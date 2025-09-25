Poliția l-a oprit pe șoferul unui Ferrari 812 Superfast care depășise viteza legală, doar ca să admire bolidul, la Milano: „Bagă mare!” | VIDEO
Libertatea, 25 septembrie 2025 06:30
Șoferul unui Ferrari 812 Superfast a fost filmat conducând cu viteză excesivă în centrul orașului Milano. Un polițist local l-a oprit, dar, în loc să-l sancționeze, l-a felicitat și l-a încurajat să accelereze, relatează portalul Milano Today. Un videoclip devenit viral arată un șofer accelerând cu un Ferrari 812 Superfast prin centrul orașului Milanp, depășind […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum 30 minute
06:30
Poliția l-a oprit pe șoferul unui Ferrari 812 Superfast care depășise viteza legală, doar ca să admire bolidul, la Milano: „Bagă mare!” | VIDEO # Libertatea
Șoferul unui Ferrari 812 Superfast a fost filmat conducând cu viteză excesivă în centrul orașului Milano. Un polițist local l-a oprit, dar, în loc să-l sancționeze, l-a felicitat și l-a încurajat să accelereze, relatează portalul Milano Today. Un videoclip devenit viral arată un șofer accelerând cu un Ferrari 812 Superfast prin centrul orașului Milanp, depășind […]
Acum 12 ore
22:00
Horoscop 25 septembrie 2025. Berbecii au șansa de a trăi frumos, fără complicații, într-o succesiune armonioasă de evenimente # Libertatea
Horoscop 25 septembrie 2025. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 25 septembrie 2025: Ai șansa de a trăi frumos, fără complicații, într-o succesiune armonioasă de evenimente care par a fi […]
22:00
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat, miercuri, la Antena 3 CNN, că extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai ar putea dura câteva luni, în cel mai optimist scenariu, deoarece România nu are un tratat cu Emiratele Arabe Unite. Trei persoane sunt vizate de mandatul de arestare În prezent, autoritățile române colaborează în prezent cu omologii […]
20:20
Managerii de spitale și șefii de secție vor fi evaluați, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: „Conducerea unui spital public nu este un privilegiu # Libertatea
De la 1 octombrie, managerii de spitale și șefii de secție vor fi evaluați de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe baza rapoartelor de activitate publicate pe site-ul fiecărei unități medicale. Oficialul avertizează că această măsură este obligatori și stabilește o schimbare majoră în modul în care spitalele publice își raportează activitatea. Rapoarte publicate online Într-o […]
18:50
Arta de a fi DJ presupune mult mai mult decât a pune muzică. Este despre a crea o atmosferă, a înțelege publicul și a construi o experiență memorabilă. Pentru a reuși toate acestea, DJ-ul are nevoie de echipamente potrivite, care să ofere atât calitate audio, cât și impact vizual. De la boxele care redau sunetul […]
Acum 24 ore
15:40
Republica Moldova este asediată de Rusia înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, acuză premierul Dorin Recean # Libertatea
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat Rusia de imixtiuni în campania electorală pentru alegerile parlamentare și a susținut că țara condusă de Vladimir Putin folosește metode interzise precum cumpărarea voturilor și manipularea informațională. „Republica Moldova este în campanie electorală. Federaţia Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem campanie electorală la noi […]
15:40
România este prima din Europa la producția de prune. Chiar și țările nordice sunt în față la alte legume # Libertatea
România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la producția de prune, însă nu stă foarte bine la producția de legume, deși deține un mare procent de teren arabil, potrivit unei analize realizate de Curs de Guvernare. România a avut o recoltă de aproximativ 610.000 de tone de prune în 2024, la mare distanță de Franța, […]
