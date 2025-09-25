Ce a spus ministrul Muncii, Florin Manole, despre indexarea pensiilor: „ceea ce afectează cetățenii este scăderea puterii de cumpărare”
Lumea Politică, 25 septembrie 2025 06:30
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a declarat miercuri că empatizează cu pensionarii care au venituri mici, însă nu poate garanta că pensiile vor fi indexate în funcție de rata inflației la începutul anului viitor. Ministrul a explicat că decizia privind indexarea depinde de evaluările ce vor fi făcute în urma rectificării bugetare. „Nu vreau să […]
• • •
Acum 30 minute
06:30
Acum o oră
06:10
Ilie Bolojan, prim-ministrul României, a răspuns miercuri la întrebările jurnaliștilor privind posibila sa demisie în cazul în care Curtea Constituțională va declara neconstituțională reforma pensiilor magistraților. Premierul a evitat să confirme sau să nege acest scenariu, subliniind că vrea se concentrează pe implementarea reformelor, și că va anunța personal dacă va lua o astfel de […]
Acum 12 ore
17:50
Ilie Bolojan, întrebat despre banii PNL pentru presă: Dacă continuați, iau și eu atitudinea domnului Ciucu # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a refuzat miercuri, la Palatul Victoria, să ofere un răspuns HotNews.ro cu privire la sumele cheltuite cu presa de către PNL în campaniile electorale, amenințând, în schimb, că va face la fel ca primarul Ciprian Ciucu, care, pus în fața acelorași întrebări, a decis să părăsească conferința de presă pe care o […]
Acum 24 ore
16:00
Mercenarul Horațiu Potra, dat în urmărire internațională în dosarul lui Călin Georgescu, a fost reținut miercuri în Dubai, potrivit unor surse Digi 24. Horațiu Potra a fost reținut de autoritățile din Dubai împreună cu fiul său în timp ce încercau să plece din țară. Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în […]
15:00
Kremlinul îi răspunde lui Trump după ce a ironizat armata rusă, semnalând o schimbare majoră de viziune privind Ucraina # Lumea Politică
Moscova a răspuns miercuri la criticile președintelui SUA Donald Trump pentru armata rusă după discursul său de marți din cadrul Adunării Generale a ONU de la New York. Kremlinul a declarat miercuri că trupele ruse avansează pe toate fronturile din Ucraina și că dinamica războiului este evidentă, răspunzând astfel la declarația președintelui american Donald Trump […]
14:50
Elena Udrea a dat informaţii la FBI despre Coldea şi Kovesi. „Au fost interesați de activitatea lor” # Lumea Politică
Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a declarat că se observă o schimbare în Justiţie în prezent şi consideră că "nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult cum a fost Florian Coldea", potrivit A3CNN. "Nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult în prezent cum a fost Florian […]
08:30
Românii vor partide noi, dar ce înseamnă , de fapt, “nou”. Politologii explică paradoxul # Lumea Politică
Un sondaj INSCOP arată că 55% dintre români vor înlocuirea partidelor actuale, în contextul în care AUR, considerat "nou", domină sondajele cu 40%. Un sondaj realizat de INSCOP la începutul lunii septembrie arată că 55,1% dintre respondenți sunt de părere că partidele existente în România ar trebui înlocuite cu altele noi, în timp ce 50% […]
08:30
Zi crucială pentru Coaliție. Decizia CCR care ar putea dinamita reforma pensiilor speciale # Lumea Politică
Judecătorii Curții Constituționale decid, miercuri, dacă reforma pensiilor maagistraților, adoptată de Guvern prin asumarea răspunderii, este constituțională. Decizia este așteptată după ce Curtea a fost sesizată de Înalta Curte de Casație și Justiție. De asemenea, decizia CCR ar putea lovi în Coaliția de guvernare, mai mulți lideri politici declarând că o decizie de neconstituționalitate va […]
08:00
Românii vor partide noi, dar “nou” înseamnă, de fapt, AUR? Politologii explică paradoxul # Lumea Politică
Un sondaj INSCOP arată că 55% dintre români vor înlocuirea partidelor actuale, în contextul în care AUR, considerat "nou", domină sondajele cu 40%. Un sondaj realizat de INSCOP la începutul lunii septembrie arată că 55,1% dintre respondenți sunt de părere că partidele existente în România ar trebui înlocuite cu altele noi, în timp ce 50% […]
07:30
Rafila îl contrazice pe Trump: “Nu există o informație clară care să stabilească o legătură între autism și paracetamol” # Lumea Politică
