului în care locuiește în București, atunci când voia să plece spre școală, spun surse G4Media.
10:20
Peste 300.000 de turiști vizitează Biserica Neagră anual. În interiorul acesteia este cea mai mare orgă mecanică din Sud-Estul Europei # BizBrasov.ro
Cel mai vizitat obiectiv turistic din Brașov, Biserica Neagră, este, în această perioadă, un adevărat furnicar. Turiști români, dar şi străini, alături de ghizi, se amestecă în jurul și în interiorul unui monument cu o istorie, o arhitectură și povești cu totul speciale. An de an, sute de mii de vizitatori curioşi calcă pragul acestui [...]
10:00
Au apărut din nou amenințări la adresa unor instuituții publice din România, inclusiv din Brașov. Luni, cineva a trimis mesaje la spitale și școli, amenințând cu un „masacru” # BizBrasov.ro
Mai multe amenințări au fost lansate ieri și în această dimineață la instutuții publice din 24 de județe din țară, inclusiv în Brașov.
09:20
Un brașovean a fost arestat în Grecia sub acuzația de spionaj. Împreună cu un turc, a fotografiat o bază navală importantă a Marinei grecești # BizBrasov.ro
Identitatea celor doi cetățeni români arestați în Grecia sub acuzația de spionaj a fost dezvăluită. Pe telefoanele lor mobile au fost descoperite fotografii ale Fortăreței Navale Salamina, una dintre bazele militare esențiale ale Marinei Elene.
Ieri
05:50
O firmă controlată de familia Țibre va primi peste 1,5 milioane de lei, despăgubire pentru terenul necesar extinderii Școlii 8 din Brașov # BizBrasov.ro
Școala Gimnazială nr. 8 intenționează de mai mulți ani să își extindă spațiile pentru a-și putea derula activitatea didactică în condiții optime, iar varianta aleasă a fost aceea de a se construi un nou corp de clădire, în lateralul școlii existente unde existau niște anexe. În acest sens, este necesară și exproprierea terenului unui vecin, [...]
05:40
Studii în străinătate: Universitățile din Spania au crescut cu 140% în preferințele absolvenților români de liceu # BizBrasov.ro
Cele mai recente date ale IntegralEdu, consultant educațional din România pentru studii în străinătate, arată modificări substanțiale în opțiunile academice ale tinerilor care aleg să studieze în străinătate. Chiar dacă Olanda și Marea Britanie rămân în topul celor mai accesate destinații pentru studii, nivelul aplicațiilor pentru aceste țări a scăzut cu 34%, respectiv 50%.
05:40
Municipalitatea brașoveană vrea să apeleze la serviciile unor avocați pentru a se judeca cu un consilier local # BizBrasov.ro
Consilierii locali brașoveni ar urma să dezbată în ședința de vineri un proiect de hotărâre ce vizează achiziția de către municipalitate de servicii de asistență, consultanță juridică și reprezentare în instanță într-un dosar civil (2939/62/2025) aflat pe rolul Tribunalului Brașov. Dosarul are ca obiect anularea unor acte administrative, respectiv a unor hotărâri de Consiliu Local [...]
05:30
Un lanț de farmacii va asigura gratuit produse de igienă și vitamine pentru elevii brașoveni ce provin din familii defavorizate # BizBrasov.ro
Primăria Brașov, alături de Direcția de Asistență Socială și Inspectoratul Școlar, ar urma să semneze un parteneriat cu lanțul de farmacii Catena. Acesta din urmă ar urma să asigure gratuit în școlile brașovene o serie de produse de igienă pentru elevi, dar și suplimente alimentare (vitamine). Parteneriatul prevede ca toate cabinetele medicale școlare să fie [...]
05:00
Joaca de-a adultul: Copii de 12 ani, consumatori de cafea. Un trend care le dă sănătatea peste cap și îi lasă fără bani în buzunare # BizBrasov.ro
Pe copiii de 12 ani îi vedem dimineața, mergând spre școală, cu ghiozdanul în spate și un pahar de cafea în mână.
04:30
Renunțarea la succesiune în favoarea cuiva se face doar din proprie inițiativă și prin asumarea efectelor.
03:50
Baza Olimpică de la Râșnov va fi modernizată. Urmează să fie construită o tribună, iar trambulina K90 pentru sărituri cu schiurile va fi reparată, într-o investiție de aproape 100 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Primăria orașului Râșnov a demarat proiectul „Modernizare, Extindere și Dotare Baza Olimpică Valea Cărbunării – Oraș Râșnov, Județul Brașov” are ca scop declarat aducerea complexului sportiv la standardele internaționale impuse de Federația Internațională de Schi și Snowboard și de Comitetul Olimpic Internațional
23 septembrie 2025
18:20
Jocul-fenomen care îi face și pe copiii români să uite de telefoane și tablete. Profesor: „Le dezvoltă gândirea și atenția” # BizBrasov.ro
Jocul-fenomen care îi face și pe copiii români să uite de telefoane și tablete. Profesor: „Le dezvoltă gândirea și atenția”
16:20
Amendament la lege, pentru ca bolnavii de cancer să își poată retrage banii din Pilonul 2, într-o plată unică. Se ia în calcul și introducerea altor boli # BizBrasov.ro
Bolnavul cu afecțiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică, a decis Comisia de buget-finanțe a Senatului, prin adoptarea unui amendament la proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern. În forma Guvernului, proiectul prevedea, între altele, că persoanele care optează să [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.