15:40
Un elev de 14 ani din Franța și-a înjunghiat profesoara în sala de clasă. Băiatul, în stop cardio-respirator, după ce s-a rănit la gât # Libertatea
Un adolescent de 14 ani a înjunghiat, miercuri, o profesoară în timpul cursurilor de la colegiul Robert-Schuman din Benfeld, la sud de Strasbourg, în nord-estul Franței, relatează agenția Reuters și El Pais. Victima, o profesoară de muzică în vârstă de 66 de ani, a fost spitalizată cu răni la nivelul feței, dar viața nu îi […]
15:40
Cine e și cu ce se ocupă sora lui Toto Dumitrescu. În cariera sa, Mayra visa să calce pe urmele fratelui ei # Libertatea
Familia lui Ilie Dumitrescu e în centrul atenției după ce Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv, după ce a fugit de la locul accidentului comis în București. Tatăl lui e celebru, la fel și tânărul, dar cine e Mayra, sora lui? Ilie Dumitrescu, fostul mare jucător de fotbal, a fost căsătorit cu Letiția Badea din […]
13:50
Rezumatul etapei a zecea din Superliga, un carusel de surprize și tensiune la cote maxime # Libertatea
Etapa a zecea a Superligii a fost un carusel de surprize și ambiție. Marile nume ale fotbalului românesc au avut parte de momente grele, iar tensiunea a fost la cote maxime. Fotografii, video-uri și detalii statistice găsiți pe Superliga.ro, site-ul dedicat competiției. FCSB a pierdut la Botoșani în fața unei echipe care, în cele opt […]
13:50
Anunțul făcut de Dani Oțil despre Power Couple, sezonul 3: „Mi-am făcut bagajele”. Prezentatorul va lipsi de la Super Neatza # Libertatea
Dani Oțil a anunțat că va lipsi temporar de la „Super Neatza”, pregătindu-se pentru filmările la „Power Couple”, sezonul 3. Prezentatorul de la Antena 1 și-a făcut bagajele pentru noua aventură. Începutul acestui an le-a adus celor de acasă, pe ecrane, un sezon puternic, încărcat de probe neașteptate și echipe care au reușit să le […]
13:50
Biserica Neagră din Brașov, cu cea mai mare orgă mecanică din sud-estul Europei, vizitată anual de 300.000 de oameni # Libertatea
Biserica Neagră din Brașov, cel mai vizitat obiectiv turistic al orașului, atrage în această perioadă un număr impresionant de vizitatori, astfel că monumentul istoric este un adevărat furnicar, primind sute de mii de turiști anual, potrivit observatornews.ro. Cea mai mare biserică gotică din Europa de sud-st își datorează numele unui incendiu devastator de la sfârșitul […]
13:40
Cum au apărut surorile Ramona și Monica Gabor într-un restaurant din Dubai. Au fost lăudate: „Surori minunate” # Libertatea
Ramona și Monica Gabor profită de fiecare ocazie pentru a petrece timp împreună. Deși viețile lor se desfășoară pe continente diferite – Ramona în Dubai și Monica în Statele Unite – legătura dintre ele a rămas la fel de strânsă. În prezent, Monica se află în Dubai, unde se bucură de compania surorii sale, pe […]
13:40
Primul avion de luptă de generația a șasea din lume: „Nimic nu se apropie măcar de F-47” # Libertatea
Departamentul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite a anunțat acordarea unui contract pentru dezvoltarea primului avion de luptă de generația a șasea din lume, F-47. Potrivit sursei AIR Force, contractul a fost atribuit companiei Boeing pentru faza de Dezvoltare și Producție (EMD) a platformei Next Generation Air Dominance (NGAD). Președintele Donald J. Trump a declarat în […]
13:40
Constructorii auto chinezi au depășit Renault și Audi în Europa. Avalanșă de lansări și în România, permutări la Dacia # Libertatea
Producătorii auto chinezi au vândut mai multe mașini în Europa decât mărcile Renault și Audi în luna august, ajutați de vânzările în creștere ale hibridelor plug-in, BYD, Jaecoo și MG având modele în top 10 cele mai vândute mașini din această categorie, arată datele JATO Dynamics, scrie Reuters. Tesla Model Y a rămas cel mai […]
13:30