Fostul ministru al Sănătății critică declarațiile președintelui american care a sfătuit femeile însărcinate să evite analgezicele, în lipsa unor dovezi științifice solide. Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila a cotracarat declarațiile lui Donald Trump privind legătura dintre autism și administrarea de paracetamol în cazul femeilor în timpul sarcinii. Declarațiile președintelui american au stârnit controverse în […]
07:10
Șefa Parchetului European s-a lovit de incompetența unuia dintre miniștrii Guvernului Bolojan. Blocajul apărut după învestirea guvernului a început să facă victime la nivel mare. Codruța Kovesi s-a văzut blocată în încercarea de a rezolva niște acte personale. Șefa Parchetului European față în față cu blocajele Oanei Țoiu Laura Codruta Kovesi a avut nevoie de […]
06:50
Trump: Țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian. Nu e însă sigur dacă se bagă # Lumea Politică
Președintele american a făcut declarația în contextul incidentelor recente din Estonia, Polonia și România, iar Nicușor Dan convoacă CSAT-ul pentru a stabili procedurile de intervenție. Președintele Donald Trump a declarat marți că el crede că țările membre NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă intră în spațiul lor aerian, în timp ce alianța de […]
06:50
Macron, blocat în trafic din cauza lui Trump: „Ghici ce – aștept pe stradă pentru că totul este blocat din cauza ta” | VIDEO # Lumea Politică
Președintele francez Emmanuel Macron s-a confruntat luni seară cu aglomerația newyorkeză exact ca un simplu pieton. În drum spre Misiunea Permanentă a Franței la ONU, liderul francez a fost oprit de poliția locală chiar înainte să traverseze strada, pentru că urma să treacă coloana oficială a președintelui american Donald Trump, scrie Reuters. NEW YORK […]
Ieri
06:20
„Soacra” lui Nicușor Dan s-a pensionat după 40 de ani la catedră. Ce pensie va primi # Lumea Politică
Liliana Aglaia Grădinaru, 64 de ani, a pus punct unei cariere dedicate educației, cunoscută și respectată în comuna natală Zăpodeni din Vaslui. Liliana Aglaia Grădinaru, soacra președintelui Nicușor Dan, a pus punct unei cariere de peste patru decenii petrecute la catedră, în slujba copiilor și a școlii românești. În vârstă de 64 de ani, fosta […]
06:10
2,6 milioane de pensionari vor primi banii pe card vineri, 10 octombrie, în loc de duminică 12, iar cei cu recalculări vor încasa diferențele restante. Luna octombrie aduce o modificare importantă pentru milioane de pensionari din România: pensia nu va mai fi livrată în ziua în care se obișnuia până acum. De ce se schimbă […]
23 septembrie 2025
16:50
Isărescu avertizează: ”Ne termină ruşii, ne blochează plăţile în trei zile dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică” # Lumea Politică
Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a avertizat în privința trecerii la banii complet digitali, acesta afirmând că există mai multe probleme în această privință, conform News.ro. Vorbind de tentativele Suediei și Noii Zeelande de digitalizare totală, dar și despre planurile privind un euro digital, guvernatorul a spus că autoritățile s-au lovit de două probleme: populația în […]
16:50
Șeful CFR, reacție după ce a fost fotografiat purtând un ceas Patek Philippe. Modelul costă peste 100.000 de dolari # Lumea Politică
Fotografii și imagini video intrate în posesia G4Media.ro îl arată pe directorul general al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, Ion Alexandru Simu, purtând un ceas Patek Philippe, cu o valoare de achiziție de peste 100.000 de dolari pe site-urile de profil. Simu se apără spunând că ceasul nu este original. Într-o reacție pentru Club Feroviar, directorul CFR spune că ceasul Patek Philippe […]
16:10
George Simion acuză guvernarea de la Chișinău că vrea să elimine un partid conservator din cursa electorală # Lumea Politică
Surse politice de la Chișinău susțin că Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, va fi exclus din competiția electorală chiar astăzi, la ora 15:00. Decizia vine pe fondul creșterii în sondaje a formațiunii, care ar fi depășit pragul electoral și amenința monopolul PAS în viitorul Parlament, potrivit Gandul. UPDATE: Comisia Electorală Centrală de la […]
15:20
Ce se întâmplă cu plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Decizia după discuțiile cu președintele Nicușor Dan # Lumea Politică
După discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, liderii coaliției au căzut de acord ca plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază să fie prelungită pentru încă trei luni, au precizat surse politice. Este un pas în spate făcut, astfel, de premierul Ilie Bolojan, care inițial nu a fost de acord cu prelungirea […]
14:10
