AZI la AFIR: Noua sesiune cu fonduri europene deschisă pentru fermierii români

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de depunere a cererilor pentru Submăsura 17.1 – Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor, destinată fermierilor români care doresc să-și protejeze producția prin polițe de asigurare. Sesiunea este activă în perioada 25 septembrie – 12 octombrie 2025, iar termenul […]
Europarlamentarul român Daniel Buda a fost ales vicepreședinte al EPP-Farmers, o nouă platformă a Grupului Partidului Popular European (PPE) dedicată sectorului agricol, lansată marți, 23 septembrie, în prezența comisarului european pentru agricultură, Christophe Hansen, și a președintelui Grupului PPE, Manfred Weber. „Am avut onoarea de a fi ales Vicepreședinte al acestei structuri, care va constitui […]
Meteo 24 septembrie – După o vară prelungită, cu temperaturi caniculare chiar și în luna lui Răpciune, toamna dă buzna în România, cu vreme rea și scăderi bruște în termometre, chiar și de 15 grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), începând de miercuri, 24 septembrie, vremea se va răci accentuat în nordul și centrul […]
Măsura care îi vizează pe toți românii, adoptată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului # Agro-TV.ro
Guvernul pregătește prin Ordonanță de Urgență o măsură care îi vizează pe toți românii. MInisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus miercuri în dezbatere publică un proiect de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ a Guvernului pentru modificarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii […]
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) se alătură și în acest an comunității internaționale în celebrarea Zilei Internaționale de Conștientizare a Pierderilor și Risipei Alimentare, marcată în fiecare an la data de 29 septembrie, în urma unei rezoluții adoptate de Adunărea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 2019, se arată într-un comunicat al instituției remis […]
România este campioană la exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene (UE) în sezonul 2025-2026, cu o cantitate de 2,07 milioane de tone din totalul de 4,12 milioane de tone livrate de blocul comunitar în perioada 1 iulie-21 septembrie a.c., potrivit datelor publicate marți de Comisia Europeană. În clasamentul exportatorilor de grâu moale din UE, […]
Țuica de mere este una dintre băuturile tradiționale românești care îmbină gustul autentic al fructelor cu priceperea celor care o prepară. Dincolo de rețete transmise din generație în generație, secretul unei țuici reușite stă în calitatea materiei prime și în respectarea unor pași esențiali de fermentație și distilare. De la alegerea fructelor și până la […]
Programul „Rabla pentru tractoare”, lansat și anulat anul acesta de Ministerul Mediului, rămâne în continuare în suspans. Recent, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, a dat de înțeles că și-ar dori ca programul să fie transferat la Ministerul Agriculturii, pentru a putea să-i dea drumul cât mai repede. Nu există, însă, nicio bază legală […]
Noi oportunități de finanțare cu fonduri europene pentru fermieri și antreprenori din mediul rural # Agro-TV.ro
Micii fermieri și antreprenorii din mediul rural au la dispoziție noi oportunități de finanțare cu fonduri europene nerambursabile prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL-uri). Aceste apeluri sunt în plină desfășurare și oferă avantaje importante față de programele clasice derulate de AFIR, susțin consultanții. ”Este perioada în care se lucrează intens, pentru că avem calendare […]
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a reprezentat România la reuniunea Consiliului AgriFish de la Bruxelles, unde s-au discutat viitoarele orientări privind bugetul și prioritățile Politicii Agricole Comune (PAC) după 2027. Oficialul român a transmis mai multe mesaje ferm, printre care și respingerea propunerii Comisiei Europene privind plafonarea și degresivitatea sprijinului pentru fermieri. Această decizie reprezintă o […]
Telemeaua de Sibiu i-a cucerit pe chinezi! Premiată la expoziția internațională GIPE 2025 # Agro-TV.ro
Telemeaua de Sibiu se numără printre cele 10 produse din toată lumea premiate la Expoziția de Produse cu Indicații Geografice – GIPE 2025, ce a avut loc la Beijing (China), în perioada 19-21 septembrie a.c. GIPE 2025 reprezintă o platformă internațională de cooperare comercială, de promovare a schimburilor de tehnologie, a integrării culturale și nu […]
Ordin MADR pentru accesarea de fonduri europene – Noi criterii de eligibilitate, condiții și documente justificative! # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a pus în dezbatere publică un nou proiect de Ordin MADR ce vizează accesarea de fonduri europene nerambursabile. Mai exact este vorba despre proiectul de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenţiei IS-V-01 „Restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole” […]