Piața muncii revine la modul de lucru tradițional, de la birou. Doar 4% dintre joburi mai sunt remote Primele 9 luni ale anului au adus aproape 200.000 de joburi noi în piață, postate de angajatorii din România, în proporție de aproape 93%, dar și de angajatorii din străinătate, ale căror oferte au însumat 7,2% din […]
13:30
Ce a pățit Florin Busuioc pe stradă în trecut. Prezentatorul de la PRO TV a povestit tot: „Frică nu mi-a fost” # Libertatea
Florin Busuioc, știut de o țară întreagă drept Busu de la Meteo, este unul dintre cei mai iubiți actori din România, însă în trecut a avut parte și de lucruri mai puțin plăcute. Care i s-au întâmplat în plină stradă! Ajuns la 63 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în luna mai, Florin Busuioc […]
13:20
Foștii șefi Hidroelectrica, compensații de până la 24 de salarii brute. Sumele uriașe pe care le vor primi Karoly Borbely și Marian Fetița # Libertatea
Fostul director general al Hidroelectrica, Karoly Borbely, și ex-directorul financiar Marian Fetița ar putea primi compensații substanțiale de până la 24 de salarii lunare brute în urma încetării mandatelor, așa cum prevăd contractele membrilor directoratului, informează publicația Profit.ro. Contractele de mandat ale acestora prevăd compensațiile de până la 24 de indemnizații fixe brute lunare în […]
13:20
Un mecanic auto român a dezvăluit cât durează, de fapt, regenerarea piesei care poate costa chiar și 15.000 de lei # Libertatea
Motoarele diesel și filtrele de particule DPF rămân subiecte de interes pentru șoferii români. Deși mașinile noi diesel sunt mai puțin populare, cele second-hand din ultimul deceniu sunt încă căutate. Un mecanic auto român a spus secretul despre regenerarea piesei care poate chiar și 15.000 de lei. Mecanicul auto a dezvăluit secretul care poate salva […]
11:10
Trump a intrat în etapa de viralitate globală. Primul mandat a fost încălzirea. Acum, prostiile emise de șeful celei mai puternice armate din lume produc regimente întregi de trump-eți care pot liniștit să ne intoxice zilele cu luptele lor „eroice” cu nimicul. La funeraliile unui activist de-al să, asasinat recent, Trump a anunțat că luptă […]
11:10
Jimmy Kimmel, în lacrimi la revenirea sa la ABC, la șase zile după suspendare: „Nu a fost niciodată intenția mea să iau în derâdere uciderea unui tânăr” # Libertatea
Jimmy Kimmel s-a întors emoționat la emisiunea sa de noapte de la ABC după o suspendare de aproape o săptămână. Prezentatorul a abordat comentariile sale anterioare despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. După ce a fost suspendat pe termen nelimitat după comentariile despre moartea lui Charlie Kirk, Jimmy Kimmel s-a întors marți seara pe micile […]
11:00
Cod galben de vânt puternic în șase județe din țară. Meteorologii avertizează că rafalele vor ajunge la 65 km/h # Libertatea
Administrația Națională de Meteorologi (ANM) a emis, miercuri, cod galben de vânt puternic, cu viteză de până la 65 de km/h, valabil în șase județe din țară, pe tot parcursul zilei de 25 septembrie 2025. Cele șase județe afectate sunt Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea. […]
10:50
Trump vrea o parte din compania care administrează cea mai mare mină de litiu din America # Libertatea
Administrația Trump vizează o participație de până la 10% la Lithium Americas, în contextul renegocierii împrumutului de 2,26 miliarde de dolari acordat de Departamentul Energiei pentru mina de litiu Thacker Pass, dezvoltată împreună cu General Motors, au declarat pentru Reuters surse care au participat la aceste discuții. Proiectul a fost aprobat în primul mandat al […]
Ieri
06:30
Medicul ucrainean care a stat 3 ani în captivitate cu un glonț în inimă: „La câteva ore după intervenție, m-am ridicat singur în picioare” # Libertatea
Serhi Kovalev, un medic voluntar ucrainean eliberat după 3 ani de captivitate, a fost operat pentru îndepărtarea unui glonț din piept. Bărbatul, care a fost rănit la începutul invaziei și apoi capturat de ruși, și-a pus povestea emoționantă pe radiodifuzorul public TSN. Proiectilul a ruginit și s-a încorporat în țesuturi Un medic voluntar ucrainean eliberat […]