Investiție marca Bolojan în 2023: 200.000 de euro de la CJ Bihor, plus Primăria Oradea, pentru un parc și un havuz în comuna Băcioi, Republica Moldova # Lumea Politică
200.000 de euro de la CJ Bihor, plus primăria Oradea, pentru un parc și un havuz în comuna Băcioi, Republica Moldova. Este o investiție marca Bolojan în anul 2023, atunci când premierul de astăzi al României nu se temea de „apocalipsa" austerității pe care o clamează în timpul mandatului de la Palatul Victoria. La evenimentul […]
14:00
Parchetul General a cerut marți Parlamentului European ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă, acuzată, printre altele, de lipsire de libertate, propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe. Potrivit unui comunicat remis G4Media, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție "a […]
08:10
Kelemen Hunor avertizează înaintea deciziei CCR: „Legitimitatea coaliției va fi extrem de șubrezită” dacă pică legea pensiilor magistraților # Lumea Politică
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a lansat un avertisment asupra consecințelor politice ale unei eventuale decizii de neconstituționalitate a legii pensiilor magistraților, pentru care premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Curtea Constituțională urmează să analizeze miercuri legea, iar liderul maghiar consideră că un verdict negativ ar putea submina credibilitatea guvernului și a coaliției. Trei scenarii posibile: […]
07:50
Autoritățile din Moldova arestează 74 de persoane pentru un presupus complot rusesc înaintea alegerilor: „Revolte în masă” și destabilizare # Lumea Politică
Autoritățile din Republica Moldova au efectuat luni o operațiune de amploare, arestând 74 de persoane sub acuzația că participau la un complot coordonat din Rusia pentru a incita la „revolte în masă" și a destabiliza țara înaintea alegerilor parlamentare critice din 28 septembrie. Operațiunea vine în contextul intensificării campaniilor de dezinformare care vizează discreditarea guvernului […]
07:50
Serviciul militar voluntar se introduce din 2026: Ionuț Moșteanu anunță o rezervă „mai mare, mai pregătită și mai tânără”. Politicienii, „fiind alegeri, au preferat să nu discute” # Lumea Politică
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat luni introducerea serviciului militar voluntar în România începând cu anul 2026, ca răspuns la provocările de securitate din regiune și necesitatea modernizării rezervei militare. Programul se adresează tinerilor de ambele sexe și presupune patru luni de pregătire militară remunerată. Moșteanu a explicat că proiectul privind introducerea serviciului militar voluntar […]
07:20
SUA pregătesc sancțiuni fără precedent împotriva întregii Curți Penale Internaționale # Lumea Politică
Statele Unite intenționează să impună sancțiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curți Penale Internaționale (CPI), ca represalii pentru anchetele pe care le desfășoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Fâșia Gaza. Măsura ar reprezenta o escaladare majoră față de sancțiunile țintite deja existente. De la măsuri […]
07:10
55% dintre români își doresc dispariția partidelor actuale: „Falia dintre politică și cetățeni este mai mare decât niciodată” # Lumea Politică
România traversează o criză de încredere politică fără precedent, jumătate dintre cetățeni declarându-se dispuși să voteze un partid nou la viitoarele alegeri. Mai dramatic, peste jumătate dintre români vor dispariția completă a actualelor formațiuni politice, fenomen care reflectă o dezamăgire profundă față de clasa politică. Creșterea spectaculoasă a apetitului pentru schimbare Disponibilitatea românilor de a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:30
Germania își pregătește spitalele pentru război cu Rusia: Scenariul sumbru de la Berlin prevede 1.000 de răniți zilnic # Lumea Politică
Germania își adaptează sistemul sanitar pentru a face față unui potențial conflict armat cu Federația Rusă, autoritățile de la Berlin pregătind spitalele pentru tratarea a cel puțin 1.000 de soldați răniți zilnic. Măsurile vin în contextul escaladării tensiunilor cu Moscova și al lecțiilor învățate din conflictul din Ucraina. Scenariul de război: Estimări realiste bazate pe […]
22 septembrie 2025
16:20
Elena Lasconi dezvăluie cine conduce România cu Nicușor Dan președinte: „Sistemul este puternic și s-a folosit de frica care a cuprins întreaga țară” # Lumea Politică
Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și fost candidat la prezidențiale a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Ora de foc", de la Antena 3, cine conduce România în momentul de față, avându-l președinte pe Nicușor Dan. Edilul de la Câmpulung susține că frica și ura sunt două sentimente care au pus stâpânire pe România de astăzi. Lasconi […]