Schimbările climatice, de la înghețurile târzii de primăvară și furtunile cu grindină, până la perioadele prelungite de secetă, cresc din ce în ce mai mult riscul apariției bolilor fungice în podgoriile din România, lucru care îi obligă viticultori să caute soluția ideală împotriva făinării și a putregaiului negru din vie, care afectează productivitatea prin compromiterea […]
Închiderea târgurilor de animale, ca urmare a apariției și evoluției diverselor boli pe teritoriul țării noastre, a dus la o scădere semnificativă a efectivelor de animale din fermele mici și din gospodării, care obișnuiau să-și valorifice animalele prin astfel de piețe de desfacere. Cu o astfel de situație se confruntă și micii fermieri din județul […]
Putrezirea fructelor direct în pom, cauzată de ciuperca Monilinia, este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă pomicultorii în această perioadă. Merele și perele afectate nu doar că își pierd valoarea comercială, dar pot transmite rapid boala și către restul producției, punând în pericol întreaga recoltă. În materialul video de mai jos, […]
Pregătirea terenului pentru culturile de toamnă a devenit o adevărată provocare pentru fermierii români, în condițiile în care seceta extremă continuă să facă ravagii în multe zone ale țării. Lipsa apei din sol împiedică efectuarea lucrărilor agricole în condiții optime, iar semănatul culturilor de toamnă este pus sub semnul întrebării. Agricultorii se confruntă cu un […]
Piața cerealelor din România trece printr-o perioadă atipică, în care prețurile nu mai respectă logica obișnuită a raportului dintre grâu și porumb. Dacă, în mod normal, grâul de panificație are o cotație mai ridicată, în prezent porumbul a ajuns să coste mai mult, fapt considerat o anomalie de către fermieri. Cât costă porumbul boabe, în […]
Fermierii care solicită subvenții APIA în 2025 trebuie să semneze cererile de plată până cel târziu la data de 30 septembrie 2025, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură într-un comunicat dat publicității luni. Potrivit reprezentanților APIA, cererile de plată pentru Campania 2025 trebuie semnate la Centrele APIA unde acestea au fost depuse și este […]
Printr-un mesaj curajos adresat executivului comunitar în cadrul Consiliului AgriFish care se desfășoară zilele acestea la Bruxelles, ministrul agriculturii, Florin Barbu, a transmis că România respinge propunerea Comisiei Europene cu privire la următorul plan financiar multianual, subliniind că „agricultura nu se face cu jaloane, ci cu finanțare”. „Domnule comisar, nu cred că securitatea alimentară a […]
Ești adeputul unei alimentații săntoase și te-ai întrebat adesea cum să alegi la raft un lapte de calitate? Ei bine, primul lucru pe care ar trebui să-l știi este că nu prețul este principalul criteriu care îți spune cum să alegi la raft un lapte de calitate, ci eticheta, susține Dorin Cojocaru, președintele Asociației Patronale […]
Ministerul Agriculturii se vede nevoit să dea explicații privind salariile angajaților MADR din structurile subordonate. Explicațiile oficiale prezentate într-un comunicat oficial remis luni presei vin în contextul în care MADR a publicat vineri în „Transparență decizională” un proiect de Ordnanță de Urgență privind înființarea unei noi structuri în subordinea Ministerului Agriculturii. „Ministerul Agriculturii și Dezvoltării […]
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, însoțit de Daniela Rebega, director general al Direcției Generale Dezvoltare Rurală – AM PNDR din cadrul MADR, se află luni și marți, 22 și 23 septembrie, la Bruxelles, unde participă la la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit (AgriFish). Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) remis luni redacției […]
România a înregistrat în acest an o recoltă istorică de cereale și rapiță – un total de 19,3 milioane de tone, după ce anul trecut producția fusese cu peste 5 milioane de tone mai mică, anunță ministrul agriculturii, Florin Barbu. Șeful MADR a publicat pe Facebook un grafic care arată că volumele au depășit semnificativ […]
Ce faci când se stafidesc strugurii? Strugurii reprezintă una dintre cele mai valoroase roade ale toamnei, iar vița de vie are nevoie de o atenție deosebită pentru a oferi producții sănătoase și gustoase. Totuși, mulți viticultori și pasionați de grădinărit se confruntă cu o problemă frecventă: stafidirea prematură a boabelor. Acest fenomen poate fi cauzat […]
Când se plătesc subvențiile APIA? – este întrebarea la care toți fermierii care au depus cererile unice de plată în anul 2025 așteaptă un răspuns. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) se află în ultimele faze de pregătire a plății subvențiilor pentru anul 2025. După campania din primăvară, în care peste 700.000 de […]