06:30
Ce i-a promis Vladimir Putin tatălui său aflat pe patul de moarte: „Jurământul care a schimbat cursul istoriei Rusiei” # Libertatea
Autorii cărții „Țarul însuși. Cum ne-a înșelat Vladimir Putin pe toți” sugerează că războiul declanșat în Ucraina de liderul de la Kremlin este o promisiune făcută tatălui său aflat pe patul de moarte, relatează Bild. Vladimir Spiridonovici a murit în 1999 Tatăl lui Vladimir Putin, Vladimir Spiridonovici, a murit de cancer în august 1999, la […]
23 septembrie 2025
23:40
Alessio Menegazzo, la Aspen Energy Summit 2025: „Să lăsăm discuțiile care țin de suveranitate energetică. Nu mai au sens” # Libertatea
Alessio Menegazzo, CEO și Country Manager al companiilor PPC în România, a precizat că eficiența energetică necesită o mai bună reglementare în țara noastră. În căutarea unei energii eficiente Alessio Menegazzo a participat marți, 23 septembrie, la cea de-a șasea ediție a Aspen Energy Summit, un eveniment important pentru sectorul energetic european. Summitul a reunit […]
23:30
Fum și poluare pe străzile din București din cauza incendiului de la depozitul Antefrig: „Mi-a venit rău” # Libertatea
Incendiul masiv care a cuprins depozitul Antefrig din sectorul 2 a învăluit Bucureștiul într-un fum gros de fum. Aerul este irespirabil pe străzi, iar oamenii au fost sfătuiți să stea în case și să închidă ferestrele. Norul toxic a ajuns până în Piața Unirii. Până la ora 23.00, autoritățile au emis 4 mesaje Ro-alert. „Senzorul […]
21:10
Incendiu puternic la un depozit din zona șoselei Pantelimon: A fost emis mesaj Ro-alert # Libertatea
Pompierii bucureșteni intervin marți seară pentru stingerea unui incendiu masiv care a cuprins un depozit situat în apropierea șoselei Pantelimon din Capitală. Din cauza degajărilor mari de fum, populația din zonă a fost avertizată prin mesaj Ro-alert. ISU îi sfătuiește pe oameni să lase libere căile de acces pentru forțele de intervenție și să respecte […]
21:00
O atenționare de călătorie a fost emisă de MAE pentru toți cetățenii români care au planuri de călătorie în sau din Italia în ziua de vineri. O grevă de 24 de ore în transportul aerian înseamnă că un număr semnificativ de zboruri vor fi anulate, întârziate sau reprogramate. Acest lucru va afecta nu doar zborurile […]
21:00
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea – Surse # Libertatea
Curtea Constituțională va analiza miercuri, 24 septembrie, la ora 10.00, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la legea care schimbă condițiile de pensionare ale judecătorilor și procurorilor. Potrivit surselor Libertatea, președinta CCR, Simina Tănăsescu, este judecător raportor în acest caz și nu se va da un verdict. Pe scurt, reforma pensiilor speciale ale […]
19:40
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR # Libertatea
Coaliția formată din PNL-PSD-USR-UDMR a decis marți, 23 septembrie, ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază să fie prelungită încă 6 luni, adică până la 1 aprilie 2026. Prima dată, măsura plafonării a fost luată în iunie 2023 și de atunci a fost prelungită succesiv. Acest subiect a generat tensiuni majore între PSD și […]
19:40
Scandal între vecini, în Brăila. Un bărbat a fost atacat cu spray lacrimogen, furcă și sapă și tăiat cu un cutter # Libertatea
Un bărbat din judeţul Brăila a fost reţinut de polițiști după ce, în urma unui conflict cu un vecin, a intrat în curtea acestuia, i-a pulverizat spray lacrimogen în faţă şi l-a lovit cu o scândură, cu o furcă şi cu o sapă. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore Incidentul a avut loc […]
19:40
Șoferii de TIR care au filmat din cabină cum a murit șoferul unei Dacii, în Germania, pedepsiți pentru că au folosit telefonul la volan # Libertatea