16:00
Alexandru Nazare îl acuză pe vicepremierul Tanczos Barna că a făcut greșit bugetul pentru 2025: „Reparăm acest lucru prin rectificare” # Lumea Politică
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a declarat luni după-amiaza, la Antena 3 CNN că bugetul pentru 2025 a fost făcut greşit la începutul anului. La momentul respectiv, ministru al Finanțelor era actualul vicepremier Tanczos Barna. Nazare spune că situaţia gravă în care se află România poate fi remediată doar prin rectificare bugetară. "Avem un plan […]
12:30
Percheziții la politicieni pro-ruși din Moldova: Igor Dodon o acuză pe Maia Sandu de intimidare pre-electorală. „Iau exemplu din România” # Lumea Politică
Într-un climat tensionat înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, percheziții au avut loc luni dimineață
12:00
Mesaje de amenințare trimise la școli și grădinițe din România: „voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru” # Lumea Politică
Mai multe școli, grădinițe și spitale din București, dar și din județele Mureș, Cluj și Prahova, au primit pe adresele oficiale de e-mail mesaje cu amenințări grave, trimise de pe un IP din străinătate. Unul dintre mesajele primite conținea afirmații violente precum „Voi intra în școală cu două pistoale Beretta” și „Voi provoca un adevărat […] The post Mesaje de amenințare trimise la școli și grădinițe din România: „voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru” first appeared on Lumea Politică.
11:50
Franța se confruntă cu o dezbatere aprinsă privind redresarea finanțelor publice: guvernul ar trebui să reducă cheltuielile cu pensiile, sănătatea și educația sau să impoziteze persoanele extrem de bogate? În centrul acestei controverse se află o propunere radicală care a stârnit furia mediului de afaceri și entuziasmul stângii franceze. Economistul care a devenit „coșmarul miliardarilor” […] The post „Taxați bogații!”: Propunerea „coșmarului miliardarilor” împarte Franța first appeared on Lumea Politică.
11:30
Senatori americani: „Există dovezi clare și copleșitoare” privind amestecul Rusiei în alegerile din Moldova # Lumea Politică
Un grup bipartit de senatori americani din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA a emis o declarație prin care avertizează asupra interferențelor rusești în alegerile parlamentare din Republica Moldova de pe 28 septembrie. Oficialii americani, atât democrați cât și republicani, conduși de Jeanne Shaheen și Jim Risch, susțin că există probe concrete ale campaniei […] The post Senatori americani: „Există dovezi clare și copleșitoare” privind amestecul Rusiei în alegerile din Moldova first appeared on Lumea Politică.
11:10
Funeraliile activistului conservator american Charlie Kirk au avut loc pe un stadion din Arizona, în fața a zeci de mii de persoane, într-un eveniment ce a combinat elemente de adunare religioasă, miting electoral și manifestație „Make America Great Again” (MAGA). În timp ce soția lui, Erika Kirk, a vorbit despre iertare și iubire creștină, președintele […] The post „Eu îmi urăsc rivalii” – Trump, discurs dur la funeraliile lui Charlie Kirk first appeared on Lumea Politică.
10:30
Băsescu, critici pentru Bolojan și pesediști: “Parcă sunt la un concurs de cine pleacă primul” # Lumea Politică
Fostul președinte cataloghează drept “timid” începutul de mandat al lui Nicușor Dan și avertizează că amenințările cu ieșirea de la guvernare afectează costul finanțării. Fostul președinte Traian Băsescu a catalogat drept “timid” începutul de mandat al actualului președinte, Nicușor Dan, și i-a criticat pe social-democrați și pe premierul Ilie Bolojan (PNL) că mereu amenință cu […] The post Băsescu, critici pentru Bolojan și pesediști: “Parcă sunt la un concurs de cine pleacă primul” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Un sondaj CURS topește avansul AUR. Călin Georgescu, în fața lui Nicușor Dan în topul celor mai de încredere politicieni # Lumea Politică
AUR este pe primul loc în intenția de vot a românilor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform unui sondaj CURS, dat publicității duminică, care arată că partidul condus de George Simion ar strânge un număr de voturi apropiat celui strâns de primele trei formațiuni politice aflate la guvernare. Sâmbătă, un sondaj AVANGARDE arăta că AUR […] The post Un sondaj CURS topește avansul AUR. Călin Georgescu, în fața lui Nicușor Dan în topul celor mai de încredere politicieni first appeared on Lumea Politică.