Sănătatea şi starea de bine pe primul loc la Vaţa de Jos, unde s-a deschis un centru spa de top # Agro-TV.ro
Într-o lume tot mai agitată în care stresul ne însoțește zi de zi, tot mai mulți români caută momente de relaxare și echilibru. Și România începe să răspundă acestor nevoi prin destinații care pun sănătatea și starea de bine pe primul loc. La Hunedoara, în stațiunea Vața de Jos, s-a deschis un Centru Spa, […]
Cel mai bun insecticid la roșii, recomandat de Dr. Ing. Horia Ghibu. Roșiile sunt printre cele mai îndrăgite legume cultivate în grădinile românilor, fiind nelipsite din mesele de vară și baza multor preparate tradiționale. Cultura de roșii, fie că este în câmp, solar sau seră, are nevoie de atenție constantă, de la pregătirea solului și […]
Ouăle bio au câștigat mult teren în ultimii ani fiind considerate de mulți consumatori o alegere mai sănătoasă și mai sigură, datorită modului în care sunt crescute găinile și a atenției pentru calitate. Totuși, chiar și produsele etichetate „bio” nu sunt ferite de riscuri, iar un nou caz atrage atenția asupra importanței verificării atente a […]
Un balcon de bloc a fost transformat pentru câteva săptămâni într-un adevărat coteț. Paie, pământ, adăpătoare și șapte găini în apartament. Ideea inedită a unei tinere a ajuns rapid pe internet, după ce un vecin a filmat totul și a postat imaginile pe TikTok. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar asociația de proprietari a […]
Lipsa îngrășămintelor minerale pe piața ucraineană se agravează, iar fermierii ucraineni au cerut autorităților să reia urgent importul de îngrășăminte minerale cu azot prin porturile maritime, a declarat Consiliul Agrar All-Ucrainean. Potrivit comitetului, situația de pe piața îngrășămintelor minerale se înrăutățește din cauza deficitului. Fermierii nu exclud o scădere de 30% a randamentelor culturilor în […]
Pesta porcină dă peste cap planurile crescătorilor de animale. Un focar descoperit recent a dus la amânarea unui eveniment așteptat de numeroși fermieri. Cea de-a IV-a ediții a Sărbătorii crescătorilor de animale, trebuia să aibă loc pe 15 septembrie în localitatea Frata, județul Cluj, însă din cauza focarelor de pestă porcina târgul de animale a […]
Ce a stabilit premierul Bolojan cu marii retaileri în legătură plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare # Agro-TV.ro
Plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază a constituit principala temă a consultărilor pe care premierul Ilie Bolojan le-a avut astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România. Potrivit unui comunicat al Executivului, în cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului […]
Parlamentul European a adoptat o rezoluție care ar putea juca un rol esențial în plata subvențiilor către fermieri, în viitorul exercițiu financiar multianual. Parlamentul European cere un buget mai consistent pentru plata subvențiilor și măsurilor de dezvoltare rurală în Politica Agricolă Comună (PAC) după 2027, precum și reducerea poverii birocratice asupra fermierilor. Principalele prevederi ale […]
Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni, potrivit estimărilor până pe 20 octombrie publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), nu este una chiar pe placul fermierilor, care se află în plină campanie de însămânțări și așteaptă ploi în cantități importante. Astfel, în săptămâna 22-29 septembrie, dacă în regiunile vestice și sudvestice cantitățile de precipitații vor […]
Fără plug, fără scarificator, fără discuri – Cum arată trecerea la no till în ferma lui Ionuț Olteanu # Agro-TV.ro
Trecerea la no till este un pas riscant la prima vedere, însă unul pe care tot mai mulți fermieri din țară aleg să-l facă. Această tehnologie câștigă tot mai mult teren în rândul fermierilor care caută soluții pentru a face față secetei și schimbărilor climatice. Un exemplu este fermierul Ionuț Olteanu, din sudul țării, care […]
O nouă oportunitate de finanțare atractivă pentru sectorul agroalimentar este pusă pe masă de ADR Nord-Vest. Agenția lansează programul „Sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor”, prin care firmele din industria agroalimentară pot accesa până la 275.000 de euro, pentru investiții de promovare a produselor românești peste hotare și participare la târguri externe. Conform consultanților din domeniu, această […]
Dacă vrei să afli cum se oprește mustul din fermentat fără a avea la dispoziție cine știe ce tehnologii industriale sofisticate, AgroTV îți prezintă mai jos câteva metode. O cană de must dulce și aromat, ba chiar ușor înțepător, pusă lângă o pastramă de oaie sau o bucată de plăcintă cu brânză este deliciul după […]
Clubul Fermierilor Români lasează Grupul de lucru „Instrumente Financiare în Agricultură”, menit să identifice soluții la unele dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă fermierii din țara noastră: creditele dificil de obținut, subvenții insuficiente și capital privat limitat. Într-o analiză făcută de președintele Agricover, Jabbar Kanani, membru fondator al Clubului Fermierilor Români și […]