Un accident rutier grav a avut loc vineri, 19 septembrie, pe autostrada A6, între Sinsheim-Steinsfurt și Bad Rappenau, în urma căruia șoferul unei Dacii a murit. Deși zona fusese securizată cu un panou de protecție vizuală, mai mulți șoferi de camion s-au folosit de faptul că se aflau în cabină, la înălțime, pentru a face […]
17:20
„Asia Express”, 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO # Libertatea
Asia Express 23 septembrie 2025. Diseară, concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO. Ce probă au de făcut echipele rămase în competiția de la Antena 1. A treia zi a etapei a treia din Asia Express – Drumul Eroilor difuzată diseară, de la ora 20.30, la Antena 1 îi va provoca […]
17:20
Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor” # Libertatea
Fără doar și poate, Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, dar totodată, ei au și o relație foarte discretă, pe care de multe ori o țin departe de camerele de filmat. După ce la începutul anului trecut, Gina Pistol a semnat cu PRO TV, acolo unde a prezentat […]
17:20
Diana Șoșoacă, europarlamentară și lidera partidului SOS România, afirmă că cele 11 infracțiuni de care este acuzată de Parchetul General face din ea „un erou” și spune că va declanșa „rezistența națională și internațională” și va merge până la capăt. Parchetul General cere ridicarea imunității de europarlamentar Procurorul general al României a cerut Parlamentului European, […]
17:10
Gestionarea rapidă a finanțelor personale reprezintă pentru mulți adulți o provocare, mai ales când apar cheltuieli neprevăzute. Dacă ai gadgeturi performante acasă și vrei să obții rapid bani, fără proceduri complicate sau să le vinzi definitiv, există o soluție practică: amanetarea electronicelor moderne. Iată care sunt cele mai populare device-uri poți folosi: Boxele portabile și […]
17:00
Cum s-a schimbat relația lui Emil Rengle cu Alejandro după Asia Express 2025: „Ne-am dorit să stăm la distanță unul față de celălalt” # Libertatea
Participarea lui Emil Rengle și a iubitului său, Alejandro Fernandez, la Asia Express 2025 nu a rămas fără ecou în viața lor de cuplu. Coregraful și dansatorul a vorbit deschis, într-un interviu pentru Cancan, despre cum i-a afectat experiența intensă din show, dar și despre cum au reușit să transforme momentele tensionate într-o adevărată lecție […]
16:50
Rețeta de gogoșari murați umpluți cu conopidă este simplu de preparat și foarte gustoasă. Dacă nu ai mai încercat până acum să o prepari acasă, descoperă cum poți să obții gogoșari murați crocanți și delicioși umpluți cu conopidă dulce acrișoară și ce beneficii pot avea pentru sănătate aceste murături. Gogoșari murați umpluți cu conopidă – […]
10:10
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare # Libertatea
Kendama, jucăria din lemn cu bilă prinsă în sfoară, a fost un adevărat fenomen la noi în țară în anul 2017. Atunci, copii, adolescenți și chiar adulți se întreceau în trucuri și competiții, iar kendama era nelipsită din parcuri, școli și magazine. După câțiva ani în care a dispărut din atenția publicului, kendama a revenit […]
10:10
Deși avea mandat până în 2028, Bogdan Costaș nu a mai vrut să fie director general la Romaero și a demisionat. Era în funcție din 2023. Nu s-a simțit susținut de acționarul majoritar al acestei companii strategice, veșnic problemă și trufanda imobiliară, așa că a eliberat locul pentru că nu i s-a arătat lumina verde. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
Biden i-a spus ceva ce a înfuriat-o pe Kamala Harris, chiar înaintea dezbaterii cruciale cu Trump # Libertatea
Kamala Harris, fosta vicepreședintă a Statelor Unite, dezvăluie detalii surprinzătoare despre relația sa cu Joe Biden în noua sa carte, „107 Days”. Potrivit New York Post, Harris descrie un moment tensionat înainte de o dezbatere crucială din campania sa. Tensiuni în relația Biden-Harris În cartea sa, Harris relatează că Biden a sunat-o înainte de confruntarea […]
19:50