09:10
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută astăzi de deputați. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu # Lumea Politică
Deputaţii dezbat, luni, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Formaţiunea o acuză pe Diana Buzoianu că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”. Şedinţa […] The post Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută astăzi de deputați. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu first appeared on Lumea Politică.
19 septembrie 2025
15:50
Retailerii, nemulțumiți de plafonarea adaosului pentru alimentele de bază. Concluziile după întâlnirea cu Ilie Bolojan # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu reprezentanții retailerilor pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură contestată de PSD. O decizie finală va fi luată săptămâna viitoare. Vineri, premierul a avut o întâlnire la Palatul Victoria cu Asociația Marilor Rețele Comerciale din România pentru a se consulta pe tema eliminării plafonării […] The post Retailerii, nemulțumiți de plafonarea adaosului pentru alimentele de bază. Concluziile după întâlnirea cu Ilie Bolojan first appeared on Lumea Politică.
15:50
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, întrebat dacă a luat în calcul ieşirea PSD de la guvernare şi o eventuală guvernare PSD-AUR, că partidele şi oamenii pot să ia fiecare decizia pe care o consideră de cuvinţă, dar „suntem conştienţi că stabilitatea e un element important”. Stabilitatea, crede premierul, se concretizează în încrederea pieţelor […] The post Ce spune premierul Ilie Bolojan despre o eventuală guvernare PSD-AUR first appeared on Lumea Politică.
15:00
Olguța Vasilescu: Nu va fi criză politică dacă pleacă Ilie Bolojan. Guvernul rămâne același, doar premierul se schimbă # Lumea Politică
Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, spune vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu. Ea a subliniat la Digi24 că partidul ei nu acceptă varianta concedierii a 10% din funcționarii primăriilor și insistă pentru libertatea aleșilor locali de a decide să reducă din cheltuieli fără a da oameni afară. […] The post Olguța Vasilescu: Nu va fi criză politică dacă pleacă Ilie Bolojan. Guvernul rămâne același, doar premierul se schimbă first appeared on Lumea Politică.
15:00
Piedone revine în politică cu PNRR. Fostul șef al ANPC cheamă românii în partidul său # Lumea Politică
Cristian Popescu Piedone nu se dă bătut și nu renunță la politică. După ce a candidat la primăria Capitalei și a avut câteva luni de activitate intensă la ANPC, Piedone își lansează partidul PNRR și invită românii să se înscrie. „E nevoie de un partid exclusiv pentru cetățenii României. Fără șefi mari sau mici”, spune […] The post Piedone revine în politică cu PNRR. Fostul șef al ANPC cheamă românii în partidul său first appeared on Lumea Politică.
12:20
Răsturnare de situație. Plahotniuc va fi extrădat până la urmă în Moldova, dar într-un moment anume # Lumea Politică
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va fi extrădat din Grecia în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit inițial, anunță Ziarul de Gardă. Decizia vine după ce, cu o zi înainte, autoritățile elene suspendaseră procesul de extrădare fără a oferi un motiv concret, însă Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat această suspendare joi, 18 […] The post Răsturnare de situație. Plahotniuc va fi extrădat până la urmă în Moldova, dar într-un moment anume first appeared on Lumea Politică.
11:30
Prim-vicepreședintele PNL Brașov, Liviu Cocoș, directorul Companiei de Apă, acuzat de corupție de procurorii DNA # Lumea Politică
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reținut joi seară, 18 septembrie 2025, pe Liviu Cocoș, prim-vicepreședintele filialei PNL Brașov și director general al Companiei de Apă Brașov. Acuzațiile vizează mită și trafic de influență în legătură cu modul în care Cocoș a fost numit în funcția de director, printr-un concurs suspectat de fraudă. Alături de […] The post Prim-vicepreședintele PNL Brașov, Liviu Cocoș, directorul Companiei de Apă, acuzat de corupție de procurorii DNA first appeared on Lumea Politică.