Fermierii care au solicitat subvențiile APIA pe suprafață trebuie să știe că a fost schimbat termenul limită pentru eventualele modificări aduse la cererile de plată pentru campania 2025. Potrivit Ordinului MADR nr. 306/2025 pentru modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii, publicat în Monitorul Oficial din 16 septembrie, termenul pentru modificarea sau chiar retragerea cererilor […]
Rezultatele din campania 2024-2025 confirmă alegerea tot mai multor fermieri pentru rapiță, o cultură profitabilă. Seceta și arșița din perioadele critice ale vegetației i-au determinat pe fermieri să se orienteze către rapiță, o plantă cu o capacitate ridicată de adaptare. În ultimele campanii, fermierii din județele Călărași și Ialomița au ales să semene într-o proporție […]
Un protest masiv împotriva acordului de liber schimb al Uniunii Europene cu Mercosur va avea loc în ziua de 26 septembrie 2025. FNSEA, cel mai mare sindicat al fermierilor din Franța, a anunțat organizarea acestuia, ca reacție la politicile comerciale internaționale care afectează agricultura franceză, transmite Reuters. Potrivit organizației fermierilor, importurile masive din America de […]
Fermierii români trec printr-un an agricol extrem de dificil în ceea ce privește culturile de primăvară. Pierderile la culturile de porumb sunt masive, însă în ciuda acestui fapt, prețurile de vânzare sunt derizorii. În ciuda faptului că producțiile sunt la minime istorice în unele zone, din cauza secetei și a valurilor de caniculă, abundența de […]
Încă o schemă de ajutor de stat pentru fermieri urmează să sufere anumite schimbări de ordin legislativ. Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus, miercuri, în dezbatere publică un proiect de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil […]
Florin Barbu, anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru fermierii de cultură mare! Termen – 15 noiembrie! # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a profitat de prezența sa, miercuri, la Summitul Național al Porumbului, organizat de Forumul APPR, și a făcut un anunț pe care toți fermierii de cultură mare din România îl așteptau cu sufletul la gură. „Sigur, pe 15 noiembrie voi semna derogare (pentru utilizarea de neonicotinoide), ceea ce am făcut de […]
Noi sisteme de sancțiuni pentru fermieri urmează să fie aplicate începând cu anul de cerere 2025. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus miercuri în dezbatere publică noul proiect de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aferente intervenţiilor cu caracter compensatoriu din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, gestionate prin […]
Meteo 17 septembrie – Vijeliile pun stăpânire pe țară în următoarele zile, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care a emis miercuri o serie de avertizări Cod galben pentru mai multe județe. Astfel, în intervalul 17 septembrie, ora 12:00 – 17 septembrie, ora 21:00, este în vigoare o avertizare meteo Cod galben ce vizează județele […]
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pregătește lansarea liniei de finanțare DR-16, dedicată investițiilor în cultura legumelor, cartofului, dar și în sere, solarii, depozitare și procesare. Sesiunea urmează să fie deschisă la 1 noiembrie 2025, însă fermierii care vor să obțină finanțarea trebuie să își pregătească proiectele încă de acum. Ce este linia de finanțare […]
Tractoare noi pentru micii fermieri – Ce planuri are șeful MADR cu ”Rabla pentru tractoare” # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, cere relansarea programului ”Rabla pentru tractoare”, ca parte din măsurile de dezvoltare a sectorului agricol propuse de Partidul Social Democrat. Șeful de la Agricultură susține că această linie de finanțare ar avea un rol dublu: dezvoltarea fermelor mici, dar și susținerea industriei tractoare și utilaje agricole din România. […]
Fermierii și procesatorii români au la dispoziție noi oportunități pentru finanțări consistente prin Programul Tranziție Justă, care vizează șase județe: Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova, Galați și Mureș. Proiectele pot fi depuse până la 30 noiembrie 2025, iar sprijinul financiar este unul semnificativ, de până la 300.000 de euro/proiect. ”Avem o axă numită Tranziție Justă, se […]
Micii fermieri, termen limită pentru implementarea e-Factura – Ce vrea să facă șeful MADR # Agro-TV.ro
Implementarea sistemului e-Factura pentru fermierii persoane fizice ar putea fi amânată din nou, după ce termenul inițial pentru implementare propus de Ministerul Agriculturii era data de 1 octombrie 2025. Anunțul a fost făcut de ministrul agriculturii, Florin Barbu, care a explicat că amânarea este necesară pentru a sprijini mai ales sectorul zootehnic și fermierii din zonele […]