Mesajul transmis de Maia Sandu înaintea alegerilor parlamentare de duminică: „Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe” # Libertatea
Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare, Maia Sandu a transmis un mesaj moldovenilor de pretutindeni, avertizând că „dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe”. Totodată, președinta Republicii Moldova a afirmat că „suveranitatea, independența, integritatea și viitorul european sunt în pericol”. „Europa se va termina la hotar cu Moldova” „Dacă Rusia […]
17:10
Așteptăm vara gândindu-ne la concediile petrecute la mare, la drumurile către munte sau la serile târzii la terase, petrecute în compania celor dragi nouă. Pentru mulți dintre noi, sezonul estival, ba chiar luna septembrie, sunt destinate familiei și prietenilor, cărora le acordăm mai mult timp și atenție. Nu sunt necesare mari pregătiri când îți inviți […]
11:40
Trîmbițașu: “Oamenii nu prea știu pe ce lume trăiesc”. Cât de bine au înțeles românii majorarea TVA la locuințe? # Libertatea
Locuințele vechi ar putea să devină, în următoarea perioadă, tot mai atractive pentru cumpărători, după introducerea cotei standard de TVA de 21% în cazul proprietăților noi. Iar o astfel de schimbare înregistrată la nivelul cererii de pe piața imobiliară ar urma să se reflecte în curând în prețuri, este de părere Șerban Trîmbițașu, managerul agenției […]
06:00
Anularea alegerilor prezidențiale, „o lovitură de stat dată de sistem”, spune Elena Lasconi după aproape un an # Libertatea
Elena Lasconi, care a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale 2024, dar CCR a invalidat scrutinul, a acuzat duminică, 21 septembrie, că anularea de acum aproape un an, decisă de Curtea Constituțională, a fost o lovitură de stat. Întrebată la Antena 3 cine a dat lovitura de stat, primarul din Câmpulung a răspuns: „Sistemul. […]
21 septembrie 2025
18:20
Ursula von der Leyen susține că „ambițiile Rusiei nu se limitează la Ucraina” și avertizează că UE „îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său” # Libertatea
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Uniunea Europeană „își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său” în fața provocărilor rusești. Apel pentru o mai mare „autonomie și independență” a blocului comunitar Șefa executivului european a insistat asupra necesității unui „pilon european” mult mai puternic în domeniul apărării, pe fondul recentelor intruziuni […]
18:20
Cine este Andrei Nistor, noul prefect de București propus de USR și ce avere are. Partidul lui Dominic Fritz a primit prefectura Capitalei # Libertatea
USR a primit în coaliţia de guvernare funcția de prefect al Capitalei și în consecință l-a propus pe Andrei Nistor, a anunțat duminică, 21 septembrie, partidul condus de Dominic Fritz. În acest moment, Mugur Toader (PSD) este prefectul Capitalei, funcție deținută începând cu aprilie 2024. El va fi schimbat oficial cu Andrei Nistor într-o viitoare […]
20 septembrie 2025
15:20
Salariile din Primăria Capitalei sunt cele mai mari din administrația publică locală, potrivit primarului general interimar, Stelian Bujduveanu. Într-un interviu acordat Prima TV, acesta a dezvăluit detalii despre veniturile angajaților din instituție, relatează News.ro. Salariile în Primăria Capitalei Conform lui Bujduveanu, un director din Primăria Capitalei câștigă între 11.000 și 13.000 de lei net lunar. […]
15:20
Ucraina vrea o coordonare cu Polonia și România pentru doborârea dronelor rusești, anunță Volodimir Zelenski # Libertatea
Volodimir Zelenski consideră că este corect să se discute despre o decizie comună privind doborârea dronelor rusești deasupra Ucrainei, liderul de la Kiev referindu-se la România și Polonia, relatează Interfax-Ucraina. „Consider că este corect să vorbim despre o decizie comună. Nu numai ca dronele să cadă pe capul ucrainenilor, ca să nu ajungă pe teritoriul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.