11:20
Crin Antonescu susține o reformă „anti-soroșistă” a PNL și apără votul pentru Călin Georgescu: „Nu vine de la oameni tâmpiți” # Lumea Politică
Fostul lider al PNL și candidat la președinția României, Crin Antonescu, a declarat într-un podcast al platformei „HAI România” că Partidul Național Liberal trebuie reformat profund pentru a deveni o forță „credibilă, anti-marxistă și anti-soroșistă”. În același timp, el a apărat votul pentru Călin Georgescu, fost candidat la prezidențialele din 2024, susținând că acesta reflectă […] The post Crin Antonescu susține o reformă „anti-soroșistă” a PNL și apără votul pentru Călin Georgescu: „Nu vine de la oameni tâmpiți” first appeared on Lumea Politică.
11:10
Bolojan cere închiderea companiilor de stat „găuri negre” cu datorii uriașe: „Trebuie executate de ANAF” # Lumea Politică
Premierul anunță că societățile cu “capitaluri sociale negative” vor fi închise pentru că sunt “o gaură neagră”, iar autoritățile vor lupta cu evaziunea fiscală. Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi, 18 septembrie, că toate companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue activitatea, dar cele care sunt în pierdere cronică de mai mulți […] The post Bolojan cere închiderea companiilor de stat „găuri negre” cu datorii uriașe: „Trebuie executate de ANAF” first appeared on Lumea Politică.
10:50
Președintele Cehiei, impresionat de România după vacanța cu motocicleta: “Aș recomanda România tuturor” # Lumea Politică
Petr Pavel a parcurs peste 3.000 de kilometri prin țară, de la Transfăgărașan la Transalpina, și a fost văzut pe străzile Craiovei cu aparatul foto în mână. Președintele Cehiei, Petr Pavel, s-a întors la birou luni, 15 septembrie, după un concediu neobișnuit prin România, pe care a parcurs-o aproape în totalitate cu motocicleta. La începutul […] The post Președintele Cehiei, impresionat de România după vacanța cu motocicleta: “Aș recomanda România tuturor” first appeared on Lumea Politică.
10:40
România riscă blackout energetic: Ministrul Energiei negociază cu Bruxelles-ul prelungirea funcționării centralelor pe cărbune # Lumea Politică
Bogdan Ivan avertizează că țara ar putea ajunge în “pauperitate energetică” fără menținerea a trei grupuri mari de producție pe cărbune până în 2027 Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis un avertisment dur privind riscul de blackout energetic cu care se confruntă România în cazul în care centralele pe cărbune ar fi închise fără existența […] The post România riscă blackout energetic: Ministrul Energiei negociază cu Bruxelles-ul prelungirea funcționării centralelor pe cărbune first appeared on Lumea Politică.
18 septembrie 2025
17:30
Dogioiu nu găsește „condițiile” identificate de Bolojan / Purtătoarea de cuvânt a Guvernului se „roagă” de internet să-i dea documentele # Lumea Politică
Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, are o relație complicată cu internetul de la Palatul Victoria. După ședința de Guvern, de joi, Bolojan nu a mai scos la înaintare niciun ministru. A trimis-o, spre informarea presei, pe Ioana Dogioriu, potrivit Gandul. După ce a citit actele normative adoptate de către Executiv, Dogioiu, în încercările […] The post Dogioiu nu găsește „condițiile” identificate de Bolojan / Purtătoarea de cuvânt a Guvernului se „roagă” de internet să-i dea documentele first appeared on Lumea Politică.
17:30
Reacție furioasă a lui George Simion după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat # Lumea Politică
Președintele AUR George Simion a avut, marți seară, o primă reacție după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat. Într-un clip postat pe Facebook, Simion acuză autoritățile că au fabricat motivele și că decizia ar fi fost luată sub presiuni externe. „Felul în […] The post Reacție furioasă a lui George Simion după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat first appeared on Lumea Politică.
14:20
Kelemen Hunor îi cere lui Ilie Bolojan să nu se mai opună plafonării prețurilor: „Oamenii trebuie să simtă că-s protejați” # Lumea Politică
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN că intenționează să susțină în coaliția de guvernare ideea menținerii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru că acesta este o măsură de protecție pentru populație. „Oamenii trebuie să simtă că-s protejați”, a spus Kelemen. Kelemen Hunor: Nu, nu era vorba de vamă, […] The post Kelemen Hunor îi cere lui Ilie Bolojan să nu se mai opună plafonării prețurilor: „Oamenii trebuie să simtă că-s protejați” first appeared on Lumea Politică.
